Bijna 1 procent Belgische huishoudens heeft maximale vaste download van 30Mbit/s

In België hebben 38.000 huishoudens geen toegang tot vaste downloadsnelheden van hoger dan 30Mbit/s. Hiervan zitten 31.000 huishoudens in het Waalse gewest. Wallonië loopt ook op het vlak van 1Gbit/s-vaste-downloadsnelheden achter op Vlaanderen.

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie meldt dat de vastenetwerkdekking in België 'goed tot zeer goed' is, omdat 99,2 procent van de Belgische huishoudens toegang heeft tot een downloadsnelheid van 30Mbit/s. BIPT zegt dat 97,2 procent van de huishoudens toegang heeft tot een 100Mbit/s-vastinternetabonnement.

Het aantal huishoudens dat een vast-1Gbit/s-abonnement kan afnemen, is echter een stuk lager. 'De overgrote meerderheid van de Vlaamse en Brusselse huishoudens' kan nu zo'n abonnement afnemen, maar in Wallonië ligt dit aandeel een stuk lager. Dit komt deels door het dunner bevolkte karakter van het Waalse gewest waardoor investeringen minder economisch interessant zijn voor telecombedrijven. Kabelbedrijven zijn daar wel bezig met het upgraden van het netwerk 'naar de meest geavanceerde technologieën'. In Nederland hebben vrijwel alle huishoudens inmiddels toegang tot een 1Gbit/s-abonnement.

Dekking 1Gbit/s-internet België

Die dunnere bevolkingsdichtheid van Wallonië heeft ook een impact op de 4G-dekking, al is de impact hier wel iets kleiner. Zo heeft 99,9 procent van de Belgen binnenshuis 4G en heeft 97,3 procent zeer goede 4G-dekking binnenshuis. Vooral in die laatste categorie valt het aandeel in Wallonië iets lager uit.

In het rapport over de netwerkkwaliteit- en dekking in België die BIPT voor de tweede keer publiceert, gaat het instituut ook in op de Digital Economy & Society Index-ranglijst van de Europese Commissie. België staat namelijk in 2022 op de laatste plaats op het vlak van connectiviteit in deze desi-lijst, terwijl het land voorheen hoger op de lijst stond. Dit komt omdat de Europese Commissie inmiddels meer let op 5G en 1Gbit/s-internet, zaken waar België op achter loopt. Het BIPT denkt echter dat hier verbetering in komt en België in komende jaren dus hoger op de lijst zal staan, mede dankzij de recente 5G-veiling.

4G-dekking België

Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 15-03-2023 17:04
105 • submitter: corpetter

15-03-2023 • 17:04

105

Submitter: corpetter

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Reacties (105)

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Renegade666 15 maart 2023 17:13
Hoe kan het zo zijn dat 1 land, zo verdeeld is in dat ? zijn die "franse" belgen zo stug dat ze niks willen ofzo? En die ISP's, zijn toch landelijk actief?
Kevjoe @Renegade66615 maart 2023 22:59
België is ook gewoon zo verdeeld. Wallonië is een heel ander soort landschap dan de rest van België, waar het vrijwel vlak is, is het terrein in Wallonië een pak minder eenvoudig: vrij bergachtig, en vaak ook dunner bevolkt. Waar Vlaanderen en Brussel een lappendeken zijn door de lintbebouwing, is dat in Wallonië veel minder het geval.

Wat hier ook een vrij grote rol speelt, is dat er in feite maar 1 netwerk in België is dat heel het land beslaat, namelijk dat van Proximus. Het netwerk van Telenet bevindt zich enkel in Vlaanderen, in Wallonië heb je VOO (ondertussen al even overgenomen door Orange) die de kabel beheert.

Waar het netwerk van Telenet technisch zeer goed is, is dat met het netwerk van VOO minder het geval. Dat heeft veel oorzaken, maar tot voor kort was VOO geen onderdeel van een grote groep en was er de slagkracht niet om veel in het netwerk te investeren.
Telenet is onderdeel van Liberty Global, en doordat Vlaanderen (onder andere door de lintbebouwing) een heel hoge kabel-penetratie heeft, is het vaak de speeltuin geweest van Liberty Global om in het netwerk van Telenet te investeren en dingen te testen.
VOO heeft dat voordeel nooit gehad.

Proximus heeft lang achterop gelopen, maar is ondertussen toch ook al enkele jaren volop bezig met glasvezel te leggen, maar het leggen van glasvezel gaat een stuk eenvoudiger in Vlaanderen - de lintbebouwing helpt hier heel veel bij - dan dat het in Wallonië gaat.

Het is dus niet zozeer een mentaliteitsverschil, maar vooral veroorzaakt door het verleden, de financiële en economische achterstand van Wallonië en het feit dat er weinig echte concurrentie bestond in Wallonië voor Proximus of VOO (want, op veel plekken ligt enkel VOO of Proximus, maar niet beide).

De aparte regeringen helpen in dit ook absoluut niet. Het grappige is dat als je Vlaanderen en Wallonië van mekaar bekijkt, Vlaanderen waarschijnlijk zeer hoog in de lijst zou eindigen en Wallonië ergens helemaal onderaan.
mr_evil08 @Renegade66615 maart 2023 18:25
Met 30 mbit kun je ook al heel veel, wij in Nederland zijn verwend met standaard gigabit up/down maar als ik met minder moest doen lukt dat ook wel, alle diensten werken prima met 30 mbit, alleen als je game,s wil downloaden duurt het langer, en uiteraard back-up,s maar dat doe je ook niet elke dag indien wel kan je ook een VPS in een datacenter gebruiken en via remote erbij.

Natuurlijk zijn er altijd wel situatie,s te bedenken waarbij hoger dan 30 handig is maar voor de doorsnee thuisgebruiker is die er niet.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 22:22]

ABD @mr_evil0815 maart 2023 19:45
30 mbit valt echt tegen als je de games van tegenwoordig, vaak 50-250GB, moet downloaden. Gelukkig kun je games nog boxed kopen; fysiek transport van data blijft nog altijd de snelste vorm van dataoverdracht. Denk aan vrachtwagens die data van het ene naar het andere datacenter transporteren, maar dan in het klein voor gamers met een 30mbit verbinding.

