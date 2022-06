Citymesh krijgt 5G-spectrum bij Belgische veiling die 1,2 miljard euro opleverde

België krijgt een vierde grote mobiele operator. Het BIPT meldt dat Citymesh delen van het spectrum heeft verworven, naast de bestaande grote operators: Proximus, Telenet en Orange. De 5G-veiling heeft 1,2 miljard euro opgeleverd.

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie meldt dat de voornaamste fase van de radiospectrumveiling is afgerond. Er namen vijf operators deel aan de veiling: Citymesh Mobile, Network Research Belgium, Orange Belgium, Proximus en Telenet Group. Deze vijf bedrijven hebben allemaal delen van het 5G-spectrum verworven, waarbij het ging om de 700MHz- en 3600MHz-band. Er werd ook bandbreedte binnen het bestaande 2G- en 3G-radiospectrum geveild: 900, 1800 en 2100MHz. De veiling van de 1400MHz-band volgt nog.

Citymesh heeft bij de vijf geveilde frequentiebanden delen van het spectrum binnengehaald. Dit bedrijf, dat tot nu toe vooral op zakelijk gebied actief was, is voor 51 procent eigendom van Citymesh NV en voor 49 procent van RCS & RDS NV. Van dat laatste bedrijf is Digi Communications de grootste aandeelhouder. Dat is een Roemeens telecombedrijf waarmee Citymesh samenwerkt. Zodoende krijgt het Roemeense bedrijf voet aan de grond op de Belgische mobiele markt.

Volgens het BIPT krijgt Citymesh als nieuwe mobiele operator nu de mogelijkheid 'om met een toereikend spectrumpakket de Belgische markt te betreden'. Er werd al langer van uitgegaan dat Citymesh mee zou doen als vierde grote speler. Het BIPT zei eind maart dat een mobiele operator in het kader van de zojuist afgeronde 5G-frequentieveiling voor ruim 83 miljoen euro een optie had genomen. De naam van dit bedrijf werd toen nog niet bekendgemaakt, maar er werd al uitgegaan van Citymesh. Het bedrijf maakte er zelf ook geen geheim van dat het plannen had om deze markt te betreden.

De veiling heeft ruim 1,2 miljard euro opgebracht. Dat totaalbedrag was 468,5 miljoen euro hoger dan was voorzien. Er werd uitgegaan van een minimumbedrag, maar het totale biedingsbedrag is door opbod hoger uitgevallen.