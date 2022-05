ACM: vrije modemkeuze treedt begin 2022 in werking

De Autoriteit Consument en Markt heeft een beleidsregel gepubliceerd waarin staat dat consumenten en bedrijven zelf hun modem en router moeten mogen kiezen, en dat de telecomaanbieder geen recht heeft om dat te verbieden. De regel gaat begin 2022 in.

Als consumenten en bedrijven een andere modem of router willen gebruiken, hebben zij volgens de ACM dat recht. Dat staat in de beleidsregel Handhaving Besluit Eindapparaten van de ACM. In die beleidsregel staat precies omschreven over welk deel van het netwerk de consument vrije keuze heeft. Ook staat in de regel welke informatie telecombeheerders moeten publiceren zodat de consument weet welke routers en modems geschikt zijn voor het netwerk.

Volgens de ACM is de vrije modemkeuze vastgelegd in Europese regels van de Berec, het samenwerkingsverband van Europese telecomtoezichthouders, en is de ACM de aangewezen toezichthouder op deze regels. Daarom heeft het de vrije modemkeuze verduidelijkt in de eigen beleidsregel. Telecomproviders hebben zes maanden om zich op de nieuwe regels voor te bereiden; ze gaan begin volgend jaar in.

De Autoriteit Consument en Markt werkt al sinds 2018 aan de nieuwe regels rond de vrije modemkeuze. Die werden eerder uitgesteld naar eind 2019. Halverwege 2020 zei de ACM dat de nieuwe regels in 2021 in werking zouden treden. Dat wordt nu dus begin 2022. Telecomaanbieders maken zich al jaren boos over de vrije modemkeuze. In 2018 bundelden KPN, T-Mobile, VodafoneZiggo, Tele2 en CAIW nog de krachten om te pleiten tegen vrije modemkeuze.

In 2020 startte KPN met vrije modemkeuze, als alternatief voor de Experia Box van KPN, of de FritzBox. Het bedrijf geeft daarbij de instellingen die nodig zijn om van alle diensten gebruik te maken op andere modems. Wel zegt het dat klanten goed moeten kijken naar de specificaties van hun alternatieve modem en het adviseert een apparaat te kiezen met ondersteuning voor VVDSL, BVDSL en VPlus. Daarnaast zegt het dat de eindgebruiker zelf verantwoordelijk is voor het instellen en voor problemen als gebruikers hun eigen modem kiezen.

Voornamelijk VodafoneZiggo blijft zich verzetten tegen de vrije modemkeuze. Volgens dat bedrijf is het gebruik van de door Ziggo geleverde modem 'essentieel' voor het functioneren binnen het Ziggo-netwerk. VodafoneZiggo stapte in mei dit jaar naar de rechter om een uitspraak van de Geschillencommissie Telecommunicatiediensten aan te vechten die stelde dat Ziggo verplicht is om vrije modemkeuze aan te bieden aan klanten. Het bedrijf zei in mei dat het wachtte op een besluit van de ACM over de zaak. Die beleidsregel is er nu.