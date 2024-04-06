Door Hayte Hugo

Redacteur

Feedback • 06-04-2024 06:00 307

'Coax gaat de billboardwars niet winnen'

CableLabs over de toekomst van docsis

06-04-2024 • 06:00

307

Interview

Jarenlang konden de kabelnetwerken van Ziggo en Telenet sneller internet aanbieden dan landelijke concurrenten als KPN en Proximus. De laatste twee gebruikten nog dsl-koperlijnen, waarmee ze niet zulke hoge snelheden konden aanbieden als met coax mogelijk is. Een mooi voorbeeld is Ziggo, dat vier jaar geleden begon met de uitrol van Docsis 3.1 in heel Nederland. Zo kon eind 2022 heel Nederland toegang krijgen tot een downloadsnelheid van 1Gbit/s, terwijl je bij de kopernetwerken die het gros van de KPN-klanten nog hadden, al blij mocht zijn met een paar honderd Mbit/s.

CableLabs

CableLabs is een Amerikaans onderzoeksinstituut dat gefinancierd wordt door telecomproviders en onderzoek doet naar bekabeld internet. Dat onderzoek verloopt in samenwerking met providers wereldwijd of op eigen houtje. CableLabs verkoopt dus zelf geen producten, maar ontwikkelt standaarden en test apparatuur. 'Cable' slaat niet (meer) alleen op de coaxkabel; het instituut doet ook onderzoek naar bijvoorbeeld glasvezelinternet. CableLabs is verantwoordelijk voor de Docsis-standaard, waarmee Ziggo in Nederland en Telenet in België internet aanbieden via coaxkabels.

Een paar jaar later is de situatie echter omgedraaid. Door de versnelde uitrol van glasvezel is op steeds meer adressen multigigglasvezel beschikbaar, dat ook nog eens symmetrisch is. Daarmee is de kabel zijn technologische koppositie kwijt. Ziggo zegt pas vanaf 2025 multigig te kunnen aanbieden, terwijl bijvoorbeeld KPN al met 20Gig-internet experimenteert. De vraag is dan ook: hoe ziet de toekomst van 'de kabel' eruit en kan coax ook in de toekomst nog concurreren met glasvezel? Die vragen stelden we aan Curtis Knittle, vice president Wired Technologies Research and Development bij CableLabs.

Laten we beginnen met de uitrol van Docsis 3.1. Telenet en Ziggo bieden dit nu aan op hun netwerken, waarbij CableLabs aangeeft dat downloadsnelheden tot 10Gbit/s mogelijk moeten zijn. Toch bieden ze nu allebei maximaal 1Gbit/s aan. Hoe zit dit?

"Kabelproviders kunnen hogere snelheden aanbieden, maar sommige doen dat op dit moment niet. Dat is een bewuste, strategische keuze. Een van de redenen is dat kabelproviders hun abonnementen met extra overcapaciteit aanbieden, omdat je maximale snelheid afhankelijk is van andere huishoudens die met de wijkkast zijn verbonden. Ze willen daarmee voorkomen dat klanten niet de beloofde snelheid halen. Ze pakken dus de piekcapaciteit die mogelijk is op het netwerk, pakken daar een deel van en gebruiken dat als de peak service tier. Zo hebben ze wat bufferruimte om te voorkomen dat de klant de beloofde snelheid niet haalt door drukte op het netwerk."

Curtis Knittle CableLabs
Curtis Knittle

"Dat is een duidelijk verschil met PON-glasvezeltechnieken, waarbij sommige providers adverteren met de piekcapaciteit en daarbij geen rekening houden met overcapaciteit. Dus ja, je kunt als glasvezelprovider met XGS-PON een 8Gbit/s-dienst aanbieden, alleen loop je het risico dat je die pieksnelheid niet kunt halen omdat je andere abonnees op je netwerk hebt. Kabelproviders doen dat normaliter niet."

"Naast de overhead speelt mee dat de huidige Docsis 3.1-modems alleen een downloadsnelheid van maximaal 5Gbit/s en een upload van 1,7Gbit/s aankunnen. Laatstgenoemde is bovendien alleen mogelijk als de provider een high split architecture toepast en een upstreamcapaciteit van 204MHz aan spectrum toekent in plaats van het gebruikelijke blok van 42MHz. Voor een downloadsnelheid van meer dan 5Gbit/s moeten providers daarnaast een bandbreedte van 1,2GHz ondersteunen in hun netwerken. Veel oudere coaxnetwerken ondersteunen maximaal 700 tot 850MHz, waardoor ze de taps en de versterkers in het netwerk moeten upgraden voordat ze die 1,2GHz kunnen gebruiken."

5Gbit/s is nog steeds minder dan de 10Gbit/s die CableLabs voor Docsis 3.1 aangeeft.

"Dat klopt. De specificatie ondersteunt hogere snelheden, maar bij Docsis-specificaties laten we altijd de mogelijkheid voor de markt open om verschillende generaties modems uit te brengen. De huidige modems zijn dan ook Docsis 3.1-modems van de eerste generatie. Die ondersteunen maximaal twee orthogonal frequency division multiplexing-downstreamkanalen. Eén ofdm-kanaal ondersteunt ongeveer 2Gbit/s, dus zo kom je aan 4Gbit/s. De modems zijn daarnaast backwards compatible en ondersteunen 32-singlechannel-quadrature amplitude modulation, ofwel qam. Dat komt neer op een extra 1Gbit/s, dus kom je aan een totaal van 5Gbit/s."

"Het plan was dus altijd om een eerste generatie modem te hebben met zo'n twee ofdm's en een tweede generatie met wellicht vier of vijf ofdm's. Toen begonnen we echter aan de ontwikkeling van Docsis 4.0. Daarbij besloten we als CableLabs dat er bij die netwerktechnologie vijf ofdm-kanalen vereist zijn. Daarbij moeten 4.0-modems ook overweg kunnen met legacy-cable modem termination systems die in de hubs van kabelproviders zitten. Die Docsis 4.0-modems kunnen dus ook werken met Docsis 3.1-netwerken en bij een 3.1- of 4.0-netwerk downloadsnelheden tot 10Gbit/s halen. Nogmaals, hierbij gaat het om een piekcapaciteit."

Comcast docsis 4.0

Wanneer komen die Docsis 4.0-modems beschikbaar?

"Die zijn vandaag al beschikbaar. Comcast heeft een Docsis 4.0-dienst uitgebracht waarmee klanten een symmetrisch-2Gbit/s-abonnement kunnen afsluiten. Dus brengen providers nu al modems uit die geschikt zijn voor Docsis 4.0, terwijl die ook geschikt zijn voor de oudere Docsis 3.1-apparatuur in het netwerk van de provider. Dan gaat het bijvoorbeeld om oudere cable modem termination systems in de netwerkhubs van de provider, of Remote PHY-apparatuur."

"Tijdens het gefaseerd uitbrengen van die Docsis 4.0-modems kunnen ze ook alle andere hardware in het netwerk upgraden. Elk puzzelstukje moet namelijk kloppen wil je de hoogste snelheden kunnen aanbieden. Als alles klopt, kunnen ze met een druk op de knop de bandbreedte in het netwerk uitbreiden en bij een grotere hoeveelheid klanten in één klap upgraden naar een Docsis 4.0-netwerk met hogere snelheden."

"Overigens zijn de modems die providers nu kunnen gebruiken, nog niet door ons gecertificeerd. Wij hebben ons eigen testlab, waarin we testen dat de modems inderdaad de geadverteerde snelheden halen en ook overweg kunnen met coaxnetwerkapparaten van andere fabrikanten. Op dit moment testen we twee Docsis 4.0-modems. Ik verwacht dat we die in de komende drie maanden van certificering kunnen voorzien. Providers zijn uiteraard vrij om modems zonder die certificering te gebruiken in hun netwerk, wat Comcast dus bijvoorbeeld heeft gedaan, maar de meeste gebruiken liever modems die wij wel hebben goedgekeurd."

Zijn die twee modems geschikt voor de volledige Docsis 4.0-snelheden, dus 10Gbit/s down en 6Gbit/s up?

"Ja, dat zijn ze, en dat is dan ook hoger dan mogelijk is bij XGS-PON, of tenminste, in de downstream. Bij XGS-PON is namelijk maximaal 8,5Gbit/s symmetrisch mogelijk, vanwege overhead zoals lijnstabilisatie. Ook al adverteren glasvezelproviders soms met die 10Gbit/s op XGS-PON ..."

Ziggo-interview

Met die Docsis 4.0-modems kunnen Comcast-klanten symmetrische abonnementen afsluiten met snelheden tot 2Gbit/s. Tweakers interviewde vorig jaar Ziggo's director fixed networks Leo-Geert van den Berg. Hij ging in op Ziggo's strategie met coax en keuzes die de provider met het frequentiespectrum maakt. Ziggo's netwerk ondersteunt nu een bandbreedte van 1,2GHz. In het interview spreekt Van den Berg over een upgrade naar 1,8GHz. Hij legt ook uit dat de provider, nu digitale tv naast internet via de coaxlijn wordt aangeboden, minder hoge up- en downloadsnelheden kan aanbieden dan wat technisch mogelijik is met Docsis. "Met de manier waarop wij ons frequentiespectrum hebben verdeeld, hebben bijna alle klanten genoeg capaciteit om te doen wat ze willen doen", zei Van den Berg destijds.

Verschillende Docsis-specificaties volgens Docsis-ontwikkelaar CableLabs

Dus we benutten nog niet de volledige 10Gbit/s van Docsis 3.1. Toch wordt er al over Docsis 4.0 gesproken. Hoe zit dat?

"Het ding is dat je met Docsis 3.1 best een symmetrische internetdienst van 1Gbit/s zou kunnen aanbieden, maar dat symmetrische multigig niet mogelijk is. Providers willen dat wel kunnen aanbieden. Daarom hebben we Docsis 4.0 ontwikkeld, met daarin de focus op de upstreamcapaciteit. Daarvoor hebben we de mogelijkheid toegevoegd om de split tussen downstream en upstream te verhogen tot 684MHz en het uiterste van de downstream te verhogen tot 1,8GHz. Zo behoud je genoeg spectrum voor die 10Gbit/s-download, terwijl je extra spectrum kunt inzetten voor een 6Gbit/s-upload. Doordat de 4.0-modems ook backwards compatible zijn met de 3.1-netwerken, kunnen 3.1-providers dus met die nieuwe modems ook het volledige potentieel van Docsis 3.1 benutten."

"Providers kunnen er overigens ook voor kiezen om hun spectrum niet te verhogen tot 1,8GHz, maar om een full duplex-modus te gebruiken waardoor het spectrum tot aan 684MHz voor zowel upload als download wordt ingezet. Zo kom je aan snelheden die vergelijkbaar zijn met dat vergrote spectrum. Of providers ervoor kiezen dat spectrum uit te breiden of full duplex in te zetten, hangt af van hun eigen strategie. Als je glasvezelkabel diep in je netwerk zit en je dus een deep fibre-netwerk hebt, heb je minder versterkers in je netwerk nodig, wat helpt met het vergroten van de capaciteit. Daarbij hoef je dus niet de bandbreedte binnen je netwerk te vergroten tot 1,8GHz om die symmetrische multigigdiensten te kunnen aanbieden. Het hangt af van de strategie van de provider of hij voor full duplex gaat of de bandbreedte uitbreidt."

"Uiteindelijk maakt het voor de klant niet uit of de provider full duplex of het uitgebreide spectrum gebruikt; beide Docsis 4.0-implementaties hebben vergelijkbare snelheden en latency. Overigens hoeft dat spectrum niet voor symmetrische 6Gbit/s-diensten te worden ingezet; providers kunnen er ook voor kiezen de download te verhogen tot 10Gbit/s en de upload te laten op 6Gbit/s. Nogmaals, tenzij ze digitale tv-diensten aanbieden."

Welke rol speelt digitale tv dan bij die maximale snelheden?

"Om dergelijke hoge snelheden te kunnen aanbieden, moet je het aantal digitale tv-kanalen dat je als provider aanbiedt, zien te minimaliseren. Die tv-kanalen worden via de qam-downstreamkanalen verstuurd en je reserveert dus een stuk van je spectrum dat je voor download had kunnen gebruiken, voor tv-diensten. Je ziet ook dat de kabelbranche overgaat naar IP-tv. Dat is efficiënter en dan hoef je ook geen losse blokken binnen je kabelbandbreedte te reserveren voor tv. Dan heb je één Docsis-spectrum dat je kunt inzetten voor data, waardoor je een hogere piekdownloadsnelheid kunt aanbieden. Het maakt dan niet uit of je dat gebruikt voor browsen, gaming of video."

"Daarbij moet ik zeggen dat digitale tv al een stuk efficiënter is dan de oude 6MHz-kanalen voor analoge tv. Met één 6MHz-qam-kanaal kun je een handjevol, of meer, hd-zenders tonen. Het precieze aantal zenders per qam-kanaal hangt af van de resolutie en compressie. Stel dat je 32 qam-channels hebt, goed voor een stuk of 160 tv-zenders, dan kost dat bijna 200MHz. Dat komt neer op één ofdm-kanaal, waardoor je al 2Gbit/s in je downstream mist. Ik denk dat providers het gebruik van digitale tv dan ook langzaam gaan terugbrengen en het aantal qam-kanalen gaan verminderen. Zo kunnen ze de bandbreedte van de ofdm-kanalen uitbreiden om zo meer datacapaciteit te kunnen leveren."

Wat komt er na Docsis 4.0?

"Laat ik het zo zeggen; de coaxkabel heeft zijn limiet nog niet bereikt met 1,8GHz. Wij als CableLabs en fabrikanten van netwerkapparatuur doen veel onderzoek naar hoe we meer kunnen persen uit die kabel. We denken aan modulatiemethodes om het laden van bits te verbeteren, of het verhogen van het aantal bit per seconde per Hz. We onderzoeken ook of de bovenkant van het spectrum verhoogd kan worden naar 3 of zelfs 11GHz. Die ruimte is er."

"Boven in de band heb je alleen veel attenuation, ofwel signaalverlies, maar dat is wel te managen. We hebben laten zien dat we boven de 10Gbit/s kunnen komen met die kabel. 25Gbit/s of 50Gbit/s is ook mogelijk. Het gaat dan wel om een piekcapaciteit en ik verwacht ook dat het symmetrisch zal zijn. Dat is wel het doel, om in de toekomst multigigsymmetrische diensten te kunnen blijven aanbieden."

Dergelijk hoge snelheden zijn prima mogelijk op de bestaande kabels, die al decennia in de grond liggen?

"Zolang de kabel nog goed is, wel ja. De vraag is vooral hoe het zit met de rest van het netwerk. Met elke grote stap moet je vaak grote delen van het netwerk aanpassen, zoals versterkers en taps. Daar zit een financieel verhaal aan vast, net zoals er een financieel verhaal aan ftth zit. De strategie en de financiën verschillen dan ook van provider tot provider. Er zullen daardoor bedrijven zijn die ervoor kiezen te blijven inzetten op hun hybrid fibre coaxnetwerk, terwijl er ook bedrijven zijn die overstappen op ftth en dit nu ook al doen."

Telenet werkt met Fluvius samen aan verglazing van Belgische kabelnetwerk
Telenet werkt met Fluvius via joint venture Wyre samen aan de verglazing van het Belgische kabelnetwerk.

Wanneer verwacht je die volgende Docsis-stap te zien?

"Haha, dat is een vraag die ik ook van toplieden van telecombedrijven vaak krijg. Dat is waarschijnlijk pas in het volgende decennium. Als de huidige trends zich doorzetten, hebben we tegen die tijd misschien dergelijke hogere snelheden nodig. Daarvoor is Nielsen's Law een bekend voorbeeld. Die stelt dat de gebruiker elk jaar vijftig procent sneller internet nodig heeft. Overigens is dat geen cijfer dat elke provider ziet. Ik denk dat we voorlopig genoeg potentie hebben in Docsis 3.1 en Docsis 4.0. Maar elk goed onderzoeksinstituut zal hier nu al onderzoek naar doen, zodat de branche klaar kan zijn voor de toekomst."

25GS-PON wordt nu bij providers getest, standaardisatieorganisatie ITU heeft het al over 50GS-PON, maar bij Docsis lijkt die volgende stap nog niet zo concreet. Kan dat niet leiden tot een negatief sentiment rondom kabelinternet, alsof het achter de feiten aanloopt?

"De werkelijkheid is dat gebruikers nu zelden meer dan 1Gbit/s nodig hebben.""Mensen zijn zo gefixeerd op 'Docsis kan maar 10Gbit/s down en 6Gbit/s up'. De werkelijke vraag is of providers de hoogste snelheden op de reclameborden willen najagen of dat ze willen focussen op bijvoorbeeld latency, betrouwbaarheid of security. De werkelijkheid is namelijk dat zelfs gebruikers met 1Gbit/s symmetrisch, zelden meer dan die 1Gbit/s nodig hebben. Iedereen weet dat die pieksnelheden een marketingding zijn, zeker met uploads."

"We moeten ook niet vergeten dat glasvezelproviders eigenlijk gedwongen werden om de huidige snelheden aan te bieden, omdat ze tegen de grenzen van dsl aanliepen. Ja, ze hadden GPON kunnen aanleggen voor symmetrisch 1Gbit/s, maar ze moesten toch al de straten opengooien en het netwerk ingrijpend aanpassen. 'Als je dan toch bezig bent, sluit dan meteen XGS-PON aan', dachten veel providers en dat adviseren wij ook. Dat is waar de komende vijf jaar nog mee is op te schalen. Je wil niet dat jij als glasvezelprovider GPON aan het aansluiten bent, waarna een concurrent met XGS-PON komt. Dat zou geen slimme zet zijn."

"Is glasvezel niet beter dan coax? Die vraag krijg ik heel vaak. Het antwoord is ja en nee. Ja, glasvezel kan in extreme gevallen sneller internet leveren, maar het upgraden van een dsl-netwerk of een coaxnetwerk naar een glasvezelnetwerk kost wel significant meer dan het upgraden van een Docsis-versie. De vraag is ook of het economisch haalbaar is of niet. Je ziet ook dat de glasvezelbranche nu goed werk doet in het lobbyen bij overheden en zo, dat bekabeld internet geen breedband is als het geen symmetrische glasvezel is. Tegelijkertijd heeft niemand een dienst bedacht die een symmetrische dataverbinding vereist, zeker niet multigigsymmetrisch. Er is één uitzondering: teleportatie in Star Trek. Ik maak een grap, maar denk er maar eens over na. Als je je ergens naartoe teleporteert, wil je op dezelfde snelheid terugteleporteren. Ik vergelijk het ook met de auto-industrie. Kun je je voorstellen dat een autofabrikant claimt dat zijn auto net zo hard achteruit kan als vooruit? Dat zou niet logisch zijn; het gebeurt alleen in de Fast & Furious-films."

Oké, maar wat als je beelden bewerkt en wil dat die snel geüpload worden? Dan wil je toch wel een hogere upload dan 100Mbit/s?

"Daar ben ik het helemaal mee eens. Als je je content uploadt, wil je dat het binnen vijf seconden gaat, niet binnen twee tot drie minuten. De echte killerapp voor hogere snelheden noem ik dan ook instant gratification. Dat is de echte behoefte, niet? We zijn mensen, we willen dat dingen snel gebeuren. Het is een gedulddingetje. Ja, we willen dat dingen sneller geüpload worden, maar dat vereist geen symmetrische, continue multigigverbinding."

"Ik denk wel, en velen met mij, dat PON-glasvezel de end game is. De vraag is nu hoe snel kabelproviders gaan overstappen en hoeveel ze daarvoor willen uitgeven. Als je al een verouderd netwerk hebt met bijvoorbeeld oude versterkers en slecht onderhouden kabels waar veel in geïnvesteerd moet worden om Docsis 4.0 uit te kunnen brengen, kun je je afvragen of het niet beter is om meteen om te schakelen naar ftth. Dat verschilt echt van provider tot provider. Je ziet ook dat er kabelproviders zijn die al XGS-PON gebruiken in hun netwerk. Zeker als het gaat om greenfield-regio's, waar nog geen netwerk ligt, zie je al dat ze ftth aanleggen met XGS-PON. In oudere netwerken willen ze die Docsis-netwerken nog wel upgraden."

"De hoofdvraag daarbij is of de kabel nog de diensten kan aanbieden waar klanten om vragen. Coax gaat de billboard wars waarschijnlijk niet meer winnen met de allerhoogste snelheden, maar het kan nu nog zeker de diensten mogelijk maken die klanten eisen."

Ziggo's kabelnetwerk
Ziggo's kabelnetwerk

Hoelang kan die kabel nog aan de vraag van klanten voldoen?

"Het hangt ervan af hoe snel de pieksnelheid van glasvezelabonnementen zich ontwikkelt en of klanten misschien wat slimmer worden over wat ze daadwerkelijk nodig hebben. Hebben ze echt een 8Gbit/s-dienst nodig? Ik wil hier geen jaartal op plakken, maar je ziet dat sommige partijen al weg bewegen van de coaxkabel. Voor andere partijen is dit iets wat pas in de toekomst gaat spelen."