Ik heb lang 20mbit gehad omdat er niets sneller voorhande was op mijn vorige adres en dan is 1Gbit glasvezel een verademing kan ik je vertellen. Gelukkig kan ik rekenen en daardoor kocht ik destijds de fysieke games; dan hoef je alleen de updates te downloaden.
nzall @ABD15 maart 2023 20:18
Tegenwoordig zijn zelfs de meeste fysieke games niet meer dan een schijfje waar een installer op staat, waarna je alsnog het volledige spel moet downloaden.

Ik mag er niet aan denken moest ik pakweg Baldur's Gate 3 downloaden over 30 mbit. Dat is een spel van 80 gigabyte. Dat zou mij meer dan 6 uur kosten, in plaats van het half uur dat het mij nu kost met 650 over Wifi.
beeldbuijs @nzall15 maart 2023 23:24
Als ouwe lul die ooit begonnen is met een 33k 14k4-modem, moet ik hier toch een beetje om lachen. 80 GB downloaden in 6 uur, dat is toch nog steeds prima de luxe? Dat kan dus makkelijk terwijl je een nachtje ligt te slapen. Of je zet het aan voordat je naar school of werk gaat en het is klaar als je weer terug komt.

Laten we een beetje realistisch blijven. Zo’n spel downloaden doe je niet elke dag of zelfs maar elke week. Leuk dat je in Nederland vaak maar € 20 méér betaalt voor een GB verbinding ten opzichte van het abonnement met de laagste snelheid, maar bijna niemand heeft daar echt profijt van, 99,9% van de tijd.

[Reactie gewijzigd door beeldbuijs op 22 juli 2024 22:22]

Nas T @beeldbuijs16 maart 2023 09:08
Ik vind internetsnelheid ook flink overgewaardeerd. Ik heb nu een aantal jaren 50Mbit als snelheid gehad, wat nu geüpgraded is naar 100Mbit. Is de opwaardering in snelheid fijn? Zeker. Zou ik liever goedkoper en trager internet willen? Ja.

Met 50Mbit was een 4K (youtube) stream al absoluut geen probleem. Ik snap en erken ook zeker dat er mensen zijn die sneller willen/"nodig" hebben, maar ik denk dat de meesten prima af kunnen zijn met een lage(re) snelheid.

Ik ben >20 jaar geleden als minderjarige begonnen met een 56Kbit verbinding, dat was (ook toen) wel echt langzaam, maar vooral internet toen per minuut betaald werd. Een plaatje van 200KB betekende toen een halve minuut wachten om in te laden. Moet je nagaan als je een filmpje van een "whopping" 5MB wilde downloaden/laden. Daar moest je meer dan tien minuten op wachten.
Superbra @beeldbuijs16 maart 2023 07:06
Als ouwe lul die ooit begonnen is met een 33k-modem, moet ik hier toch een beetje om lachen.
Er zijn nog oudere lullen hoor: mijn eerste ervaringen waren met een 14.4 k US Robotics via telnet. En toen was mijn eerste computer, een Texas Instruments TI99-4A, al lang vergeten.
HomeLate @Superbra16 maart 2023 09:55
Hier nog een oudere lul die ooit startte met een 2400bps modem en torenhoge telefoonrekeningen bij de toenmalige RTT (nu Proximus) :-)
Lapa @Superbra16 maart 2023 10:24
Ja, 14.4k was ook onze eerste modem. Maar in 1998 had ik al een 100mbit up- and downverbinding. Dat is nog steeds een stuk meer dan wat ik nu heb, nu heb ik het goedkoopste wat Ziggo te bieden heeft qua internet.

En ik merk eigenlijk nooit dat dat te weinig is voor een twee-persoonsgezin dat beide vrijwel continue online is.
vverbeke @beeldbuijs16 maart 2023 07:57
Ik kom uit de tijd dat één CD in mp3tjes downloaden al snel een uur duurde. En boze ouders die zwaaien met een dure telecomfactuur.
nzall @beeldbuijs16 maart 2023 08:31
Laten we een beetje realistisch blijven. Zo’n spel downloaden doe je niet elke dag of zelfs maar elke week.
Spreek voor jezelf man. Om één of andere reden ben ik eerder geneigd om elke week 4-5 games van zo'n 100 GB in totaal te downloaden en ze dan een week of twee later opnieuw te deinstalleren dan dat ik ze effectief speel...
jimzz @beeldbuijs16 maart 2023 11:09
Dan heb je zeker geen Call of Duty meer gespeeld de laatste jaren? Daar komt het ooit twee maal per week voor dat er een flinke update tussen de 5 en 25GB nodig is. Zonder die update doet het spel niks.

Ik zie het al voor me, ik kom vnv thuis, kan eindelijk weer eens tijd maken om een potje te schieten, maar nee mag eerst nog eens een flink aantal uren gaan downloaden (en in de tussentijd zijn ook alle andere diensten afgeknepen).

Ik ben begonnen met een 56k v90 flex modempje en ja we mogen het nu luxe noemen, maar dat is het eigenlijk niet. Want vroeger kon je inderdaad een pagina laden met een 56k modem. Probeer eens een moderne pagina te openen met zo'n verbinding en ik denk dat de pagina gewoon niet eens meer geladen wordt (timed out).

Dat 30mbit genoeg is, is dan ook relatief, een thuiswerker zal niet blij worden van deze snelheden. Dus ik ben het hier niet mee eens. We rijden toch ook niet allemaal in een oude Trabant? Want ja ook daarmee kon je je bestemming gewoon bereiken.

Ik vind dat we dit soort dingen in verhouding moeten bekijken. We boeken vooruitgang, de zaken die we gebruiken moeten in verhouding staan tot de vooruitgang die we geboekt hebben.

