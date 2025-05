Nieuwe provider Digi Belgium start voor het einde van het jaar

De nieuwe Belgische provider Digi Belgium begint voor het einde van het jaar met het aanbieden van bellen en mobiel internet. De provider kreeg in 2022 bij de veiling 5G-spectrum in handen en sloot een overeenkomst met Proximus voor roaming.

De site vermeldt tv- en glasvezeldiensten, maar volgens De Tijd richt Digi Belgium zich eerst op het aanbieden van mobiel netwerk. Dat gebeurt onder meer door een samenwerking met Proximus. Digi Belgium is een samenwerkingsverband van Digi Communications, een Roemeense groep die statutair gevestigd is in Amsterdam, en Citymesh van IT-dienstverlener Cegeka.

Er was al eerder sprake van het live gaan rond de zomer en nu heeft het bedrijf bevestigd dat het vanaf de tweede helft van dit jaar klanten gaat aansluiten. Welke abonnementen er komen met welke voorwaarden is onbekend. Er zijn momenteel in België drie providers met een eigen netwerk: Proximus, Telenet en Orange Belgium.