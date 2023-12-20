Toezichthouder: Belgen betalen relatief veel voor mobiel en vast internet

Belgen betalen in vergelijking met buurlanden relatief veel voor mobiele diensten, vast internet en telecombundels. Vooral bij grote bundels, of bij mobiele abonnementen met weinig of juist veel data, liggen de tarieven in België relatief hoog. Dat zegt het BIPT.

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie heeft de prijzen van Belgische telecomproviders vergeleken met de prijzen van Nederlandse, Franse, Duitse, Luxemburgse en Britse providers. Uit dit jaarlijkse onderzoek blijkt dat België 'in het algemeen duur is voor zowel mobiele diensten als voor vast internet en telecombundels'.

Bij mobiele abonnementen hebben Belgische providers bij 'middelgrote abonnementen' met een databundel van tussen de 20GB en 70GB een 'middenpositie'. Bij kleinere of juist grotere databundels, liggen de tarieven juist 'ver boven die van alle buurlanden'.

Op het vlak van vast internet is België 'opmerkelijk duurder' dan Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk, met de kanttekening dat die twee landen veruit de goedkoopste vastinternetdiensten aanbieden. België is wel relatief goedkoop als het gaat om kleine bundels, voornamelijk door een Scarlet-aanbod met 30 tv-zenders, een vastinternetsnelheid van 50Mbit/s en vaste telefonie. Ook hier geldt dat naarmate de behoefte van de klant groter worden, Belgen relatief gezien steeds meer gaan betalen in vergelijking met andere landen.

BIPT zegt dat providers het afgelopen jaar de prijzen hebben verhoogd, waarbij ze de stijgende inflatie als reden noemden. Daarbij hebben de providers op de mobiele markt wel de databundel verhoogd. Daarnaast zegt de toezichthouder dat Orange dit jaar verschoven is van een uitdager naar een gevestigde speler, omdat de provider zijn prijzen net als concurrenten sterk verhoogde. Mocht DIGI, de vierde provider van België, ook vaste diensten gaan aanbieden, dan zou dit volgens BIPT 'kunnen leiden tot een heropleving van de concurrentiële dynamiek op de vaste markt'.