Vroeger deden we geen spellen van 80gb downloaden, maar eerder een paar MB of een paar honder MB. Dus stel dat dat 4 uur duurde, dan zou het downloaden van 80GB daartoe in verhouding moeten staan IMHO. Alleen dan hebben we een eerlijk vergelijk.
beeldbuijs @jimzz17 maart 2023 20:58
Ach, we hoeven het niet overal over eens te zijn ;)

Maar goed, een beetje tegengas: 30 Mbps is echt meer dan genoeg om thuis te werken, kan ik uit ervaring zeggen. Als dat hapert, ligt het trouwens meestal aan de server aan de andere kant of congestie op het netwerk.

De meeste abonnementen zijn de laatste jaren eerder 100 Mbps. Dat is zelfs voor een huishouden met drie, vier mensen meer dan genoeg.

Wat betreft de grootte van de games: Het is eerder andersom. De uitgever kijkt niet meer op een paar GB, want de doelgroep heeft toch wel een snelle internetverbinding en gaat toch niet naar het scherm zitten staren tot de download compleet is.

Trouwens, je kunt toch het ene spel downloaden terwijl je het andere speelt, dus effectief hoek je eigenlijk nooit te wachten.
ABD @nzall15 maart 2023 20:48
CoD MW was 250GB en alleen digitale download. Daar sta je dan met je 20Mbit. Lekker 2 dagen downloaden:D

Goed, hoewel het bedrijfsmodel van KPN ook niet oké is, omdat KPN glasvezelconcurrenten opkoopt en vervolgens bijna niets meer aanlegd, behalve bij nieuwbouwwijken, wordt men in Belgie al helemaal genaaid met de vuile trucs die die ISPs uithalen. Men mag daar blijkbaar al decennia lang cashen met superbeperkte abonnementen en zo consumenten volledig uitbuiten.

[Reactie gewijzigd door ABD op 22 juli 2024 22:22]

Fido @ABD16 maart 2023 07:07
omdat KPN glasvezelconcurrenten opkoopt en vervolgens bijna niets meer aanlegd
Dit was een aantal jaren geleden het geval inderdaad, maar intussen zetten ze nu vol in op de aanleg van glasvezel.
Z100 @ABD15 maart 2023 20:49
Herinner me nog goed dat ik max 40Mbit had via KPN. Kostte 3 uur of soms meer. om 50GB binnen te halen.

@mr_evil08 Hoezo standaard en verwend. Nooit geweten dat door heel NL gigabit pakket de eerste trap waren. En ik maar extra betalen. Overigens is thuisinternet in NL niet echt goedkoop. Kan duurder, maar kan ook goedkoper voor dezelfde kwaliteit.

Waarom hebben wij het dan beter? De overheid en wij de gebruikers doen hier beter hun best om te zorgen dat ISPs niet te corrupt worden.
mr_evil08 @ABD15 maart 2023 20:58
Ja precies dat gebeurd dagelijks, alles moet nu en direct dat is wat ik bedoel met verwendheid, ik herken het wel mbt games daar gaat het niet om.
ABD @mr_evil0815 maart 2023 21:01
Tussen nu en direct moeten hebben en 2 dagenlang moeten downloaden terwijl de rest van het gezin niets kan omdat de bandbreedte weggetrokken wordt, ligt een behoorlijke kloof.
mr_evil08 @ABD15 maart 2023 21:08
Hoe hebben mensen het vroeger met 56k overleeft?
We zijn echt verwend.

2 dagen is overdreven overgens, steam en andere diensten passen ook compressie toe.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 22:22]

Nyarlathotep @mr_evil0815 maart 2023 20:54
Met twee man een 4K Netflix stream kijken gaat je al niet lukken met 30Mbit. En dit is dan ook nog eens maximaal 30Mbit, dus in de praktijk vaak lager en dus niet stabiel. Ook niet ideaal voor thuiswerken zo.
Het stenen tijdperk van het internet in die regio. Jammer...
mr_evil08 @Nyarlathotep15 maart 2023 21:03
We kunnen altijd zaken blijven verzinnen waarbij 30 mbit niet voldoet maar als het erop aan komt is er geen man over boord, thuiswerken wordt juist weinig data gebruikt en wanneer je 4K loopt te streamen ben je in algemeen niet aan thuiswerken (kids overdag naar school etc).

Als wij nu praten over ADSL verbindingen van 2-8 mbit had je een punt gehad.
Grootste bottleneck zit sowieso vaak bij WiFi bij mensen thuis en niet de vaste verbinding.

En de Netflix stream neemt minder in praktijk dan 15 mbit, Netflix houdt het ruim aan om geen klachten te krijgen voor zaken als duurt te lang met buffer opbouwen.

[Reactie gewijzigd door mr_evil08 op 22 juli 2024 22:22]

Lapa @mr_evil0816 maart 2023 10:38
Toen ik laatst een tijdje vanuit een huisje in het buitenland heb gewerkt merkte ik hoeveel data dat thuiswerken eigenlijk slurpt.
Het internet was daar vaak te traag om goed te kunnen video-bellen, zeker als ik en mijn partner dat tegelijk probeerden. Daarom ben ik regelmatig geswitcht naar m'n hotspot en kon ik het dataverbruik dus goed zien. Dat was makkelijk 10GB in een dag werken en dan was ik nog aan het opletten dat ik een beetje zuinig deed. Alleen voor mijzelf dus, m'n partner zat dan nog wel op het lokale Wifi.

Maar thuis is het zelfs met het goedkoopste Ziggo abonnement geen enkel probleem om met twee personen tegelijk te video-bellen, of wat dan ook. Merk nooit dat ik meer nodig heb. De paar keer per jaar dat ik iets download op Steam kan ik wel een paar uur wachten.

[Reactie gewijzigd door Lapa op 22 juli 2024 22:22]

jimzz @mr_evil0816 maart 2023 11:17
Thuiswerken verbruikt niet veel data..... wanneer gaan mensen eens ophouden hun eigen situatie te vergelijken met wat anderen wellicht wel nodig hebben?

Ik werk niet thuis, maar heb wel data van het werk thuis staan en software. Als ik die wil hebben op mijn werk gaat dat met mijn huidige ziggo verbinding met maximaal 50mbit. Want hoger is de upload niet. Dus even snel wat grote bestanden overzetten zit er niet in. Als dat mijn downloadsnelheid was dan is het probleem nog steeds hetzelfde. Ik ken genoeg banen waar er constant video's verzonden moeten worden. Smartphone videos van 20 seconden met een beetje kwaliteit kunnen al gauw tientallen zo niet honderden MB's gebruiken.

