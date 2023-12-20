Toezichthouder: Belgen betalen relatief veel voor mobiel en vast internet

Belgen betalen in vergelijking met buurlanden relatief veel voor mobiele diensten, vast internet en telecombundels. Vooral bij grote bundels, of bij mobiele abonnementen met weinig of juist veel data, liggen de tarieven in België relatief hoog. Dat zegt het BIPT.

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie heeft de prijzen van Belgische telecomproviders vergeleken met de prijzen van Nederlandse, Franse, Duitse, Luxemburgse en Britse providers. Uit dit jaarlijkse onderzoek blijkt dat België 'in het algemeen duur is voor zowel mobiele diensten als voor vast internet en telecombundels'.

Bij mobiele abonnementen hebben Belgische providers bij 'middelgrote abonnementen' met een databundel van tussen de 20GB en 70GB een 'middenpositie'. Bij kleinere of juist grotere databundels, liggen de tarieven juist 'ver boven die van alle buurlanden'.

Prijzen mobiele abonnementen in België en buurlanden

Op het vlak van vast internet is België 'opmerkelijk duurder' dan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, met de kanttekening dat die twee landen veruit de goedkoopste vastinternetdiensten aanbieden. België is wel relatief goedkoop als het gaat om kleine bundels, voornamelijk door een Scarlet-aanbod met 30 tv-zenders, een vastinternetsnelheid van 50Mbit/s en vaste telefonie. Ook hier geldt dat naarmate de behoefte van de klant groter worden, Belgen relatief gezien steeds meer gaan betalen in vergelijking met andere landen.

Prijzen vast internet in België en buurlanden

BIPT zegt dat providers het afgelopen jaar de prijzen hebben verhoogd, waarbij ze de stijgende inflatie als reden noemden. Daarbij hebben de providers op de mobiele markt wel de databundel verhoogd. Daarnaast zegt de toezichthouder dat Orange dit jaar verschoven is van een uitdager naar een gevestigde speler, omdat de provider zijn prijzen net als concurrenten sterk verhoogde. Mocht DIGI, de vierde provider van België, ook vaste diensten gaan aanbieden, dan zou dit volgens BIPT 'kunnen leiden tot een heropleving van de concurrentiële dynamiek op de vaste markt'.

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 20-12-2023 20:20
113 • submitter: JackAvery

20-12-2023 • 20:20

113

Submitter: JackAvery

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Reacties (113)

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Antenne Bayern 20 december 2023 20:37
Volgens het BIPT zijn de hoge prijzen niet zozeer te verklaren door de hoge kwaliteit van het telecomnetwerk in België, zoals soms wordt gezegd, maar eerder door het gebrek aan concurrentie in België in vergelijking met andere landen.

"De hoge prijzen voor vaste producten zijn niet klaarblijkelijk gecorreleerd aan de kwaliteit en de dekking van de Belgische netwerken. De mate van concurrentie lijkt daarentegen een uitgesprokener verklarend element: er wordt immers een sterke correlatie aangetroffen tussen de concurrentiegraad en het prijsniveau".

bron VRT Nieuws
ABD @Antenne Bayern20 december 2023 21:29
Wij hebben ook geen (echte) concurrentie, want we hebben maar twee hele grote partijen met een kleinere derde. Zouden de providers onderling verboden afspraken kunnen maken?

Hier in Nederland moeten KPN en VodafoneZiggo van de waakhond(ACM) het mobiele, adsl en glasvezelnetwerk openstellen voor derden. Met name KPN koopt regelmatig providers op, maar er blijven nieuwe komen. Dat helpt een beetje, maar ik merk om mij heen dat de meeste mensen slapers zijn met dikke abonnementen, die ze vaak niet eens nodig hebben. Vooral ouderen zijn de dupe, die kopen alles(4P met extra pakketten) van een colporteur, ook wanneer ze geen computer of mobiele telefoon hebben en savonds alleen NPO 1 kijken.

KPN heeft overigens in Nederland heel lang de uitrol van glasvezel getraineerd, door alleen glasvezel in nieuwbouwwijken aan te leggen en concurrenten die glasvezel aanlegde op te kopen en verdere uitrol te staken, om zoveel mogelijk aan het bestaande koperen netwerk te kunnen verdienen. Pas nu het onderhoud blijkbaar te duur wordt, zet KPN vol in op glasvezel.

[Reactie gewijzigd door ABD op 23 juli 2024 01:23]

m_snel @ABD20 december 2023 22:55
Wat is het nut van glasvezel als je vervolgens kiest voor 100 of 200 Mb kiest . Voor huishoudens is dat nog niet nodig, zeker de upload niet.
divvid @m_snel21 december 2023 07:52
Hier in het dorp lag al in 2010 glas. Een hele 50/50 verbinding. Ik kon vrolijk thuis werken via vmware zonder noemenswaardige lag
Daarna na een verhuizing noodgedwongen naar ziggo. Wat een drama met een 200/20 verbinding. Niet te doen zo traag en laggy.
Nu gelukkig weer terug op glas
Latency is vel belangrijker dan snelheid
Marve79 @divvid21 december 2023 08:04
Idd glas is veel sneller en stabieler. Snelheid doet er niet zoveel toe. Ik heb liever 20/20 glas dan 50/5 adsl (bij wijze van).
icecreamfarmer @divvid21 december 2023 09:08
Dit dus, ik weet niet wat Ziggo doet maar websites reageren en laden langzamer dan toen ik nog adsl had.
m_snel @divvid21 december 2023 20:12
Dat ligt er natuurlijk maar hoe je thuis werk. Maar via VMware of cítrix heb je dat echt niet veel meer nodig dan 50 tot 100 Mb download en 10 Mb upload. Latency is normaal bij ziggo ook niet erg hoog.
divvid @m_snel21 december 2023 23:09
Bij mij was het tussen de 20-50ms tov 3-5ms op glas. Dat merk je dus echt als je in een vmware omgeving met iets als pycharm moet werken. Het is geen pretje als je een 10de seconde op de feedback van je toetsenbord moet wachten.

