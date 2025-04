België verplicht vanaf 2027 minimaal 30Mbit/s voor vaste internetverbinding

Belgische telecombedrijven moeten vanaf 2027 verplicht internetabonnementen met minimaal 30Mbit/s-snelheden aanbieden. Nu is die wettelijk verplichte minimale snelheid nog 1Mbit/s. Malta is het enige andere EU-land dat een minimale snelheid van 30Mbit/s verplicht.

Minister van Telecom Petra De Sutter zegt dat een 1Mbit/s-verbinding 'niet meer van deze tijd' is en wil die snelheid daarom verhogen. Volgend jaar moeten telecombedrijven minstens 10Mbit/s aanbieden, vanaf 2027 moet dat 30Mbit/s zijn. "Ook al is het nog niet ideaal, met een internetsnelheid tot dertig keer sneller kan iedereen optimaler gebruikmaken van het internet", zegt de minister. Haar Koninklijk Besluit dat deze snelheid verplicht, wordt volgens de minister vrijdag door de federale ministerraad goedgekeurd.

Op dit moment zijn er 38.000 Belgische huishoudens die geen toegang hebben tot internetsnelheden van 30Mbit/s of hoger en dus profijt hebben van dit besluit. Het gaat met name om Waalse huishoudens, met 31.000 huishoudens die onder de 30Mbit/s zitten. Overigens investeren providers in deze gebieden en zijn er meerdere steunprogramma's om hier hogere snelheden aan te bieden, zegt de toezichthouder BIPT.