Leuk dat ze misschien op jouw werk met wat word documenten werken (al kunnen excel bestanden ook flink in formaat groeien). Maar er zijn genoeg mensen waar de hele dag moet worden gebeld (video), er meerdere bestanden over en weer verzonden moeten worden van verschillende formaten en er misschien ook nog andere mensen in huis zijn die ook van de internetverbinding gebruik willen maken.

Dus nee 30mbit is niet voor iedereen toereikend en tbh, wij hadden al 20mbit zo'n 20 jaar geleden. Zie je het al voor je dat je nog met een Nokia 3310 rond loopt van ongeveer 20 jaar geleden?
Marzman @mr_evil0816 maart 2023 08:20
Minder dan 30 mbit staat er, via dsl zou het bij mij ook minder zijn (13 mbit geloof ik), maar ik heb ook nog kabel en binnenkort glasvezel.
diedie2 @Renegade66615 maart 2023 17:23
Alleen Proximus heeft landelijke dekking. De rest is regionaal. Zo hebben wij in Vlaanderen Telenet waar ze in Walonie Voo hebben (of hadden?). Die laatste zou dus wel samengaan met Orange en zo zou er een nieuwe landelijke speler zijn.
corpetter @diedie215 maart 2023 17:29
Telenet en Orange hebben een nieuw akkoord gesloten waarmee ze voor vijftien jaar toegang krijgen tot elkaars vaste netwerk, zo melden beide telecombedrijven. Telenet kan zo voor het eerst vast internet en tv verkopen in heel Wallonië. Al moet de Europese Commissie wel nog de lichten op groen zetten.
https://datanews.knack.be...ange-netwerk-in-wallonie/

[Reactie gewijzigd door corpetter op 22 juli 2024 22:22]

erwinwernars @diedie215 maart 2023 17:39
Zelfde als in nederland, kpn heeft landelijke dekking. Ziggo ook niet overal wel bijna. Volgensmij hebben ze alleen zeeland niet daar zit zeelandnet op de coax. En dan zie je ook in nederland dat wanneer iets minder bevolkt is de groter aanbieder ook minder brood in ziet om dus ook in zeeland te gaan zitten 😉
Andros
@erwinwernars15 maart 2023 19:22
De wadden, noorden van Friesland, Harderwijk en zo nog wat plaatsen hebben ook geen Ziggo. Er zijn er nog te vinden met een andere kabelboer :)
skullsplitter @erwinwernars15 maart 2023 19:29
Ook Westland kent nog zijn eigen Caiway.
Autisme_tech @erwinwernars15 maart 2023 19:45
Dat coax valt tegenwoordig wel mee, het is slechts het deel tot aan de schakelkast dan gaat het over op glas
Marzman @diedie216 maart 2023 08:21
Orangen heeft alleen geen eigen netwerk in Vlaanderen (afgezien van 4/5G dan). Dat gaat via de Telenetkabel en de glasvezel van Fluvius (waar je ook niks meer over hoort).
corpetter @Renegade66615 maart 2023 17:20
Telenet met 1Gbps is beschikbaar in 98% van Vlaams Belgie.
Telenet is niet beschikbaar in Walonie.
Aardbol_23564 @corpetter16 maart 2023 03:30
Enkel down 1Gbps hoor. Uplink is voor de meerderheid nog altijd heel mager is België
corpetter @Aardbol_2356416 maart 2023 06:54
Snel downloaden telt voor de meerderheid.
50Mbps en binnenkort 75Mbps up is ruim voldoende voor 98% .
Aardbol_23564 @corpetter17 maart 2023 15:53
Da's wel een gedurfde statistiek zonder enige bron te vermelden. Je vergeet waarschijnlijk dat veel zakelijke klanten ook Telenet gebruiken, waaronder ikzelf, en ik kan je garanderen dat 50 Mbps niets is tegenover enkele honderden Mbps of zelfs een Gbps om mijn data te uploaden.
SadisticPanda @corpetter15 maart 2023 17:49
VOO wel
corpetter @SadisticPanda15 maart 2023 17:52
VOO is overgenomen door Orange
Samen met Telenet gaan ze in Walonie internet en TV aanbieden.
ep667 @Renegade66615 maart 2023 17:18
Wallonië heeft een slechtere infrastructuur en is in veel gebieden een stuk dunner bevolkt. Dat maakt dat je lagere snelheden haalt, maar ook dat investeren in nieuwe techniek minder loont. Dat heeft niks met stugheid te maken.

Edit: en dan vergeet ik nog dat Wallonië een stuk armer is. Waardoor investeren ook weer minder loont.

Telenet, de enige provider die vrijwel overal 1 Gbps download biedt, is niet actief in Wallonië.

[Reactie gewijzigd door ep667 op 22 juli 2024 22:22]

bjp @Renegade66615 maart 2023 17:20
neee... het is wat moeilijker ^_^

via telefoonlijnen, is het 1 netwerk voor het hele land: Proximus. Met een paar virtuele operatoren erop.

via coax heb je 2 netwerken: Voo in Wallonie, Telenet in Vlaanderen (+ virtuele operatoren erbij). De ene heeft wss al een snellere docsis uitgerold dan de andere, waardoor je 1Gbps kan hebben bij eentje van de twee.

fiber is nog in aanbouw.

[Reactie gewijzigd door bjp op 22 juli 2024 22:22]

Andros
@bjp15 maart 2023 18:17
Dat "nog in aanbouw" klopt intussen niet meer. In de grotere steden is fiber al op veel plaatsen goed bereikbaar, bij grotere nieuwbouw appartementsblokken ook buiten de steden steekt Proximus al fiber binnen. Ook is Fiberklaar op veel plaatsen bezig met uitrol. Proximus heeft zelf vorige zomer al eens geroepen dat al meer dan een miljoen huizen en bedrijven aansluitbaar zijn op fiber dus dat begint toch al wat te lopen.