"De vraag blijft hoelang het nog economisch haalbaar is om te blijven investeren in een coaxnetwerk. Technisch gezien moet 100Gbit/s over de coaxlijn haalbaar zijn, maar dan moet je de architectuur van je netwerk aanpassen en dat is waar de financiën om de hoek komen kijken. Bij coax draait het namelijk om de signal to noise ratio, ofwel de hoeveelheid ruis op de coaxlijn. Hoe groter de afstand, hoe meer ruis. Misschien heb je daarom extra versterkers nodig in je netwerk of moet je de glasvezelkabel tot aan de verdeelkast in de straat brengen. Misschien is het dan beter om over te stappen op ftth."

Wat betekent die 'glasvezel-end game' voor CableLabs?

"De Cable in CableLabs slaat niet alleen op de coaxkabel; we zijn al jaren betrokken bij allerlei vormen van vast internet, zoals ook glasvezel. Zo werken we aan een 100Gbit/s-glasvezeltechniek die niet gebaseerd is op de bestaande PON-techniek van intensity-modulation, direct detection. Huidige PON-glasvezel zet de laser aan en uit om bits te versturen. Hoe groter de afstand en hoe hoger de snelheden, hoe moeilijker dit wordt. Bij 25GS-PON ben je die laser per seconde letterlijk 25 miljard keer aan en uit aan het zetten. Op een gegeven moment raakt dat licht verstoord en wordt het steeds moeilijker om die bits te ontvangen en te decoderen. Hoe moeilijker het wordt, hoe sterker de algoritmes moeten worden, hoe meer rekenkracht je nodig hebt. De kosten van passieve optische netwerktechnologie nemen toe naarmate de capaciteit toeneemt."

"Daarom schakelen we bij CableLabs over op coherent optics, waarbij we ook kijken naar de amplitude, fase en polarisatie van de lichtbundel. Hiermee is het mogelijk om tien keer zoveel capaciteit over de glasvezellijn te verzenden. Het plan is om te starten met 100Gbit/s. We verwachten dat deze glasvezeltechniek vanaf dan economisch kan concurreren met de 50Gbit/s-PON-techniek van de ITU, vanwege die eerder genoemde gestegen kosten bij hoge snelheden. Overschakelen naar coherent optics kost namelijk ook geld, maar met die techniek verwachten we wel kostenefficiënt over te kunnen op 200, 400 en 800Gbit/s. Daarnaast kijken we naar draadloze netwerken, naar privacy en security in netwerken, en hebben we intellectueel eigendom dat we licentiëren ... CableLabs doet veel meer dan alleen de coaxkabel."

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Reacties (307)

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Lednov 6 april 2024 06:58
"Coax gaat de billboard wars waarschijnlijk niet meer winnen met de allerhoogste snelheden".
Dat is anders een oorlog die de kabelaars zelf zijn begonnen. Internet via de coaxkabel was jarenlang de technologisch betere manier om verbinding te maken. Niet in de laatste plaats omdat er géén tikken werden afgeschreven. Spotgoedkoop én snel.

Toen kwam (A)DSL op de markt. Om vervolgens te worden vervangen met glasvezel. De kabelaars in Nederland hebben het vooral aan KPN te danken dat ze nog jarenlang nog bovenaan stonden als de snelste omdat die het opeens verdomde om de boel te gaan verglazen (er zit een heel politiekspel achter waar ik nu niet al te veel dieper op in ga).

Nu KPN opeens wél weer in rap tempo de boel aan het verglazen is, worden ze verslagen op hun eigen marketing. Ziggo mag niet meer zeggen dat ze glasvezel aanbieden, daarom noemen ze het glasvezelkabel. Een non-term, die vooral voor de leek het moet doen (en dat is rest van Nederland dat niet op T.net zit zo een beetje).

Ziggo verliest als grootste kabelaar links en rechts klanten. Is ten opzichte van de glasvezelboeren nog ook eens duurder. Is eindelijk internet-only gaan aanbieden omdat klanten die daarom vroegen telkens nul op het rekest kregen, gelijk waren overgestapt op het moment dat het kon.

En nu moet de billboard campagne gaan over kwaliteit. Ja, weet je, daar ga je ook het niet op winnen. De kwaliteit van beide netwerken is gewoon goed te noemen. Kabel is niet beter dan glasvezel wat dat betreft.

Nee, het is trekken aan een dood paard en nog niet willen toegeven dat de kabel zijn beste tijd gehad heeft. upgrades van het netwerk gaan veel geld kosten die door steeds minder abonnees opgehoest moeten gaan worden. Dus dure investeringen die je niet of nauwelijks terug gaat verdienen. Die je niet of nauwelijks in staat stelt te kunnen concurreren op prijs.

Want dat is eigenlijk het enige nog waar ze het nog mee zouden kunnen winnen. Op prijs. zoals een jaar of 30 terug. Toen CAIWestland met Kabelfoon begon.
En dat betekent dat ze eerst een paar jaar met (flink) verlies moeten gaan draaien. Dat zie ik toch niet gaan gebeuren. De aandeelhouders moeten ook tevreden worden gehouden....

OH Ja PS. dan heb ik het nog niet eens gehad over gemeenten die er echt niet happig op zijn dat de straten weer open moeten omdat de kabelaar ook glasvezel naar de huizen wil laten leggen.

[Reactie gewijzigd door Lednov op 22 juli 2024 15:35]

Benmen @Lednov6 april 2024 09:00
[...]

OH Ja PS. dan heb ik het nog niet eens gehad over gemeenten die er echt niet happig op zijn dat de straten weer open moeten omdat de kabelaar ook glasvezel naar de huizen wil laten leggen.
Ware het niet dat gemeenten maar weinig kunnen. Dankzij de Telecom wet kunnen netwerkbedrijven onbeperkt netwerken stapelen. Ligt er al een glasvezel netwerk, hup ram er nog maar eentje bovenop. Het maakt niet uit of ODF, KPNnetwerknl, Delta Fiber, Glaspoort of wie dan ook vraagt om een netwerk te leggen: weigeren kan niet instemmen wel. Hierdoor krijg je een stapeling van netwerken en zijn bedrijven aan het investeren in dubbele netwerken. Gemeenten kunnen verzoeken tot gezamelijke aanleg, gezamenlijk gebruik, maar daar blijft de ruimte ook wel hangen.
ApexAlpha @Benmen6 april 2024 12:26
Lijkt me een zeer goede wet.

Je wil echt niet in een land wonen waar Wethouder X van 50PLUS gaat beslissen of het nuttig is om in de gemeente meer dan 10Mbit op je thuisverbinding te hebben.

Al die netwerken die je noemt worden bovendien aangelegd met privaat geld! Klinkt mij perfect. Meer concurrentie is altijd beter voor maar één partij: WIJ!
Ikzellef @ApexAlpha6 april 2024 14:15
Dat private geld is helemaal niet zo geweldig. Als de markt straks verzadigd is willen de beleggers geld zien, en gaan je abonnentskosten door het dak.
Privaat kapitaal komt echt niet van altruisten.
ApexAlpha @Ikzellef6 april 2024 14:35
Je abonnementskosten gaan pas echt door het dak als er door toedoen van de overheid maar één of twee aanbieders zijn op gesloten netwerken.

De beleggers van Albert Heijn willen ook geld zien, maar ze worden daarin geremd door concurrentie van andere supermarkten.

Meer concurrentie = altijd beter voor consument.
dasiro @ApexAlpha6 april 2024 14:59
als élke concurrent zijn netwerk moet aanleggen, dan heb je veel overhead en betaal je net méér. Grootwarenhuizen zijn een mooi voorbeeld, want die clusteren samen (het nash equilibrium), wat voor hen goedkoper uitkomt dan een geografische spreiding (de socially optimal solution). Voor de consument zou het dus beter zijn om infrastructuur door de overheid te laten regelen waar providers dan gebruik van mogen maken, maar dat is iets wat Europa al lang geleden geband heeft en ervoor gezorgd heeft dat overheidsbedrijven geprivatiseerd moesten worden.
ApexAlpha @dasiro6 april 2024 16:48
Ja, het zou beter zijn als de overheid het regelt dat er één open glasnet is waar providers diensten op aanbieden.

Maar dat hebben we niet in Nederland.

Als je dan toch van private partijen afhankelijk bent is het beter om er meerdere te hebben die concurreren. Zelfs een duopolie (KPN en ziggo) is al te weinig concurrentie aangezien ze elk jaar in tandem gewoon 3% erop gooien.

ODF en Delta glas zijn een zeer welkome toevoeging in Nederland. Als volgend jaar 5G thuis van de grond komt kunnen we eindelijk eens wat concurrentie zien.
field33P @dasiro6 april 2024 18:55
Het probleem was dat het vroeger altijd heel lang duurde om de PTT in beweging te krijgen. En die rekenden forse tarieven aan consumenten voor een matig netwerk. We zijn dus wel degelijk erop vooruit gegaan.
Kansloze zaak @ApexAlpha14 april 2024 00:49
Meer concurrentie = altijd beter voor consument.
Behalve bij zorgverzekeringen.. Dan niet. Op een of andere manier verdienen die allemaal bakken met geld en kosten ze ook nog eens ongeveer evenveel :-)

[Reactie gewijzigd door Kansloze zaak op 22 juli 2024 15:35]

field33P @Ikzellef6 april 2024 18:56
Het leuke daaraan is dat ze misschien de prijzen omhoog kunnen jassen, maar als er twee of drie andere glasvezelnetten in de straat liggen stapt de klant over. En o wee als ze samen gaan spannen om de prijs omhoog te gooien, want dan kan de ACM wel ingrijpen.
Benmen @ApexAlpha6 april 2024 13:14
Als het gaat over diensten ben ik het met je eens, als het gaat over kritieke infrastructuur niet. Dat zou in mijn optiek juist gecentraliseerd moeten zijn, we willen tenslotte ook ruimte om bomen en groen te planten, riool, warmte, elektra verzwaring, allemaal ruimte vragers in de ondergrond. De beschikbare ruimte is zeer beperkt maar een gemeente kan niet prioriteren? Lijkt mij niet echt een gewenste situatie in de totale belangen afweging.
ApexAlpha @Benmen6 april 2024 13:31
Er zijn genoeg argumenten te bedenken waarom het aanleggen van meerdere (glas)netwerken onzin is: kapitaalvernietiging van privaat geld, overlast als de stoep open moet, de kabels zouden van de overheid moeten zijn etc...

Maar ruimte ondergrond? Dat is echt een non-issue. Een glasvezelkabel is misschien 2mm dik of zo.

In de ruimte van een rioolbuis zou je honderden kabels kunnen stoppen, maar je hoeft er maar 1 of 2. Groen en bomen planten wij meestal niet ondergronds. Tenminste niet in mijn gemeente.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 22 juli 2024 15:35]

Benmen @ApexAlpha6 april 2024 14:26
Dat mag je vinden, maar bomen plant je in de grond die groeien ondergronds. Wat jij aan boomkroon ziet zie je niet aan wortelgestel maar is ondergronds wel aanwezig. Er zijn legio afbeeldingen te vinden van de kabel en leidingen spaghetti in de ondergrond.

Het probleem is ook niet dat er een vezel komt te liggen er liggen tientallen zo niet duizenden vezels. Veelal in mantelbuizen, waar laten eventueel misschien nog een vezel doorheen geblazen kan worden.

Overigens denk ik dat er juist nu sprake is van kapitaalvernietiging. Odf legt een open glasvezelnet aan. Kpn kan daar net zo goed gebruik van maken als Delta of een andere dienstverlener. Maar KPNnetwerknl legt er dan een extra vezels pakket naast. Leg mij maar uit hoe dat geen kapitaalvernietiging is: vierdubbele netwerken (glas *2, koper netwerk kpn en coax). Die allemaal onderhouden moeten worden, gesaneerd moeten worden als ze buiten gebruik zijn. Dit nog los van de aanlegkosten en de daarbij veroorzaakte graafschade bij de aanleg.

[Reactie gewijzigd door Benmen op 22 juli 2024 15:35]

ApexAlpha @Benmen6 april 2024 14:36
Er komen op geen enkele plek duizenden vezels te liggen. Alle glas netwerken die nu gelegd worden zijn PON: hierbij delen huishoudens één vezel. Zelfs als én KPN én ODF én Delta netwerken bij je komen leggen liggen er dus in totaal 3 extra vezels van een paar mm dik in je straat ondergronds.

Er is nu inderdaad sprake van kapitaalvernietiging, ik probeer te zeggen dat dat wél een argument zou zijn tegen meerdere netwerken aanleggen. Heb het eerdere bericht aangepast om dat duidelijker te maken.

Ruimtegebrek ondergronds is dat niet. Er is genoeg ruimte onder de stoep voor een vezeltje van 5mm dik of zo. Ook wel een paar, ook wel duizenden als dat zou moeten.

[Reactie gewijzigd door ApexAlpha op 22 juli 2024 15:35]

StackMySwitchUp @ApexAlpha6 april 2024 18:47
Volgens mij heb jij je feiten niet op orde.
Klein anekdotisch voorbeeld: De bundel glaskabels in mijn straat (welke overigens individueel 8mm dik zijn, en aan de dunne kant, vaak zit het in een mantelkabel van 12-15mm) is ongeveer net zo dik als mijn bovenbeen, en dat is enkel van de wijkcentrale naar de huishoudens van de blokken aan onze kant van de wijk. Dit ligt naast de elektra, riolering, coax, telefoonkabels en gasleidingen. Dan moeten er nog wegen langs en bomen overheen. Al dit moois moet minstens 60cm diep liggen, want anders vriest het stuk, en als het te diep ligt dan is het weer niet te repareren, want de rest ligt er overheen. Als je een nieuwe bundel glas zou laten leggen dan moeten ze een andere plek vinden op ongeveer die diepte, en de rest niet stukgraven. Het medium is hetzelfde: glas. Het handoverpoint is hetzelfde, de wijkcentrale bevat vaak exact dezelfde hardware. Met ADSL konden ze gewoon netjes het net delen in dezelfde wijkcentrale op dezelfde DSLAMs, geef me 1 goed onderbouwde technische reden waarom dit met fiber niet kan?

[Reactie gewijzigd door StackMySwitchUp op 22 juli 2024 15:35]

SirMemeAlot
@StackMySwitchUp6 april 2024 22:55
Dikke side track, maar hoop dat je bovenbeen wel dikker is dan 12/15mm. Neem aan dat dit wel 5x in je bovenbeen past. Maar het is inderdaad kapitaal vernietiging maar wel goed voor de concurrentie, want als iedereen over dezelfde kabel gaat met dezelfde kabel huur is er van concurrentie bijna geen sprake meer.
StackMySwitchUp @SirMemeAlot7 april 2024 09:46
De bundel is dikker dan.. De losse kabels zijn in dit geval 8mm :+
Benmen @ApexAlpha6 april 2024 17:56
Dan verschillen we daarin van mening. Helaas kan ik vanuit mijn werkervaring dat de foto op de website van het GPKL is eerder regel is dan uitzondering. Ruimte gebrek is wel degelijk een probleem waar het GPKLhttps://www.gpkl.nl/ondergrondse-ordening/, COBhttps://www.cob.nl/wat-do...form-kabels-en-leidingen/ en andere partijen mee bezig zijn hoe we dat kunnen oplossen.
GeroldM @ApexAlpha7 april 2024 02:04
De glasvezel-kabel die het signaal draagt, deze is inderdaad heel dun. Maar als de kabel in de grond moet komen te liggen, dan dienen er toch heel wat extra lagen aan versterkingen te worden aangebracht op dat dunnen kabeltje.

Of je het door hebt of niet, kabels in de grond hebben te maken met grondverplaatsingen waar jij helemaal geen erg in hebt. Daarnaast, de stand van grondwater, wat ook in een boel gevallen problemeen op kan leveren. Naast wortels van planten, heggen en bomen, moet er ook rekening worden gehouden met nijvere zielen die (per ongeluk) door een kabel steken met spade en/of graafmachichine.

De ruimte ondergronds is echt flink wat beperkter dan jij in je post weergeeft.

Tijdens mijn dienstplicht (yep, oude zak knoken hier) zag ik elk half jaar een KPN persoon langskomen die de verplaatsing van de telefoonkabels in de grond vastlegde. Dat was bij een groep kazernes die net langs een moeras waren aangelegd. Daartussen ook een gevangenis, moeras aan 1 kant, permanente bewaking van kazernes aan de andere zijdes.

Nou ja, veel water ondergonds wat de ondergrondse kabels een stuk beweeglijker maken dan jij je waarschijnlijk voor had gesteld.
blissard @Benmen6 april 2024 13:33
De telecomwet is inderdaad ook gewoon achterhaald. Men heeft er waarschijnlijk onvoldoende aan gedacht dat door de wet de telecombedrijven een heel groot deel van de ondergrond opeisen. En dat die heel belangrijk is.
Wordt aan aanpassing gewerkt overigens. O.a. hier https://www.citydealopenb...+regelgeving/default.aspx
Benmen @blissard6 april 2024 14:28
Check, ken het rapport, hopen dat EZ ook daadwerkelijk wat aan de wetgeving gaat doen.
Raindeer @Benmen8 april 2024 16:40
Let wel, dat is al weer verouderd. De nieuwste update is:

https://vng.nl/nieuws/eu-...igabit-infrastructure-act

EU Akkoord over de Gigabit Infrastructure Act
woensdag 6 maart 2024
De lidstaten, het Europees Parlement en de Europese Commissie hebben een akkoord bereikt over de Gigabit Infrastructure Act (GIA). De verordening moet zorgen dat het makkelijker wordt om glasvezel en 5G aan te leggen. Door onze lobby zijn een groot aantal elementen waar de VNG bezwaar tegen had, aangepast.

Twijfels bij toegevoegde waarde van het oorspronkelijke voorstel
De GIA heeft direct effect op gemeenten als het gaat om het verlenen van vergunningen en ontheffingen. Het voorstel biedt onvoldoende flexibiliteit voor lidstaten om bestaande (goedwerkende) systemen, registraties en procedures te blijven gebruiken en veroorzaakt onnodige administratieve en financiële lasten. Daarom hebben we onze bedenkingen bij de toegevoegde waarde van het oorspronkelijke voorstel. En de mogelijkheden die geboden werden om een goede lokale afweging te maken tussen de belangen van telecombedrijven en andere publieke belangen en opgaven, zoals energietransitie, duurzaamheid en participatie.

Samengewerkt in het opstellen van een standpunt
We hebben samen met gemeenten en het gemeentelijk platform kabels en leidingen een VNG-standpunt geschreven, dat in 2023 door de commissie Informatiesamenleving is aangenomen. Daarna hebben we ook de samenwerking gezocht in de lobby met het ministerie van EZK en met koepels van gemeenten uit andere lidstaten.

Zoveel mogelijk aansluiting met Nederlandse systemen
In lijn met het VNG en nationaal standpunt is het voorstel aangepast en sluit nu beter aan op de bestaande Nederlandse systemen. Dit geldt vooral voor het nationale digitale toegangspunt voor informatievoorziening en afhandeling van vergunningen. Vereisten die niet passen bij de Nederlandse wetgeving zijn zoveel mogelijk geschrapt. Het gaat dan bijvoorbeeld om automatische ontvankelijkheid/toekenning van vergunningen (lex silencio positivo) en het vergunningsvrij maken van activiteiten door de Europese Commissie. Wij zijn blij met dit resultaat.

Meer informatie@blissard

[Reactie gewijzigd door Raindeer op 22 juli 2024 15:35]

Tonne2016 @ApexAlpha7 april 2024 03:18
Bijna helemaal mee eens. Alleen jammer dat je 50PLUS* gebruikt.
Het toeval wil dat ik de 50 al heel lang ben gepasseerd maar echt wel liever vijf aansluitingen heb dan één of twee.
Misschien moet er dan wel vijf keer worden gegraven maar dat levert misschien wel 50 jaar voordeel op!

* Ik weet dat je de partij bedoelt maar dat was nou net niet nodig geweest. Overigens ben ik geen lid van een politieke partij. Dat ter info.
redslow @ApexAlpha7 april 2024 18:27
Hier al twee keer de stoep open in 3 maanden tijd, eerst voor tmobil en nu voor KPN.

Met als gevolg meerdere waterleidingen en gasleidingen geraakt. Zijn hele dure kabeltjes zo, met al die nood reparaties en brandweer uitrukken.
BeosBeing @ApexAlpha9 april 2024 10:05
Je wil echt niet in een land wonen waar Wethouder X van 50PLUS gaat beslissen of het nuttig is om in de gemeente meer dan 10Mbit op je thuisverbinding te hebben.
Zoiets hadden we (en trouwens deels nog, kom ik zo op terug), althans geen 10Mbit maar mischien iets van 28.8 en 33.6 Kbps. Toen de coax-kabels gelegd zijn was dat aanvankelijk vanwege centrale-antenne-omrichtingen waarvan de gemeentes eigenaar waren. Dat was dus aanvankelijk bedoeld voor TV en de gemeente bepaalde wekje zenders er werden doorgegeven. Later hebben ze due CAI's aan elkaar geknoopt en zijn er provinciale netwerken ontstaan waarbij de provincie het netwerk beheerde maar provincie en de gemeenten samen eigenaar waren en de gemeentes nog steeds bepaalden welke zenders er werden doorgegeven, dat verschilde dus nog steeds per gemeente. En toen werden de coax-providers ook internet-providers. Bij de plaatselijke coax-provider hier moest je zelfs inbellen.
Uiteraard waren de eigenaren nog steeds de gemeentes en de provincie samen, dus die wethouder had een dikke vinger in de pap.

