Amerikaanse Surgeon General wil tabakachtige gezondheidslabels op sociale media

De Amerikaanse Surgeon General Vivek Murthy wil dat gezondheidslabels getoond worden op sociale media. Dat wil hij omdat hij zich zorgen maakt over de mogelijke negatieve effecten van sociale media op de mentale gezondheid van jongeren.

Murthy deed de oproep in een opiniestuk in The New York Times. Volgens de Surgeon General, de belangrijkste gezondheidsadviseur van de Amerikaanse federale overheid, is er uitgebreid onderzoek gedaan naar het gevaar dat sociale media vormen voor de mentale gezondheid van tieners. "Deze schade is niet het gevolg van een gebrek aan wilskracht of opvoeding; het is het gevolg van het loslaten van krachtige technologie zonder adequate veiligheidsmaatregelen, transparantie of verantwoording", aldus Murthy.

Murthy zegt dat sociale mediabedrijven ook nauwer moeten samenwerken met medische onderzoekers. Bedrijven zouden volgens hem verplicht moeten worden om gegevens over gezondheidseffecten te delen met onafhankelijke onderzoekers en het publiek. Ook moeten ze onafhankelijke veiligheidsaudits toestaan, zegt hij. "Sociale media hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan onze crisis in geestelijke gezondheid bij jongeren. We zitten midden in een noodsituatie en het is essentieel dat het Congres snel en met spoed handelt", zegt Murthy op sociale media.