De markt is volledig open, het staat elke partij vrij om fiber uit te gaan rollen. In de praktijk blijkt de gemiddelde Vlaming nogal honkvast en willen veel mensen gewoon een totaalpakket bij een grote provider incl tv. Verschillende kleinere providers redden het niet tot nauwelijks, ik snap dan ook nooit de kritiek op de late uitrol van fiber door Proximus. Zij zijn de enige die het grootschalig doen, andere partijen zien er te weinig potentieel in. Kleinere providers redden het niet tot nauwelijks dus ja, wie gaat het dan wel doen?
bjp @Andros15 maart 2023 18:20
die fiber ligt vooral in Vlaanderen, wat de balans nog verder rekt. En dan ook vooral voor bedrijven (+ nieuwe wijken huizen, of bij grote straatrenovaties).

ik bedoelde niet dat er nergens fiber was, er zijn idd al locaties met, en er komen er steeds bij.
Asterion @Renegade66615 maart 2023 17:23
Het is één land maar Wallonië en Vlaanderen hebben eigen wetten en regels.

Proximus opereert in gans? België terwijl Telenet enkel in Vlaanderen internet levert.
Voo doet dat dan weer in het Franstalig gebied. Maar dat is overgenomen door een andere isp?

Zo heb je ook heel andere regels voor het milieu. In Wallonië zijn deze minder streng.
Vlaamse kinderen moeten dan weer Frans leren maar Waalse kinderen dan weer geen Nederlands.

Je kan een boek vol schrijven over de verschillen.

En laten we het Duitstalig gebied niet vergeten! :)

België zou een pak efficiënter kunnen werken als er al die onderverdelingen niet zouden bestaan maar ze bekvechten liever met elkaar dan dat er knopen worden doorgehakt.
B34tn1k @Asterion15 maart 2023 18:34
Ik woon er nu al 25 jaar en in mijn ogen bestaat Belgie uit 2 landen.
Het is jammer dat ze de boel zo krampachtig willen samen houden. Het creëert alleen maar eilandjes politiek.
MarkS90 @B34tn1k15 maart 2023 19:59
En Brussel dan? Dat is min of meer het 3e Gewest.
B34tn1k @MarkS9015 maart 2023 23:44
Brussel is het 3e gewest, al ligt het in Vlaanderen. Brussel is ook niet echt een stad zoals een stad zou moeten zijn. Er zijn 19 gemeentes met dus 19 burgemeesters en in totaal 685 raadsleden en 200 wethouders.
On top of that is het dus ook nog een gewest en is er dus een volledige regering incl premier, ministers, etc. Plus nog een heel aantal politiecommissarissen. Het is een grote kafkaiaanse kluwen van bevoegdheden.
Marzman @Asterion16 maart 2023 08:23
Zelfs eigen pensioenen en maximumsnelheden.
CheshireCat @Renegade66615 maart 2023 17:24
Werd toch uitgelegd?
"Dit komt deels door het dunner bevolkte karakter van het Waalse gewest waardoor investeringen minder economisch interessant zijn voor telecombedrijven."

Walen willen gerust sneller internet, hoor ^^
mbbs1024 @CheshireCat16 maart 2023 17:06
Inderdaad, het dunner bevolkte karakter, maar ook het veel moeilijkere terrein op vele plaatsen, in rotsbodem is het ook veel moeilijker en duurder om kabels te leggen.
CheshireCat @mbbs102416 maart 2023 19:16
In principe zou dat geen probleem mogen geven: ERG veel bewoning in Vlaanderen maar nog meer in Wallonië heeft nog luchtleidingen voor zowel kabel als telefonie. In de praktijk: heb je elektriciteit bovengronds dan is de kans erg groot dat er ook een coax in de lucht hangt. Voor telefonie werd al meer inspanning gedaan om deze ondergronds te krijgen met het oog op alarm centrales en veiligheid.

Nu, dat is met mijn kennis. Ik zeg niet dat je ongelijk hebt ^^'.
Frenziefrenz @Renegade66615 maart 2023 17:54
Ze hebben wel bijna allemaal toegang tot 100 Mbit (97,2%) en de meeste wellicht ook wel 200 of 500 Mbit (maar dat wordt zo te zien niet aangegeven). Het is m.a.w. ook wel een beetje hoe je het presenteert. Dit is de "wow, het is daar echt dramatisch" framing zal ik maar zeggen. ;)

