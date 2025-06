MMD toont Philips Evnia-gamingmonitors met QD-oled-, woled- en miniledpanelen

MMD presenteerde deze week zijn nieuwe gamingsubmerk Philips Evnia tijdens een event. De line-up bestaat onder meer uit drie high-end gamingmonitors met QD-oled-, woled- en miniledschermen. Later introduceert het merk ook draadloze muizen, toetsenborden en headsets.

Met het Philips Evnia-merk beoogt MMD gamingproducten op de markt te brengen voor 'een diverser publiek'. Dat lijkt in de praktijk vooral tot uiting te komen in het ontwerp; de duurste modellen in de 7000- en 8000-series zijn uitgevoerd in een wit-met-zilvergrijze kleur. De goedkopere 5000- en 3000-modellen krijgen een zwarte of donkergrijze afwerking. Afgaande op de productnaam van de monitors (met telkens 'M2') lijkt de serie een vervolg op Philips' eerdere Momentum-reeks.

Behalve met monitors komt MMD ook met verschillende soorten Philips Evnia-invoerapparatuur. Op het event werden bijvoorbeeld muizen, toetsenborden, headsets en muismatten getoond. Alle producten hebben rgb-verlichting en kunnen, afgezien van de muismatten, zowel via bluetooth als bedraad met pc's verbonden worden. Opvallend is vooral dat deze producten pas volgend jaar in juni uitkomen. MMD maakt nog geen prijzen voor deze randapparatuur bekend.

8000-serie: QD-oled- en woledmonitors

MMD toonde tijdens het evenement onder meer twee gamingmonitors in de Evnia 8000-serie, die beide zijn voorzien van een oledpaneel. De 42M2N8900 heeft een vlak, mat afgewerkt woledpaneel met 4k-resolutie en 138Hz-refreshrate. HDMI 2.1-poorten met 48Gbit/s-bandbreedte zijn present voor consolegamers en MMD levert ook een afstandsbediening mee. De 34M2C8600 beschikt op zijn beurt over een gekromd QD-oledpaneel van 34" met een resolutie van 3440x1440 pixels. Dit scherm heeft opvallend genoeg nog HDMI 2.0-poorten en beschikt over een VESA DisplayHDR 400 True Black-keurmerk.

Philips Evnia 42M2N8900

Beide schermen beschikken daarnaast over Ambiglow, een feature die vergelijkbaar is met Ambilight op Philips-televisies, waarbij lampjes achter het scherm meekleuren met het beeld. De drie schermen hebben bovendien een kvm-switch en multifunctionele USB-C-aansluiting met USB-PD tot 90W voor een laptop, naast een in de hoogte verstelbare voet. De 42"-oledmonitor krijgt een adviesprijs van 1959 euro en de 34"-ultrawide kost bij release 1849 euro. Eerder liet ASUS al een soortgelijke 42"-oledmonitor zien, terwijl de 34M2C8600 hetzelfde paneel heeft als de Alienware AW3423DW en Samsung Odyssey G8QNB.

Philips Evnia 34M2C8600

7000-serie: 34"-ultrawide met miniledbacklight

De Philips Evnia 34M2C7600MV is de enige monitor in de Evnia 7000-serie die MMD op het event liet zien. De 34"-ultrawidemonitor met resolutie van 3440x1440 pixels heeft een VA-paneel met een miniledbacklight, als een van de weinige monitors van dit formaat. Dat scherm krijgt 1152 zones voor full-array local dimming, haalt een piekhelderheid van 1400cd/m² en heeft een DisplayHDR 1400-certificering. Ook dit scherm krijgt de Ambilight-achtige Ambiglow-functie, USB-C met PD en kvm-functie.

Het 1500R-gekromde scherm biedt verder een 165Hz-refreshrate en een geclaimde gtg-responstijd van 2,5ms, al leek het scherm in onze korte hands-on op het event niet immuun voor de typisch trage transities tussen zwart en donkergrijs die vaker voorkomen op VA-schermen. Mogelijk dat de fabrikant daar met een nog wat betere overdrive-tuning iets aan kan doen voor het uiteindelijke winkelmodel. De fabrikant heeft verder een srgb-modus met instelbare helderheid toegevoegd, iets wat op eerdere Philips-schermen vaak ontbrak. Ook de andere Philips Evnia-schermen lijken dat te hebben. Dit scherm zal in december verschijnen voor 2069 euro.

5000-serie: qhd-monitor met 240Hz-refreshrate

MMD liet op het event ook nog een scherm zien in de lager gepositioneerde Evnia 5000-serie, de 27M2C5500W. Deze 27"-monitor met resolutie van 2560x1440 pixels is zoals gezegd niet wit zoals de luxere modellen, maar heeft een donkergrijze behuizing. De specificaties lijken een beetje op die van de eerdere Agon PD27 van zustermerk AOC, met een 240Hz-refreshrate, 1000R-kromming en VA-paneel met geclaimde gtg-responstijd van 1ms. Onafhankelijke metingen moeten uitwijzen in hoeverre MMD die claims kan waarmaken, maar in de korte hands-on leek de snelheid van het paneel ons niet zó indrukwekkend. De 27M2C5500W heeft verder een DisplayHDR400-keurmerk, USB-hub met vier poorten en hoogteverstelling. Ambiglow, USB-C of een kwm-switch zitten er niet op. Dit scherm verschijnt in januari en kost dan 579 euro.