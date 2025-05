Na jaren van beloften zijn oledmonitoren begin 2023 eindelijk echt in opmars. Zelfs het onlangs aangekondigde faillissement van het kleine Joled, producent van de eerste oledpanelen die breed werden ingezet voor pc-monitoren, kan daar niks meer aan veranderen. Samsung en LG introduceerden vorig jaar ook oledpanelen voor pc-beeldschermen, beide op basis van eigen techniek. LG zet in op woled, dezelfde techniek die ook wordt gebruikt in de meeste oledtelevisies. Samsung Display is het bedrijf achter QD-oledpanelen die gebruikmaken van quantum dots voor een groter kleurbereik en meer helderheid.

Voorlopig kies je niet alleen voor een bepaalde technologie, maar ook voor een bepaalde beeldmaat. LG's woledpanelen zijn bijvoorbeeld beschikbaar in 27 inch met een standaard 16:9-beeldverhouding, of als zeer groot 45-inchpaneel met een extra brede 21:9-verhouding. QD-oledpanelen voor monitoren zijn er vooralsnog alleen in 34 inch, met 3440x1440 pixels. Dat is een fijne combinatie voor wie een luxe monitor zoekt: fors maar niet enorm, en met een voldoende hoge pixeldichtheid. De 21:9-beeldverhouding en 1800R-kromming geven extra immersie.

Drie keer QD-oled

Waar QD-oled op televisiegebied pas net komt kijken en woled de gevestigde naam is, heeft QD-oled bij monitoren juist een jaar voorsprong op woled. Na een wat aarzelende start in 2022 komt de beschikbaarheid van monitoren met het QD-oledpaneel van 34 inch nu goed op gang. Er staan inmiddels vijf schermen in de Pricewatch. Een daarvan is de allereerste QD-oledmonitor, de Alienware AW3423DW van Dell die we vorig voorjaar al bespraken. Hij is nog altijd leverbaar, op het moment van schrijven voor ongeveer 1250 euro. Ook Philips heeft een QD-oledscherm uitgebracht, de Evnia 34M2C8600 die ongeveer 1400 euro kost. Dit scherm onderscheidt zich door zijn Ambiglow-verlichting met lampjes die meekleuren met het beeld. We hebben Philips uiteraard gevraagd om een sample, maar helaas kon de fabrikant die voor dit artikel nog niet leveren.

In deze round-up bekijken we wel uitgebreid de drie overige QD-oledschermen die nu verkrijgbaar zijn, om te beginnen de Alienware AW3423DWF. Dells tweede QD-oledmonitor heeft geen Nvidia G-SYNC-scaler zoals het model zonder 'F', waarbij de volledig zwarte vormgeving er iets simpeler uitziet. Als enige van alle QD-oledmodellen die nu zijn aangekondigd, heeft het scherm een refreshrate die beperkt blijft tot 'slechts' 165Hz in plaats van 175Hz. Een prijs van ongeveer 1050 euro op het moment van schrijven maakt de AW3423DWF tot de goedkoopste van alle QD-oledmonitoren.

MSI's MEG 342C is van het trio in dit artikel het nieuwst. Op dit moment is hij nog niet eens te koop bij de aanbieders in onze Pricewatch. De adviesprijs van 1500 euro ligt hoger dan die van de andere schermen, maar MSI's eerste QD-oledscherm heeft dan ook een erg uitgebreide featureset. De al in januari 2022 aangekondigde Samsung Odyssey G8 OLED is begin 2023 eindelijk goed leverbaar. Samsung lijkt met de 1250 euro kostende monitor in te zetten op design en de combinatie van gaming en andere vormen van entertainment. De monitor draait dezelfde Tizen-software als de televisies van dit merk.