En toen kwam de privatiseringsgolf onder Lubbers en Kok (en die hield aan tot onder Balkenende) en moesten de netwerken, net als andere overheidsbelangen, verkocht worden. Voor de mobiele telefoniediensten heeft dat vrij goed uitgepakt, alleen zijn de aanvankelijke 5 netwerken daar gereduceert tot 3 terwijl onafhankelijk is vastgesteld dat je voor een optimale concurrentie minimaal 4 netwerken nodig hebt.

Bij de diensten voor televisie, (vast) internet, en vaste telefonie hebben we gezien dat dit niet helemaal werkte omdat deze afhankelijk zijn van vaste netwerken die gigantische bedragen kosten om aan te leggen. Zowel het analoge telefoonnetwerk als het coax-televisienetwerk waren feitelijk wat heet natuurlijke monoplies. De kosten om daar in te stappen zijn zo hoog dat geen enkele partij daartoe in staat is als er al een dergelijk netwerk ligt, en dus staatvan al eeuwen vast dat je die door de overheid moet laten beheren. Daarnaast was er hier heel strakke regulering nodig om de malafide partijen uit de markt te halen. (klein voorbeeldje maar vooral die waarvan Pretium Telecom de bekendste was, maar dit is tegenwoordig misschien niet meer zo lucratief)

Blijkbaar heeft de komst van glasvezel, gecombineerd met lage loonkosten van Zuid-Oost-Europese uitzendkrachten dat laatste verandert, want er zijn nu bijna overal twee partijen die een glasvezelnetwerk beheren. Bijna overal schrijf ik, want behalve enkele landelijke partijen (zoals KPN, de meeste anderen noemen zich landelijk maar zijn het echt niet) betreft het vooralsnog vooral de lokale coax-providers die nu glasvezel aanleggen, maar weer uitsluitend in hun traditionele verzorgingsgebied, en de lokale coax-provider slaat zelfs daar hele stukken over (in onze stad o.a. de industrieterreinen, destijds waren dat geen TV-kijkers, maar ook hier de woonwijken in de binnenstad). Daarnaast heeft @Benmen deels ongelijk want er zijn diverse gemeentes waar de gemeenteraad heeft bepaalt dat er geen tweede glasvezelnetwerk aangelegd mag worden als er al een partij bezig is met aanleggen. In (ik dacht twee) gemeentes heeft de gemeenteraad dat zelfs beslist terwijl er al twee of zelfs drie partijen bezig waren met de aanleg, daar heeft de rechter dus bepaald dat die partijen, die al bezig zijn, door mogen gaan.
Een van die gemeentes is Den Haag (tweede link

Maar er zijn dus ook branches waar de privatisering helemaal zo goed niet werkt. Daartoe horen o.a. het spoorwegennet (de kleine stukjes die aan nieuwe partijen zijn gegund gaan goed maar het "hoofdnet" dat NS en Prorail samen uitbaten draait al 36-37 jaar voor geen meter.

Een tweede branche waar het niet werkt is de energiemarkt waar ten koste van de consument blijkbaar heel veel verdiend kan worden. Ook op de zorgmarkt zien we een machtsconcentratie die ongezond is.
Extrema @Lednov6 april 2024 16:14
Kwalliteit netwerk mag dan wel ok zijn koper of glas.

De snelheid van het licht wint het toch echt van alle andere.

Latency gaat een zeer grote bepalende factor worden.

Server configs en power. security protocollen die voor delay zorgen.

Glas is superieur.
Scriptkid @Extrema6 april 2024 18:02
Best wel overdreven wat je nu noemt.

Glas doet 2-5 ms

Kabel 15-20 ms

Geen applicatie of game waarin je dat gaat merken.

Je reactie vermogen en muis latency zijn bijde hoger voor de meeste mensen

[Reactie gewijzigd door Scriptkid op 22 juli 2024 15:35]

Verwijderd @Scriptkid7 april 2024 01:24
Het grote voordeel van glas is dat je er ontzettend veel golflengtes tegelijk doorheen kunt gooien, dus veel parallelle signalen die elkaar niet in de weg zitten. De beperkende factor is daar wat er aan de uiteinden hangt.

Electronen zitten elkaar in de weg, je kunt multiplexen, maar dat gaat ten koste van de throughput.
GeroldM @Scriptkid7 april 2024 02:28
Best wel overdreven wat je nu noemt.

Glas doet 2-5 ms

Kabel 15-20 ms

Geen applicatie of game waarin je dat gaat merken.

Je reactie vermogen en muis latency zijn bijde hoger voor de meeste mensen
Latency van je verbinding word toegevoegd aan elke andere vorm van latency in de keten. Beeld update op je scherm, oog-brein, brein-begrip, hand-oog en muis-hardware latency. En dat geldt voor zowel inkomende informatie als uitgaande informatie.

Het is beter dat er 2 maal 5 ms aan latency wordt toegevoegd dan twee keer 20 ms. Iets wat je heel goed merkt als je remote werkt. Het bedrijf waarvoor ik werk heeft een kabelverbinding via 1 ISP en sinds kort een glasvezelverbinding via een andere ISP. De kabelverbinding heeft 3 keer de capaciteit van de glasvezel-verbinding vanwege het statische IP adres dat eraan is gekoppeld.

Maar de remote-werkers hebben een veel betere ervaring als ik de kabelverbinding uitschakel en dus alleen via glas ben gekoppeld aan het internet, vanwege die o zo lage latency.

Jij als gebruiker thuis mag dat verschil in latency niet zo snel opmerken en het verschil daarin dus te bagetelliseren. Maar het is echt wel een punt voor diegenen die traffic van inkomende remote-werkers moeten verwerken.

Zo'n 6 maanden voor de pandemie kwam ik in aanraking met glasvezel-verbindingen als thuisgebruiker. Wil sinds die tijd echt niets anders meer. Sinds kort is het bij het bedrijf ook mogelijk om via glas aan internet te worden gekoppeld. Dat dus ook gelijk gedaan en sindsdien is iedeen een stuk vrolijker. Het enige echt grote verschil tussen de verbindingen is latency.
Scriptkid @GeroldM7 april 2024 20:30
je heb het over bedrijfs hosting,

dan is je latency op he modem ook VEEEEL hoger dan een thuis coax aansluiting, niet door je bandbreedt maar door het concurrent traffic van veel users.

Coax zal bij veel sessies een latency omhoog gooien wat glas idd niet snel doet of marginaal omdat het signaal al sneller is.

Voor thuis gebruik kom je die scenarios bijna niet tegen of je moet met 80% downloaden en dan nog gaan zitten gamen
Tonne2016 @Extrema7 april 2024 03:35
Een radiosignaal gaat ongeveer met dezelfde snelheid door coax als een lichtsignaal door glasvezel.
Reken op ongeveer 200.000 Km/sec.
Verder ben ik het wel met jou eens. Ook over de latency. Immers, alleen al het opvragen van een webpagina geeft meer latency dan je denkt. Eerst moet er worden geresolved en dan de rest nog.

De hoge(re) latency van Docsis ligt juist aan de werking van Docsis.
Zou er een systeem zijn wat wel met coax werkt maar zonder CMTS en modem dan zou de latency ook veel lager zijn. Maar ja, dat bestaat niet en dus verliest kabel van glasvezel.
HerrPino @Extrema7 april 2024 10:48
Helaas hebben we nog geen communicatiemiddelen welke met de snelheid van het licht werken. In glasvezel gaat het licht met slechts iets van 62% en door koper met 83% van de lichtsnelheid. Koper kan in theorie daardoor ook een lagere latency halen … in theorie, want het hangt van meer dan 1 kabel af
Atomsk @HerrPino7 april 2024 20:23
Het snelst is internet via microwave straalverbinding. Je hebt dan een latency van minder dan 1ms. Beursbedrijven die aan high-speed trading doen, maken hier gebruik van.
The Zep Man
@Lednov6 april 2024 07:07
Ziggo verliest als grootste kabelaar links en rechts klanten. Is ten opzichte van de glasvezelboeren nog ook eens duurder. Is eindelijk internet-only gaan aanbieden omdat klanten die daarom vroegen telkens nul op het rekest kregen, gelijk waren overgestapt op het moment dat het kon.
Het is enkel internet-only in naam. Klanten met dat abonnement ontvangen nog steeds het basispakket TV via DVB-C. De kosten van dat alle klanten dit ontvangen en kunnen gebruiken moeten alsnog betaald worden.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:35]

Robbierut4 @The Zep Man6 april 2024 08:09
Klanten met dat abonnement ontvangen nog steeds het basispakket TV via DVB-C. De kosten van dat alle klanten dit ontvangen en kunnen gebruiken moeten alsnog betaald worden.
Niet alleen klanten. Ik heb zeker 3 jaar dat signaal nog gehad op mijn adres nadat ik overgestapt was op glasvezel. Pas vrij recent hebben ze het uitgezet.
Antiloop @Robbierut46 april 2024 15:54
Daar hoeft ziggo dan weer niets voor af te dragen want je bent geen abonnee.

Waarschijnlijk tap je het in de zin van de wet dan zelfs illegaal af (iemand met juridische achtergrond kan dat vast wel bevestigen of tegenspreken)
field33P @Antiloop6 april 2024 19:00
Vanwege de manier waarop het kabelnetwerk in elkaar steekt is het voor Ziggo onmogelijk om van buitenaf individuele klanten af te sluiten van het signaal. Dat betekent in de praktijk overigens alleen dat klanten de NPO-zenders kunnen ontvangen, en daar liggen ze niet wakker van. (want het analoge signaal is al jaren weg)
Antiloop @field33P7 april 2024 20:43
De commerciële zenders werken ook gewoon in dat geval via DVB-C, niet in HD maar wel SD (ongecodeerd zonder kaart)
(In UPC gebied in ieder geval)

Ziggo moet idd fysiek de kabel in de wijkkast ontkoppelen van (ex) klanten, dit kunnen ze niet op afstand

Volgens mij gebeurt zoiets automatisch bij onderhoud aan de wijkkast. Maar dat zal niet wekelijks zijn
field33P @Antiloop8 april 2024 19:35
Ziggo moet idd fysiek de kabel in de wijkkast ontkoppelen van (ex) klanten, dit kunnen ze niet op afstand
Omdat één kabel vanaf de wijkkast splitst naar meerdere huizen kunnen ze dit alleen maar doen wanneer een compleet rijtje huizen Ziggo opgezegd heeft. Immers is de topologie van de last mile van Ziggo nog altijd die van een centrale antenne-installatie, niet die van een ethernet- of telefoonnetwerk.
Antiloop @field33P8 april 2024 22:19
Naar mijn weten loopt er per AOP 1 fysieke coax kabel, een ziggo monteur kan dit vast bevestigen of ontkrachten

Ze kunnen ook per aansluiting het signaal regelen, dus in die zin lijkt me niet als ik problemen op mijn aansluiting heb dat het signaal bij de buren ook mee omhoog of omlaag gaat, met alle bijkomende problematiek
Herzeleid @field33P10 april 2024 14:17
Wijkkast gaat naar straatkast en daar kan men per huisnummer fysiek ontkoppelen. ;)
1nsane @Lednov6 april 2024 12:03
Duurder is Ziggo absoluut, ik ben in november verhuisd, ik had daar al glas van tmobile liggen sinds een half jaar eerder maar nooit de moeite genomen om over te stappen, met de verhuizing wel overgestapt, ik ben van een totaal kostenplaatje voor internet, tv en mobiel van 121,- naar 55,- gegaan.. als de korting afloopt van de eerste 10 maanden is het 65,-.

Ik had medelijden met de Ziggo retentiemedewerker. Die trok echt alles uit de kast om me het zelfde te bieden tegen een gelijke of goedkopere prijs maar kwam niet lager dan 80,- voor het geheel. Jammer maar helaas.

Overigens juich ik het toe als Ziggo op grote schaal blijft bestaan als ze de prijzen verlagen. Marktconcurrentie is belangrijk.
SirMemeAlot
@1nsane6 april 2024 13:07
Ze hebben nog 3,55 miljoen klanten, dus ze zullen binnenkort echt niet verdwijnen gok ik zo ;)
jpsch @Lednov6 april 2024 10:00
Glasvezel ligt al een 3/4 jaar tot aan mijn voordeur. Aansluiten duurt schijnbaar wat langer (prognose was dec, jan).
Teuntje55 @Lednov6 april 2024 10:38
De kabelaar hier (Delta) is juist gaan investeren in glasvezel, en is dus niet verder gegaan dan Docsis 3.1.

Wie niet durft te innoveren verliest het spel zal ik maar zeggen
sjongenelen @Lednov6 april 2024 17:07
Goede punten. Behalve dat glas goedkoper is, helaas. Als ik feature partity wil, dan ben ik veel duurder uit. Dat gezegd hebbende, ik heb geen hoge upload nodig
MarcoC @Lednov6 april 2024 22:45
Er is denk ik veel ruimte in de markt voor coax, maar het grote probleem is wat mij betreft de prijs. ADSL was ook inferieur maar had als grote voordeel dat het veruit de goedkoopste manier was voor een internetverbinding. Coax is technisch inferieur aan glasvezel alleen zie je dat nog terug in de prijs.
Lednov @MarcoC7 april 2024 11:25
En (A)DSL was relatief gezien een goedkope techniek. DOCSIS is dat niet, integendeel, het is stervensduur. Daarom zie je dat niet in de prijs terug, want alle investeringen moeten ook weer terugverdiend worden.
watabstract @Lednov7 april 2024 06:31
Glasvezel is absoluut de beste techniek maar coax heeft 1 heel groot voordeel: praktisch elk huis heeft al een aansluiting. Op veel plekken is glasvezel aanleggen een drama. Leuk als het in de straat ligt maar daarmee is het nog niet in je meterkast. En dan heb je vooral in steden vaak nog afwijkende situaties zoals iemand die ik ken bij wie de meterkast niet in huis maar in de portiek zit en waarbij het glas niet naar de daadwerkelijke woning getrokken kan worden. Dus dan maar kabel. Voor mensen is het allang meer dan snel genoeg. Zelfs als IT'er zie ik het nu niet van meer dan 1 Gbps symmetrisch. De helft is al ruim voldoende voor het gros van de mensen. Misschien als we ooit massaal in VR gaan streamen dat de datahonger weer een stap zet maar tot die tijd zie ik geen toepassingen die 10 Gbps of meer vereisen. Mensen kijken Netflix en dan is een beetje 4G al ruim voldoende.
Lednov @watabstract7 april 2024 11:29
En kabel is, zoals ik hierboven schreef en wat ik uit de reacties merk duur. Sommige kunnen hun kosten met de helft terug brengen. Leuk dat het dan in elk huis zo een beetje aanwezig is, uiteindelijk is de keus gauw gemaakt.
Ligt glas er nog niet, dan heb je weinig keus. Alleen zodra het er ligt moet je gewoon wegwezen, want dan spelen alle ongemakken niet meer mee die je opnoemt.
watabstract @Lednov7 april 2024 13:12
Ik heb niet het idee dat die kosten in Nederland erg relevant zijn. De totale kosten om te leven elke maand zijn zo hoog dat die paar tientjes het verschil niet maken. Dat is ook de reactie die ik bespeur bij bekenden. Kabel werkt. Ik kan er alles mee en ik heb geen zin in gedoe dus laat het maar zo. Ik begrijp die reactie volkomen.
OriginalFlyingdutchman @Lednov8 april 2024 10:01
Hilarisch, ik woon in Amsterdam-Zuid, en daar is het ineens paniek voor Ziggo. Twee maanden geleden kwamen installateurs langs om afspraken te maken voor de aanleg van glas. Checken wanneer iedereen thuis is e.d. voor de planning. Sindsdien heb ik al 4!!! keer post gehad van ziggo, 2 flyers, en 2x dezelfde brochure die mij zou uitleggen waarom hun kabel net zo goed is.

Ik heb op dit moment ziggo en ik moet zeggen, over de verbinding heb ik absoluut niets te klagen. Over de kwaliteit van TV en de prijs daarentegen wel. Door hun jarenlange misbruik van hun monopolie (hoge prijzen, niet investeren) vliegen ze er bij mij direct uit, en de mensen die ik gesproken heb in de straat zijn ook allemaal per direct weg zodra glas er is.

Wat ze niet door hebben, is dat ze niet alleen een slecht aanbod hebben in vergelijking met glasezel, maar dat ze in de jaren hiervoor ook gewoon alle sympathie verloren zijn door hun praktijken. Die flyers van nu, met bijna leugenachtige teksten erin, maken het daarbij niet beter.

[Reactie gewijzigd door OriginalFlyingdutchman op 22 juli 2024 15:35]

flaskk @Lednov8 april 2024 23:14
Waarom is kabel een dood paard? 90% van onze samenleving kan waarschijnlijk ruimschoots met 50mbit leven.
MornixRS @Lednov12 april 2024 11:38
Nou als ik bovenstaande grafiek en het artikel lees dan is dat paard nog lang niet dood. Waar niet over wordt gesproken is wat je als klant nodig hebt. Voor de "familie Doorzon" is veel minder dan de snelheden waarmee iedereen wordt lekker gemaakt.
Lednov @MornixRS12 april 2024 21:35
Voor jou en voor @flaskk geldt hetzelfde. Dat kabel prima snelheden kan doorgeven is verre van het punt. Sterker, ik haal het ook aan. Het ís snel en de kwaliteit is goed. Daar ligt niet de crux.

Waar de crux wel ligt en zoals ik ook betoog is dat het gewoon erg duur is. Internet via de kabel is véél duurder dan internet via glasvezel. En dan heb ik het niet alleen over de kosten van een abonnement. De kosten om een netwerk ook voor de toekomst up-to-date te houden liggen gewoon hoog.

Uiteindelijk zijn mensen niet gek. Dat mensen niet overstappen is voornamelijk luiigheid en de angst zonder te zitten. Mensen besparen niet een paar euro, ze besparen al gauw tientjes per maand. Sommige hier stellen dat ze zelfs de kosten met bijna de helft omlaag hebben gebracht. Dat is toch een hoop geld wat bespaard wordt.

Kabelboeren kunnen gewoon niet op prijs concurreren. De hoge investeringen moeten terugverdiend worden. De klanten worden minder (dus door minder mensen moet het terugverdiend worden) en als ze dan de prijs verhogen, lopen nog meer mensen weg. En om toch de weer de concurrentie bij te kunnen benen moet weer hoge kosten gemaakt worden. Het is een vicieuze cirkel.

Het is daarom trekken aan een dood paard.
MornixRS @Lednov16 april 2024 11:23
Het enige wat ik zeg is dat het een stuk langer nog gaat duren dan jij denkt. Zelfs als ze er niks meer aan doen en enkel het minimale aan onderhoud. Het het zijn met name de updates om qua snelheid in de buurt van glasveel te blijven die het duur maken. Dus nee dit paard is voorlopig nog niet dood.
Cowamundo 6 april 2024 07:07
Tja… 1Gbit/s is ook meer dan voldoende voor de gemiddelde gebruiker(s), zelf zit ik nog op 200Mbit. Als je veel in de cloud zet snap ik overigens wel dat je hogere upload wil en glasvezel pakt.

Voor 4K Netflix adviseren ze zelf dat 15Mbit al genoeg is.

De limiterende factor is momenteel vaak niet jouw verbinding maar zit aan de kant van de aanbieder/hosting. Als Netflix of Youtube weer eens slecht laad ligt dan tegenwoordig bijna altijd aan hun omdat ze de verbinding knijpen. Dan kun je er wel 15Gbit tegenaan gooien maar dat gaat dan geen winst opleveren. Dat wordt mensen alleen niet duidelijk gemaak of weten/snappen mensen gewoon niet.

[Reactie gewijzigd door Cowamundo op 22 juli 2024 15:35]

neeecht @Cowamundo6 april 2024 07:41
Eens. Ik maak opnames van IQ bestanden van een SDR.
Een Software Defined Radio. https://airspy.com/

Lang verhaal kort: Soms kan 10 seconden opnemen al een 2 GB wave 64 bestand zijn.
En deze upload ik naar Microsoft en Google cloud services.

Ook deel ik mijn ontvanger realtime met de ontwikkelaar en andere testers.
Soms als ze allemaal realtime IQ streaming doen, komt ik uit op 2-3 Gbps.

Ik ben zo super blij met KPN 4 Gbps/4 Gbps.
Ja het is een zeer niche voorbeeld, maar door mijn verbinding en de signalen die ik op mijn lokatie kan ontvangen, is de ontwikkeling van de toekomstige Airspy SDR een stuk sneller gegaan.