Nogmaals, de upload was niet zozeer het probleem als wel de latency en de stabiliteit van de verbinding (ruk dus als je er 8 uur per dag mee moest werken)
brammieman @divvid22 december 2023 12:55
Ziggo kabel latency ligt normaal zo rond de 8-10ms. Glas is beter maar Ziggo is zeker niet zo erg als je hier beschrijft. Geen idee wat er met jouw ziggo aansluiting aan de hand was maar 20-50ms latency is absurd hoog.
divvid @brammieman22 december 2023 13:37
precies. Zelfs de ziggo monteurs kwamen er niet achter, pas nadat de wijkkast vervangen was ging het inderdaad naar 9-12ms, maar toe stond de verhuizing al op de planning.
david-v @m_snel20 december 2023 23:15
Het nut van glasvezel is dat je over 60 jaar een verbinding kan krijgen van 5Tbit/s om het data geweld die je over 60 jaar "nodig" hebt zonder problemen aan te kunnen. Dat heet toekomstvast (iig voor de komende 100 jaar). Daarnaast is de verbinding en stuk stabieler en minder gevoelig dan een koperen lijn zoals vroeger de telefoonlijn of de coaxkabel. Deze laatste is ondanks verwoede pogingen om het mee te laten komen met glasvezel een medium die uitgefaseerd gaat worden in de komende 10 tot 15 jaar.

Bovendien, als je 100Mbit via glasvezel kan krijgen voor €20, waarom zou dat nuteloos zijn dan via adsl of coax waar je diegene uit bent?

Edit: en in landen in Europa met iets meer glasvezel aanbieders zoals Spanje en Frankrijk is een 500Mbit glasvezel verbinding voor €15 toch een stuk voordeliger en beter dan de alternatieven.

[Reactie gewijzigd door david-v op 23 juli 2024 01:23]

bussie66 @m_snel20 december 2023 23:50
Waar baseer jij dat op mbt de upload?
Yzord @m_snel21 december 2023 01:02
Altijd prettig als een ander bepaald of we iets nodig hebben of niet. Maar even voor jouw info, met glas mag je services draaien en verrek, laat je daar nou een goede upload voor nodig hebben.
m_snel @Yzord21 december 2023 20:14
Oh nou gelukkig maar, dan welke services bedoel je eigenlijk. Zal wel niet veel voorstellen. Verder een vreemde reactie want ik bepaal niks ik stel een vraag.
Houtenklaas
@ABD20 december 2023 22:52
Hier in Nederland moeten KPN en VodafoneZiggo van de waakhond(ACM) het mobiele, adsl en glasvezelnetwerk openstellen voor derden.
Was het maar zo'n feest. Ziggo - en KPN in het kielzog - heeft dat op netwerkvlak weten te ontlopen, KPN heeft een vrijwillig aanbod lopen voor hun netwerk. Er hoeft dan ook helemaal niets gedeeld te worden. Dat KPN vervolgens hun kopernetwerk ging uitmelken is hun goed recht, zo werkt de "marktwerking" nu eenmaal. Zowel Ziggo als KPN zijn commerciële bedrijven die geld verdienen voor de aandeelhouders en een balanceeract uitvoeren met hun klanten.
denBoom @ABD21 december 2023 19:03
...
Hier in Nederland moeten KPN en VodafoneZiggo van de waakhond(ACM) het mobiele, adsl en glasvezelnetwerk openstellen voor derden.
...
En in belgie moeten providers met een dsl, kabel of glasvezelnetwerk dat ook al lang verplicht openstellen. In theorie loopt nederland hier achter op belgie omdat ziggo geen concurrentie moet toestaan op hun kabelnetwerk. In de praktijk loop het in belgie mis omdat ze voor dat openstellen te hoge tarieven mogen aanrekenen van de regulator waardoor het voor potentiele concurrenten niet rendabel is.
Aldy @ABD21 december 2023 14:37
Vooral ouderen zijn de dupe, die kopen alles(4P met extra pakketten) van een colporteur, ook wanneer ze geen computer of mobiele telefoon hebben en savonds alleen NPO 1 kijken.
Bron?
BjornR1989 @Aldy21 december 2023 19:57
Buiten de interne verkoopsstatistieken van de telecombedrijven staat het nergens geschreven.
Hoewel ik niet de bron van ABD ben, kan ik als vroegere installateur voor een ISP wel bevestigen dat het met enige regelmaat gebeurt.

Soms is het de start van een nieuwe ervaring waarbij ze beginnen met "de gazette" te lezen op hun pas aangesmeerde aangekochte tablet, soms is het een spijtig geval van een eenzaam persoon die gewoon blij is om iemand over de vloer te krijgen.

Ouderen met gebrekkige technische kennis laten zich gemakkelijk verleiden door een verkoopspraatje in een winkel. Wie in die functie en volgens commissie verloond wordt zal niet altijd eerlijk te werk gaan.
Onder dezelfde demografische groep zijn er ook nog die alle prijzen in euro als "Belgische frank" bekijken.
Goh, wat is 150 belgische frank (3,72 EUR) voor 1 maand? Da's goedkoop!

