Threads heeft meer dan 100 miljoen dagelijkse gebruikers

Meta-topman Mark Zuckerberg heeft maandag gemeld dat socialmediaplatform Threads ruim 100 miljoen actieve dagelijkse gebruikers heeft. De teller van het aantal gebruikers per maand staat momenteel op meer dan 300 miljoen.

Zuckerberg deelde de cijfers via Threads. Het is de eerste keer dat Meta informatie deelt over het aantal Threads-gebruikers per dag. In april meldde Meta dat het X-alternatief nog 150 miljoen actieve gebruikers had. Concurrent Bluesky heeft in vergelijking 25 miljoen gebruikers.