Maak de snelweg en de auto's komen vanzelf!
n4m3l355 @neeecht6 april 2024 09:10
Dit zijn natuurlijk unieke gebruikers, 99% gebruikt bij lange na die 1Gb niet. Al zou je 4 4k streams tegelijk hebben dan trek je ternauwernood 100 Mbit vol. Al ben je een fervente verzamelaar van Linux distro's dan is die 1 Gbit heel ruim. Enkel wanneer je hele grote files upload, veel servers host, ga jedie capaciteit benutten en zelfs in de toekomst gaat dit nog niet veranderen.

Dit is ook waar KPN en co op gokken, die verkopen dikke lijnen tegen een hogere prijs al wetende dat het merendeel daar toch niet gebruik van maakt, dat is gewoon minder maximalisatie. Tegelijkertijd die minder te maken hebben trekken aan het kortste eind want daar wilt KPN niks voor doen. Sterker nog de goedkoopste pakketten worden ook alsmaar duurder.
jmsaow @n4m3l3556 april 2024 10:06
Ik krijg binnenkort een Odido 1 Gbit glas aansluiting om mijn dure Ziggo 600Mbit/60Mbit internet te vervangen. Kostenbesparing is de enige reden want mijn snelheid is goed en zonder problemen,.maar mijn "upgrade" is €300 / jaar goedkoper en mijn upload gaat wel veel sneller en daarom zijn backups in de cloud sneller.
Rolfie @jmsaow6 april 2024 13:39
Ik lees echter op diverse fora's dat Odido op een aantal plekken wel capaciteit problemen heeft.
SirMemeAlot
@Rolfie6 april 2024 13:47
Ook logisch - je deelt 1x 10Gbps poort met ongeveer 64 huizen en ze struikelen over elkaar heen om dit nog hoger te maken 4Gbps verbindingen. Tja reken maar uit hoeveel van de huizen tegelijk de snelheid zouden kunnen halen.
Rolfie @SirMemeAlot6 april 2024 14:04
Klopt, dit is een probleem, wat ook bij kabel of andere ISP het geval is.

Maar je leest momenteel voornamelijk deze klachten bij Odido.
MichaelB74 @jmsaow6 april 2024 22:32
Had met de "loyalty" afdeling van Ziggo gesproken en ze doen je een aanbod welke onder die van Odido ligt.
Wij krijgen iedere maand zo'n mooie korting, een jaar lang, dat overstappen financieel geen zin meer heeft.
Voor mijn ouders, met een eenvoudig Start-abonnement, scheelde dit 20 euro per maand.
Easy Rider @n4m3l3556 april 2024 10:56
Het aantal mensen dat zijn brood verdient aan een YouTube kanaal is behoorlijk toegenomen. Wij zijn als aanbieder van bijscholing voor het onderwijs sinds de lockdown niet meer gestopt met cursussen aanbieden via video platformen ism andere cursus aanbieders. Het is daarom voor mij fijn als ik vanaf huis een backup van mijn camera bestanden kan maken en dat dit in een uurtje klaar is ipv pakweg 17 uur.
mac1987 @n4m3l3556 april 2024 10:57
Er is een redelijke tussenweg nodig. Voor €60/maand 1Gb/s upload is niet nodig voor de meeste mensen, maar max 60 Mb/s voor datzelfde bedrag is ook erg krap als mensen backups willen maken van 4K video's van de kinderen (wat steeds meer de standaard begint te worden).
shady61 @neeecht6 april 2024 15:01
Wij zijn ook recent overgestapt op de 4Gbps van KPN, eigenlijk alleen omdat als we dat abonnement kozen we een hogere korting kregen dan op 1 Gbps. We konden ook gewoon terug naar 1 Gbps zonder dat we na een jaar meer moesten betalen voor dat 4 Gbps abonnement.

Echter was het wel zo dat wij de juiste modem kregen maar dat ene andere kastje waar de glasvezelkabel in gaat, het juiste model blijkbaar al een tijd niet op voorraad is en dus max. 1 Gbps mogelijk is. KPN vertelde ons er niks over. De monteur tipte ons hierover en vertelde dat het blijkbaar nog wel langer kon duren voordat ze het weer op voorraad hadden. Ik vind dat KPN toch wel meer openheid had mogen verschaffen, als het inderdaad klopt dat dit niet op voorraad is en klanten niet zomaar abonnementen aansmeren die ze niet meteen kunnen leveren.

[Reactie gewijzigd door shady61 op 22 juli 2024 15:35]

neeecht @shady617 april 2024 00:23
Als jij een 2.5 Gbps of 10 Gbps netwerkkaart hebt en kunt (laten) aantonen dat je niet sneller dan 1 Gbps kunt. Kun je sowieso geld terugvragen en KPN moet het sowieso komen fixen.

De modem is dus wel de V14 modem, maar de ONT is geen Nokia ONT?
ONT is het kastje dat het glasvezel signaal omzet naar een WAN (Ethernet) verbinding naar de modem.

Wel een beetje off topic, maar dit moet je echt met KPN zelf regelen.

Binnenkort komt er een speedtest functie vanuit de V14 modem.
Zodat de verbinding getest kan worden vanuit de modem.
terradrone @neeecht6 april 2024 16:28
En als iedereen gaat doen wat jij doet, dan heeft kpn een groot probleem en is het afgelopen met 4gb glasvezel. Te weten: ook bij glasvezel , en zéker bij PON, is er sprake van een enorme overboeking. Dus je hebt waarschijnlijk het geluk dat er in jou wijk maar weinig traffic over de lijn gaat, want stel dat je buren bedenken om hun eigengemaakt 8k videos near uncompressed te gaan streamen over het web, dan loopt het hele PON netwerk in de soep, laat staan de areapop waar ook flinke overboeking plaatsvind.
Maak de snelweg en de auto's komen vanzelf!
En de files onstaan vanzelf |:(
neeecht @terradrone7 april 2024 00:07
KPN heeft de 25 Gbps OLT SFP modules al in het design meegenomen indien nodig.
Wanneer de transmissie naar de DSLAM volloopt kan deze worden geupgrade.

In veel dorpen gaat er vanaf de DSLAM/Centrales 10 Gbps naar de Data Centers.
In Amsterdam zijn er al voorbeelden van 25 Gbps. En ik dacht zelfs 50 Gbps / 100 Gbps indien nodig.

Uiteraard kan Ziggo dat in de achtergrond ook doen, dat is de discussie ook niet, maar meer een antwoord voor anderen die meelezen.

Ziggo die 2 Gbps / 2 Gbps zou aanbieden zou al geweldig zijn.
Dat had ik persoonlijk bij KPN ook verwacht, i.v.m. 2.5 Gbps netwerkkaarten.
Maar dit is dus meer geworden en daarom een 10 Gbps port op de modem.

Die files op de snelweg vallen ook wel mee.
Want 100 GB upload is vrij snel klaar. Toegegeven het streamen gaat een uitdaging worden voor KPN.
Laat ik dat de eerste worden die een lokale 25 Gbps SFP upgrade krijgt. :)
terradrone @neeecht7 april 2024 00:30
Dat zaken upgradebaar zijn is niet interessant, daar heb ik het helemaal niet over en heeft weinig met mijn betoog te maken. Als je maar vermogend genoeg bent kan je nu waarschijnlijk al een 50gbps leased line huren. Overigens heeft kpn niets in het design meegenomen, dat was toch echt de ontwikkelaar van PON hardware die deze techniek ontwikkeld heeft.

Zoals je zelf aangeeft: de bandbreedtes van de areapop (niet dslam, dat is een centrale voor vdsl netwerken) naar de datacenters van bijv kpn, dat zijn maar lijntjes van 10 - 50gbps. Dat lijkt veel, maar als daar honderden eindgebruikers op aangesloten zijn dan kom je dus bij hetgeen ik duidelijk probeer te maken: de versnijding bij particuliere glasverbindingen is enorm hoog. En dus jou verhaal over het realtime streamen van een volledige sdr output: als iedereen zo onredelijk veel data gaat verstoken dan zit ook zo'n 4gbps gpon netwerk zo barstensvol.
Die files op de snelweg vallen ook wel mee.
Want 100 GB upload is vrij snel klaar.
Totdat er meer mensen komen die idioot veel data gaan verstoken, dan wordt het netwerk simpelweg te zwaar belast. Dan is het ook niet meer interessant of een netwerk intern te upgraden is, want je bent met z'n allen dan een product buiten z'n specificatie aan het gebruiken, de kosten voor de provider worden dan te hoog en staan dan niet meer in verhouding tot de productprijs. Het is niet voor niets dat zakelijke verbindingen zonder overboeking een klein vermogen kosten, dat heeft alles te maken met beschikbaarheid en ingekochte bandbreedte. Ik zeg het nogmaals: glasvezelnetwerken voor particulier gebruik hebben intern een zeer hoge overboeking. Dat gaat goed zolang de meeste mensen instagram reels kijken of hun hotmail checken, maar op het moment dat abonnees massaal bergen data gaan verstoken dan stokt het netwerk. Vandaar dat er meestal ook een FUP in het contract met de abonnee is opgenomen. Als je het te gek maakt dan wordt je óf geknepen of als je echt gek doet afgesloten.

Deze overboekingsfactor is bij docsis kabelnetwerken voor particulier gebruik ook zo groot, en veel argumenten, oa over de interne upgradebaarheid vh netwerk en de FUP gelden hier ook.
neeecht @terradrone7 april 2024 00:44
Met alles eens op 1 klein toevoeging na: Met KPN design bedoel ik het aanbieden van 4 Gbps abonnementen. Daar er teveel een 4 Gbps abo hebben en actief gebruiken, krijg je een 25 Gbps SFP upgrade. Dus zeg maar het netwerk design kwa hardware, dat bedoel ik.

Verder volledig eens met wat je zegt.
Voordeel van een snel-genoeg-netwerk is wel dat het netwerk juist rustiger blijft op veel momenten.
Dit principe wordt ook toegepast op mobiele netwerken.

Als ik wat download nu is dit maximaal 180 MB/s. De snelheid van de storage HDD.
Dit is nog geen 2 Gbps, dat weet ik ook, maar de downloads zijn wel echt snel klaar.
Nogmaals even 100 GB downloaden is zo gebeurt.
We delen de Test (IQ) bestanden doen we allemaal via Bit Torrent. Dat is ook een vorm van indirecte overboeking. :)

Ik ben er in ieder geval erg blij mee. Ik vind testen/proberen van modems en hardware ook heel erg leuk.
Hier DSL/COAX/Glas/Starlink en drie sims, van elke provider één.

Een ander vindt bloemschikken leuk, ik vind nieuwe tech testen leuk. 8-)
Jahe1990 @Cowamundo6 april 2024 07:35
Absoluut. Enkele weken geleden koos ik nog i.v.m. een verhuizing een nieuw internetabonnement. Ik koos voor de laagste en goedkoopste snelheid (300 Mbit glasvezel), ondanks dat ik thuiswerk en veel met videobestanden/livestreams doe. Deze snelheid is echt meer dan genoeg voor 1 persoon - de uploadsnelheid wordt vaak beperkt door de ontvangende partij in mijn geval.

Gezien de gigantische internetsnelheden die we tegenwoordig kunnen krijgen zou je makkelijk kunnen vergeten dat 300Mbit écht snel is. Zelfs de vriend die naast mij stond in de winkel toen ik het contract afsloot begon te protesteren dat ik misschien een hogere snelheid moest kiezen :+
Randfiguur @Jahe19906 april 2024 08:50
Ben ook recent verhuisd. De prijsstrategie rond upselling is echt geniepig. Het is verleidelijk om te focussen op een denkbeeldig voordeel in plaats van je daadwerkelijke behoefte. Voor "slechts" 5 euro per maand meer zou ik (zoals in m'n vorige huis) 1000Mbit hebben ipv 400 zoals nu, maar hoewel ik oldskool van de torrents ben, is dat écht overkill in m'n eentje. Gelukkig is verhuizen duur en een mooie gelegenheid om voorheen vanzelfsprekende uitgaven weer eens tegen het licht te houden! :)
Floor @Randfiguur6 april 2024 23:05
Ik ga iedere jaar onderhandelen en betaal daardoor minder voor mijn gb verbinding dan dat ik normaal voor 400/400 zou betalen. Met dank aan de concurrentie overigens.

Data en snelheid kost een provider nagenoeg niks (ook niet op mobiel). Houd daar in je achterhoofd en je kan er aardig wat uit slepen.
NTS @Cowamundo6 april 2024 10:03
Dat "ze de verbinding knijpen" is een issue van je provider. Die hebben dan niet genoeg peering capaciteit naar het netwerk van de content aanbieder.

Daar worden ook veel politieke spelletjes mee gespeeld door de providers. Ze willen eigenlijk dat de content aanbieders gaan betalen voor deze capaciteit.
Rolfie @NTS6 april 2024 13:40
Of in een wijk centrale, of ander knoop punt.
Verwijderd @Cowamundo6 april 2024 17:03
Steam trekt het vooralsnog, 1gbit is aan hun kant nog niet de limiet. 110 - 120 megabyte per seconde haal ik daar, en aangezien games (of bijv modpacks) 100+ GB zijn is dat soms toch wel erg prettig!
Nephalem82 @Cowamundo6 april 2024 08:22
15 Mbit voor ultra-HD op Netflix. Moet je nagaan hoe belabberd die bitrate is. Zeker in vergelijking met een fysieke disc (zelfs de bitrate van een non-4k bluray is veel hoger dan 15 Mbit).

[Reactie gewijzigd door Nephalem82 op 22 juli 2024 15:35]

dog4life @Nephalem826 april 2024 09:32
Een non HD bluray, wat is dat? Een DVD?
Nephalem82 @dog4life6 april 2024 10:31
Ik bedoelde non-4k, dus een full HD bluray (1080p).
Nox @Nephalem826 april 2024 09:35
Want bitrate zegt alles natuurlijk. De compressie van netflix' 4k is denk ik h.265 ipv h.264. Dan ben je er nog niet, maar welk deel is zichtbaar? Bij Bluray heb je gigantisch veel data beschikbaar, via Internet niet.
CH4OS @Cowamundo6 april 2024 11:39
Voor 4K Netflix adviseren ze zelf dat 15Mbit al genoeg is.
Dat is leuk en aardig, maar zelfs een 1080p bluray heeft vaak betere beeldkwaliteit dan de zwaar compressed 4K streams van Netflix... De andere streamers die 4K hebben, zitten rond de 25-50 megabit... ;)
DeComponeur
@Cowamundo6 april 2024 13:05
Voor 4K Netflix adviseren ze zelf dat 15Mbit al genoeg is.
In het verleden hanteerde netflix de norm van 25Mbits
Volgens de cosumentenbond is dat nog steeds 25 Mbits https://www.consumentenbond.nl/internet/netflix
Ik sluit een 55 inch tv niet aan op de Wifi als de draadloze snelheid geen 50Mbits up/down haalt.
Draadloos is wel een iets ander verhaal maar ook bedraad moet elk pixeltje aankomen anders heb je direct verstoring, meestal even een stilstaand beeld.
Netflix kan inmiddels heel slim afknijpen maar met een 15 Mbits heb je vermoedelijk geen beeld en zelfs met een beetje meer is de kans zeer groot dat je niet naar 4k beelden zit te kijken... meestal ongemerkt :z
SkyStreaker @Cowamundo6 april 2024 13:55
Uit ervaring met een ~15Mbit lijn op het oude adres: ja, maar je kan daarnaast ook geen klap meer ernaast doen. Dus je hele verbinding moet toegewijd zijn aan Netflix.
Ikzellef @Cowamundo6 april 2024 14:20
Geldt net zo goed voor alle mogelijke andere aanbieders, de server kant kan heel vaak niet het maximale leveren, en dan zit je met een gigabit verbinding net zo lang te wachten als met 200Mb
CriticalHit_NL @Cowamundo6 april 2024 17:52
4K Netflix en zulke streamingsdiensten zijn dan ook enorm gecomprimeerd.
Als je daar een volwaardig hoge kwaliteits blu-ray naast zou zetten op een fatsoenlijk scherm dan is het dag en nacht, zeker in donkere scenes waar compressie juist pixels veroorzaken.

Wellicht niet storend voor de meesten overigens, maar je levert wel in op de beeldkwaliteit die je TV wel had kunnen tonen.

1Gbit Ziggo met 100Mbit upload zou hier al voor 1 gebruiker niet toereikend zijn.

Ik speel remote via Steam Remote Play geregeld spellen over verschillende 1Gbit glasvezel verbindingen, gehost vanuit m'n eigen game-pc. Dit verbruikt dan vrijwel constant 100Mbit, en dan echt 100Mbit en niet 94Mbit wat je dan in het geval van Ziggo zou hebben, komt de slechtere latency er bij Coax nog bovenop en het recept is compleet om een irritante/slechtere ervaring te zijn.

Of je moet genoegen willen nemen met hoge compressie en dus pixels, maar in mijn geval is het vrij dicht op wat je anders realtime op je scherm zou zien. 100Mbit vind ik er persoonlijk zelfs de minimale ondergrens voor om de kwaliteit te behouden zeker in donkere scenes.
PsiTweaker 6 april 2024 10:11
Iets wat geheel niet in dit stuk voorkomt, maar m.i. wel een grote invloed gaat hebben, is de toestand van de huidige grond coax kabels.

Die grond coax kabel ligt bij ons ondertussen al dik 40 jaar in de grond en de leeftijd zal toch invloed hebben/krijgen op de werking daarvan.
Nu kan een slecht stuk coax dan wel vervangen worden ( wat nu ook gratis wordt gedaan ), maar wat als de oude coax kabel steeds vaker mankementen gaat vertonen, komt er dan één/twee-jaarlijks een monteur voor langs? Dat gaat voor die miljoenen coax aansluitingen aardig in de papier lopen.

Dat in allerlei supermoderne labs, super coax snelheden worden gehaald, dat is mooi. Maar dat zal ook met super moderne coax kabels gebeuren. Echter de meeste coax kabels in Nederland liggen al decennia in de klets natte grond.

Wat mij meer zou interesseren, is dat men dit soort testen doet met tig jaar oude grond coax kabels en dan eens kijken welke waarden er gehaald worden !
Want veroudering zal o.a. grotere demping en lagere frequenties veroorzaken en laat nu juist de nieuwere Docsis versies, steeds hun grootste winst uit hogere frequenties halen.

Misschien heeft het invoeren van Docsis 4.x ( of hoger ) uiteindelijke wel zo weinig winst, dat e.e.a. financieel niet eens uit kan. Want behalve de wijk- en straat-kasten, moeten dan ook in alle huizen modems ( splitters en versterkers ? ) opnieuw vervangen moeten worden.

 

[Reactie gewijzigd door PsiTweaker op 22 juli 2024 15:35]

SirMemeAlot
@PsiTweaker6 april 2024 13:11
Heb je ook bronnen voor al je beweringen? Deze mythe steekt uiteraard weer de kop op, en gezien post als informatief gezien wordt lijkt het me wel goed om je beweringen te onderbouwen.

@dirk 1964 Ik haal uit het artikel dat het technisch nog helemaal niet aan het einde van de levensduur is, waar haal jij dat uit?

[Reactie gewijzigd door SirMemeAlot op 22 juli 2024 15:35]

OruBLMsFrl @SirMemeAlot7 april 2024 00:42
Hier zie je bijvoorbeeld verschillende hoeveelheden demping per type coax:
https://www.w4rp.com/ref/coax.html

Dat scheelt echt enorm veel als je naar hogere frequenties kijkt. Vaak is de demping van een traditionele televisie frequentie rond 450MHz maar de helft van de demping op 1.500MHz. Vandaag is 1.200 MHz het maximale, maar de vraag is hoeveel minder Ziggo misschien voor de veiligheid maar gebruikt, immers ze halen nu ook niet maximale snelheden van Docsis 3.1. En deze toekomstige technieken hebben dan tot 1.800MHz nodig voor 10 Gbps downstream. Ga er gerust vanuit dat zulke ongekend hoge frequenties voor alle kabels van 30 jaar en ouder een kwaliteitsprobleem kunnen gaan worden als die kabels te lang zijn.

Wat destijds met digitale TV voor veel mensen binnenshuis een probleem werd en abonnee overname punt soms vervangen moest, ga je richting 1,8GHz op veel meer plekken in het netwerk krijgen. Artikel staat ook zelf al bol van opmerkingen in die richting, belangrijkste is misschien wel deze, want de eerste aanname is hier direct al de voornaamste, wat kwalificeert 'de kabel nog goed is'. Dat is niet enkel verrot of fysiek intact, maar zeker ook of ie technologisch goed genoeg is voor Docsis 4.0, of er halverwege een lange kabel misschien een plek voor een nieuwe eindversterker gevonden moet worden en zulks meer, niet letterlijk elk huis de stoep open, maar zeker wel forse investeringen richting straatniveau:
"Zolang de kabel nog goed is, wel ja. De vraag is vooral hoe het zit met de rest van het netwerk. Met elke grote stap moet je vaak grote delen van het netwerk aanpassen, zoals versterkers en taps. Daar zit een financieel verhaal aan vast, net zoals er een financieel verhaal aan ftth zit. De strategie en de financiën verschillen dan ook van provider tot provider. Er zullen daardoor bedrijven zijn die ervoor kiezen te blijven inzetten op hun hybrid fibre coaxnetwerk, terwijl er ook bedrijven zijn die overstappen op ftth en dit nu ook al doen."
SirMemeAlot
@OruBLMsFrl7 april 2024 13:10
Dat er meer verlies is dat snap ik ook wel, maar hier op Tweakers lees je steeds terug dat de oude kabels vergaan zijn inmiddels en meer storing veroorzaken maar daar ontbreekt ieder spoor van betrouwbare bronnen van.

