Dell had in de lente van vorig jaar een opmerkelijke primeur door als allereerste merk een QD-oledmonitor te introduceren: de Alienware AW3423DW. De QD-oledpanelen komen bij Samsung Display uit de fabriek rollen en je had dus een Samsung-merkje verwacht op de eerste QD-oledmonitor, maar tegen de tijd dat Samsungs eigen Odyssey G8 OLED hier eindelijk in de winkels lag, was Sinterklaas al in het land.

Na vorig jaar te zijn geklopt door de concurrentie is de consumententak van Samsung er in 2023 wel gelijk bij. De Odyssey G9 OLED G95SC, die we in deze review bekijken, is de eerste verkrijgbare monitor op basis van het nieuwe 49"-QD-oledpaneel dat Samsung Display in januari voor het eerst liet zien. Evenals de Odyssey G8 OLED beschikt deze monitor over Tizen en een afstandsbediening; behalve afstemmen op televisiezenders kan deze monitor alles wat een Samsung-televisie ook kan. ASUS en MSI kondigden ook al 49"-QD-oledmonitors aan, maar wanneer die in de winkels moeten liggen, is nog niet bekend.

Het 34"-paneel in de Odyssey G8 OLED, Alienware AW3423DW en andere QD-oledmonitors van vorig jaar heeft 3440x1440 pixels en een 21:9-beeldverhouding. Met het nieuwe 49"-paneel krijg je niet meer ruimte in de hoogte, maar wel een nog breder beeld. De Odyssey G9 OLED G95SC is een echte 'superwide' met 32:9-verhouding. Dat levert een tot de verbeelding sprekend scherm op, meer dan een meter breed, met een even grote oppervlakte als twee 27"-monitors naast elkaar. De Odyssey G9 OLED G95SC heeft dezelfde resolutie als twee wqhd-schermen: 5120x1440 pixels, soms 'dqhd' genoemd.

Een 49"-32:9-monitor met dqhd-resolutie is niets nieuws binnen Samsungs monitoraanbod. In de afgelopen jaren heeft het merk verschillende lcd-monitors met deze eigenschappen uitgebracht, beginnend met de C49RG90 uit 2019, de Odyssey G9 uit 2020 en de Odyssey Neo G9 uit 2021. De laatste twee hebben net als de Odyssey G9 OLED G95SC een hoge 240Hz-refreshrate. Het VA-typepaneel in de eerdere schermen bood voor een lcd zeer snelle responstijden, maar het QD-oledpaneel in de Odyssey G9 OLED G95SC belooft op dat vlak weer next level te zijn. Wat contrast en hdr-weergave betreft is oled in principe sterk, hoewel de Odyssey Neo G9 het op dat gebied zeker niet onverdienstelijk doet, dankzij het miniledbacklight met 2048 individueel dimbare zones.