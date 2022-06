Samsung Odyssey Neo G9

Gamingschermen heb je in alle soorten en maten, maar de grote 'superwides' met 49"-paneel spreken toch wel het meest tot de verbeelding. Het zichtbare oppervlak is meer dan een meter breed en in het geval van de nieuwste exemplaren ook nog eens sterk gekromd, zodat het scherm je hele blikveld vult. Alleen een VR-bril biedt nog meer immersie. Samsung is al enige jaren actief op dit gebied en bracht vorig jaar de Odyssey G9 uit, het beste superwide spellenscherm van het jaar 2020. Sinds deze zomer is er een opvolger in de vorm van de Odyssey Neo G9, die schreeuwt om een nadere kennismaking.

Al in 2017 verkocht Samsung zijn eerste 49"-monitor in de vorm van de C49HG90. Het topmodel van Samsungs toenmalige gamingline-up had een resolutie van 3840x1080 pixels en een 144Hz-refreshrate. Voor desktopgebruik wil je toch liever wat meer verticale pixels en in 2019 kwam Samsung dan ook met een superwide met 5120x1440-resolutie, die het voor zijn 49"-monitoren sindsdien heeft aangehouden: de C49RG90. De maximale refreshrate lag met 120Hz nipt lager.

De genoemde Odyssey G9 (C49G95T), die we op Tweakers destijds uitgebreid hebben besproken, was onderdeel van de destijds nieuwe Odyssey-reeks van Samsung. Dat betekende een vernieuwd design en net als bij de eerstegeneratie-Odyssey G7-monitor lag de refreshrate op een waanzinnig hoge 240Hz, waarbij de responstijden ook nog eens zeer goed bleken. Bij de Odyssey G9 ging dat overigens wel gepaard met de nodige overshoot. Toch, zeker als je het vergelijkt met andere VA-panelen, die traditioneel wat trager zijn dan ips- en TN-exemplaren, was ook de Odyssey G9 een klasse apart.

Smak geld, maar superieure specificaties

Dit jaar introduceert Samsung dus de Odyssey Neo G9 als het nieuwe topmodel, dat ook wel een stuk duurder is dan de eerdere exemplaren. Niet dat die zo betaalbaar waren, maar waar de eerdere drie superwides voor 1499 of 1249 euro in de winkels lagen bij introductie, komt de adviesprijs van de Odyssey Neo G9 op 2199 euro. De eerdere drie modellen kun je nu bovendien voor een paar honderd euro minder kopen dan bij introductie, waarmee het prijsverschil met de nieuwe Odyssey nog groter wordt.

2199 euro is een enorme smak geld voor een nieuwe monitor, maar in de huidige markt is het bedrag niet heel gek als je kijkt naar de eigenschappen van het scherm. De nieuwe miniledbacklight telt liefst 2048 zones voor nauwkeurige local dimming en Samsung belooft een piekhelderheid van 2000cd/m², wat eveneens ongekend is. Eerdere super-de-luxe gamingschermen met nauwkeurige local dimming, bijvoorbeeld de ASUS ROG Swift PG32UQX van dit voorjaar en de eerdere G-Sync Ultimate-schermen, waaronder de AOC AG353UCG en ASUS ROG Swift PG35VQ, waren ook niet goedkoper dan de Odyssey Neo G9. Die hadden bovendien niet het superbrede paneel of de ontzettend hoge 240Hz-refreshrate, laat staan moderne snufjes als HDMI 2.1. Zo bezien is de Samsung Odyssey Neo G9 een monitor waarvoor je weliswaar veel betaalt, maar waarvoor je ook veel terugkrijgt, althans op papier.