Dat er spullen aangepast moeten worden is logisch, dat moet glasvezel straks ook als ze boven de 10Gbps gaan aanbieden, want huidige netwerk is maar tot 10Gbps geschikt en zodra ze hoger willen moeten ze ook spullen in de regiokasten vervangen want daar zitten nu 10Gbps poorten op voor ongeveer 64 huizen. Dus de overboeking is ook daar enorm.

Voor docsis 3.1 zijn overigens ook al alle eindversterkers vervangen, geen idee in hoeverre die al klaar zijn voor Docsis 4.0. Maar bij elke upgrade zal er geinvesteerd moeten worden, dat geldt voor Docsis 4.0 maar ook voor XGS-PON.

Dan is het inderdaad een keus van het bedrijf om te kiezen voor FTTH of Docsis 4.0, maar het vervangen van eindversterkers + AOP is nog altijd enorm veel goedkoper dan alle straten in Nederland op en een compleet nieuw netwerk aanleggen, terwijl in de voorzienbare toekomst wensen van boven de 10Gbps nog lang niet zichtbaar zijn, laat staan meer dan 1Gbps.
OruBLMsFrl @SirMemeAlot7 april 2024 13:37
Ik had het wel over de oude coax kabels ook. Specifiek de specificaties ervan, combinatie van kabelkwaliteit qua demping en verstrooing van signaal ten opzichte van de maximale lengte bij een bepaalde frequentie. Over de glasvezelkabels die nu de grond in gaan kun je prima nog opschalen naar 1 Tbps met toekomstige optica. Bij coax zul je voor 1.8GHz als gezegd al fors moeten investeren in kabels, dus eerder 3-4 Gbps via Docsis 4.0 om onder de 1.300MHz te blijven waar die oude kabels het nog net trekken, dan maximaal Docsis 4.0 en alle kabels naar 1.800 MHz kwaliteitsniveau te brengen ofwel nog veel meer eindversterkers dichter bij de huizen zodat de oude kabels het over die kortere afstanden nog wel goed genoeg doorgeven.
SirMemeAlot
@OruBLMsFrl7 april 2024 14:12
Maar je bron zegt niks over veroudering en meer demping, enkel type kabel en demping. Dus ik geloof wel dat er meer demping op zit per type kabel, maar het gaat mij vooral over de mythe die ik elke keer lees over oude coax kabels die vergaan/meer demping hebben. Daar kan ik niks over terug vinden, ik zou daarnaast ook niet weten welke coax type Ziggo gebruikt, dus de hoeveelheid demping en/of er dan eindversterkers dichter bij huis moeten of sterkere versterkers zijn allemaal aannames.
dirk 1964 @SirMemeAlot7 april 2024 21:53
Wel eens van uitwendige invloeden gehoord? Of een kabel nou in een kabelgoot boven het plafond ligt of in een gootje tegen de gevel aan is gemonteerd waar bijvoorbeeld het deksel in de loop van de jaren voor een deel is afgevallen is een wereld van verschil. In het laatste geval doen UV straling, regen en vorst hun werk dan wel. Het zelfde geldt voor kabels in de grond die door de hogere grondwaterstand van de laatste jaren veel hoger is geworden. Tot slot lossen de weekmakers van het kunststof ook op eer gegeven moment op.
SirMemeAlot
@dirk 19647 april 2024 22:02
Zeker heb ik daar van gehoord - maar als dat zo duidelijk en vast ligt dan is er vast wel een bron van hoelang z'n kabel mee gaat en wat uitwendige invloeden voor effect heeft op de kabel? Schijnbaar weet jij precies wat een houdbaarheid datum van de kabel is.

Je zou ook gewoon gelijk hebben, maar ik lees dit nu regelmatig terug over elk artikel van Ziggo en geen idee wie ooit hiermee begonnen is en/of iemand nou echt artikelen hierover g elezen hebben of dat iedereen elkaar napraat.
dirk 1964 @SirMemeAlot7 april 2024 22:33
laat dat nou mijn werk zijn inspecties en conditiemeting van elektrische installaties. Dus meer dan genoeg voorbeelden. De problemen zitten meestal niet binnen een gebouw maar daar buiten. Laat het overgrote deel van het Ziggo coax netwerk zich nu in de grond en bij oudere appartementen vaak tegen de de gevel in goten aan gemonteerd zitten.
SirMemeAlot
@dirk 19647 april 2024 22:49
Ik geloof je graag op je woord, maar als dat netwerk zo slecht zou zijn zou Ziggo dat ook echt wel zien en op in grijpen. Zij zullen echt wel een trendlijn met storingen kunnen maken en zien dat dit zo erg zal toenemen en dan beslissen of het economisch verantwoord is om daar in te blijven investeren. Daarnaast zegt me dit nogsteeds niks over hoelang een coax kabel in de grond kan liggen voordat het ‘verteerd’.of invloed zal hebben op de werking van de diensten.

Nogmaals zou graag alle zelf benoemde experts hier willen geloven, maar dan zou er ook wel enige vorm van bewijs moeten zijn en die zie ik helaas niet.
n4m3l355 @SirMemeAlot7 april 2024 06:12
Het is natuurlijk persoonlijk, echter ik heb meerdere huurpanden en ik verhuur all in, dus incl. GWE en internet. Zelf zit ik veel in het zuiden en jaarlijks heb ik minstens een keer een woning waar de aansluiting problemen heeft. In mijn geval Ziggo pakt het wel op maar blij zijn ze niet en als ze in de verbinding ergens een reden zien dat het probleem niet bij hun is (wat zelden daadwerkelijk echt zo is) wijzen ze maar wat graag naar mij.

Ook is het vaak zo bij oude panden dat men nog niet zo nauw nam waar de kabel binnen kwam. Dus vaak vindt je een aansluiting in een rare hoek in plaats van de meterkast. Ook dit bevordert de kwaliteit van de aansluiting niet en als je vraagt om de aansluiting om te leggen aangezien ze toch al bezig zijn, wederom beginnen ze te zeuren.

Nogmaals, persoonlijk maar ik kan me goed voorstellen dat dit op korte termijn een groot probleem wordt. KPN is hier druk bezig overal alles op glas aan te sluiten, driemaal raden waar ik alles op probeer af te sluiten.
SirMemeAlot
@n4m3l3557 april 2024 13:13
Uiteraard zullen er problemen zijn, maar ook bij KPN gaat alle aansluitingen niet soepel hoor. Heb hier ook glasvezel gehad, en ondanks dat het een nieuwe kabel was ook wel problemen gehad in de las waardoor de grond weer open moest.

En wat betreft kosten voor monteur doen ze dat bij elke provider waar ik tot dusver heb gezien, commerciële partijen zijn nou eenmaal nooit fan van zelf opdraaien voor kosten.

Ik ben ook niet perse tegen glasvezel, ik denk dat het een prima medium is, net zoals Coax. Heb beide gehad en voor mij zou de keuze puur vallen op het TV product of prijs want op internet merk ik echt geen verschil.
dmantione @PsiTweaker6 april 2024 11:00
Het probleem is eerder dat die kabels gemaakt zijn voor signalen tot 800 MHz (analoge televisie) en de aanbieder er nu 1,8GHz overheen gaat jagen. Coaxkabels verliezen signaal als je ze langer maakt en dat effect is groter bij hoge frequenties.

Je gaat dus een situatie krijgen zoals bij VDSL: De techniek op papier kan 600 megabps, maar bij de telefoonkabels die er liggen is dat totaal onhaalbaar. Op dezelfde manier zijn kabelabonnementen van ver boven de 1 gigabps behoorlijk onrealistisch.

Net als KPN de telefoonkabels op papier kon inkorten of door kwalitatief betere kabels vervangen, kan Ziggo dat met coax gaan doen en het coaxnetwerk op de schop gooien, maar in praktijk zal dat nooit gaan gebeuren, dan leg je beter gelijk glasvezel aan.
dirk 1964 @PsiTweaker6 april 2024 11:54
Dat probeer ik hier steeds duidelijk te maken. Veel coaxnetten zijn nu tegen de 50 jaar oud. En technisch aan het einde van hun levensduur. De uitwendige invloeden zijn ook eens nadelig voor de levensduur van de kabels het houd een keer gewoon op.
XperiaMark @PsiTweaker6 april 2024 14:36
Zo lang er geen schade in die kabel zit valt het echt wel mee. Zie zulke oude kabels gewoon met nog perfecte kwaliteit in de grond liggen. Het is immers een stuk koper met een buitenmantel die er voor gemaakt is om in de grond te liggen.

Maar de kans dat er schade in die kabel zit is wel extreem toegenomen. De kans dat de bestaande coax kabel eens of meermaals geraakt is bij de aanleg van alle glasvezel kabels, verzwaring/vernieuwing van de stroomkabels, het vernieuwen van het riool en de werkzaamheden rondom gasleidingen...

Op zich nog steeds geen probleem met een goede nieuwe las, de extra demping is minimaal en er is geen merkbaar verlies in signaal kwaliteit. Echter komt het de levensduur niet ten goede, de levensduur van de las is minder dan een intacte kabel. Maar ook dat om geen boete te betalen is de coax kabel door de schade veroorzaker soms(vaak?) zelf aan elkaar geknutseld. Of een schade die op een niet actieve coax klant dan niet opgemerkt is. In deze situaties komt er op den duur water in de kabel en zal deze binnen een paar jaar volledig afgeschreven zijn.

Als je met die schades werkt dan kijk je over meerdere decennia inderdaad over of veel pleisters plakken of vervangen. Je zou als provider ook kunnen zeggen in deze wijk is de bestaande coax kabel economisch afgeschreven gezien de meeste kabels op de laatste benen lopen. Dus in die wijk vervangen we deze overal door glasvezel. Terwijl een andere wijk nog prima tijden vooruit kan met bestaande bekabeling.
geewizz25 @PsiTweaker8 april 2024 11:50
Klopt mijn coax is gemeten door Ziggo en was niet in orde, bij inspectie in de kruipruimte was de koperen kern geoxideerd door vocht en de aardmantel zwart terwijl er nooit water in mijn kruipruimte heeft gestaan want woon op 130 mtr boven zeenivo in het zuiden van het land.
Ziggo wilde de kabel echter niet vervangen
De problemen begonnen toen ik een docsis 3.1 modem kreeg met de daarbij behorende snelheidsverhoging.
Een duidelijk teken dat er heel veel coax in de grond ligt die dit niet gaat redden.
Een jaar lang drama en uiteindelijk overgestapt naar glas die ik in de begintijd van Reggefiber gratis tot in de meterkast had gekregen.
Dus ja, grote twijfels aan de coax !
CriticalHit_NL 6 april 2024 15:29
"Kabelproviders kunnen hogere snelheden aanbieden, maar sommige doen dat op dit moment niet. Dat is een bewuste, strategische keuze. Een van de redenen is dat kabelproviders hun abonnementen met extra overcapaciteit aanbieden, omdat je maximale snelheid afhankelijk is van andere huishoudens die met de wijkkast zijn verbonden. Ze willen daarmee voorkomen dat klanten niet de beloofde snelheid halen. Ze pakken dus de piekcapaciteit die mogelijk is op het netwerk, pakken daar een deel van en gebruiken dat als de peak service tier. Zo hebben ze wat bufferruimte om te voorkomen dat de klant de beloofde snelheid niet haalt door drukte op het netwerk."

"Dat is een duidelijk verschil met PON-glasvezeltechnieken, waarbij sommige providers adverteren met de piekcapaciteit en daarbij geen rekening houden met overcapaciteit. Dus ja, je kunt als glasvezelprovider met XGS-PON een 8Gbit/s-dienst aanbieden, alleen loop je het risico dat je die pieksnelheid niet kunt halen omdat je andere abonnees op je netwerk hebt. Kabelproviders doen dat normaliter niet."
Eigenlijk gooi je hiermee je eigen ruiten in om te zeggen dat G-PON nooit superieur is geweest aan directe verbindingen.
En laten we nu niet zeggen dat bedrijven zoals Ziggo geen overboekingsproblemen hebben, er zijn zat regio's, wijken e.d. geweest waar men de snelheid niet volledig kon halen op drukkere momenten.
Gelukkig heb ik dit zelf niet ervaren, maar daar zijn legio klachten over, dus kom niet met dit als argument in het voordeel van kabelbedrijven.

Weer een stukje protectionisme die als een tang op een varken slaat.
Ik kan in ieder geval bevestigen dat het afgelopen 1,5 jaar met Delta ik 24/7 de 1000/1000 snelheid kan halen (feitelijk ~946 wegens lijn-overhead van 1Gbit).
En zo is het niet anders bij andere providers zoals XS4ALL en KPN die over glasvezel leveren.
Dus we benutten nog niet de volledige 10Gbit/s van Docsis 3.1. Toch wordt er al over Docsis 4.0 gesproken. Hoe zit dat?

"Het ding is dat je met Docsis 3.1 best een symmetrische internetdienst van 1Gbit/s zou kunnen aanbieden, maar dat symmetrische multigig niet mogelijk is. Providers willen dat wel kunnen aanbieden. Daarom hebben we Docsis 4.0 ontwikkeld, met daarin de focus op de upstreamcapaciteit. Daarvoor hebben we de mogelijkheid toegevoegd om de split tussen downstream en upstream te verhogen tot 684MHz en het uiterste van de downstream te verhogen tot 1,8GHz. Zo behoud je genoeg spectrum voor die 10Gbit/s-download, terwijl je extra spectrum kunt inzetten voor een 6Gbit/s-upload. Doordat de 4.0-modems ook backwards compatible zijn met de 3.1-netwerken, kunnen 3.1-providers dus met die nieuwe modems ook het volledige potentieel van Docsis 3.1 benutten."
Waarom moeilijk doen als het betere alternatief al is uitgevonden?
Dit heb ik nooit begrepen, fijn dat er eerst een hogere kostenpost is, maar uiteindelijk haal je daar je winst uit.
Ze hebben met Coax decennia-lang kunnen profiteren, nu is het tijd voor een volwaardige upgrade en investering.

Natuurlijk zit je niet stil met de snelheden verhogen, maar de rek is er vrijwel uit en het duurt onogenlijk lang voordat het netwerk met de juiste prijzen nog enigzins competitief kan zijn.
Tegen die tijd hebben mensen de kabelaars allang uitgezwaaid, wat nu ook steeds meer in grote getalen gebeurt, net zoals ADSL/VDSL eruit ging en gaat.
Wanneer komen die Docsis 4.0-modems beschikbaar?

"Die zijn vandaag al beschikbaar. Comcast heeft een Docsis 4.0-dienst uitgebracht waarmee klanten een symmetrisch-2Gbit/s-abonnement kunnen afsluiten. Dus brengen providers nu al modems uit die geschikt zijn voor Docsis 4.0, terwijl die ook geschikt zijn voor de oudere Docsis 3.1-apparatuur in het netwerk van de provider. Dan gaat het bijvoorbeeld om oudere cable modem termination systems in de netwerkhubs van de provider, of Remote PHY-apparatuur."
Mooi verhaal over een Amerikaanse speler, wat ze daar doen zegt totaal niks over het tijdbestek dat zulke dingen hier beschikbaar zullen zijn.
Klinkt allemaal mooi, maar laat het hier dan ook geen 15 jaar duren als je toch nog niet van Docsis wilt afstappen.
"De werkelijkheid is dat gebruikers nu zelden meer dan 1Gbit/s nodig hebben."
Ja dat is leuk, maar er zijn ook genoeg momenten dat we dit wel willen benutten maar door uw type netwerken worden vertraagd.
De mentaliteit van 'we moeten maar wachten' moet maar eens omgedraaid worden naar 'we moeten maar eens overcapaciteit bieden'.
Met de stroom die je zal besparen uiteindelijk op Docsis technologie over te zetten naar volledig FTTH kan je ook mooi de kosten mee verlagen.
"Mensen zijn zo gefixeerd op 'Docsis kan maar 10Gbit/s down en 6Gbit/s up'. De werkelijke vraag is of providers de hoogste snelheden op de reclameborden willen najagen of dat ze willen focussen op bijvoorbeeld latency, betrouwbaarheid of security. De werkelijkheid is namelijk dat zelfs gebruikers met 1Gbit/s symmetrisch, zelden meer dan die 1Gbit/s nodig hebben. Iedereen weet dat die pieksnelheden een marketingding zijn, zeker met uploads."
Wat een grap, glasvezel/FTTH is met name de stabielste als het gaat om latency/spikes dan wel met de laagste pings.
Door het gebruik van die verouderde koper en bagger modems stuitert die latency/jitter alle kanten op bij de coax, zeker onder load.
Niet voor niets dat met name Ziggo t.a.v. glasvezel altijd bagger uit de 'lag reports' komt die spelers met League of Legends creëren.

En dat kul-argument van betrouwbaarheid, vergeten we ook even dat Coax-kabels interferentie gevoelig zijn door signalen van buitenaf?
Het is altijd al aangeraden dat je specifiek Kema-Keur gecertificeerde kabels moet hebben of je krijgt problemen, en de kabels in de muren vervang je niet zomaar even, allemaal zwaktes.
Betrouwbaarheid zijn ze niks beter of slechter dan glasvezel als het gaat om up-time, zijn beiden vrijwel altijd up tenzij er onderhoud is en ook die tijden zijn kort, dus dat vind ik ook nonsens.

Verder is de security een grote nonsens, je bent een doorgeefluik net als alle andere providers, de koppelverkoop van anti-viruspakketten slaat kant noch wal in deze argumenten.

Hier al genoeg over gezegd gehad:
https://gathering.tweakers.net/forum/list_message/78234054#78234054

Echt, hoeveel hazensprongetjes moeten ze nog maken om mensen dit allemaal wijs te maken?
En hieronder mijn eigen vergelijking tussen Ziggo Coax met 400/40 (Compal Docsis 3.0) vs Delta glasvezel (Genexis 7840 Platinum op AON)

Ziggo Connectbox 2.4Ghz met de Intel AX411 Wifi 6E receiver en betonnen vloer ertussen:Ziggo Connectbox 5Ghz met de Intel AX411 Wifi 6E receiver en betonnen vloer ertussen:En nu via GTA Online met Peer-To-Peer verbindingen, iets wat modems vaak wat minder leuk vinden wegens meerdere actieve connecties.

Ziggo Connectbox 2.4Ghz met de Intel AX411 Wifi 6E receiver en betonnen vloer ertussen:Ziggo Connectbox 5Ghz met de Intel AX411 Wifi 6E receiver en betonnen vloer ertussen:Ziggo Connectbox LAN bekabeld met Cat5e op de 2.5Gbit Intel I226-V NIC:En dan nu tegenover Delta glasvezel, let op, de modems liggen op dezelfde plek naast elkaar!

Genexis Platinum 7840 2.4Ghz met de Intel AX411 Wifi 6E receiver en betonnen vloer ertussen:Genexis Platinum 7840 5Ghz met de Intel AX411 Wifi 6E receiver en betonnen vloer ertussen:Genexis Platinum 7840 LAN bekabeld met Cat5e op de 2.5Gbit Intel I226-V NIC:Het is vrijwel overduidelijk evident in de bovenstaande afbeeldingen dat de latency bij de kabelaar dus NIET stabiel te noemen is, en zeker niet lager!
Hoeveel bewijsmateriaal wil je nog hebben om die claims van latency teniet te doen?
Wat komt er na Docsis 4.0?

"Laat ik het zo zeggen; de coaxkabel heeft zijn limiet nog niet bereikt met 1,8GHz. Wij als CableLabs en fabrikanten van netwerkapparatuur doen veel onderzoek naar hoe we meer kunnen persen uit die kabel. We denken aan modulatiemethodes om het laden van bits te verbeteren, of het verhogen van het aantal bit per seconde per Hz. We onderzoeken ook of de bovenkant van het spectrum verhoogd kan worden naar 3 of zelfs 11GHz. Die ruimte is er."

"Boven in de band heb je alleen veel attenuation, ofwel signaalverlies, maar dat is wel te managen. We hebben laten zien dat we boven de 10Gbit/s kunnen komen met die kabel. 25Gbit/s of 50Gbit/s is ook mogelijk. Het gaat dan wel om een piekcapaciteit en ik verwacht ook dat het symmetrisch zal zijn. Dat is wel het doel, om in de toekomst multigigsymmetrische diensten te kunnen blijven aanbieden."

Dergelijk hoge snelheden zijn prima mogelijk op de bestaande kabels, die al decennia in de grond liggen?