Ik kan er wel enkele ankedotes over vertellen maar dit bevestigt de stelling niet objectief, noch is het relevant voor dit artikel.
Aldy @BjornR198921 december 2023 21:28
Mijn ervaring is dat het van de persoon afhangt of je iets aan iemand kan verkopen of niet. En dan gaat het niet alleen over het verkopen van een product of dienst, maar ook over het verkopen van een overtuiging. Sommige mensen kun je alles verkopen en die verkoop is niet aan leeftijd gebonden.
Of je bedoelt dat oudere mensen makkelijker om de tuin te leiden zijn door leugens te verkopen. Ja, leugens verkopen is een heel andere verkoop, maar dat heeft niets met techniek te maken. Dat gebeurt ook door de energie-cowboys of bij busreizen, waarbij artikelen verkocht worden.
Vordreller @Antenne Bayern20 december 2023 20:45
Kan ik bevestigen: er is niet genoeg concurrentie en ze rekenen maar aan wat ze willen.
apeklootje @Vordreller20 december 2023 22:53
Waar ik een probleem mee heb als Belg is dat ik op de 'zogezegde' vrije Europese markt geen internet of mobiel abonnement kan afsluiten in een Europees land naar keuze, de prijzen zouden direct een duik nemen...
david-v @apeklootje20 december 2023 23:03
Zolang de koopkracht in Europa niet redelijk gelijkwaardig is zal dat altijd wel een probleem zijn. We zijn daar al meer dan een halve eeuw me bezig en het is nog steeds niet gelukt om dat verschil in zelfs West Europese landen weg te werken.

Dus helaas, geen concurrentie op dat gebied tussen landen in Europa.
TMT @apeklootje21 december 2023 11:16
hoe ga je dat technisch oplossen?
Heel iets anders dan iets kopen in een Italiaanse winkel en laten afkomen.

Vast internet is nu eenmaal een fysieke lijn die tot in je huis gaat.Mobiel een zendmast die in de buurt staat.
Dan zou heel de infrastructuur Europees moeten geregeld worden.

Dat is zoals zeggen dat je in Belgie wil wonen maar de belastingen van Polen wil betalen.
MrSnowflake 20 december 2023 20:23
Dat herhaalt het bipt al zeker 15 jaar. En toch schuift er niets.

We betalen veel en hebben amper glasvezel... Tis droevig gesteld.

[Reactie gewijzigd door MrSnowflake op 23 juli 2024 01:23]

cadsite @MrSnowflake20 december 2023 20:35
Waarom stappen mensen niet massaal over?
Ik heb Hey! voor €10/maand. Onbeperkt bellen en 20GB data
Thuis heb ik edpnet €36 onbeperkt volume

Als mensen persé bij de grote 2 willen zitten moeten ze maar op de blaren zitten.
dasiro @cadsite20 december 2023 22:13
Waarom stappen mensen niet massaal over?
velen gebruiken al jarenlang hun provider-mailadres dat ze zouden verliezen bij een overstap, iets waar eerlijk gezegd vanuit de overheid dringend werk van zou moeten worden gemaakt, net zoals met de overdraagbaarheid van telefoonnummers is gebeurd. Ik weet dat dit technisch quasi onmogelijk is, maar dan moet er een oplossing komen om voor een realistische kost dit alsnog te kunnen behouden als forward of volwaardige dienst.
m_snel @dasiro20 december 2023 22:48
Je kan mail natuurlijk gewoon nat elk adres doorsturen. Dus onmogelijk nee, je moet er wel wat voor doen. Beter is het natuurlijk als ze allemaal een zelfde extensie gebruiken. Bv @Nederland.nl
dasiro @m_snel21 december 2023 00:04
klopt, maar voor zover ik weet biedt geen enkele internetprovider dit apart aan
Verwijderd @dasiro20 december 2023 22:51
[...]

velen gebruiken al jarenlang hun provider-mailadres dat ze zouden verliezen bij een overstap, iets waar eerlijk gezegd vanuit de overheid dringend werk van zou moeten worden gemaakt, net zoals met de overdraagbaarheid van telefoonnummers is gebeurd. Ik weet dat dit technisch quasi onmogelijk is, maar dan moet er een oplossing komen om voor een realistische kost dit alsnog te kunnen behouden als forward of volwaardige dienst.
E-mail adres is niet het grootste probleem, waar je naar toe kunt is het probleem,
of je moet veel concessies doen.
divvid @Verwijderd21 december 2023 07:57
Mensen realiseren zich niet dat je diensten en infra moet scheiden. Die les heb ik al geleerd tijdens de ‘free providers’ tijd (wish,zonnet,hccnet etc)
cadsite @Verwijderd21 december 2023 11:26
[...]
of je moet veel concessies doen.
Sinds wanneer heb je vergunningen nodig om over te stappen?? 8)7
Verwijderd @cadsite21 december 2023 15:46
[...]

Sinds wanneer heb je vergunningen nodig om over te stappen?? 8)7
Wat is dat voor zanik,vergunningen,
inleveren op zender aanbod, download & upload volumes, dat soort zaken.
.MaT @dasiro20 december 2023 22:57
Je kan nu al bijna 10 jaar je mailadres behouden tot 18maand na overstap van provider, daarvoor kon het ookal maar was het 6 maanden.

