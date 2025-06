Minister Dijkstra: niet taak van de overheid om te bepalen wat desinformatie is

Het is niet de taak van de Nederlandse overheid om te bepalen wat wel of geen desinformatie is. Dat zegt Pia Dijkstra, demissionair minister voor Medische Zorg. Dijkstra reageert hiermee op Kamervragen van D66 over de verspreiding van 'medische misinformatie op sociale media'.

Op de vraag van D66-Kamerlid Wieke Paulusma om een reactie te geven op het 'groeiend aantal influencers die medische misinformatie verspreiden op sociale media' antwoord Dijkstra dat 'het bestempelen van mis- en desinformatie geen taak is van de overheid'.

Ook op de vraag of de minister het ermee eens is dat het tegengaan van desinformatie niet alleen kan worden overgelaten aan de socialemediabedrijven zelf, reageert Dijkstra dat het uitgangspunt is dat de overheid 'niet bepaalt welke informatie geclassificeerd kan worden als desinformatie'.

De demissionair minister stelt dat de vrijheid van meningsuiting zwaarder weegt en dat het controleren van de juistheid van informatie de verantwoordelijkheid is van 'professionals, factcheckers en onafhankelijke media' en dus niet van de overheid.

Dijkstra erkent dat er op sociale media vaak niet aan bronvermelding wordt gedaan en dat de betrouwbaarheid van de informatie daardoor onduidelijk is. De demissionair minister vindt dan ook dat de overheid 'het online delen van betrouwbare medische informatie door zorgprofessionals' moet stimuleren. Volgens de minister is uit onderzoek gebleken dat dit 'vele malen beter werkt in het tegengaan van mis- en desinformatie' dan het ontkrachten van desinformatie.