"Zolang de kabel nog goed is, wel ja. De vraag is vooral hoe het zit met de rest van het netwerk. Met elke grote stap moet je vaak grote delen van het netwerk aanpassen, zoals versterkers en taps. Daar zit een financieel verhaal aan vast, net zoals er een financieel verhaal aan ftth zit. De strategie en de financiën verschillen dan ook van provider tot provider. Er zullen daardoor bedrijven zijn die ervoor kiezen te blijven inzetten op hun hybrid fibre coaxnetwerk, terwijl er ook bedrijven zijn die overstappen op ftth en dit nu ook al doen."
Als de limiet nog niet is bereikt, dan waar blijft die upload waar we al ruim een decennia op wachten?
We kunnen allemaal mooie fabeltjes verkopen van wij van wc eend maar feitelijk werden vorig jaar nog steeds Docsis 3.0 modems aan klanten uitgeleverd.
Dat zijn notabene modems met technologie uit 2006.

Ik heb er dan ook geen vertrouwen in dat we de komende 10 jaar fatsoenlijk lage stabiele latency uit het kabelnetwerk halen dan wel fatsoenlijke upload snelheden.
Want het blijkt wel de afgelopen tijd hoe traag die transities gaan.

Verder, stap gewoon over op FTTH en doe niet zo moeilijk, wil je over een aantal jaar nog een relevante speler zijn moet je nu om.
Die interne extra schakels zoals versterkers, adapters en al dat soort zooi om back-bone glas om te zetten naar dat inferieure koper zijn enkel juist extra zwaktes die voor problemen zorgen.
Dan hebben we het nog niet gehad over de milieu impact om al die monteurs te moeten rondsturen om de AOPs bij snelheidsverhogingen te moeten vervangen omdat ze blijkbaar niet goed genoeg zijn bij oudere huizen.
En dan heb ik het stroom-verbruik plaatje er nog niet bijgehaald.
Oké, maar wat als je beelden bewerkt en wil dat die snel geüpload worden? Dan wil je toch wel een hogere upload dan 100Mbit/s?

"Daar ben ik het helemaal mee eens. Als je je content uploadt, wil je dat het binnen vijf seconden gaat, niet binnen twee tot drie minuten. De echte killerapp voor hogere snelheden noem ik dan ook instant gratification. Dat is de echte behoefte, niet? We zijn mensen, we willen dat dingen snel gebeuren. Het is een gedulddingetje. Ja, we willen dat dingen sneller geüpload worden, maar dat vereist geen symmetrische, continue multigigverbinding."
Vijf seconden is misschien overdreven, maar sneller is inderdaad wenselijk, waar vroeger YouTube nog maar zo'n 1MB/s per tabblad accepteerde ging dat recent makkelijk met 45MB/s dus ~360Mbit/s
Maar YouTube is uiteraard niet het enige cloud-medium en we vergeten nog even het thuis-werk plaatje waar grote datasets wel snel (tijd is geld) overgezet dienen te kunnen worden.
De cloud speelt ook een steeds grotere rol voor off-site back-ups e.d.

En we willen niet natuurlijk dat 1 proces meteen de hele lijn verzadigd voor alle gebruikers, en soms willen we wel eens meerdere dingen uploaden tegelijk?
M.a.w. zet maar gewoon in op glas want deze korte-termijnsvisie hebben we niks aan.

Dit defensieve 'gedraai' om dit soort zaken proberen goed te praten moeten we niet hebben, anders zaten we met KPN ook nog steeds vrolijk aan de koper.
Dat is gewoon bij uitstek het excuus vermijden van 'we kunnen het gewoon niet en ook niet in de nabije toekomst tegen een aanvaardbare prijs'.

Ook het prijskaartje is inderdaad een doorn in het oog, een beetje glasvezel Gbit verbinding is goedkoper en sneller.
Ziggo is doorgaans duurder, zeker voor het 1Gbit/s abonnement internet-only en dan heb je maar 100Mbit upload zoals glasvezel providers dat 13 jaar geleden al aanboden zoals XMS.
Hoelang kan die kabel nog aan de vraag van klanten voldoen?

"Het hangt ervan af hoe snel de pieksnelheid van glasvezelabonnementen zich ontwikkelt en of klanten misschien wat slimmer worden over wat ze daadwerkelijk nodig hebben. Hebben ze echt een 8Gbit/s-dienst nodig? Ik wil hier geen jaartal op plakken, maar je ziet dat sommige partijen al weg bewegen van de coaxkabel. Voor andere partijen is dit iets wat pas in de toekomst gaat spelen."
De Amsterdam Internet Exchange ging notabene recent nog over de grens van 12TBit/s heen, ter illustratie, in 2010 was dat 1TBit/s, een twaalf-voudiging in krap 14 jaar tijd en de tijd van glasvezel breekt nu echt pas aan dat het in grote maten breder beschikbaar wordt en niet meer de 100/100 lijntjes zoals we die van 2012 kennen, en hoewel er genoeg zullen zijn die nog geen 1Gbit/s abonnement hebben afgesloten zal het mijn inziens niet lang duren voordat de glasvezel boeren 1Gbit/s gewoon de basis-snelheid maken en alles eronder afdanken.

M.a.w. je gaat met Coax sneller verliezen dan je nu denkt, zeker nu de uitrol in hoog tempo gaat t.a.v. 10 jaar geleden.
Wat betekent die 'glasvezel-end game' voor CableLabs?

"De Cable in CableLabs slaat niet alleen op de coaxkabel; we zijn al jaren betrokken bij allerlei vormen van vast internet, zoals ook glasvezel. Zo werken we aan een 100Gbit/s-glasvezeltechniek die niet gebaseerd is op de bestaande PON-techniek van intensity-modulation, direct detection. Huidige PON-glasvezel zet de laser aan en uit om bits te versturen. Hoe groter de afstand en hoe hoger de snelheden, hoe moeilijker dit wordt. Bij 25GS-PON ben je die laser per seconde letterlijk 25 miljard keer aan en uit aan het zetten. Op een gegeven moment raakt dat licht verstoord en wordt het steeds moeilijker om die bits te ontvangen en te decoderen. Hoe moeilijker het wordt, hoe sterker de algoritmes moeten worden, hoe meer rekenkracht je nodig hebt. De kosten van passieve optische netwerktechnologie nemen toe naarmate de capaciteit toeneemt."

"Daarom schakelen we bij CableLabs over op coherent optics, waarbij we ook kijken naar de amplitude, fase en polarisatie van de lichtbundel. Hiermee is het mogelijk om tien keer zoveel capaciteit over de glasvezellijn te verzenden. Het plan is om te starten met 100Gbit/s. We verwachten dat deze glasvezeltechniek vanaf dan economisch kan concurreren met de 50Gbit/s-PON-techniek van de ITU, vanwege die eerder genoemde gestegen kosten bij hoge snelheden. Overschakelen naar coherent optics kost namelijk ook geld, maar met die techniek verwachten we wel kostenefficiënt over te kunnen op 200, 400 en 800Gbit/s. Daarnaast kijken we naar draadloze netwerken, naar privacy en security in netwerken, en hebben we intellectueel eigendom dat we licentiëren ... CableLabs doet veel meer dan alleen de coaxkabel."
Eerst zien dan geloven, en in welk tijds-en prijsbestek?
Verder is Coax gewoon game-over in de toekomst, dat is wel duidelijk.
Dan maakt het niet uit hoe de PON techniek intern werkt, dat wordt op den duur via de backbone netwerken wel opgelost.

De klant heeft dan enkel een ander modem nodig, geen versterkers, geen adapters en geen andere AOPs waar allemaal monteurs voor moeten komen opdraven.
Zelfs mediaboxen moeten soms vervangen worden omdat die niet werken met de nieuwe AOPs en/of splitters.
Daar heb je dan met een simpele RJ-45 kabel dan geen last van. ;)

Glasvezel daarentegen zal je niet snel hoeven vervangen, coax wel.
Recent is er zelfs meer dan 300 Terabit/s over glasvezel heengestuurd, knap stukje koper die dat nadoet.

https://www.dutchitleader...n-301-tbps-over-glasvezel

Werk aan de winkel dus voor de kabelaars!

[Reactie gewijzigd door CriticalHit_NL op 22 juli 2024 15:35]

SirMemeAlot
@CriticalHit_NL6 april 2024 23:02
De vraag is alleen hoelang gaat het nog duren voordat de coax niet meer aan de wens kan voldoen. Op dit moment is het voor het gros nog meer dan genoeg, op een paar uitzondering situaties die je hier vooral bij tweakers tegenkomt. Zolang er geen grote toepassingen zijn die meer vereisen, zoals Facebook/tik tok achtingen formaten zal het geen probleem zijn.
Bert! @CriticalHit_NL7 april 2024 21:16
"En laten we nu niet zeggen dat bedrijven zoals Ziggo geen overboekingsproblemen hebben, er zijn zat regio's, wijken e.d. geweest waar men de snelheid niet volledig kon halen op drukkere momenten."

Goed geschreven, geweest.

"Gelukkig heb ik dit zelf niet ervaren, maar daar zijn legio klachten over,"

Graag dan de regio's, wijken e.d. aangeven waar dit nog is, want ik lees dit niet meer op het Ziggo forum en dat zou de plaats zijn waar dit zeker gemeld zou worden, door klanten om een oplossing te zoeken of om lekker los te gaan.
Nadat Docsis 3.1 modems worden ingezet om dat capaciteitsprobleem te tackelen, heb ik dat in 1,5 jaar niet meer gelezen of tegen gekomen.

Graag wel even bij de tijd blijven met informatie, mogelijk moet je een deel van je verdere tekst ook even nakijken op waarheidsgehalte.
MrFax 6 april 2024 06:27
Ik ben blij als ik straks van de coax af ben. Alleen maar storingen en gezeik en Ziggo kan er maar niet achterkomen van het probleem is. Er is ergens een stoorzender. Met glasvezel heb je hier geen last van en storingen zullen echt 99.99999% van de tijd een vezelbreuk zijn, omdat glasvezel geen last heeft van storingen van buitenaf. Daarnaast is de latency van glasvezel ook gewoon veel lager.

Ik snap niet dat Ziggo maar blijft haken op DOCSIS. Het heeft z'n beste tijd gehad.
The Zep Man
@MrFax6 april 2024 06:59
Met glasvezel heb je hier geen last van en storingen zullen echt 99.99999% van de tijd een vezelbreuk zijn, omdat glasvezel geen last heeft van storingen van buitenaf.
Met PON-gebaseerde FttH deel je glasvezel met de buren. Als een buurman denkt een goede tweaker te zijn en zelf met de verbinding gaat prutsen, dan kan het ook invloed hebben op jouw verbinding. Verder heb je wel gelijk als in dat externe RF-gebaseerde storing geen invloed meer heeft op de verbinding. :)
Ik snap niet dat Ziggo maar blijft haken op DOCSIS. Het heeft z'n beste tijd gehad.
De afgelopen 20 jaar zeiden we hetzelfde over het gebruik van telefoonverbindingen voor internetverbindingen door KPN. Neem de kosten van het vervangen van de fysieke lijn en neem de kosten van het investeren in beide kanten van een coaxverbinding om hogere snelheden mogelijk te maken. Zolang dat tweede lager is dan het eerste zullen kabelaanbieders blijven investeren in coax.

Een gevaar voor Ziggo is dat die investeringen op een zeker moment te duur worden. Het duurste Ziggo "internet-only" abonnement verschilt straks vijf euro per maand met het snelste abonnement van Freedom Internet over het duurste netwerk (KPN). Het prijsverschil was vroeger een stuk groter. Dat komt omdat Ziggo moet blijven investeren en de kosten steeds hoger worden. Concurreren met FttH wordt dus steeds lastiger, en het enige dat Ziggo nog redt is dat niet iedereen FttH heeft.

Ziggo zou kunnen overstappen op FttH, met als eerste migratie de gebieden waar nu geen FttH aangeboden wordt. Dan ben je daar de eerste en straks na het afbouwen van coax nog steeds relevant. Elke slag om de snelheid op coax te gaan verhogen wordt steeds duurder, en die race gaat niet gewonnen worden t.o.v. FttH.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:35]

Triblade_8472 @The Zep Man6 april 2024 08:12
Met PON-gebaseerde FttH deel je glasvezel met de buren.
Dit hing toch af van het netwerk waar je provider op zit?

Ik kan het verkeerd hebben, maar we kennen uiteindelijk maar een netwerk op drie?
- Glaspoort
- KPN
- Open Dutch Fiber

Waarbij ik dacht dat kon wél de verbindingen deelde en ODF niet.

Mocht iemand een aanvulling kunnen doen graag.
latka @Triblade_84726 april 2024 08:37
Mijn netwerk is van kpn naar glaspoort gegaan. Dus het lijkt vooral administratief te zijn. Hier ligt gpon maar elk huis heeft wel een eigen kabel. Mijn indruk is dat gpon voornamelijk gebruikt wordt om te zorgen dat er hoe dan ook kpn infra gebruikt moet worden omdat er in de wijkkast gesplitst wordt door kpn en 2 splitters niet kan oid. Maar ook ik laat me graag verder inlichten
DeComponeur
@latka6 april 2024 12:47
Met name XGS PON kan behoorlijk veel verstouwen en slim belichten al vanuit de centrale. Dit geldt voor een gedeelde glasvezelkabel met splitters verderop, maar ook als iedereen zijn eigen kabeltje heeft. Het scheelt veel energie, al moet gezegd worden dat iedereen thuis wel iets meer energie moet verbruiken omdat daar een ONT wordt geplaatst, of het wordt geïntegreerd met een SFP-module in je Fritzbox bijvoorbeeld.
Wat opvallend is aan GPON netwerken is dat de upload altijd meer dan 10% lager ligt dan de download.
Waarom dat is weet ik (nog) niet, het is ook niet erg verontrustend ;)
De kans dat je last krijgt van je buren op een XGSPON netwerk is zeer gering, inmiddels zijn dat soort verstoringen zeldzaam geworden.
Gedeelde netwerken hebben altijd een nadeel met name als het druk is. Maar in dit artikel wordt gesuggereerd dat dat bij Coax niet zo'n groot probleem is :? Inmiddels staan hier heel wat praktijkreacties die het tegendeel beweren en daar sluit ik mij graag bij aan. De kans op verstoringen tijdens de spits in de avond bij een glasvezelnetwerk zijn significant minder.

Om al het gedeelde verbruik even helemaal even te relativeren hieronder mijn favoriete link die ik wel eens vaker plaats naar het sympathiekste kabelbedrijf van ons land in Veendam. Daar kun je zien dat in de spits het verbruik van de gemiddelde Veendammer iets meer is dan 2Mbits is :+
Dit wil uiteraard niet zeggen dat een netwerk daar ruim voldoende aan heeft, een flinke overcapaciteit is erg noodzakelijk om al het dataverkeer goed te kunnen laten verlopen.
Wat de capaciteit is in een willekeurig Delta, KPN of Ziggo netwerk is, is volstrekt onduidelijk, kabelaars weigeren daar enig inzicht in te geven.
https://www.skv.nl/dataverkeer/
Op deze pagina ziet u het actuele realtime internetverkeer op het kabelnet van SKV in Veendam van alle ruim 12.000 internetabonnees.
Het glasvezelnetwerk van SKV heeft 2 x 40 Gb capaciteit ter beschikking. Uit onderstaande grafiek, die iedere 5 minuten wordt ververst, is het totale verbruik van alle abonnees te zien.
SKV heeft dus ruim voldoende overcapaciteit om abonnees ook in geval van extreme belasting van het internet via de glasvezel in Veendam een goede stabiele verbinding te kunnen bieden.

@MrFax Dat Ziggo zo lang mogelijk coax wil gebruiken is een enorm bedrag.
Elke maand levert die (inmiddels afgeschreven 40 jaar oude) kabel tussen de 15 en 20 euro op per aansluiting. Dat zijn miljoenen, iedere maand weer
Investeren in verdere verglazing zou kunnen maar ze gokken daar niet op. Om een betrouwbare rekensom te maken of verglazen meer rendement oplevert is erg lastig, maar de coax moet een keer vernieuwd al was het maar over 50 jaar.
blissard @DeComponeur6 april 2024 14:13
Het volledig verglazen is voor ziggo ook een probleem omdat ze dan een van de vele aanbieders worden in een markt die behoorlijk concurrerend aan het worden is.
Ze zullen de stap wel nemen maar ik schat in zonder mega investeringen. Beetje ingroei-model.
MrFax @DeComponeur8 april 2024 08:51
Nadeel van de XGS-PON is als iemand op hetzelfde PON-netwerk een AON modem gaat aansluiten en al je buren opeens geen internet meer hebben. En daarna succes voor de monteurs die het probleem mogen gaan zoeken. Echt een groot nadeel van PON.

Naast het feit dat alle pakketjes die jij downloadt ook bij de buren terechtkomen, al zal de ONT van de buren dit negeren. Maar alsnog, een slimme kwaadwillige buur (die kans lijkt me wel vrij klein) zou er iets potentieel iets mee kunnen doen, want het komt wel bij de buren aan.

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 15:35]

DeComponeur
@MrFax8 april 2024 16:01
Afgezien van het feit dat altijd altijd alles te hacken en te kraken is, is het echt niet zo dat iemand 'even heel simpel' het internetverkeer van de straat kan platleggen. De belichting is zo ingericht dat je niet zomaar een bocht kunt nemen ergens anders naar toe. Als je een AON router aansluit op een ONT gebeurd er sowieso niets bijzonders in de buurt en als je een AON router op de (XGS)PON wilt aansluiting heb je in huis ook een andere glasvezelpachtkabel (groen/blauw oftewel APC/UPC) nodig.
Probeer het maar eens, er gebeurd bitter weinig... :z
MrFax @DeComponeur8 april 2024 19:57
Niet waar, en ik denk dat je mij ook verkeerd hebt begrepen. De MC's (Media Converter/Network Transmission Unit) van KPN icm. AON/GoF en XGS-PON zien er bijna exact hetzelfde uit (GeneXis) en hebben dezelfde SC/APC aansluiting. KPN gebruikt 1 standaard FTU voor AON *en* PON. Ben zelf KPN monteur geweest en glasvezelmonteur (lassen).

Ik heb het namelijk al meegemaakt dat een verbinding van een buur eruitlag omdat 1 of andere glasvezelmonteur een verkeerd kastje op de FTU heeft geschoven en dit daarna afgemeld had als niet werkend. Ja vind je het gek 8)7 Niet alleen diegene had geen internet, maar dat verkeerde MC-tje legde wel de rest van de aansluitingen op dezelfde "PON-netwerk" plat. Dat AON kastje negeert namelijk alle TDM-timings en gooit gewoon signalen door de fiber alsof het een dedicated vezeltje is.

Al moet ik zeggen dat het niet handig van KPN was om 2 exact hetzelfde uitziende kastjes te gebruiken voor twee verschillende technieken:

PON:
https://callvoip.shop/506...aar-ftth-type-xgs-pon.jpg
AON:
https://cdn.webshopapp.co...ement-tk01-p2110-eu-1.jpg

Zoek de verschillen zou ik zeggen :')

[Reactie gewijzigd door MrFax op 22 juli 2024 15:35]

devil-strike @Triblade_84726 april 2024 08:40
Weet niet helemaal zeker maar in haarlem schalkwijk doet odf elk huisje eigen fiber tot pop en kpn die hier maand of wat ook glas aangelegd hebt doet dat dan weer via straatkasten(net als bij vdsl)

of daat veel verschil in zit durf ik niet tezeggen, maar bijde zijn iig x-pon
swhnld @Triblade_84726 april 2024 08:52
Lees de vaste netwerk topics op het forum voor de details, maar samengevat komt het erop neer dat de leeftijd van de glasvezel en de apparatuur in de wijkcentrale meetellen.
Ook oudere KPN glasvezel kan gewoon een eigen vezel per woning hebben in plaats van een gedeelde lijn.
dmantione @Triblade_84726 april 2024 10:45
Het "delen" is golflengtemultiplexing, iedereen gebruikt zijn eigen kleur licht. Daarmee kan het over dezelfde vezel, maar je zult elkaar over die vezel nooit in de weg zitten. Het delen is dan ook van een andere orde dan op de kabel, waar je echt het frequentiespectrum met elkaar moet delen.
Help!!!! @The Zep Man6 april 2024 09:42
Het grootste gevaar voor Ziggo is denk ik de beeldvorming gecombineerd met het nu snel oprukken van de beschikbaarheid van glasvezel in ziggo gebieden.

1000/100 of 1000/1000 kun je in de beeldvorming met min of meer gelijke prijzen moeilijk tegen op. Ze verliezen veel klanten.

Als Ziggo zo eigenwijs is om te lang te wachten met het verglazen van het laatste stuk komen ze denk ik snel in de problemen omdat er veel tijd en geld voor nodig is om dat te realiseren en je klanten weglopen bij de vleet.
Sjaakys @MrFax6 april 2024 07:11
Ze hebben de boot gemist met glasvezel en proberen nog elke druppel uit de huidige bekabeling te persen.
1nsane @Sjaakys6 april 2024 11:55
In feite deed KPN het zelfde met koper.