Als je daar nog steeds mee zit te sukkelen dan wil je gewoon niet 8)7
jerisson @dasiro20 december 2023 22:59
Dat is al het geval: https://www.bipt.be/consu...jouw-e-mailadres-behouden

Telenet heeft het ook op hun site staan:
https://www2.telenet.be/r...-webruimte-bij-opzeg.html

Of de klanten weten dat dit kan is uiteraard nog de vraag.
MattiVM @jerisson21 december 2023 09:34
Wow, enorm bedankt! Ik had hier nog niet naar gezocht, maar ik ben blij dit nu te weten. Echter is het wel gewoon een tekstje op een webpagina en Telenet kan hier dus zomaar mee stoppen... Maar het is wel al een argument dat ik kan gebruiken, dank u!

Extra vraag, is er een goede webmail service voor België of Nederland (behalve gmail)?
Yggdrasil @MattiVM21 december 2023 10:58
Afhankelijk van wat je wensen zijn natuurlijk: Bijv. Proton of Microsoft 365. Allebei veel functies en provideronafhankelijk.
TMT @Yggdrasil21 december 2023 11:29
is een optie ook niet om een eigen domein naam te registreren en daarbij ook mail mee te huren bij een provider?

Zijn er zo geen goede domein providers?
Yggdrasil @TMT21 december 2023 12:58
Zeker, zo zijn er honderden. Zoals TransIP.nl.
Redondo77 @MattiVM21 december 2023 11:43
Ik gebruik (betalend) proton.
Je kan ook een tijdje free proberen om te zien of het iets voor jou is.
applesap @dasiro21 december 2023 08:31
velen gebruiken al jarenlang hun provider-mailadres dat ze zouden verliezen bij een overstap, iets waar eerlijk gezegd vanuit de overheid dringend werk van zou moeten worden gemaakt
https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/10/02/emailadres-telecom/
Telecombedrijven zijn verplicht om je nog minstens 18 maanden lang gratis toegang te geven tot je e-mails. Vanaf 1 januari 2024 mogen ze na die periode wél een vergoeding aanrekenen.
preske @dasiro21 december 2023 12:09
Bij telenet kan je je mail adres behouden. https://www2.telenet.be/r...-webruimte-bij-opzeg.html
Goderic @cadsite20 december 2023 21:14
Dat ziet er heel verleidelijk uit, maar ze hebben hier wel héél slechte reviews: https://nl-be.trustpilot.com/review/www.heytelecom.be

Proximus en Telenet zijn duur, maar over het algemeen hebben ze ook wel betere support dan de goedkopere concurrentie, ik snap best dat veel mensen geen zin hebben om de sprong te wagen voor een paar euro per maand minder.
Verwijderd @Goderic20 december 2023 22:50
Dat ziet er heel verleidelijk uit, maar ze hebben hier wel héél slechte reviews: https://nl-be.trustpilot.com/review/www.heytelecom.be

Proximus en Telenet zijn duur, maar over het algemeen hebben ze ook wel betere support dan de goedkopere concurrentie, ik snap best dat veel mensen geen zin hebben om de sprong te wagen voor een paar euro per maand minder.
Die beter support dat lezen we wel vaker,
hoe lang sukkelt Telenet al met problemen, die maar niet opgelost raken.
Om over Proximus maar te zwijgen weet ik uit eigen ervaring.
Heb Orange waar ik tevreden over ben, na de nieuwste prijsverhogingen in januari ga ik die verlaten.
Goderic @Verwijderd20 december 2023 23:32
Ik heb zelf zeer goede ervaring met Telenet, en wat ik gehoord heb van mensen die bij Orange werken... Ze werken bovendien op het netwerk van Telenet en die doen natuurlijk het minimale voor hun concurrenten.
Eren @Goderic20 december 2023 22:29
Ja, hoeveel procent heeft problemen en hoeveel zijn tevreden met de service? Niet dat het goed is wat ik daar lees, maar het enige moment waarop mensen een review achterlaten is wanneer ze problemen hebben en daardoor emotioneel oordelen, of wanneer ze beloond worden om een goede review achter te laten.
mr_evil08 @Goderic20 december 2023 22:46
Alleen maar 5 en 1 sterren? klinkt ook nogal ongeloofwaardig.
EmbarrassedBit @Goderic20 december 2023 22:23
Trustpilot is nu ook geen wetenschappelijke indicatie van de kwaliteit van de dienstverlening van een bedrijf...
Goderic @EmbarrassedBit20 december 2023 23:27
Weet je iets beter? Ben oprecht geïnteresseerd.
Keneo @Goderic21 december 2023 08:58
Deur aan deur gaan met een gestandaardiseerde vragenlijst.

Begin met het definiëren van je onderzoeksvraag en doelstellingen. Maak vervolgens duidelijke, ondubbelzinnige vragen en vermijd dubbele ontkenningen. Gebruik gestratificeerde, willekeurige steekproeven voor representativiteit. Test de enquête vooraf op betrouwbaarheid en validiteit, en zorg voor geanonimiseerde dataverzameling. Overweeg ook ethische overwegingen, zoals informed consent. Het is raadzaam om een mix van vraagtypen te gebruiken, zoals gesloten en open vragen, om een vollediger beeld te krijgen.
Goderic @Keneo21 december 2023 09:46
Daar heb ik geen tijd voor hoor :+

Ik bedoelde natuurlijk iets dat al bestaat.
EmbarrassedBit @Goderic21 december 2023 17:05
Nee, dat bestaat niet. Maar liever geen data dan quasi-waardeloze data. Dan wordt ik tenminste niet verleid om erop voort te bouwen gewoon omdat veel mensen, ikzelf misschien onbewust ook, er van uit gaan dat data waarde heeft wanneer hij uitgedrukt is in getallen.