1 Gbit is zelf ook vrij misleidend omdat die upload behalve op glasvezel hoogstens 50 Mbit is.
FrankoNL @Renegade66615 maart 2023 17:17
Omdat het eigenlijk twee landen zijn, die gevangen zitten in de omkadering die België heet.
Marzman @FrankoNL16 maart 2023 08:25
Drie, Brussel is ook appart.
FireFly @Marzman16 maart 2023 12:38
En iedereen vergeet de Duitse gemeenschap ;)
egeuens @FrankoNL16 maart 2023 13:07
politieke keuzes hebben dit waargemaakt. Alle Belgen, ook de Duitstaligen hebben dezelfde nodes: gezond zijn, een huis en werk en gelukkig proberen te zijn. Het virtueel opsplitsen van België is enkel een politieke keuze waarbij de versnippering in de hand wordt gewerkt door een groot aantal politiekers die elk met moeite verantwoordelijk kunnen gesteld worden bij fouten.
België kan perfect werken met 1 regering, het zou miljarden euro's per jaar opbrengen en dan kan er eindelijk werk gemaakt worden van een betere samenleving. Niet vergeten dat Vlaanderen niet echt Vlaanderen is maar ook een virtueel iets uitgevonden door een paar gefrustreerde politiekers (de VU).
De grootste onzin is om steeds te horen dat Vlaanderen Wallonië moet ondersteunen. Het is het oud Brabants gedeelte dat de rest van België ondersteunt. Oud Brabantse regio is Prov Antwerpen, Brussel, Vlaams en Waals Brabant (en ook Noord Brabant in NL). Voor mij is Vlaanderen nog steeds het land van de Vlamingen, met name Oost en West Vlaanderen, Zeeuws Vlaanderen en Frans Vlaanderen. De rest is politieke masturbatie. Niet vergeten dat België ooit de 3rd grootste economische macht. Slechte keuzes en 2 wereldoorlogen verder is dit uiteraard ingestort.
Nochtans geld genoeg maar het is in de handen van de verkeerde personen. Meer dan de helft van onze Staatsschuld kan betaald worden met het geparkeerd geld in paradijseilandjes. De Top 1000 van de bedrijven betalen quasi geen belastingen maar we wijzen steeds de vinger naar de Walen en Brusselaars. O wee als je iets steelt omdat je honger hebt, hoera als je massaal fraudeert.
Niet normaal meer, we gaan naar Europese tops met 4 milieuministers, ,er zijn 9 personen verantwoordelijk voor gezondheid, 6 regeringen, 10 provincies en dat voor 11 miljoen inwoners.
En dan die afschuwelijke constructies: Brussel ligt dus niet in Vlaanderen want het is een eigen gewest, dat wil zeggen dat de hoofdstad van Vlaanderen buiten zijn grondgebied ligt. Uniek in de wereld !
Andersom, als Brussel inderdaad in Vlaanderen ligt dan zijn alle Brusselaars (waarvan 7% NL spreken) ook Vlamingen, het Vlaams belang en NVA gaan zich verschieten van al dat vreemd volk.
Absurdistan hebben ze er van gemaakt. En wij maar betalen voor een slechte service
mbbs1024 @egeuens16 maart 2023 17:11
Absurdistan inderdaad voor de bevolking, maar kassa kassa voor de politiek die zeer goed voor zichzelf zorgt, en door al die versnippering het land praktisch onbestuurbaar maakt en veel belastinggeld verspillen met hun kleutertuin niveau politiek theater waarmee ze mensen tegen elkaar opzetten, terwijl grote bedrijven praktisch geen belastingen betalen en burgers plat belast worden.

[Reactie gewijzigd door mbbs1024 op 22 juli 2024 22:22]

SmokingSig @Renegade66615 maart 2023 17:17
Breek ons de mond niet open over Vlaanderen en Wallonië 8)7
Mike... @Renegade66615 maart 2023 18:55
Ik heb het woord reliëf nog niet gelezen, maar dat maakt het in Wallonië ook niet makkelijker om mobiele en vaste netwerken uit te rollen en te optimaliseren.
egeuens @Mike...16 maart 2023 13:08
Ik werk bij Orange en kan je verzekeren dat alle providers samen, 99,8% van België gecovered wordt door 4G.
cadsite @Renegade66615 maart 2023 19:04
Het is enkel op papier 1 land.
In de praktijk is België een samenraapsel van regio's, waarvan sommige zelfs elkaar overlappen.
Vlaanderen - Wallonië - Brussel
Maar ook De Franstalige gemeenschap die dan weer ook over Brussel gaat.
Vergeet ook ons stukje 'oorlogsbuit' niet, het Duitstalige landsgedeelte dat, afhankelijk van de zaak valt onder België, Wallonië, ...
Marzman @cadsite16 maart 2023 13:30
En de Duitstalige gemeenschap, maar de Nederlands talige gemeenschap is dan weer hetzelfde als Vlaanderen en niet appart ;)
WillySis @Renegade66615 maart 2023 20:18
Het antwoord staat deels in het artikel. Wallonië is voor een heel groot deel veel minder dicht bevolkt, waardoor investeringen minder snel lonend zijn. Daarnaast is het gemiddelde inkomen in Vlaanderen hoger, waardoor mensen sneller een hogere snelheid afnemen. Ook diensten als streaming muziek film worden er vaker en in hogere kwaliteit afgenomen.
Svrooij86 @Renegade66615 maart 2023 21:19
Beide delen van het land hebben praktisch gezien een eigen bestuur. …
ps22geert @Renegade66615 maart 2023 22:28
100 jaar geleden was alle industrie en kennis in Wallonië en was Wallonië rijk, nu ligt het Gross van de industrie in Vlaanderen en alle kennis. in Wallonië werkt het grootste deel voor de staat en de rest die krijgt een uitkering van de cpas . Vlaanderen investeert in infrastructuur, Vlaamse wegen zijn in orde vanaf je de Waalse grens oversteekt kom je een rampgebied binnen. Zelfde geld voor alles, en alles is duurder in Wallonië t.o.v. Vlaanderen.
quintenV @Renegade66616 maart 2023 07:47
Voor zo ver ik weet is dat niet per se landelijk. Ik heb Telenet maar als ik mij niet vergis zijn zij hard aan het werk om in Wallonië voet aan grond te krijgen. Daar zijn gewoon andere ISP's de standaard.

De andere reden staat in het artikel, dunner bevolkt, over het algemeen minder rijke bevolking. Hoogstwaarschijnlijk komt met een hogere snelheid een hogere prijs en de bereidheid om die prijs te betalen ligt in Wallonië een stuk lager denk ik.
indy1 @Renegade66616 maart 2023 08:07
Wallonië is veel landelijker en bevat dus ook veel meer afgelegen plekken dan het dichtgebouwde Vlaanderen.

Bovendien is Wallonië op allerlei vlakken minder gedigitaliseerd. Dat merk je - ik ben zelf een Vlaming - als je stadsdiensten of scholen bezoekt. In Vlaanderen tokkelen die kinderen massaal op laptops, in Wallonië heb je dat helemaal nog niet.
YangWenli @Renegade66616 maart 2023 14:27
De geschiedenis van België is interessant maar het interesseert niemand ene reet- inclusief Belgen zelf.