Echter was de rek bij koper er al eerder uit dan bij coax en het feit dat in buitengebieden waar KPN monopolie had met DSL (want geen coax) steeds meer andere providers glas gingen leggen, dwong KPN om toch te gaan verglazen.

Dit soort partijen zijn gewoon reactief enerzijds want waarom veel geld erin pompen tot er een duidelijke negatieve klantencurve ontstaat?

Vanwege aandeelhouders zullen providers nou eenmaal zo lang mogelijk elke euro uit de infra persen die er al ligt.

Vanuit bedrijfsperspectief is dit gewoon te begrijpen maar het risico is wel dat de negatieve curve straks voor Ziggo niet meer om te draaien is.
hbvdh @1nsane6 april 2024 14:00
Ik denk dat het wel meevalt met de overstap van Coax naar Glas, hier in mijn buurt wordt op dit moment glas van ODF aangelegt. Maar als ik vraag wie er in mijn straat allemaal gaan overstappen zijn dat er 2 op 28 huizen, antwoordt Ziggo doet het toch gewoon goed, waarom zou ik overstappen.., van die 2 werkt er één in de IT en de andere is een enthousiaste gebruiker/gamer. De rest boeit het niet.
Mr. Freeze @hbvdh6 april 2024 15:15
Maar als die 2 straks heel enthousiast over hun 2ms ping gaan praten en scherpe welkom aanbieding gaan er wellicht snel meer volgen. Hier in de wijk is het nu 50/50 na jaren ziggo monopolie. Veel mensen zijn bang om wifi te moeten wijzigen of ze zijn “gegijzeld” door hun mailadres wat ze niet kwijt durven te raken.

(Ps. Beide problemen stellen geen fluit voor om op te lossen zoals iedereen hier wel weet)
field33P @Mr. Freeze6 april 2024 19:18
Maar als die 2 straks heel enthousiast over hun 2ms ping gaan praten en scherpe welkom aanbieding gaan er wellicht snel meer volgen
Die ping zal de mensen niet boeien. Alleen het prijstechnische verhaal (en dan moet het verschil ook nog eens dermate groot zijn om mensen tot actie te motiveren)
Lednov @1nsane6 april 2024 13:55
het verhaal met KPN ligt wel iets genuanceerder. In een notendop komt het er op neer dat het glasvezel netwerk van KPN opengesteld moest worden voor concurrenten. En daar had KPN weinig trek in (en terecht ook wel, gezien de kabelnetwerken dat niet hoefden).
Dus toen dat bekent werd, heeft KPN gelijk alle projecten stil laten leggen. Met als gevoel dat er een 10 jaar achterstand is met het verglazen. Een achterstand die wel rap wordt weggewerkt.
dmantione @Sjaakys6 april 2024 09:45
De boot missen is niet de juiste omschrijving: Bedrijfsmatig is het de juiste beslissing, miljarden investeren terwijl coaxnetwerk nog niet aan zijn grenzen zit is, is niet de manier hoe je een bedrijf voert. Wat je dan evenwel moet doen, is je lagere kosten inzetten om een lagere prijs te kunnen leveren als de glasvezelboeren en Ziggo lijkt erg veel moeite te hebben om glasvezel te onderbieden. De prijs is momenteel te hoog, niet dat het product slecht is.
xzaz @dmantione6 april 2024 11:19
Ik snap het dan ook niet; bied gewoon 50/50 of 100/100 aan voor 25 euro per maand. Als dat niet kan ben je gewoon ten dode opgeschreven.
XperiaMark @xzaz6 april 2024 14:51
Maar zou dat wel economisch rendabel zijn dan om die kleine abonnementen aan te bieden voor die prijs? Niet met de bedrijfsvoering van ziggo, waarbij je wel iemand aan de telefoon krijgt, een chat hebt en binnen 2 dagen een monteur kan krijgen. Als daar ook nog de aanleg of vervangen van hoofdaansluiting, apparatuur, kabels en het oplossen van schades in de buitenkabel bij komt kijken. Terwijl de kleine abonnementen ook vaak degene zijn die snel weer overstappen obv concurrerende aanbiedingen. Dus dan heb je die klant binnen voor 12x 25 euro met nog eens een welkomstkorting er van af en is ie zo weer weg ookal lever je perfecte diensten. Daarom is het er nu niet en komt het er ook niet zo snel van.

[Reactie gewijzigd door XperiaMark op 22 juli 2024 15:35]

Heroic_Nonsense @Sjaakys6 april 2024 08:31
En blijven in reclame en belscripts volhouden dat Ziggo echt glasvezel aanbiedt.

Dat die glasvezel niet in de buurt van jouw huis komt, en het laatste stukje gewoon COAX met al zijn beperkingen is, laten ze voor het gemak maar weg.
jaaoie17 @Heroic_Nonsense6 april 2024 09:30
Tja dan hoeven ze net niet te liegen :)
Marctraider @MrFax6 april 2024 08:06
Zelfde hier. Coax is zo rot als wat. Leuk hoor die snelheid totdat je er om de haverklap uit ligt. Over de (in)stabiliteit wordt niet gesproken.
dirk 1964 @Marctraider6 april 2024 11:44
De meeste kabels zijn nu tegen de 50 jaar oud en zijn allang aan het einde van hun technische levensduur. Als het regent dan valt mijn internet steeds uit is een zeer veel gehoorde klacht bij Ziggo.
Marctraider @dirk 19646 april 2024 13:16
Niet alleen dat.

De hoeveelheid keren dat zo'n kabel al is verrot gemaait door werkzaamheden, gros van de kabels zijn al 10x opgelapt.
dirk 1964 @Marctraider7 april 2024 21:41
Helemaal correct niets aan toe te voegen.
machiel @MrFax6 april 2024 07:43
Inderdaad. De hele opzet vanaf de aop, (oude) splitters en bij de gamma gekochte kabels is een bron van problemen en interferentie.
Toine1 @machiel6 april 2024 08:44
De Gamma en Praxis verkopen gewoon Ziggo gecertificeerde kabels en aansluitingen.
Maar ik weet uit ervaring dat het daar totaal niet aan ligt.
Sinds de overgang naar het UPC signaal zijn er nl veel klachten mbt storingen op de tv en dat was ook bij mij het geval. Nu lekker op glas welke ook nog sneller en veel goedkoper is dan heel die Ziggo zooi.
PvdVen777 @MrFax6 april 2024 08:39
Yup, zelfde hier. Aantal jaren geleden van Ziggo afgestapt vanwege steeds weer storingen (buurman het zelfde) welke maar niet adequaat werden opgelost.
Snelheid mag dan net als in de CPU (giga)hertz race van weleer niet heilig zijn, maar je moet wel aanbieden wat de klant vraagt en het moet gewoon goed werken.

Dat is wat mij een beetje bevreemd in dit hele verhaal, want de techniek heeft blijkbaar al voldoende rek voor de te voorziene toekomst.
hbvdh @PvdVen7776 april 2024 13:54
Bij mij een jaar of 7/8 terug, overgestapt op de Horizon box van Ziggo, daarvoor zelden last gehad met tv en internet, werkte altijd wel goed.
Maar sinds de Horizon problemen met of TV of Internet, welkje als laatste resette deed het.
Ziggo langs gekomen, alle splitters en aansluitingen in de meterkast vervangen, leek het even alles weer te doen, daarna weer hetzelfde, weer Ziggo lang, weer alles in de meterkast vervenagen want dat was niet goed, weer even werken, daarna weer drama.
Derde keer Ziggo langs maar nu een monteur die ook verstand had van het kabel netwerk, die de meter er op die zegt ergens in je voortuin of de stoep heeft de kabel een storing, ongeveer 10 meter van de aansluiting.
Bam langs lag precies op de scheiding tuin en stoep een breuk, kabel was nog net niet helemaal door. Dat is vervangen door een nieuwe kabel tot in de meterkast, alles prima. Geen verstoringen meer op 1 keer een algemene na. Geen rekeing van alles gehad en zelfs een paar maanden koting vanwege de overlast!

Monteur drie zij ook dat voor interactive tv het signaal nog net aan voldoende was voor stabiel internet en tv, daarna niet meer. Ik werk in de IT dus gaf bij de Helpdesk niet op en kon met raporten percies aangeven waneer er verstoringen waren, hoeveel mensen worden niet afgescheept met het ligt aan je "Gamma" kabels en zo.

Maar dit kan natuurlijk niet op, als je drie keer een monteur en een grondbedrijf langs moet laten komen om 1 aansluiting te repareren dat kost gigantisch.

Dus in mijn ogen is het halen van hoge snelheden op oude coax dus niet mogelijk in de praktijk. tenzij elke keer een deel vervangen wordt, maar vervang dat gelijk voor glas. Ziggo zal het oude coax netwerk uitmelken tot het niet meer kan, gewoon omdat dat nog veel geld oplevert.
Andros
@hbvdh7 april 2024 10:07
Waren het monteurs van Ziggo zelf of een overwerkte onderaannemer die z'n targets probeert te halen en dat gewoon zegt "we vervangen dat en kijken het wel aan"?
hbvdh @Andros7 april 2024 15:28
2x ZZP 1x Ziggo
PvdVen777 @hbvdh7 april 2024 13:08
Herkenbaar inderdaad. Bij mij en de buurman was het zo ongeveer :
Monteur 1 : ah ik schroef de versterker wel op in kast 1
Monteur 2 : de boel is overstuurd dus ik schroef de versterker in kast 1 omlaag maar in kast 2 omhoog
Monteur 3 : versterker in kast 2 omlaag, ander spulletje in de meterkast
Enz. Enz.
Kabels waren nog maar een paar jaar oud want nieuwbouw, dus daar werd steeds omheen gewerkt. Dat terwijl ze wisten dat er schade was geweest want men kwam eerder al eens tot de conclusie dat er aansluitkabels waren verwisseld om die reden.

Tja, lang verhaal kort, alle prijsverhogingen meegenomen ben je dan wel eens klaar.
hbvdh @PvdVen7777 april 2024 15:31
Dat dus... Zodra de glasvezel opgeleverd is ben ik weg bij Ziggo.
pauldebra @MrFax6 april 2024 10:37
Hier zit ook het addertje onder het gras in het artikel: "Zolang de kabel nog goed is, wel ja."
De kabel hier is niet goed en is nooit goed geweest. Ik ben al meer dan 10 jaar geleden van de kabel van UPC (nog steeds dezelfde koekenbakkers na de naamsverandering in Ziggo trouwens) afgestapt omdat er niets dan storingen waren, niet alleen bij ons maar in de hele straat en nog verder.
Kabel mag technisch een redelijk goed idee zijn, maar de kabels die hier in de grond zitten zijn slecht, de service van UPC/Ziggo was altijd heel slecht, en de administratie deugt ook al helemaal niet...
Hoe goed kabel technisch ook is, hier gaat het nooit wat worden omdat de belangrijkste factor: de firma die het aanbiedt, nooit heeft gedeugd. Het zal vast op andere plaatsen wel goed gaan maar hier (Eindhoven) is het altijd bar slecht geweest. Ik ben blij dat eindelijk, 10 jaar later dan de grote krantenkoppen beloofden, heel Eindhoven glasvezel heeft gekregen sinds ongeveer 2022 zodat iedereen in wijken met slechte coax kabels, kasten en service eindelijk een beter signaal in huis kan krijgen via andere aanbieders.
geewizz25 @MrFax8 april 2024 11:36
Helemaal mee eens.
Ben ruim een jaar met Ziggo aan het vechten geweest en ze erkenden dat er wat fout zat. Had per dag soms meer dan een miljoen errors op zowel de quam als de odfm kanalen.
De ellende begon idd toen ik een docsis 3.1. modem kreeg en daarbij dus ook een hogere snelheid...nou die heb ik nooit gehaald!!
Zeer waarschijnlijk veroorzaakt door de coax die bij ons al sinds medio 1993 in de grond ligt
Hij moet vervangen worden maar Ziggo weigerde dat; ze zouden het wel oplossen in de wijkcentrale/kast; niet dus.
Wilde eigenlijk niet weg bij Ziggo(zat er al toen het nog @Home heette) maar ben uiteindelijk overgestapt naar glas en wat een verademing, sinds augustus vorig jaar geen enkele uitval meer gehad.!!
rene_fb 6 april 2024 06:57
Welke rol speelt digitale tv dan bij die maximale snelheden?

"Om dergelijke hoge snelheden te kunnen aanbieden, moet je het aantal digitale tv-kanalen dat je als provider aanbiedt, zien te minimaliseren. Die tv-kanalen worden via de qam-downstreamkanalen verstuurd en je reserveert dus een stuk van je spectrum dat je voor download had kunnen gebruiken, voor tv-diensten. Je ziet ook dat de kabelbranche overgaat naar IP-tv. Dat is efficiënter en dan hoef je ook geen losse blokken binnen je kabelbandbreedte te reserveren voor tv.
Laat dat nou net het enige nog verblijvende pluspunt van de kabel zijn, geen kastjes en niks nodig, kabel in de tv en gaan...
Als dat ook al wegvalt, is er helemaal geen rede meer om niet naar glas over te stappen...
machiel @rene_fb6 april 2024 07:44
Dan moet het wel beschikbaar zijn. Op veel plekken zal glasvezel (voorlopig) niet komen
Doesnotcompute @machiel6 april 2024 08:24
Zal je even flauwmaken, gisteren is hier de tweede glasvezel de woning in getrokken. Zit nu kpn glas, lokaal glas en ziggo coax. Ziggo wil de coax niet weghalen, dus die ligt nu onderin de kruipruimte, maargoed.

Dit is overigens in OostGroningen, en zelfs hier kun je overal glas krijgen inmiddels. Lijkt me stug dat we hier koploper zijn.
1nsane @Doesnotcompute6 april 2024 11:44
Dat laatste is niet helemaal waar. Juist in dichtbebouwde stedelijke gebieden zoals de randstad (ik woon in DH, dus meegemaakt), is het kostbaar en tijdrovend om glas de grond in te krijgen. Natuurlijk wel met meer adressen om als klant aan te kunnen sluiten maar juist veel stedelijke gebieden, liepen lange tijd achter. Waar ik woon en tot een half jaar terug woonde, werd pas om en nabij een jaar geleden glas onder de stoep gelegd..
dmantione @1nsane6 april 2024 11:59
Wat ook een rol speelde is dat met name in stedelijke gebieden VDSL nog redelijk werkte. De gebieden waar VDSL slecht werkt en wel Ziggo te krijgen is, zijn vanuit de inkomstenkant het aantrekkelijkst om te verglazen.
1nsane @dmantione6 april 2024 12:06
Maar dat is dan ook omdat in stedelijke gebieden overal wel coax ligt ongeveer, zou het er niet liggen, dan was het dubbel interessant want dan zou iedereen overstappen.

Ik kon op mn vorige adres naast coax trouwens ook vdsl krijgen en hoewel ik in de stad woon, was de afstand tot de centrale dusdanig dat een Mbps of 38 download het maximaal haalbare was dus zelfs dat is in de stad niet vanzelfsprekend.

[Reactie gewijzigd door 1nsane op 22 juli 2024 15:35]

dmantione @1nsane6 april 2024 13:11
Zeker. Mijn VDSL-lijntje hier in Purmerend, toch echt geen buitengebied, deed altijd rond de 27 megabps, het was maar marginaal sneller dan ADSL2, wat 24 megabps uit dezelfde lijn haalde. Pas toen er glasvezel lag en het kennelijk rustiger werd op het koper, krijg het lijntje opeens haast, tot soms 35 megabps.

Glasvezelboeren hebben met name de randstad lange tijd ontzien, middelgrote steden buiten de randstad vonden ze het aantrekkelijkst.
Keypunchie
@machiel6 april 2024 08:07
Het gaat hard nu, hoor. Qua huizen is ruim meer dan 80% “passed”. Dat wil zeggen: de kabel ligt in de straat.

De flessenhals is het aansluiten van de huizen zelf. Het passeren van huizen is bulkwerk*, het aansluiten is tijdrovend maatwerk, waar onvoldoende arbeidskrachten beschikbaar zijn. Maar dat is de enige blokkade.

*Overigens een shout-out van respect naar de gasten, die dat werk doen. Dat zijn meer dan 90% gastarbeiders, die voor een mager loontje in weer en wind aan de slag zijn, om te zorgen dat wij onze kattenfilmpjes kunnen kijken…
devilkin @machiel6 april 2024 09:51
Waar ik woon (in België), is er in het centrum van de gemeente glas. En verder niet.
Ik denk dat het wel nog een stevig aantal jaren zal duren eer ze naar de deelgemeentes komen.
Andros
@devilkin7 april 2024 10:12
Proximus en Fiberklaar zijn anders wel een flinke inhaalslag aan het maken. De markt is totaal anders, geen enkele partij vond het ooit interessant om glas aan te leggen in België door de vele lintbebouwing en een publiek dat toch liever bij de grote twee clubs zit, in tegenstelling tot Nederland waar mensen wel een kleinere minder bekende provider willen proberen. En over dat andere buurland in het oosten zullen we maar helemaal niet beginnen zeker...
_JGC_ @rene_fb6 april 2024 08:17
Ik ben inmiddels over op glas, zat helemaal niet te wachten op IPTV met een kastje.
Ik was blij verrast met de app van Odido op mijn Nokia android TV kastje. Zappen is instant, veel sneller dan DVB-C, kwaliteit is ruim voldoende. Ik mis de TV coax niet.
Olaf van der Spek @_JGC_6 april 2024 09:11
op mijn Nokia android TV kastje
Je zat toch niet te wachten op een kastje (met IPTV)? ;)
_JGC_ @Olaf van der Spek6 april 2024 09:20
Die had ik al voor Amazon en Netflix. Voor reguliere tv hadden we DVB-C met een kaart in de TV.
g_v_rijn @_JGC_6 april 2024 12:03
Ziggo heeft een prima TV kijken met de Next Mini*). Geen coax en ci module gedoe.
De Next Mini heeft ook een heel fijne afstandsbediening - welke de lompe en onoverzichtelijke tv afstandsbediening vervangt. Tevens is de ondertiteling excellent. Voor met name de oude tv generatie - mijn ouders - is tv kijken en ook terugkijken van programma's relatief eenvoudig te leren - > alles vanuit 1 interface.
*) IPTV-only

[Reactie gewijzigd door g_v_rijn op 22 juli 2024 15:35]

_JGC_ @g_v_rijn7 april 2024 22:50
Ik heb een jaar of 12 televisie gekeken met een Humax 5050 en een 5200. Uiteindelijk 2 jaar geleden een "nieuwe" tweedehands tv gekocht en een CI+ module, daar mijn koop-smartcard ingestopt.
CI+ was een verademing tov de trage Humax recorders.

De Next Mini krijg je overigens niet zomaar als 14 jaar oude klant met koop apparatuur met een basis tv+internet abonnement.

Ik was er bij Delta of Caiway huiverig voor, overstappen naar glas. De recensies van hun televisie platform zijn niet geweldig. Collega van me hield Ziggo voor alleen televisie en dan internet van Delta. Schreeuwend duur op die manier.

Ik ben met Odido in het diepe gesprongen, gewoon hun Android TV app (wat dezelfde is als ze op hun nieuwe eigen tv box leveren) zonder meerprijs per ontvanger en het werkt gewoon super, beter dan wat ik gewend was van de Humaxen, de CI+ module of die paar keren Ziggo Go.

Voor mij is er geen reden om Ziggo te houden. Ook voor televisie niet. Misschien dat ze me volgend jaar terug zien met een kortingsactie, want Odido is na het eerste jaar ook niet goedkoop meer.
In 14 jaar weinig storingen en als er wat aan de hand was had de helpdesk het vaak binnen 24 uur gefixt. Alleen die prijs...
japie06 @rene_fb6 april 2024 08:02
Ziggo levert toch ook altijd een kastje bij hun TV abonnement? Met IP-tv kan je ook makkelijker tv via een app aanbieden. En via een chromecast makkelijker tv op zolder krijgen zonder een kabel te hoeven trekken.

Maar ook daar zitten weer nadelen aan. Smart-tv's zullen niet in den treuren ondersteund worden. Dan zit je daar met je app.
Carlos0_0 @japie066 april 2024 09:10
Ziggo kan je ook kijken via een app, en ook een Ci plus module in de tv)zodat je geen kastje nodig heb)
Dijkstra02 6 april 2024 10:13
Wat gebeurt er in een nieuwbouwwijk? Stel er komt sowieso glas. Gaat de kabelboer dan nog coax aanleggen? Komt er toch ook nog coax dan kan het zijn dat de aannemer besluit alleen nog utp kabels in huis aan te leggen. Wil je toch coax? Tegen meerprijs kan dat misschien. Als dit scenario de toekomst is dan verdwijnt coax vanzelf.
wim1928 @Dijkstra026 april 2024 14:04
Onlangs is hier een nieuwe flat opgeleverd met 180 woningen er in.
Ziggo heeft daar weer gewoon coax neergelegd.
Terwijl er 20 mtr van die flat glasvezel verdeelkast van Ziggo zit......
Kpn heeft daar glasvezel neergelegd.

