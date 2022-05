Acer Predator XB323UGP

De Predator-gamingbeeldschermen in de XB-serie van Acer waren in het verleden veelal voorzien van TN-panelen, maar voor de XB3-serie heeft het Taiwanese bedrijf gekozen voor ips. Dat moet een beeldscherm opleveren dat niet alleen een goede kleurweergave en dito kijkhoeken heeft, maar ook nog eens snel genoeg is voor gaming. Vooral dat laatste is traditioneel niet het sterkste punt van een ips-scherm, maar de nieuwste Predator-schermen zouden een verversingssnelheid van 1ms hebben.

Opvallend aan de Predator XB323UGB is bovenal de combinatie van formaat, resolutie en paneeltype. Het vlakke ips-paneel meet 32" en heeft een wqhd-resolutie (2560x1440 pixels). 27"-ips-gamingmonitoren met een wqhd-resolutie zijn behoorlijk gangbaar. Op het 32"-formaat zijn veruit de meeste wqhd-schermen voorzien van een VA-paneel, dat bovendien vaak gekromd is. Er waren tot nu toe wel enkele ips-opties, bijvoorbeeld de zeer betaalbare AOC Q3279VWFD8, maar daarbij bleef de refreshrate beperkt tot 60 of 75Hz. Daarin brengt de Predator XB323UGB nu verandering met een 170Hz-refreshrate. Dat is zelfs nog wat hoger dan bij de meeste 32"-wqhd-gamingschermen met VA-paneel.

De Predator XB323UGB is ook in andere opzichten een complete gamingmonitor geworden. Acer heeft het rappe ips-paneel uitgerust met ondersteuning voor FreeSync en G-Sync. Bovendien is er de belofte van een breed kleurbereik, 99 procent van de Adobe RGB-kleurruimte, en relatief goede hdr-ondersteuning, wat wordt bekrachtigd door een VESA Display HDR600-keurmerk. Daar komt nog een apart design met een bijzondere voet en veel verstelbaarheid bij.

Wie vermoedt dat een scherm met dergelijke specificaties niet goedkoop is, zit er niet ver naast. Het scherm is op het moment van schrijven bij slechts twee winkels in het assortiment. Bij het Nederlandse Amazon betaal je bijna achthonderd en bij Max ICT bijna negenhonderd euro, maar bij geen van beide winkels is al voorraad. Als alternatief kun je uitwijken naar de eveneens pas geïntroduceerde ROG Swift PG329Q van ASUS. Dat scherm is voorzien van hetzelfde paneel, maar verschilt hier en daar wat features betreft. Een van die verschillen is de verkrijgbaarheid; de PG329Q ligt wél al in de winkels.