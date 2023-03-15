Bijna 1 procent Belgische huishoudens heeft maximale vaste download van 30Mbit/s

In België hebben 38.000 huishoudens geen toegang tot vaste downloadsnelheden van hoger dan 30Mbit/s. Hiervan zitten 31.000 huishoudens in het Waalse gewest. Wallonië loopt ook op het vlak van 1Gbit/s-vaste-downloadsnelheden achter op Vlaanderen.

Het Belgisch Instituut voor Postdiensten en Telecommunicatie meldt dat de vastenetwerkdekking in België 'goed tot zeer goed' is, omdat 99,2 procent van de Belgische huishoudens toegang heeft tot een downloadsnelheid van 30Mbit/s. BIPT zegt dat 97,2 procent van de huishoudens toegang heeft tot een 100Mbit/s-vastinternetabonnement.

Het aantal huishoudens dat een vast-1Gbit/s-abonnement kan afnemen, is echter een stuk lager. 'De overgrote meerderheid van de Vlaamse en Brusselse huishoudens' kan nu zo'n abonnement afnemen, maar in Wallonië ligt dit aandeel een stuk lager. Dit komt deels door het dunner bevolkte karakter van het Waalse gewest waardoor investeringen minder economisch interessant zijn voor telecombedrijven. Kabelbedrijven zijn daar wel bezig met het upgraden van het netwerk 'naar de meest geavanceerde technologieën'. In Nederland hebben vrijwel alle huishoudens inmiddels toegang tot een 1Gbit/s-abonnement.

Die dunnere bevolkingsdichtheid van Wallonië heeft ook een impact op de 4G-dekking, al is de impact hier wel iets kleiner. Zo heeft 99,9 procent van de Belgen binnenshuis 4G en heeft 97,3 procent zeer goede 4G-dekking binnenshuis. Vooral in die laatste categorie valt het aandeel in Wallonië iets lager uit.

In het rapport over de netwerkkwaliteit- en dekking in België die BIPT voor de tweede keer publiceert, gaat het instituut ook in op de Digital Economy & Society Index-ranglijst van de Europese Commissie. België staat namelijk in 2022 op de laatste plaats op het vlak van connectiviteit in deze desi-lijst, terwijl het land voorheen hoger op de lijst stond. Dit komt omdat de Europese Commissie inmiddels meer let op 5G en 1Gbit/s-internet, zaken waar België op achter loopt. Het BIPT denkt echter dat hier verbetering in komt en België in komende jaren dus hoger op de lijst zal staan, mede dankzij de recente 5G-veiling.