Orange = soms slechte administratie. Je belt er naar, persoon spreekt duidelijk Nederlands niet als moedertaal. Weet niet waarover je het hebt, kan enkel CRM-script volgen en je probleem staat niet 1:1 in het script. Aan het einde van het gesprek: "Ik zie dat u voor X nog geen klant bent bij ons, bent u misschien geïnteresseerd in [hun aanbod daarvoor]". Jaaaa, daar ben je wel ijveriger in hé, nee bedankt. En Hey Telecom is dus het budget-merk daarvan, enkel bereikbaar online. Aangezien ze waarschijnlijk betaald krijgen per case, is er een incentive om de klant sneller te bedienen via die kanalen die voor hen makkelijker werken, zijnde de grote sociale media-platformen, en die beter te onderhouden dan hun platform-onafhankelijke chatvenster.

Dat gezegd betaal ik nu via hun BF-actie 20 Euro voor 80 GB data, en heb ik mijn vaste internetverbinding op de schop kunnen doen. Dus tot nu toe heel tevreden.

[Reactie gewijzigd door EmbarrassedBit op 23 juli 2024 01:23]

Lambo LP670 SV @cadsite20 december 2023 20:47
Zeg er dan ook wel bij dat het een tijdelijke aanbieding is bij Hey!
https://prnt.sc/l0KIChfwS6n5

Normaal is het 15€ per maand, enkel tussen 18 dec en 2 januari is het 'lifetime' maar 10€ wat zeker een goede deal is! Moest ik geen abonnement van mijn werkgever hebben zou ik het wel weten.
cy-gor25 @Lambo LP670 SV20 december 2023 20:56
Klopt maar ook wel een aanbieding die vaak terugkomt. Undo heeft dit als permanent aanbod trouwens.
bugcyber @Lambo LP670 SV20 december 2023 21:31
Als je rond de periode van black Friday bestelde was € 10 permanent (en niet voor 2 jaar)
En als je de periode van 2 jaar aan € 10 had, en daarna € 15 betaald heb je al 40GB per maand want na 1 jaar is je volume verdubbelt...
cadsite @Lambo LP670 SV20 december 2023 22:50
Die aanbieding is meer regel dan uitzondering…
MrSnowflake @cadsite21 december 2023 07:01
Wij hebben orange, het is een stuk goedkoper als Telenet, maar gbit internet is nog altijd een stuk duurder als in Nederland.

Edpnet is geen optie omdat we vrij ver van de centrale wonen en snelheden hoger dan 100mbps onmogelijk zijn. Dus er blijven enkel de twee kabelaars over. En glasvezel ligt hier al helemaal niet.
cadsite @MrSnowflake21 december 2023 08:32
Telenet is er goed in geslaagd om iedereen de indruk te geven dat alles onder de 100mbps onwerkbaar traag is.
Nochtans kan je daar perfect op thuiswerken, TV kijken, radio,... en dat allemaal tegelijk.
MrSnowflake @cadsite21 december 2023 11:10
Tuurlijk kunt ge daar perfect mee werken, maar ik wíl meer.
cy-gor25 @cadsite20 december 2023 21:00
Angst. Ik dacht ook wel even dat het over een out was met edpnet en dan wat. Goed dat het nu citymesh is.

Voetbal, mensen willen sport met Nederlandstalig commentaar zien.

De mythe dat je absoluut een peperdure verbinding nodig hebt van Telenet voor wat streaming.
Manderlay1 @cadsite20 december 2023 22:57
Hier in huis geen koperkabel dus enkel mogelijk via distributie kabel, dus veel keuze hebben we niet.

Aanleg van koperkabel of glasvezel zit er de komende jaren niet in
Verwijderd @cadsite20 december 2023 23:12
Edpnet enkel interessant als er al een (proximus) fiber lijn ligt.

Mobiel internet hang je af welke paal dicht genoeg bij je thuis en/of werk staat. Als bereik te slecht is ben je soms genoodzaakt om van telco te veranderen. Bellen via wifi is een oplossing, maar vaak bij die virtuele providers uitgeschakeld - zeer toevallig.
123pakkie321 @cadsite21 december 2023 03:55
Dan heb ik nog steeds ECHT STABIEL internet met IP nodig, en 2 TV's...

Daar zie ik niks van bij hun...
Hansie9999 @cadsite21 december 2023 12:02
Dat kan zeker,

Ik gebruik Jim Mobile herlaadkaart voor GSM (komen met ons 4 toe met gemiddeld een kost van EUR 30-50 per JAAR) is nu spijtig genoeg wel ook door proximus opgeslokt dus weet niet hoe lang het nog voordelig zal blijven,

Hebben Mobile Vikings vast internet 38 EUR / maand (gaat naar 40 gaan) volledig onbeperkt maar wel maar 80-95mbps (maximum dat de arme koper VDSL lijn aankan)
Ook wel opgeslokt door Proximus (jouw EDPnet is trouwens ook opgeslokt door proximus, eerst dood gepest en dan opgegeten, dus weet niet hoe lang het weer voordelig zal blijven)

er licht hier in Tremelo GEEN fiber (en zal er ook niet snel komen)

Ik had hiervoor Telenet (275mbps) maar na 6 maand misserie ze moeten buitensmijten,
kan gelukkig overleven met die 85-95mbps (we hebben 3 gamers en 1 vrouwke die via internet TV kijkt) dankzij een business router die ingesteld staat om het vrouwke voorang te geven en de "gamers" hun lijn dicht te knijpen van moment ze beginnen te downloaden :)

Maar je kan moeilijk zeggen dat je niet bij "de twee grote wilt" als je zelf EDPnet hebt (wat dus van proximus is en gegarandeerd binnen een paar jaar zijn prijsvoordeel zal verliezen) in België is er effectief GEEN concurrentie, proximus is +- 50% van de Belgische staat, Telenet zijn beheersraad zit vol met huidige en vorige politiekers !!!!

