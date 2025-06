BASE brengt abonnement voor vast internet en tv uit in heel België

BASE brengt op 3 juni via moederbedrijf Telenet een vastinternet-en-tv-abonnement uit in heel België. Het is ook mogelijk om de abonnementen voor internet en voor tv apart af te sluiten. BASE was tot nu toe enkel op de mobiele markt actief.

Er zijn volgens BASE twee abonnementen voor vast internet. Met het goedkoopste abonnement van 27 euro per maand krijgen gebruikers een verbruikslimiet van 300GB. Dit abonnement biedt downloadsnelheden van maximaal 50Mbit/s en uploadsnelheden van 5Mbit/s. Als gebruikers de limiet bereiken, kunnen ze in schijven van 5 euro 25GB bijkopen. Daarnaast is er een abonnement met onbeperkte data voor 40 euro per maand. Deze formule biedt 200Mbit/s download- en 20Mbit/s uploadsnelheden.

Ook voor tv zijn er twee formules. Het goedkoopste abonnement kost 10 euro per maand. Daarvoor krijgen gebruikers alleen maar de app. Voor 15 euro per maand zit daar een decoder bij. Beide abonnementen bieden toegang tot 28 zenders. Ook is het met beide formules mogelijk om programma’s op te nemen en op pauze te zetten. De bestaande mobiele abonnementen worden niet aangepast.

Telenet bood in Vlaanderen en Brussel al internet en tv aan. BASE gaat nu ook internet en tv in Wallonië aanbieden. In Vlaanderen, twee derde van de Brusselse gemeenten en een klein deel van Wallonië zal BASE het netwerk van Wyre gebruiken om de diensten aan te bieden. Wyre is een joint venture tussen Telenet en nutsbedrijf Fluvius. in de resterende Brusselse gemeenten en het grootste deel van Wallonië zal het netwerk van VOO/Orange Belgium gebruikt worden.

De formules van BASE bieden in Vlaanderen en Brussel een goedkoper alternatief voor de diensten van Telenet zelf. Ook gaat het bedrijf de concurrentie aan met Digi, een nieuwe budgetprovider die later dit jaar de markt zal betreden.