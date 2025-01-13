Belgische telecomwaakhond verlengt 2,6GHz-4G-vergunningen tot 2032

De Belgische telecomwaakhond BIPT heeft de vergunningen voor toegang tot de 2,6GHz-frequentieband verlengd. De nieuwe vergunningen werden aan vijf aanbieders toegekend en lopen nu tot 30 juni 2032. De frequenties worden gebruikt voor 4G.

Uit documentatie van het Belgische Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie blijkt dat Proximus, Citymesh Air, Citymesh Mobile, Telenet en Orange de nieuwe vergunningen in handen krijgen. Proximus heeft voor de licentie een bedrag van ongeveer 6,67 miljoen euro betaald. Citymesh Air betaalde ongeveer 7,5 miljoen euro en Telenet heeft ongeveer 5 miljoen euro moeten betalen. Volgens BIPT heeft Orange ongeveer 6,7 miljoen euro overgemaakt.

De operators mogen dankzij de licenties een deel van de 2,6GHz-frequentie in België gebruiken om telecomdiensten te leveren, en dat tot 30 juni 2027. Na die datum worden de vergunningen stilzwijgend verlengd met vijf jaar. Op 30 juni 2032 kunnen de licenties opnieuw verlengd worden tot 30 september 2035. Die datum is tevens de vastgelegde einddatum van de gebruikerslicentie van Citymesh.