Als je vergelijkt wat je krijgt voor je geld in vergelijking met de buurlanden is het inderdaad debiel, zeker als je weet dat België dichterbevolkt is, wat juist de prijs zou moeten drukken (meer mensen aangesloten per vierkante kilometer infrastructuur)
cadsite @Hansie999921 december 2023 12:16
Maar je kan moeilijk zeggen dat je niet bij "de twee grote wilt" als je zelf EDPnet hebt (wat dus van proximus is en gegarandeerd binnen een paar jaar zijn prijsvoordeel zal verliezen) in België is er effectief GEEN concurrentie, proximus is +- 50% van de Belgische staat, Telenet zijn beheersraad zit vol met huidige en vorige politiekers !!!!
Wat zeg jij hier allemaal...
Proximus wilde edpnet overnemen, maar dat is niet gelukt. EDPnet gaan naar Citymesh.
Hansie9999 @cadsite21 december 2023 12:21
Aja verdorie,

dat is waar , was ik al vergeten dat het wel gelukt was ze de nek om te wringen , maar niet om over te nemen,

mijn excuses,

dan is het gewoon afwachten tot citymesh opgeslokt wordt :)

Ons hoofdprobleem blijft in België natuurlijk de corrupte politiek :)
Redsfan @Hansie999921 december 2023 17:29
Citymesh zal samenwerken met DIGI , die gaan hier in belgie de 4de provider zijn en wees maar zeker dat PX en Telenet het gaan voelen.
Hansie9999 @Redsfan21 december 2023 17:53
We kunnen enkel maar hopen,

Voor moment is het natuurlijk enkel nog maar een extra virtuele speler zonder eigen netwerk
https://datanews.knack.be...ensten-en-infrastructuur/

Meestal worden die in België na een tijdje ofwel gewoon opgeslokt , of zien ze dat de consument hier goed gemolken kan worden en zetten ze hun (na achterkamer akkoordje) gewoon een fractie lager in prijs dan de anderen op de markt, echt correcte prijzen en dienstverlening zoals in de buurlanden verwacht ik hier spijtig genoeg niet echt.
Apache @MrSnowflake20 december 2023 20:31
Gelukkig krijgen we veel service terug voor dat geld.

Zoals brede esim support bij alle providers voor zowel telefoon als smartwatch ... ze zijn goed bezig allemaal.

Voor de Nederlandse lezers, technologisch is het bij alle providers een enorme soep, apple watch support is slecht. Telenet krijgt tegenwoordig administratie het al niet meer rond. Sommige klanten krijgen geen facturen, andere krijgen hun producten niet stopgezet.

Het is daar triestig gesteld qua software en organisatie na onder andere jaren "goedkope" outsourcing en wanbeleid.
m_snel @Apache20 december 2023 22:45
Bij Vodafone is de e-sim ook gewoon gratis en binnen enkel minuten geïnstalleerd. Ik weet niet hoe dat bij anderen is.
Damic @Apache20 december 2023 20:34
Correctie Telenet heeft amper hun administratie ooit op orde gehad.
cy-gor25 @MrSnowflake20 december 2023 21:01
Effectief. Die trage uitrol zelfs in Brussel is heel irritant. In Roemenië hebben ze sneller internet dan hier.
bugcyber @cy-gor2520 december 2023 21:42
In Brussel zijn er ook gewoon teveel/ te strenge regels. Brussel heeft bijvoorbeeld ook de meeste strikte stralingsnorm van heel de EU. (dit is sinds vorig jaar pas afgezwakt) De enige reden dat providers daar toch 5G zijn gaan uitrollen is de wettelijk verplichte dekkingsgraad.
BliXem @MrSnowflake20 december 2023 20:26
Eens! Zal eens tijd worden. Ik denk dat Telenet dit vooral nog lekker wil uitstellen.
ABD @MrSnowflake20 december 2023 21:12
In mijn beleving is het altijd al zo geweest. Ik speelde zo'n 16 jaar geleden online met een Vlaming in een Nederlandse clan, en af en toe dan was hij een periode offline, want dan was hij door zijn verbruik heen en werd hij tot het begin van de volgende maand afgeknepen en dan kon hij niet spelen. Die FUP van hem was serieus belachelijk en hij betaalde ook veel; ik downloadde mij destijd suf (met eMule, goodtimes ;) ) en ik heb nog nooit wat gehoord van mijn provider. Soît, mijn provider was xs4all, dus dat ik niets hoorde was niet zo vreemd en dat was ook niet goedkoop, maar minder dan wat hij betaalde. Sindsdien lees ik de artikelen op tweakers over Belgische providers en het lijkt er nauwelijks beter op te worden, terwijl ik voor een 2p 200Mbit glasvezelabonnement met extra ESPN in Euros minder betaal dan destijds voor mijn 512kB/s ADSL abonnement zonder TV.

Men neemt het waar en men kan vergelijken met omringende landen, maar er lijkt nooit iets te veranderen.

