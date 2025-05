Symantec: aanval achter 3CX-hack raakte ook cruciale, Europese infrastructuur

De 3CX-cyberaanval heeft twee kritieke infrastructuurorganisaties geraakt in Europa en de VS. Dat ontdekte het Threat Hunter-team van Symantec na onderzoek. Het gaat om organisaties die actief zijn in de energiesector. Daarnaast zijn er ook twee organisaties in de financiële sector gekraakt.

Alle aanvallen zijn uitgevoerd met een gecompromitteerde versie van de financiële X_Trader-software. Indien slachtoffers de Setup.exe uitvoeren, kunnen de aanvallers, die volgens Symantec gelieerd zijn aan Noord-Korea, een modulair achterdeurtje installeren in de systemen van de gedupeerden. Daarmee kan de malware kwaadaardige shellcode uitvoeren of een communicatiemodule plaatsen in Chrome-, Firefox- en Edge-browsers, legt Symantec uit. Omdat de ontwikkelaar van de X_Trader-software de handel in futures, waaronder energiefutures, mogelijk maakt, verwacht Symantec dat de aanval een financieel motief heeft.

Het Threat Hunter-team noemt de inbreuk op de cruciale organisaties zorgwekkend, omdat door Noord-Korea gesteunde hackersgroepen bekendstaan om hun cyberspionage. Symantec sluit dus niet uit dat de gekraakte organisaties later verder uitgebuit worden.

Om welke twee kritieke infrastructuurorganisaties het precies gaat wordt niet genoemd. Een van de twee bevindt zich in de VS, en de andere in Europa. Beide zijn 'energieleveranciers die energie opwekken en leveren aan het net', verduidelijkt het team tegen Bleeping Computer. Omdat er naast 3CX dus al ten minste vier andere organisaties door de software zijn gehackt, noemt Symantec het zeer waarschijnlijk dat er ook nog andere partijen de dupe zijn. "De aanvallers achter deze breaches hebben duidelijk een succesvol sjabloon voor supplychainaanvallen en nieuwe, gelijkwaardige aanvallen kunnen daardoor niet worden uitgesloten."

Eind maart werd duidelijk dat aanvallers de desktopclient van 3CX misbruikten om malware te verspreiden via een supplychainaanval. De malware maakte het mogelijk gesprekken en voicemailberichten af te luisteren. 3CX is een VoIP-leverancier met klanten zoals McDonald's en Coca-Cola, maar ook de Britse gezondheidssector.