Testmethode We meten helderheid, contrast en kleurweergave met behulp van een Spectracal C6-colorimeter, een X-rite i1 Photo Pro 2-spectrofotometer en Portrait Displays Calman Ultimate-analysesoftware. We testen monitoren zoals ze uit de doos komen, waarbij we de helderheid voor kleurmetingen afstellen op een waarde die de 150cd/m² zo dicht mogelijk benadert. Eventuele sRGB- of Adobe RGB-modi meten we apart. Datzelfde doen we voor een eventuele hdr-stand. Responstijden meten we met een fotosensor en de LeCroy Waverunner 6100-oscilloscoop, waarbij we de inputlag bepalen met een Leo Bodnar-tester. Om de kijkhoeken te bepalen, meten we onder een hoek van 45 graden de resterende helderheid en de kleurverandering ten opzichte van een loodrechte meting. Voor de uniformiteitsmeting kijken we naar de verhouding tussen de helderheid op vijftien meetpunten, gemeten op een volledig wit en en een volledig zwart scherm. Ook bepalen we de relatieve kleurverschillen langs de randen ten opzichte van het midden. Tot slot meten we het energiegebruik van de monitor, zowel op de maximale helderheid als op een vaste helderheid van 150cd/m².

Het is al weer een tijdje geleden dat we een Monitor Best Buy Guide op Tweakers hebben gepubliceerd en dus is het tijd voor een update. In de afgelopen maanden hebben bijna alle grote monitorfabrikanten nieuwe schermen naar ons testlab gestuurd, zodat we kunnen beschikken over nieuwe testresultaten van meer dan veertig producten. Zo stuurde LG onder andere zijn UltraGear 27GP850 en 32GP850, de opvolgers van de zeer populaire 27GL850-gamingmonitor, leverde Samsung drie thuiswerkmonitoren uit de nieuwe S6- en S8-series, en verschenen van zowel ASUS als Gigabyte wqhd-gamingmonitoren met ips-paneel en een 240Hz-refreshrate op ons kantoor. We hebben voor de selectie van nieuw te testen producten ook jullie aanvragen onder de vorige BBG meegenomen, maar helaas was het merendeel niet beschikbaar, inclusief de veel gevraagde Xiaomi Mi 34"-ultrawide. Voor zover nog relevant en verkrijgbaar, staan natuurlijk ook eerder geteste producten weer in deze BBG.

Deze tweede Monitor Best Buy Guide op Tweakers heeft opnieuw een thematische indeling. We gaan weer op zoek naar de beste monitor onder de 250 euro, de beste ultrawide en de beste gamingmonitor met wqhd-resolutie. Nieuw dit keer is de categorie USB-C-monitoren, zeer relevant voor laptopgebruikers. In iedere categorie kiezen we een aantal aanraders, die bijvoorbeeld van elkaar verschillen als het gaat om het paneeltype (ips, VA of TN) of het beoogde gebruiksdoel, zoals kantoorgebruik of gaming.

In de BBG vind je schermen die naar ons idee voor de meesten interessant zijn, waarbij ook de verhouding tussen prijs en prestatie belangrijk is. Dat betekent dat je heel bijzondere (dure) schermen of afwijkende formaten niet snel zult tegenkomen. Die blijven we natuurlijk wel in onze uitgebreide, losse reviews bespreken. Heb je suggesties voor monitoren die je graag in een toekomstige Best Buy Guide zou willen zien? Laat het vooral weten in de comments.