[Reactie gewijzigd door ABD op 23 juli 2024 01:23]

deneys @MrSnowflake20 december 2023 22:06
In mei hebben ze fiber niet klaar komen leggen in de straat en heb nog steeds geen aansluiting in het huis |:(
Verwijderd @MrSnowflake20 december 2023 22:14
Bij YouFone betaal ik voor 23GB en onbeperkt bellen 10,- per maand, glasvezel 50mbit 43 per maand, klopt aardig.
lenwar
@MrSnowflake20 december 2023 23:14
Het medium is natuurlijk op zich niet zo interessant. Wat wel interessant is de kwaliteit/dienstverlening die je krijgt voor je geld.

In een ander onderwerp op Tweakers stond ik er van te kijken dat iemand met een glasvezellijn van 500Mbit, blij moest zijn dat hij in de praktijk meer dan 200250/Mbit/s haalde.
Hij had een grafiekje gepost. Ik schrok daar oprecht van. We hebben het hier over België, niet over een één of ander derdewereldland of opkomende economie.
moonlander @MrSnowflake20 december 2023 21:15
Starlink een optie?
Goderic @moonlander20 december 2023 21:26
Startlink is met €65 duurder dan de meeste abonnementen, en dat is zonder de paar honderd euro voor de schotel meegerekend.
k995 @moonlander21 december 2023 09:26
nee pokkeduur en traag tov wat er beschikbaar is.
Primuszoon 20 december 2023 20:36
Nuja, de loonkost in België is dan ook een pak hoger dan in de buurlanden. Service diensten kost daardoor nu eenmaal meer dan in de buurlanden. En ook moet men in België rekening houden met de automatische indexatie van de lonen in deze sector (=loonsopslag gekoppeld aan de index).

Het blijft een beetje appels met peren vergelijken als de bedrijven niet in hetzelfde speelveld, of zelfs dezelfde divisie spelen.
Vordreller @Primuszoon20 december 2023 20:48
Neoliberale nonsens.

Loonkosten vertalen zich naar steun voor gezondheidszorg en pensioen. Dat betekent lagere kosten elders.

Loonindex bestaat in alle landen. Het verschil met België is dat het hier federaal door de regering geregeld is, terwijl andere landen dit veelal op industrie-niveau doen, onderhandeld door te betrokken vakbond.

Niks hiervan rechtvaardigt dat de prijzen zo hoog zijn. Er is maar 1 verklaring: hebzuchtige aandeelhouders die steeds grotere dividenden willen, en weten dat de markt zich niet kan verzetten.
Primuszoon @Vordreller20 december 2023 20:59
Natuurlijk betekent dat lagere kosten elders. Een Belg zal vaak minder voor zijn gezondheidszorg uit eigen zak betalen. Maar voor andere zaken dan weer iets meer.

Ik zeg niet dat dit goed of slecht is, maar het is wel een feit dat als een werknemer 4000 euro/maand kost dat deze netto minder mee naar huist neemt in België dan in Nederland.
Loonindex bestaat in alle landen.
Deze is onwaar. In Finland bestaat deze bvb niet. Je moet als werknemer zelf hengelen naar een loonsopslag elk jaar, ook al gaat de inflatie de hoogte in.
Vordreller @Primuszoon21 december 2023 14:13
Loonindex bestaat weldegelijk overal, de vraag is enkel: gaat het via de staat, of via de vakbond?

Als je vakbond voor je bepaalde sector dit nog niet heeft, tijd om het af te dwingen.

Of beter nog, tijd om het op federaal niveau te doen.

Want waarom zou je moeten achterblijven terwijl de wereld duurder is geworden? Individueel onderhandelen is een leugen. Jij staat misschien alleen, het bedrijf heeft een klein legertje mensen achter de baas staan die specifiek opgeleid zijn om je met een kluitje in het riet te sturen.

Enkel door als groep samen te komen, kun je op gelijke voet met de bazen staan.
redzebrax @Vordreller20 december 2023 23:41
Vooreerst ben ik het vooral eens dat een gebrek aan concurrentie zoals hier in de bovenstaande commentaren gepost wordt de voornaamste reden is.

Echter de argumenten van @Primuszoon zomaar wegzetten als Neoliberare nonsens is -niet correct.
De totale loonkost is gewoon hoger voor bedrijven in België voor gelijkaardige functies, je kan die cijfers Europees nagaan en vergelijken tussen landen, die zijn beschikbaar.
Verder kan automatische indexering ook zorgen voor een snellere verhoging afhankelijk van een sector, zie bv DPG ook tweakers , ze krijgen nu pas een aanpassing aan de inflatie (9,4 %) na staking terwijl dit in DPG België al een jaar eerder was (bv bediende 11,08 %)
Voor 2025 is bij DPG Nederland het volgende afgesproken : in 2025 worden salarissen met 2 procent verhoogd, opnieuw ook voor freelancers. Mocht de inflatie meer dan 4 procent zijn in 2025, dan gaan de partijen weer met elkaar in gesprek over inflatiecompensatie voor dat jaar.
Dus stel er is eind 2024 3.9 procent inflatie, komt er in Nederland DPG 2 procent bij in België DPG gewoon de volle 3.9 procent.


Ik spreek me hierbij niet uit over welk systeem beter is voor een werkgever/ werknemer of een land, het verschil is er nu eenmaal.

