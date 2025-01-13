Belgische telecomwaakhond verlengt 2,6GHz-4G-vergunningen tot 2032

De Belgische telecomwaakhond BIPT heeft de vergunningen voor toegang tot de 2,6GHz-frequentieband verlengd. De nieuwe vergunningen werden aan vijf aanbieders toegekend en lopen nu tot 30 juni 2032. De frequenties worden gebruikt voor 4G.

Uit documentatie van het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie blijkt dat Proximus, Citymesh Air, Citymesh Mobile, Telenet en Orange de nieuwe vergunningen in handen krijgen. Proximus heeft voor de licentie een bedrag van ongeveer 6,67 miljoen euro betaald. Citymesh Air betaalde ongeveer 7,5 miljoen euro en Telenet heeft ongeveer 5 miljoen euro moeten betalen. Volgens BIPT heeft Orange ongeveer 6,7 miljoen euro overgemaakt.

De operators mogen dankzij de licenties een deel van de 2,6GHz-frequentie in België gebruiken om telecomdiensten te leveren, en dat tot 30 juni 2027. Na die datum worden de vergunningen stilzwijgend verlengd met vijf jaar. Op 30 juni 2032 kunnen de licenties opnieuw verlengd worden tot 30 september 2035. Die datum is tevens de vastgelegde einddatum van de gebruikerslicentie van Citymesh.

Door Jay Stout

Redacteur

Feedback • 13-01-2025 13:36 15

13-01-2025 • 13:36

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Reacties (15)

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DeevieP 13 januari 2025 15:09
Het artikel klopt niet helemaal. Na de veiling in 2011 was er één frequentieblok nog niet toegekend. Dit werd uiteindelijk op 22 september 2020 toegekend aan Citymesh Mobile NV voor een periode van 15 jaar, dus tot 2035. De andere 4 vergunningen (niet 5 zoals in het artikel staat) die aflopen in 2027 worden nu stilzwijgend verlengd (2xmaal) zodat ze samen aflopen met de licentie van Citymesh Mobile. De operatoren kunnen hierbij zelf bepalen om ze de optie tot verlening lichten (volledig of gedeeltelijk).
Taquila 14 januari 2025 11:44
Voor zij die zich, zoals ik, afvragen waarom Citymesh - veruit de kleinste operator van de vier - het meest betaalt, heb ik het document doorgenomen.

Citymesh betaalt het meest omdat zij het grootste spectrum frequenties heeft:
Citymesh 45 MHz voor €7,5M
Proximus en Orange hebben elk 2x 20 MHz = 40 MHz voor €6,66M
Telenet 2x 15 MHz = 30 MHz voor €5M
EdwinHamers 13 januari 2025 14:01
Toch een beetje 'raar' dat de licentie verlengd wordt, terwijl het niet verlengen eigenlijk helemaal geen optie is want, op dit moment, is 4G in gebruik en onmisbaar, zeker voor kritische zaken.

Klinkt een beetje als een wurgcontract, of witte fraude. Wil je in business blijven, dan moet je een licentie. En een telecomprovider moet simpelweg blijven betalen, anders.....

[Reactie gewijzigd door EdwinHamers op 13 januari 2025 14:03]

Sorcerer8472
@EdwinHamers13 januari 2025 14:15
Je zou kunnen zeggen dat de capaciteit van deze band overbodig is door andere nieuwere technieken en de veel grotere bandbreedte op 3.5 GHz die een vergelijkbare dekking heeft, en het geld in je zak houden.

In Nederland zijn de huidige gebruikers van de 2.6 GHz TDD-band (Odido en KPN, band 38) hun gebruik bijvoorbeeld aan het afbouwen omdat het niet meer economisch rendabel is.

Als KPN en Odido wat spectrum uitwisselen (KPN band 38 naar Odido, Odido band 7 naar KPN) dan zou Odido het voor 5G kunnen gebruiken omdat het dan ook meteen een groter stuk spectrum is, 40 MHz ipv 20 MHz. Dan heeft het meer zin om landelijk apparatuur op te hangen om meer snelheid voor gebruikers te realiseren.
DeevieP @Sorcerer847213 januari 2025 15:17
In België is het gebruik van de 2.6Ghz band beperkt en zeker niet overal actief. Er zijn ook geen dekkingsverplichtingen voor deze band. Citymesh gebruikt de frequenties oa om private 5G netwerken aan te leggen.
Sorcerer8472
@DeevieP13 januari 2025 15:56
Yes, vandaar dat mijn reactie op EdwinHamers ook was dat het wellicht net zo aantrekkelijk is voor de operators om niet te verlengen.

