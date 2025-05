Tweede Kamer stemt in met wetsvoorstel voor hogere straffen voor cyberspionage

De Nederlandse Tweede Kamer heeft ingestemd met een wetsvoorstel van het inmiddels demissionaire kabinet om de gevangenisstraf voor cyberspionage te verhogen met een derde. Nu staat er nog een maximum van vier jaar op.

Het wetsvoorstel uitbreiding strafbaarheid spionageactiviteiten werd bijna unaniem aangenomen; alleen DENK en FvD stemden tegen. Onder het wetsvoorstel worden de gevangenisstraffen voor bepaalde misdrijven met een derde verhoogd. Het gaat onder meer om artikel 138ab van het Wetboek van Strafrecht, waarin de gevangenisstraffen voor computervredebreuk staan.

Op dit moment is de gevangenisstraf maximaal vier jaar. 'Indien het feit is gepleegd ten behoeve van een buitenlandse mogendheid', wordt die straf met een derde verhoogd, staat in het wetsvoorstel. Dit komt neer op een maximale celstraf van vijf jaar en vier maanden. Het wetsvoorstel moet nog door de Eerste Kamer worden goedgekeurd voordat deze in werking kan treden.

Met de wet kan de 'nationale veiligheid, de veiligheid van personen, vitale infrastructuur en hoogwaardige technologieën' beter worden beschermd, schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid. Naast de verhoogde celstraf kan het Openbaar Ministerie daarnaast sneller vervolgingen starten. Op dit moment kan het OM vervolging alleen starten als een bedrijf klaagt over gestolen, gevoelige bedrijfsinformatie of het doorgeven van persoonsgegevens aan buitenlandse overheden. Met het wetsvoorstel kan het OM overgaan tot vervolging 'als de spionageactiviteit wordt uitgevoerd voor een ander land'.