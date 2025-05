TPV toont vijf nieuwe Philips- en AOC-gamingmonitors

TPV, het bedrijf achter Philips- en AOC-monitors, kondigt vijf nieuwe gamingmonitors aan. Het Philips Evnia-submerk wordt uitgebreid met betaalbaardere modellen, terwijl er bij AOC nieuwe high-end schermen bijkomen.

TPV presenteerde de nieuwe schermen op een event in Mallorca. Het merk maakte daar en passant het einde van de Philips Momentum-serie bekend. Deze zomer moeten de laatste Momentum-schermen worden uitverkocht, waarna alle Philips-gamingschermen Evnia gaan heten. Sommige Momentum-monitoren zullen een directe opvolger krijgen in de Evnia-serie met het bijbehorende design.

Meer aandacht voor duurzaamheid is bij de nieuwe schermen een thema. Voor de kleinere monitors van 23,8 inch en 27 inch stapt TPV over op een milieuvriendelijkere verpakking met kartonnen schokdempers in plaats van piepschuim. Bij de nieuwe Evnia-schermen zijn de spitse poten van de voet voor 35 procent gemaakt van gerecycled plastic.

AOC AGON Pro AG276QZD

Waar er al langer Philips-oledmonitors waren, gold dat nog niet voor AOC. Daar komt met de AGON Pro AG276QZD verandering in. Dit scherm is opgebouwd rondom hetzelfde matte 27"-woledpaneel als de LG UltraGear OLED 27GR95QE, voorzien van een resolutie van 2560x1440 pixels en heeft een 240Hz-refreshrate. De driejarige fabrieksgarantie geldt ook voor burn-in.

Ten opzichte van bestaande AGON Pro-monitors heeft de AG276QZD een nieuw design met scherpe hoeken en een asymmetrisch vormgegeven voet. De poot bevat mogelijkheden voor kabelmanagement en een geïntegreerd haakje voor een headset. Of er een heatsink in het dunne, randloos vormgegeven paneel zit, kon AOC niet bevestigen. Een ventilator heeft de AG276QZD in elk geval niet, waarbij de externe voeding de hitte van de stroomvoorziening buiten het paneel houdt. De maximale helderheid zal vermoedelijk 150cd/m² bedragen in sdr-modus, met pieken tot 1000cd/m² tijdens hdr-weergave. Op het event viel op dat de helderheid in sdr niet onafhankelijk van de hoeveelheid wit in beeld constant blijft, zoals op veel andere oledmonitors het geval is. De door de gebruiker te upgraden firmware was volgens een medewerker ook nog niet af, dus misschien wordt dat voor het eindproduct nog verbeterd.

Op het gebied van aansluitingen beschikt de AG276QZD over een USB-hub met vier poorten, DisplayPort 1.4 en twee HDMI 2.0-poorten. Er is dus geen HDMI 2.1 aanwezig, zoals wel het geval is bij de concurrent van LG. AOC geeft aan die keuze te hebben gemaakt vanwege de beoogde doelgroep van pc-gamers, en de meerkosten die HDMI 2.1-ondersteuning zou toevoegen. Met een verwachte adviesprijs van 999 euro is de AG276QZD goedkoper dan de concurrentie met dit paneel. Daarentegen duurt het nog even voordat de AOC-monitor in de winkels ligt: pas in juni is het zover.

AOC AGON AG405UXC en AOC Gaming Q24G2A

De AOC AGON AG405UXC, die eveneens in juni op de markt komt en dan 699 euro moet kosten, heeft een paneelmaat die je niet vaak ziet. Het ultrawidescherm is gebaseerd op een plat 40"-ips-paneel met dezelfde 3440x1440-resolutie als kleinere 34"-monitors, wat een lagere ppi oplevert van 93. Dat is vergelijkbaar met een full-hd-beeldscherm van 24 inch. Net als de zakelijke Philips-schermen met dit 40"-paneel die reeds beschikbaar zijn, heeft de AG405UXC een uitgebreide dockingfunctionaliteit: een USB-C-poort met 90W-Power Delivery, vierpoorts-USB-hub en een kvm-switch. De AG405UXC heeft daarbij een hogere refreshrate van 144Hz en een meer gamerachtig design, met een metalen voet die voorziet in hoogteverstelling. De hdr-ondersteuning blijft beperkt tot DisplayHDR 400, zonder local dimming of echt hoge piekhelderheid, maar wel met 93 procent DCI-P3-kleurdekking. De AG405UXC lijkt die niet te combineren met een sRGB-modus met instelbare helderheid, voor wie minder felle kleuren wil.

De AOC Gaming Q24G2A heeft een 23,8"-ips-paneel met 2560x1440 pixels voor scherp beeld (123ppi), gecombineerd met een 165Hz-refreshrate. Dit scherm is eigenlijk niet helemaal nieuw, zo geeft AOC toe: hij werd al langer in China verkocht, maar komt deze maand ook naar Europa, voor 249 euro. Het scherm heeft een DisplayPort 1.2 en HDMI 2.0-ingang, staat op een hoogteverstelbare voet en kan net als andere AOC-schermen worden aangestuurd met de G Menu-software. Over hdr of ondersteuning voor een breed kleurbereik vermelden de specificaties niets.

Op het event werd ook nog de AOC AGON AG325QZN getoond, een monitor die afgelopen maart werd aangekondigd en inmiddels in de winkels ligt. Het 529 euro kostende 32"-scherm met 2560x1440 pixels en 240Hz-refreshrate is potentieel interessant voor wie de Samsung Odyssey G7 LC32G75T op het oog heeft, maar de scherpe curve van dat scherm niet fijn vindt. De AOC-monitor is helemaal plat. De responstijden van het 'Fast VA'-paneel leken op het eerste gezicht daadwerkelijk relatief snel, al zal een meting moeten uitwijzen in hoeverre de AOC-monitor zich tot de concurrentie verhoudt.

Philips Evnia 25M2N5200P en 25M2N3200W

Eerdere Philips Evnia-schermen waren behoorlijk aan de prijs, met bedragen van 1000 euro of meer, maar met de Evnia 25M2N5200P en 25M2N3200W komen er ook goedkopere opties beschikbaar. De schermen kosten respectievelijk 299 euro en 219 euro, en worden in mei uitgebracht. Beide monitoren hebben ook ongeveer hetzelfde design; donkergrijs in plaats van wit zoals de duurdere Evnia-monitoren. Ambiglow zit er ook niet op.

De 25M2N5200P is opgebouwd rondom een 25"-ips-paneel, waarbij de maximale refreshrate 280Hz bedraagt. Voor de 25M2N3200W wordt daarentegen een 240Hz-VA-paneel gebruikt. Beide schermen hebben een full-hd-resolutie, een voet met hoogteverstelling, USB-hub met vier poorten, motionblurreductionbacklight, en iets dat Philips 'Dynamic Dial Point' noemt: een richtkruis dat afhankelijk van de beeldinhoud van kleur kan veranderen. Er wordt 100 procent sRGB-dekking beloofd, maar geen ondersteuning voor grotere kleurruimtes.