Het hangt af van of ze dan op enkele drukkere plekken een probleem hebben of niet. In Nederland is band 7 wel redelijk breed in gebruik, met name op drukkere plekken ook wel redelijk intensief zelfs, maar met het opstarten van band 78 (3.5 GHz 5G) begint het wellicht minder relevant te worden omdat het bijv. bij KPN maar 10 MHz bandbreedte is tegen 100 MHz op 5G.
Mark87 @EdwinHamers13 januari 2025 14:10
Als een partij wil stoppen kan ik me voorstellen dat de licentie niet verlengd wordt. Daarnaast levert het zo te lezen de overheid ook geld op voor de licentie.
fruitbakje @EdwinHamers13 januari 2025 14:21
Toch een beetje 'raar' dat de licentie verlengd wordt, terwijl het niet verlengen eigenlijk helemaal geen optie is want, op dit moment, is 4G in gebruik en onmisbaar, zeker voor kritische zaken.
Als één telecomprovider z'n licentie kwijt raakt, zijn er toch nog anderen om de dienstverlening op te vangen? Of komt er ruimte voor een nieuwe speler? Dus niet verlengen betekent helemaal niet dat dienstverlening wegvalt?
Klinkt een beetje als een wurgcontract, of witte fraude. Wil je in business blijven, dan moet je een licentie. En een telecomprovider moet simpelweg blijven betalen, anders.....
Ik ga er van uit dat deze partijen professionele partijen zijn, zowel de telecomprovider als de overheid/waakhond. Dus dat beide partijen alle uitgangspunten en voorwaarden helder hebben voordat ze überhaupt met elkaar in zee gaan. En dat er dus ook helemaal geen verassingen zijn wat betreft deze verlenging. En dat eventuele redenen, om aan het einde van de looptijd van de licentie die licentie niet te verlengen, dus ook bekend zijn voordat beide partijen überhaupt met elkaar in zee gaan.
En een telecomprovider is niet hetzelfde als een 'particuliere' consument ofzo. Ze hoeven in veel mindere mate beschermd te worden (zoals consumenten dat wel worden).
sympa @fruitbakje13 januari 2025 14:50
En als consument, als je iets huurt tot eind van het jaar, dan moet je volgend jaar ook wat anders zoeken. Helemaal zo vreemd niet.
En dat frequenties niet gratis zijn is ook uit te leggen. Want als de een ze niet meer nodig heeft kan een ander ze wellicht goed gebruiken. Dat proces laat je efficiënt werken door er geld voor te vragen.
Loller1 @EdwinHamers13 januari 2025 14:51
2,6 GHz is niet de enige frequentie waar 4G over heen gaat. Daarbij is dit ook gewoon een kwestie van voorkomen dat de licenties in handen vallen van bedrijven die er dan vervolgens niets mee doen.
m_snel @Loller114 januari 2025 01:22
Het lijkt me toch vrij eenvoudig om als je een contract opstelt daar aan te verbinden dat bijvoorbeeld die frequentie binnen een bepaalde termijn moet worden aangeboden en daarna niet mag worden gecanceld.
Dat is eigenlijk wel gebruikelijk.
Het is een beetje voor mijn tijd maar volgens mij ging Endstra daarom in zee met de neus.
kodak @EdwinHamers13 januari 2025 15:34
Het klinkt eerder raar dat je 4G wel belangrijk lijkt maar je dan alleen naar een licentie kijkt alsof het voor 4G een risico is.

De providers kopen niet slechts gebruik maar ook beschermend recht. Men weet vooraf hoe lang dat recht op gebruik er is en proberen in die tijd winst te maken. Daarbij is er niet zomaar plicht om het te blijven gebruiken. Dus het feit dat er providers kunnen zijn die niet nogmaals willen investeren ligt niet zomaar aan de licentie, eerder aan verschuivende interesse. Waar ze zelf verantwoordelijk in zijn via hun (on)wil om te investeren.

Als een bedrijf 4G niet meer zo belangrijk meent te vinden dan kunnen ze de licentie ook niet zomaar behouden. Juist om te zorgen dat ook andere providers een kans krijgen.

Daarbij worden rechten niet zomaar gestopt. Juist omdat de toezichthouder kijkt of 4G nodig is. Maar als 5G inmiddels wel enorm belangrijk was dan had het dus gestopt kunnen worden.
apeklootje 14 januari 2025 22:06
Gebruik sowieso meestal 4G, merk bij gebruik 5G een serieuze battery drain op bij mijn Samsung A34, misschien omdat een budget toestel is, iemand andere ervaringen?
Bert.88 @apeklootje15 januari 2025 00:19
Dit staat er op de website van Samsung zelf:

"Tijdens de verbinding met een 5G-netwerk kan je telefoon meer batterijcapaciteit verbruiken dan normaal. De huidige 5G-diensten voldoen aan de Non-Standalone (NSA)* standaard, die 4G (LTE) en 5G samen gebruikt. Daarom worden 5G en 4G (LTE) circuits tegelijkertijd gebruikt voor snelle verwerking van gegevens met grote capaciteit.

Omdat je telefoon verbonden is en op meerdere netwerken overschakelt, kan de batterij sneller leeglopen dan je doorgaans zou verwachten, en kan je telefoon wat warmer worden dan wanneer je alleen op 3G of LTE zit. Om dit te compenseren kan je instellingen gebruiken die de algehele prestaties van je telefoon optimaliseren en verbeteren."
apeklootje @Bert.8816 januari 2025 18:24
Laat hem gewoon op 4G dus, voorlopig voldoende voor mij

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