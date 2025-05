Belgische providers delen technische specificaties voor gebruik van eigen modem

Belgische providers als Orange, Proximus en Telenet hebben de technische vereisten gedeeld voor het gebruik van een eigen modem. De providers zijn vanaf 1 november 2024 verplicht het gebruik van een eigen modem toe te staan. In Nederland is dit al langer het geval.

Telenet en Orange hebben informatie beschikbaar gesteld die bedoeld is voor fabrikanten; Proximus geeft ook informatie die bestemd is voor particulieren. De providers geven wel aan dat ze geen technische ondersteuning bieden voor klanten die eigen modems gebruiken en dat klanten daarom de apparatuur van de provider moeten bewaren. "Zo kun je je lijn testen met onze apparatuur en krijg je ondersteuning van onze klantenservice en techniekers", schrijft Proximus.

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie maakte in oktober vorig jaar bekend dat vrije modemkeuze verplicht zou worden. De Belgische toezichthouder spreekt over de 'telecommunicatie-eindapparatuur'. Bij koper en glasvezel gaat het bijvoorbeeld om 'de wandcontactdoos waarmee de modem wordt verbonden' en bij coax om de 'zwarte netwerkverdeler'.

Het BIPT zegt dat vrije modemkeuze 'klanten in staat zou kunnen stellen om gemakkelijker te veranderen van operator op dezelfde netwerkinfrastructuur, wat voor een versterking van de concurrentie op de telecommarkt kan zorgen'. Daarnaast stelt vrije modemkeuze klanten in staat om zelf te kiezen voor een duurzamer apparaat of een apparaat met meer functies. Belgische providers moeten de vrije modemkeuze vanaf 1 november 2024 toestaan. In Nederland trad vrije modemkeuze begin 2022 in werking.