[Reactie gewijzigd door redzebrax op 23 juli 2024 01:23]

OLED 20 december 2023 20:58
In België is het gratis om je Apple Watch Ultra of cellular te gebruiken met je mobiele abonnement. In Nederland kost dit €60 extra per jaar.
databoy @OLED20 december 2023 21:39
Niet bij Orange (en Hey), niet bij Proximus (en MVNO's, Mobile Vikings, Scarlet) , niet bij BASE, niet bij Telenet Business

Enkel bij TelenetOne(Up) particulier
Darida @databoy20 december 2023 22:55
Blijkbaar werkt eSim voor de Apple Watch via telenet al sinds juni niet meer en is het nog steeds niet opgelost. Stelletje onbekwamen
databoy @Darida21 december 2023 12:03
de aanhoudende problemen blijven maar aanhouden: zie ook dit artikel: Telenet Problemen
OLED @databoy20 december 2023 22:08
Dat is wel jammer.
Llopigat 20 december 2023 22:48
Nederlanders ook trouwens. De prijzen hier in Spanje zijn zoals Frankrijk in die grafiek. En dat bij de A-providers, niet eens de goedkope MVNO's. Nederland is echt duur.

Die bundelzooi doe ik trouwens nooit. Mijn fiber provider belt me regelmatig om te zeuren dat ik een mobiel abo moet nemen. Maar dat wil ik helemaal niet. Ik wil gewoon prepaid. Helaas kan je het ze niet verbieden omdat je er een zakelijke relatie mee hebt.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 01:23]

SomerenV @Llopigat21 december 2023 00:31
De gemiddelde Nederlander verdient wel een stuk meer dan de gemiddelde Spanjaard dus relatief gezien valt het wel mee hoeveel duurder het hier is. Als je gemiddeld een paar honderd in de maand meer verdient dan maakt een tientje of twee extra natuurlijk vrij weinig uit.
Damic 20 december 2023 20:28
Nooooooooo dat kan niet O-) O-) O-) O-) O-) maar dat wisten we als Belgen al lang dat we teveel voor bijna alles betalen.

Alleen die rode lijn van mobiele data klopt niet, goedkoopste is 10€ voor 40GB* (Je moet wel 1 jaar bij de operator blijven om van 20 naar 40GB te gaan) https://www.heytelecom.be/nl

Ow en blijkbaar als je bestaande klant bent krijg je automatisch de nieuwe prijs formule * Damic betaald nog altijd maar 10€/mnd en zit op 40GB
Chanfan 20 december 2023 20:31
Telenet heeft zijn eigen ICT problemen waardoor er nu veel klanten weggaan. Ik ben blij dat ik al 10 jaar weg ben bij Telenet. De arrogantie van hun CEO en de jaarlijkse prijsverhoging waren er teveel aan. Zit nu bij Scarlet en niet meer achterom gekeken.
Smoetje 20 december 2023 20:36
Dat krijg je als de de Belgische overheid als mede hoofdaandeelhouder mee laat fungeren met de grootste telco van het land. Zij willen ook een graantje meepikken terwijl ze terzelfdertijd mee de concurrentieregels bepalen... Meer concurrentie is een "slechte zaak" voor diezelfde overheid omdat ze dan minder winsten zullen vangen. Dus gaan ze ook minder inspanning doen of nodeloos rekken, om die meer concurrentiële telecom markt zoveel als mogelijk te doen vertragen...
Kvuivbribumok @Smoetje20 december 2023 21:55
Zou eerlijk gezegd illegaal moeten zijn vind ik.
Deux @Smoetje20 december 2023 23:31
Dit is al jaren een schandaal, de politiek maakt dat de bedrijven waarin ze zetelen of belang hebben bevoordeeld zijn. In Italië zou dat een andere naam krijgen.
jos707 @Smoetje20 december 2023 23:33
Niks meer of minder dan een verkapte belasting om de begroting te stutten.
Roel1966 20 december 2023 21:01
en het Verenigd Koninkrijk, met de kanttekening dat die twee landen veruit de goedkoopste vastinternetdiensten aanbieden.
Ik hoor toch andere geluiden van een bekende van mij die in de UK woont en zij juist méér betalen voor een veel lagere snelheid. Kan dan misschien ook nog per deel van the UK verschillen en misschien bepaalde providers niet in alle delen van the UK zitten.
Darida 20 december 2023 22:01
Waar de kwaliteit het laat afweten is de klantenservice. Ik ben bij Orange en als ik een probleem of vraag heb en bel naar de klantendienst krijg ik ongeschoolde mensen aan de telefoon die niets maar dan ook niets weten of kunnen, gewoonweg analfabeten.

Omdat ik dat beu was was ik overgestapt naar Proximus. Daar nog erger. Onmogelijk veel werk moeten verrichten om mijn eSim QR code te ontvangen. Toen dat opgelost was een mail gestuurd met vragen, na 3 weken geen antwoord en nooit gekregen.

Achteraf bij Telenet overgestapt voor alle diensten. Hun eerste mogelijke installatiedatum was 3 weken later. Ik ben daarop ingegaan maar niemand gezien op de afgesproken datum. Hun antwoord "je afspraak was geannuleerd door een fout in ons systeem". Hun systeem interesseert me niet en dus eiste ik dat ze diezelfde dag nog komen installen. Dat was niet mogelijk dus ik heb ze verteld dat ze niet moeten komen. Deze problemen met hun holy systeem zijn al een jaar aan de gang, de CEO doet er niets aan, ook een onbekwame knul. Telenet is heel duur maar stond ooit bekend als het Apple van de telecomsector in België, dat is allang verleden tijd.

Uiteindelijk weer bij Orange waar ik contact met de klantenservice maximaal beperk, als ik dan een vraag heb stel ik ze via Twitter waar je wél een bekwame persoon te pakken kan krijgen.

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