Samsung Odyssey Neo G9-monitor met piekhelderheid van 2000cd/m² kost 2199 euro

Samsung brengt zijn Odyssey Neo G9-monitor met miniledbacklight op 9 augustus uit. Het 49"-scherm heeft een gebogen 240Hz-paneel met een resolutie van 5120x1440 pixels en een piekhelderheid van 2000cd/m². Samsung noemt dat Quantum HDR 2000.

De miniledbacklight van de Samsung Odyssey Neo G9 bestaat uit 2048 dimbare zones en de verlichting is met een nauwkeurigheid van 12bits in te stellen, met 4096 helderheidsniveaus, schrijft Samsung. De fabrikant claimt dat dit resulteert in een statische contrastverhouding van 1.000.000:1. De voorganger van de monitor, zonder minileds, had tien dimbare zones en een contrastverhouding van 2500:1.

Samsung kondigde in maart aan dat er een variant van de Odyssey G9 met miniledbacklight op komst was, maar toen waren nog niet alle details bekend. In april verscheen de monitor op de pagina van een Chinese winkel met een VESA DisplayHDR 2000-logo, maar de VESA liet vervolgens weten dat die certificering niet bestaat.

Bij gebrek aan een VESA-standaard voor hdr met een piekhelderheid van 2000cd/m², heeft Samsung daar een eigen naam aan gegeven: Quantum HDR 2000. Volgens Samsung is de maximale helderheid gecertificeerd voor het Verband Deutscher Elektrotechniker.

Ook nieuw op de Samsung Odyssey Neo G9 zijn de twee HDMI 2.1-aansluitingen. De voorganger moest het doen met HDMI 2.0. Beide modellen hebben ook een DisplayPort 1.4-aansluiting. Verder zijn de specificaties gelijk gebleven. Het ultrabreedbeeldscherm heeft een diagonaal van 49" een kromming van 1000R, een refreshrate van 240Hz en AMD FreeSync Premium Pro- en Nvidia G-Sync Compatible-ondersteuning.

Tweakers publiceerde eind vorig jaar een review van de Samsung Odyssey G9. Dat model heeft geen miniledbacklight, maar verder vrijwel dezelfde specificaties. De maximale helderheid van de reguliere Odyssey G9 is 1000cd/m² en die monitor staat in de Pricewatch voor prijzen tussen zo'n 1300 en 1500 euro.

Vanaf donderdag is de Samsung Odyssey Neo G9 vooruit te bestellen voor een adviesprijs van 2199 euro. Het scherm wordt vanaf 9 augustus geleverd. Samsung is momenteel de enige fabrikant die een monitor met dergelijke specificaties in zijn assortiment heeft.