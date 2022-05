Wie serieus gaat gamen, heeft in de regel nogal wat noten op zijn zang. Snelle responstijden, aardige resolutie, weinig inputlag en hoge verversingssnelheid staan bij veel gamers hoog op de eisenlijst. En al die features moeten liefst samenkomen in een flink scherm dat niet te veel mag kosten, want pc-gaming is al duur genoeg voor iedereen die in de afgelopen twee jaar een videokaart heeft aangeschaft.

Twee monitoren die aardig wat vinkjes op die lijst kunnen zetten, zijn de schermen uit de GP850-serie van LG: de 27GP850 en 32GP850. Ze kwamen al even aan bod in de recentste Monitor Best Buy Guide, maar we vinden ze interessant genoeg voor een eigen, uitgebreidere review. Beide zijn ips-schermen met redelijk hoge refreshrates, goede responstijden en een nette weergave. Ze hebben nogal een uitdaging, want de voetsporen waarin ze moeten treden, die van de 27GL850, zijn niet de minste. Dat was lange tijd immers een van de populairste gamingschermen en we zullen de nieuwe schermen ermee vergelijken.

Voor wie de ruimte heeft, is het prijsverschil tussen de 27"- en 32"-uitvoering van de GP850 interessant. Of liever: het gebrek aan een prijsverschil, want heel veel meer betaal je niet voor het grotere scherm. De 27GO850 heeft een vanafprijs van 419 euro en de 32GP850 heeft op het moment van schrijven een meerprijs van slechts 10 euro. Dat is opmerkelijk, want nog niet zo lang geleden waren 1440p-ips-schermen met een diagonaal van 32" niet bepaald goedkoop. De Predator XB323 van Acer, die we eerder dit jaar bespraken, kostte destijds bijna 800 euro. Of hier in alle gevallen 'groter is beter' opgaat, zullen we in deze review bespreken.