België is kortgezegd Joegoslavië maar in de jaren 80 hebben ze in plaats van een burgeroorlog een vreedzame oplossing gevonden: 2 landen in 1 land.
sonysaygo @Renegade66615 maart 2023 17:18
Het verschil tussen Vlamingen en Walen is over de hele lijn door te trekken. Andere levensstijl, andere bouwwijze van huizen, andere leefomgeving, andere politieke voorkeuren, andere taal, en ga zo maar door.... Maar ten alle tijde gezellig om een weekendje naar de zuidergrens te trekken om kalmte op te zoeken.
OmegaII 15 maart 2023 17:19
Maak deze zelfde kaart zonder Telenet en ze ziet evengoed donker rood in Vlaanderen.
vrow @OmegaII16 maart 2023 01:15
Ja, als je grootste aanbieder van snel internet buiten beschouwing laat dan ja...
Beetje hetzelfde als 'maak een kaart van de bevolking en laat de Vlamingen weg' en zie daar, er woont bijna niemand in Vlaanderen!
Zo lust ik er nog wel een paar :-)
Marzman @vrow16 maart 2023 08:30
En als je de auto's weg haalt op de wegen rond Antwerpen dan is daar nooit file. Dat de politiek dit nog niet bedacht heeft :)
Borromini @OmegaII15 maart 2023 17:41
Proximus is ook druk bezig met glas uit te rollen nochtans...

En wij zitten er hier al op (niet via Proximus zelf gelukkig), maar goed - n=1.
jaenster 15 maart 2023 17:18
Ik vind die 1 gbit internet stats een beetje verneukeratief. Ik heb zelf nu 100 mbit internet, download, en ik zou bij de concurentie een download van 1 gbit kunnen krijgen. Echter wil ik vooral meer als 25 a 50 mbit als je geluk hebt, upload hebben.

Laat ze maar eens een vergelijkbare kaart maken met glasvezel en niet glasvezel.

@corpetter En ik wil meer. Ik vind het belachelijk om te zeggen dat 1gbit top snelheden zijn als je upload blijft steken op 50 mbit.

[Reactie gewijzigd door jaenster op 22 juli 2024 22:22]

corpetter @jaenster15 maart 2023 17:32
Telenet bied al 50Mbps up aan.
oscar oscar @corpetter15 maart 2023 18:01
Telenet biedt zelfs véél meer aan dan 50Mbps, heb hier zelf nu Telenet coax van 750/75 liggen én Fiber 1000/1000...
corpetter @oscar oscar15 maart 2023 18:04
Weet ik Telenet iFiber 1000/1000
https://www2.telenet.be/b...AhYEEALw_wcB&gclsrc=aw.ds
SmokingCrop @oscar oscar15 maart 2023 19:40
Kostprijs om die dedicated fiber te laten trekken zal niet mals geweest zijn?
+ Hoeveel vragen ze zo ongeveer per maand?
Weet dat die corporate 750/75 met 4g backup zo rond de 290 zit; maar hoe zit dat bij ifiber?

[Reactie gewijzigd door SmokingCrop op 22 juli 2024 22:22]

corpetter @jaenster15 maart 2023 17:43
Telenet zijn al testen aan het doen met docsis4.0
Bij interne tests met een Docsis 4.0-modem is Telenet erin geslaagd om een downloadsnelheid te halen van 8,5 Gbps op het kabelnetwerk. Dat schrijft De Tijd. Docsis 4.0 moet een nieuwe standaard leggen voor vast kabelinternet. Vandaag de dag biedt Telenet al een maximale downloadsnelheid van 1 Gbps aan in hun commerciële aanbod. Vanaf 2024 zouden ze de Docsis 4.0-modems aan klanten willen aanbieden om de snelheid van het vaste internet nog flink op te trekken.

Docsis staat voor Data Over Cable Service Interface Specification en is een standaard voor het transport van gegevens via een kabel, zoals kabelinternet. De nieuwste standaard 4.0 werd geïntroduceerd in 2017 door het Amerikaanse CableLabs, al zijn er nog maar een handvol modems te vinden die aan deze standaard voldoen. Telenet steunt nog op Docsis 3.0/3.1 voor de Gigabit-speedboost. In theorie zouden met Docsis 4.0 maximale downloadsnelheden tot 10 Gbps moeten kunnen gehaald worden en uploadsnelheden tot 6 Gbps. De keuze ligt echter bij de provider tot hoever die dat wil ondersteunen. Tot welke uploadsnelheid Telenet al geraakt is met Docsis 4.0, geeft de provider voorlopig nog geen informatie over vrij.
The Zep Man
@corpetter15 maart 2023 18:15
Telenet zijn al testen aan het doen met docsis4.0
Bij interne tests met een Docsis 4.0-modem is Telenet erin geslaagd om een downloadsnelheid te halen van 8,5 Gbps op het kabelnetwerk. Dat schrijft De Tijd. Docsis 4.0 moet een nieuwe standaard leggen voor vast kabelinternet.
DOCSIS gaat de kant op van *DSL. Aan beide kanten van de verbinding moet de apparatuur steeds meer compenseren voor de brakke kwaliteit van de kabel ertussen.

Al zou ik (in Nederland) overgaan naar een nieuwe woning, zou FttH een serieuze overweging zijn en mogelijk een breekpunt. Alles beter dan *DSL en Ziggo.
corpetter @The Zep Man15 maart 2023 18:33
Telenet gaat samen met Fluvius glasvezel uitrollen.
Bij iedere nieuwe verkaveling legt Telenet glasvezel aan,doen ze al langer.
Fluvius en Telenet bereiken bindend akkoord over samenwerking rond 'het datanetwerk van de toekomst'
Brakke kwaliteit DSL geloof ik best ,DSL zat met 100Mbps aan de max. laat me niet lachen over brakke coax.Nog jaren in orde.
1Gbps over coax.Up 40Mbps
https://www.speedtest.net...3b-4863-b610-f6d2bd9dee65

[Reactie gewijzigd door corpetter op 22 juli 2024 22:22]

tekuro @corpetter15 maart 2023 18:23
Telenet heeft geen docsis 4 nodig om een gigabit symmetrisch aan te bieden. Met de nieuwe modem F@ST3896LG-TN kunnen ze met high-split 3.1 docsis 1Gbps up/2.5Gbps down aanbieden.


nieuwe modem :
https://www2.telenet.be/n...-over-mijn-telenet-modem/

[Reactie gewijzigd door tekuro op 22 juli 2024 22:22]

svh 15 maart 2023 17:55
In de regio Merksplas, Ravels en Arendonk zijn er nog heel veel huishoudens die slechts 1 tot 4 Mbps download hebben.
corpetter @svh15 maart 2023 19:35
Dat zou best kunnen met proximus.
Justin013 @svh15 maart 2023 22:24
Daarvoor heeft Orange dit: https://www.orange.be/nl/producten-en-diensten/home-flybox

