Threads heeft wereldwijd 150 miljoen actieve gebruikers

Mark Zuckerberg laat bij de toelichting van de recentste kwartaalcijfers van Meta weten dat het sociale platform Threads wereldwijd meer dan 150 miljoen actieve gebruikers heeft.

Threads presteert volgens de ceo van het bedrijf naar verwachting. Het X-alternatief had binnen de eerste paar dagen na de release al 100 miljoen gebruikers, maar in eerste instantie was de dienst van Meta niet in Europa beschikbaar. In december van 2023 werd het sociale medium ook in de EU uitgebracht. Het platform had enkele weken daarna in Nederland ruim 800.000 gebruikers.