Prima product weet ik uit ervaring, mits de plaatselijke dekking goed is.
moonlander 15 maart 2023 18:34
Dan zou Starlink voor mij de oplossing zijn.
DeComponeur
15 maart 2023 17:29
In Nederland hebben vrijwel alle huishoudens inmiddels toegang tot een 1Gbit/s-abonnement via VodafoneZiggo.
Vrijwel alle huishoudens :? @Hayte Zou dat niet moeten zijn:
In Nederland hebben de huishoudens die Ziggo kunnen krijgen inmiddels de mogelijkheid tot een abo van 1Gbit/s ;)
AuteurHayte Redacteur @DeComponeur15 maart 2023 17:37
Ik bedoelde daarmee dat Ziggo (afaik) niet op elk huis beschikbaar is, en dat daarom niet alle huishoudens in NL toegang hebben tot 1Gbit/s. Maar ik begrijp de verwarring, ik heb die zin wat herschreven :)
thamaster88 15 maart 2023 19:06
Puur interesse. Hoe zit het nu met data limieten in België. Wat ik weet dat het volgens mij kort geleden nog een datacap op je vaste lijn zat. Is dat nog steeds zo?
Andros
@thamaster8815 maart 2023 19:25
Hoezo kortgeleden? Enkel sommige instappakketten bieden dat nog, alle andere pakketten hebben 3TB limiet of onbeperkt. En dat is eigenlijk al jaren zo, veel Nederlanders op deze website blijven ergens in 2005 hangen op dit onderwerp over Belgische limieten...
thamaster88 @Andros15 maart 2023 19:34
Ah dat wist ik niet. Ik kan mij herinneren dat ik misschien een jaar of 2 geleden nog op orange of telenet iets van 300gb zag. Maar ik kan het mis hebben.
tekuro @thamaster8815 maart 2023 19:43
Telenet One heeft een limiet van 300GB.

Maar dat is wel 300GB mobiel, vast is 3TB.
SmokingCrop @thamaster8815 maart 2023 19:49
Doe 300GB bij Telenet is wel al even geleden. Heeft lange tijd op 750GB gestaan, waarna ze beginnen spelen zijn met dal en piekuren waarbij je dan in dal unlimited kon verbruiken. Met corona hebben ze die uren versoepeld waardoor je van 17u-24u in piek zat en ondertussen is het gewoon 3TB geworden.

Mede dankzij het bipt die wat regelgeving gemaakt heeft omtrent gebruik van "unlimited". Moet minstens 3TB zijn voor vaste internet en 300GB op mobiel. Telenet doet nu beide.

[Reactie gewijzigd door SmokingCrop op 22 juli 2024 22:22]

DutchEZmoder 15 maart 2023 20:14
Op mijn adres net iets buiten Amsterdam heb ik maximaal 27mbit/s... De glasvezel kabel hebben ze bij mij niet aangelegd, maar bij de buren wel. (mijn huis staat achter de straat)

Dus ik was genoodzaakt een sterke WiFi antenne aan te schaffen, en nu pak ik het internet van de buren...
WaarAnders 15 maart 2023 20:16
Naast hetzelfde plaatje met upload snelheid, zou prijs ook wel interessant zijn. Kost die 30mbit relatief weinig en is het voor iedereen bereikbaar of is 30mbit en meer een luxe product?

Als de kabelboer standaard 5mbit aanbiedt voor 20e maar vervolgens 30mbit voor 100e dan is dat nogal een andere context
jpsch 15 maart 2023 20:23
Genoeg woon- en bedrijfsadressen in Nederland waar geen kabel of glasvezel is. Zou niet stellen dat Nederland een perfecte dekking heeft.
Inkjet @jpsch15 maart 2023 20:39
Klopt. Hele wijken in Utrecht en Amsterdam hebben geen glas. Ook niet bepaald dun bevolkte of arme gebieden.
klonic @Inkjet16 maart 2023 00:29
Je je zegt dat het klopt en dan benoem je alleen glas.

Maar 1 Gbps kan je ook met kabel halen. Hebben Utrecht en Amsterdam niet zeer goede Ziggo netwerken (coax)?
jpsch @klonic16 maart 2023 00:36
Mijn zus woont in Utrecht en daar is geen kabel.
klonic @jpsch17 maart 2023 14:48
Dat is natuurlijk anekdotisch. Utrecht lijkt een van de eerste gemeenten (deel daarvan) te zijn die Gigabit kabel internet kregen.

Steekproef op wat random plekken (is Ziggo Gb internet beschikbaar?):
3581 GG 9 - Ja (Witte vrouwen)
3582 CN 17 - ja (Sterrenwijk)
3526 GK 70 - ja (Kanaleneiland)
3511 KA 2 - ja (Centrum/binnen de grachtenring)
3554 EC 22 - ja (Lessepsbuurt)
3544 NC 10 - ja (Leidsche Rein)
3452 JJ 68 - ja (Vleuten/de Meern)
3515 VL 72 002 - Ja (staatsliedenbuurt)
3515 VL 72 2 - Nee (staatsliedenbuurt) -> en dit is al een wat ongebruikelijk adress, je ziet dus dat het er in de "wij" wel lijkt te zijn. Het si alsof die woning gesplitst is ofzo.

Ik zou dus zeggen dat je zus net wat pecht heeft, maar het lijtk erop dat je in Utrecht over het algemeen Gb internet kan krijgen via Ziggo. Daarnaaast wordt er in Utrecht nu ook volop gewerkt aan glasvezel. Dus dan valt er ook wat te kiezen voor Gb internet.
Inkjet @klonic16 maart 2023 06:56
Zeker, maar hier en daar leeft het idee dat er 'overal' glas ligt in NL en dat is zeker niet zo.
jpsch @Inkjet17 maart 2023 22:02
Klopt, maar dat geldt ook voor kabel.

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