[Reactie gewijzigd door wim1928 op 22 juli 2024 15:35]

dmantione @wim19286 april 2024 16:00
Dat is niet helemaal een eerlijke vergelijking: Op dit punt doen KPN en Ziggo namelijk hetzelfde. Stel er moet een nieuwe aansluiting opgeleverd worden en ligt geen glasvezelnetwerk in de wijk. Dan zou KPN nog steeds koperlijnen hebben aangelegd.

Op dezelfde manier kijkt Ziggo naar de infrastructuur in de wijk. Is die coax, dan krijgt ook een nieuw gebouw coax. In nieuwe woonwijken legt Ziggo wel degelijk glasvezelkabels direct naar de huizen. Ook dan krijgt de bewoner overigens nog steeds een coaxaansluiting waar hij zijn apparatuur op aansluit: Er wordt een converter van glas naar coax in de woning aangebracht.

Wel is het zo dat KPN bij de overstap van koper naar glas inmiddels zo ver is, dat het aandeel nieuwe aansluitingen waar meteen glas neergelegd wordt, bij KPN véél groter is dan bij Ziggo.
wim1928 @dmantione6 april 2024 16:35
Het vreemde is 20 mtr van die flat is een glasvezel verdeelkast van Ziggo.
field33P @wim19286 april 2024 19:37
Doet die kast niet gewoon het glas opsplitsen in meer glas naar de verschillende adressen?
Dijkstra02 @wim19286 april 2024 15:48
Ziggo gaat in deze flat de concurrentie aan, ze moeten wel anders is het in de nieuwbouw afgelopen.
Wel benieuwd hoe de verhouding KPN : Ziggo is. Kun je nog overstappen van KPN naar Ziggo of omgekeerd? Zo ja, wat moet er dan aan de kabels gesleuteld worden? Kan mij niet voorstellen dat in ieder appartement een Ziggo en KPN aansluiting aanwezig is.
goochem01 @Dijkstra026 april 2024 12:12
Ligt aan de aannemer. Als je een beetje een geïnteresseerde installateur hebt werken voor die aannemer dan nodigt die de klant uit voor een gesprek en spreekt de wensen door voor de installatie. Hierin kan je dus ook aangeven welke kabels je wilt hebben.
Dijkstra02 @goochem016 april 2024 12:38
Stel de aannemer weet dat in de MK coax plus glasvezel komt. Project met bv. 40 koophuizen. Wat is goedkoper? UTP of Coax? UTP is dunner en naar ik denk (maar kan het fout hebben) makkelijker in de kanalen (soms verstopt) te schuiven. De aannemer/projectontwikkelaar kiest voor UTP en als hij er überhaupt zin in in heeft mag je tegen flinke meerwerkprijs kiezen voor coax. Tsja, wie kiest dan nog voor coax? Stel 80 % kiest UTP, bij het volgende nieuwbouw project krabt de kabelboer zich achter de oren: moet ik mijn netwerk hier nog wel uitrollen?
Andros
@Dijkstra027 april 2024 10:16
Wellicht dat Ziggo daarom met die next mini gekomen is, die werkt immers met ip. Dan is er voor tv al geen verschil meer met een glasboer, enkel de kabel die van buiten binnen komt verschilt, binnen heb je dan enkel nog een modem (incl router/wifi/voip) en een utp netwerk naar de kamers in huis.
goochem01 @Dijkstra029 april 2024 21:54
Standaard krijg je dus bijna niets meer, woningen zijn zo goed als uitgekleed installatietechnisch.

Vandaar dat ik dus aangaf dat een goede installateur elke koper ( ook bij seriematige bouw ) uitnodig voor een verkoop gesprek, levert een beter geïnformeerde klant op en je kunt er als installateur nog wat aan verdienen ook.

Als je dit de aannemer laat doen wordt het een ondergeschoven kindje.

Zowel utp als coax worden in 3/4 buis ( 19mm ) getrokken uitkomend in een inbouwdoos, vervangen is zo dus relatief makkelijk.
dmantione @Dijkstra026 april 2024 11:05
Wat Ziggo op het moment doet is dat ze in nieuwbouwwijken glasvezel aanleggen, maar in de woning een glas-naar-coax-converter plaatsen. Ze bieden dan gewoon Docsis en DVB-C aan zoals overal elders.
field33P @dmantione6 april 2024 19:50
Dat klinkt als een nodeloos omslachtige oplossing die meer problemen veroorzaakt dan het oplost? Zeker gezien Ziggo inmiddels ook al overgaat richting IPTV. Het enige voordeel wat ik hooguit kan bedenken is dat Ziggo dan maar één modem hoeft te ondersteunen, maar dat wordt gelijk weer teniet gedaan door hogere kosten per modem.
dmantione @field33P6 april 2024 20:31
Binnen Ziggo-denken is niet XGSPON maar Docsis 4 de toekomst. Zo'n aansluiting is dan gereed voor Docsis 4, in de zwaarste uitrusting, en mogelijk toekomstige Docsis-versies. Men kan de voordelen van het kabelnetwerk, waaronder DVB-C en bestaande gebouwbekabeling blijven gebruiken. Mocht men in de toekomst toch naar andere techniek overstappen, dan ligt in ieder geval de glasvezel er al en is een kastje vervangen heel wat goedkoper dan nieuwe kabels leggen.
Ikzellef @Dijkstra026 april 2024 14:26
Kan dan ook nog lang duren, het bouwen gaat steeds langzamer.......
Jan Onderwater 6 april 2024 06:21
Nederland en internetsnelheid. Je weet niet hoe gelukkig je bent. Mobiel, glas en coax is vrijwel overal retesnel.
Grimm @Jan Onderwater6 april 2024 08:37
Italië:
In zo'n beetje alle steden glasvezel (1GBdown/100MBup) voor 27,00 euro per maand.
Inclusief vaste telefonie met gratis bellen naar vaste nummers in Europa en gratis bellen naar mobiele nummers in Italië.
Ik weet niet hoe de situatie in de buitengebieden is.

Mobiel: provider TIM (ex staats PTT)
Onbeperkt bellen en SMS'en, 4G / 5G met een datalimiet van 50GB voor 10,00 per maand.

[Reactie gewijzigd door Grimm op 22 juli 2024 15:35]

Jan Onderwater @Grimm6 april 2024 08:53
En buiten de steden? Is daar glasvezel? 27 Euro is minder dan in NL wellicht, maar de salarissen liggen in Italie ook stukken lager.
Grimm @Jan Onderwater6 april 2024 09:06
Ja, de salarissen liggen daar bijna de helft lager.
Maar de kosten van apparatuur en materiaal is hetzelfde als in Nederland en de rest van Europa.
Sommige materialen, gereedschappen en apparatuur is zelfs iets duurder in Italië.
Uitgezonderd auto's en benzine, dat is weer goedkoper dan in Nerderland (Maar ja, Nederland is altijd
al het duurste land in west-Europa geweest v.w.b. autorijden.)
En laten we het maar niet hebben over de huizenmarkt...

[Reactie gewijzigd door Grimm op 22 juli 2024 15:35]

Robbierut4 @Grimm6 april 2024 09:01
Waarom heb je maar 100mbit up? Dan kun je net zo goed COAX gebruiken.
Grimm @Robbierut46 april 2024 09:17
In Italë bestaan (voor zover ik weet) geen kabelnetwerken zoals wij die kennen.
Alle woningen hebben hun eigen antenne.
Een condominio (flat of appartementen complex) heeft bijna altijd een centrale antenne op het dak met versterkers en splitters en wordt alleen gebruikt voor de ontvangst van DVB-T.
DVB-C en/of grotere CATV netwerken bestaan niet in Italië dus er is ook geen "kabel internet".

Waarom de upload maar 100Mb is weet ik niet.

[Reactie gewijzigd door Grimm op 22 juli 2024 15:35]

GertMenkel @Grimm6 april 2024 14:24
Die 100mbps kan gewoon een keuze van de provider zijn, KPN had (heeft?) ook abonnementen van 1000/100 of zelfs 100/10. Voor mensen die niet veel uploaden waren die net een paar euro goedkoper. Ik snap het zelf niet helemaal (alsof thuisgebruikers zoveel uploaden dat het abonnement het verschil zal maken) maar het is niet alleen een Italiaans concept.
Rolfie @Grimm6 april 2024 13:24
Ik had anders waar ik verbleef, buitengebieden, als enige een mogelijkheid tot een straalverbinding van 30/1.
The Zep Man
@Jan Onderwater6 april 2024 06:50
Minstens net zo belangrijk: stabiliteit en effectief geen datalimiet voor vaste verbindingen en steeds meer mobiele verbindingen.
japie06 @The Zep Man6 april 2024 07:57
En met de AMS-IX en veel datacenters in Nederland is de latency ook lekker laag van veel diensten.
R4gnax @The Zep Man6 april 2024 19:58
Minstens net zo belangrijk: stabiliteit
Sinds Ziggo bij mij in de wijk DOCSIS 3.1 uitgerold heeft is het hier anders één grote gore teringbende.
Signaal doet niets als de hele tijd op partial bonding vallen. Binnenbekabeling is het niet; want die is al eerder gecontroleerd en is kraak, en kraakhelder zonder ook maar een sprankje vervorming. Zelfs achter de 15m kabel richting de woonkamer TV.

Alleen gaat er iets fuckie-wuckie in het buitensegment tussen meterkast en straatkast, of straatkast en wijkkast.

Daar zijn in het verleden al eerder problemen mee geweest met wegvallend TV signaal wat een 'lock' op de frequentie verloor en continue korte onderbrekingen in signaal voor internet, waar je met DOCSIS 2.0 niet zoveel last van had, maar wel in de trace data terug kwamen die een monteur ter plaatse in kon zien.

Die is destijds een uur op de knietjes buiten bezig geweest om de hele straatkast opnieuw in te regelen omdat het er een amateur-uur zootje van gemaakt was, en hoewel niet opgelost waren de problemen in elk geval voldoende weg gedrukt. (Dusdanig dat het in elk geval geen issues meer met de TV gaf; waar het om begonnen was.)

Tja-- totdat DOCSIS 3.1 er kwam.
Mag tegenwoordig om de 3 dagen of zo het modem resetten omdat deze op partial bonding is gevallen wanneer de lijn even heeft 'gehikt' en er teveel fouten op een bepaalde frequentieband op zijn getreden, waardoor deze 'losgelaten' wordt.
Verwijderd @Jan Onderwater6 april 2024 09:00
Hier in Spanje heeft vrijwel elk adres de beschikking over glasvezel, ik woon boven op de berg, buiten het centrum en heb al jaren gewoon 1000/1000 met 300 int tv zender, vast telefoon met gratis bellen binnen Spanje voor 35 euro per maand.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 15:35]

Jan Onderwater @Verwijderd6 april 2024 09:04
Hier in Duitsland in veel dorpen kan je snel internet vergeten, net als in Frankrijk trouwens. Je woont buiten het centrum schrijf je, van wat? Een dorp? Kleine Stad?
Verwijderd @Jan Onderwater6 april 2024 09:09
Van een kleine stad. Maar zelf in kleine dorpen heb je glasvezel, of komt het ind ieder geval snel. De Spaanse overheid heeft er alles aan gedaan om dat mogelijk te maken.
En idd in Duitsland kan het nog een drama zijn, bij mijn vakantie woning in Thüringen heb ik nog een oude adsl snelheid
ibmpc 6 april 2024 06:18
Het lijkt er op dat UPC en Ziggo hebben geleerd van COVID. Ik had weleens meetings met Nederland tijdens COVID en je wist precies wie UPC, Ziggo of een andere kabelaar had. Die veel te lage upstream werd volledig dichtgetrokken door de te hoge downstream. Toen we in Nederland woonden hadden we in ons dorp een onafhankelijke kabelaar (niet verbonden aan UPC of Ziggo) die een symmetrische verbinding via de kabel aanbood. Ook al was de downloadsnelheid wat lager dan het landelijk kabelgemiddelde, de uploadsnelheid was echt prima. Ik ben de naam kwijt. Technisch was het dus al mogelijk. Wij hebben nu ook kabel met een lage downloadsnelheid, maar het verschil met de uploadsnelheid is niet zo extreem als bij UPC waardoor de verbinding niet continu dichtslibt. Wij kunnen dus prima thuiswerken. Ook goed dat de kabelaars overstappen op IP-tv in plaats van analoog. Dat maakt dat het PAL/NTSC probleem ook weggaat. IP-tv kan echter alleen slagen als er een standaard komt, waardoor je geen vier afstandsbedieningen nodig hebt om TV te kijken, maar je TV alles kan bedienen.

[Reactie gewijzigd door ibmpc op 22 juli 2024 15:35]

The Zep Man
@ibmpc6 april 2024 06:41
Ook goed dat de kabelaars overstappen op IP-tv in plaats van analoog. Dat maakt dat het PAL/NTSC probleem ook weggaat.
Er is geen analoog signaal meer op de (meeste) kabel. Ziggo heeft FM een tijd geleden uitgefaseerd. De enige broadcast is DVB-C, dus digitaal.

Zoals ik al een aantal keer noemde zullen de kabelaanbieders van DVB-C afstappen. Dat is logisch, want het enige voordeel dat DVB-C biedt is compatibiliteit (kabel, DVB-C tuner in TV of STB, en kijken). Het bespaart geen bandbreedte omdat je ook IP multicast in zou kunnen zetten (zie FttH) en ik vermoed dat steeds minder mensen live lineaire TV kijken, waardoor overgeschakeld wordt op IP unicast. Volgens mij had Ziggo zelfs ondertussen een STB uitgebracht zonder DVB-C ondersteuning.

Verder zijn steeds meer TV-toestellen "smart", en kunnen ze een unicast-gebaseerde applicatie van de kabelaanbieder draaien. Voor oudere TV-toestellen zijn er Android TV en Apple TV-mediaspelers. Voor de klanten die dat maar moeilijk vinden levert de kabelaanbieder alsnog een STB.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:35]

mexmen2 @The Zep Man6 april 2024 08:29
De reden dat ik op dit moment bij Ziggo blijf is voornamelijk dat ik tv kan kijken via de CAM module en dus ‘native’ op de tv en niet via een decoder box interface en losse afstandbediening.

Heb jij voorbeelden van TV’s die unicast of multicast van KPN via een native tv interface kan tonen?

Dat zou mijn overstap drempel flink wegnemen namelijk.
The Zep Man
@mexmen26 april 2024 09:58
Heb jij voorbeelden van TV’s die unicast of multicast van KPN via een native tv interface kan tonen?

Dat zou mijn overstap drempel flink wegnemen namelijk.
Elke TV met Android TV ingebouwd kan bij KPN via unicast live TV kijken. Installeer de KPN-applicatie, inloggen en gaan. Hetzelfde bij bijvoorbeeld Ziggo.

Het kan wellicht ook met andere besturingssystemen, zoals WebOS. Daar heb ik geen ervaring mee.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 22 juli 2024 15:35]

lenwar
@The Zep Man6 april 2024 19:41
Ik wil niet voor @mexmen2 spreken, maar volgens mij heeft hij het over de native ‘tv-functie’, niet een app. Dus hoe je nu met DVB-C kunt kijken met een CI+ kaart.
Dus de functie, dat als je op de 3 drukt op een afstandsbediening dat hij naar NPO3 gaat (in Nederland). (Of zo)
En niet zoeken naar de Ziggo-app, wachten tot hij is opgestart, doorklikken naar tv kijken en dan via een onlogische gidsinterface NPO3 op moet zoeken en die opstarten.
R4gnax @The Zep Man6 april 2024 19:47
Elke TV met Android TV ingebouwd kan bij KPN via unicast live TV kijken. Installeer de KPN-applicatie, inloggen en gaan. Hetzelfde bij bijvoorbeeld Ziggo.
En zodra je TV te oud wordt en geen updates meer aan de app krijgt, ben je de bok.
Eerder zijn er ook al hele meutes geweest die met authenticatie bij de Ziggo Go app problemen gehad hebben. Tot aan gevallen toe waar hun hele account gereset moest worden en waarbij Ziggo dankbaar van de situatie misbruik heeft gemaakt door geactiveerde after-market smart cards, nog van voor de tijd dat je ze enkel nog bij Ziggo à zoveel EUR extra in de maand in kon huren, uit de account te wissen. "Ja, nee-- sorry, meneer. Die kunnen we niet meer opnieuw activeren." En lap; daar zit je dan met zoveel in de maand extra kosten om je status quo te behouden, als je ook nog ergens een smart card nodig had om met comfort direct met één afstandbediening alles te bedienen, bijv. op een niet-Android TV waar de Ziggo Go app niet beschikbaar is.


Overigens-- native IP TV komt er aan. Hetzelfde consortium wat achter DBV-C en -T zit, is hier mee bezig. Dat gaat gewoon een uitzendstandaard worden. Heeft alleen nog tijd nodig.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 15:35]

derx666 @mexmen26 april 2024 08:50
Van KPN weet ik niet, maar ik kijk op m'n Sony TV naar via de Ziggo app naar de TV, gewoon met 1 afstandbediening. Zelfs mijn vrouw snapt het, en dat wil wat zeggen...
HansvDr @The Zep Man6 april 2024 07:32
Bij live sport is DVB C nog steeds een stuk eerder dan iptv. De buurman hoort ons al juichen als hij nog niet veel te zien heeft...
Heroic_Nonsense @HansvDr6 april 2024 08:18
Als het zo doorgaat, is er straks geen DVB-C meer. Daardoor juicht (of vloekt) iedereen weer op hetzelfde moment.
LooneyTunes @Heroic_Nonsense6 april 2024 12:25
Dat is maar de vraag.
Je zal maar net dat exemplaar decoder hebben dat iets trager is. ;)

Kan je leuk testen met DAB.
3 DAB-radio's op dezelfde zender in één ruimte en niet synchroon te krijgen. (zoals dat wèl met FM gaat)

[Reactie gewijzigd door LooneyTunes op 22 juli 2024 15:35]

CriticalHit_NL @LooneyTunes6 april 2024 18:18
Tja dat is de algemene draw-back van digitaal, alles wordt naar mijn idee eerst gebufferd alvorens het geluid eruit komt, afhankelijk hoe goed het signaal e.d. op dat moment wordt verstuurd.

Bij FM analoog is dat wat anders, als ik dit goed verwoord, de antenne pakt het signaal op en zend dit direct uit, elk apparaat die dit signaal oppikt zit dus op dezelfde latency want dat signaal kan niet trager of sneller, wel ruisen.

Net zoiets als livestreams op het internet volgen, als je twee verschillende devices dezelfde stream opent zit er altijd een miniem verschil tussen, of soms wel seconden, ligt eraan hoe traag je apparaat de stream inlaad/buffert e.d.

Storend is dat inderdaad wel, en anders wordt het overal maar speakers hangen die je individueel kan uitschakelen maar wel op hetzelfde signaal zitten en dus dan wel gelijk zouden moeten kunnen afspelen.
aikebah @Heroic_Nonsense6 april 2024 13:02
bijna iedereen... want de mensen in het stadion juichen/vloeken nog altijd eerder (net als nu al ten opzichte van beide groepen thuiskijkers)
Andros
@Heroic_Nonsense7 april 2024 10:22
Tot je buurman een schotel op hangt of digitenne gebruikt. DVB-S2 en DVB-T2 gaan altijd sneller zijn dan welke IP oplossing dan ook.
VHware @The Zep Man6 april 2024 09:21
Het is ook mogelijk om TV over DVB-C via glasvezel aan te bieden. In elk geval TriNED doet dit
https://trined.nl/particulier/instellingen/
Heroic_Nonsense @ibmpc6 april 2024 08:28
UPC en Ziggo zijn al een flinke tijd één bedrijf (UPC heeft Ziggo gekocht, maar is onder de Ziggo-naam verder gegaan). Hoewel één bedrijf, is er nog steeds een merkbaar onderling verschil tussen de netwerken in de voormalige Ziggo- en UPC-gebieden.

Maar dat even terzijde.

Als je nu een Ziggo-abonnement afsluit, krijg je minimaal 25Mbit/s aan upload (tegen een downloadsnelheid van 100Mbit/s). 25Mbit moet snel genoeg zijn om het beeld van een webcam in 1080p door te kunnen sturen natuurlijk, tenzij andere zaken (of huisgenoten) een flink deel van die uploadcapaciteit opsnoepen natuurlijk.

Je kunt bij Ziggo een upload krijgen van maximaal 100Mbit/s (bij een abonnement met 1000Mbit/s downstream). Volgens Ziggo is dat voor normal gebruik ruim voldoende, maar daar ben ik het niet mee eens. In ons kleine gezinnetje tikken we regelmatig ver over de 100Mbit up, dus we zijn erg blij met onze 1000/1000Mbit glasvezelverbinding.

Los van de techniek heb ik in de afgelopen jaren echt een hekel gekregen aan Ziggo als bedrijf. Ze bellen ons vrijwel dagelijks, stellen zich 9 van de 10 keer niet eens voor maar proberen met misleiding het gesprek op gang te brengen (zo zeggen ze dat ze bellen voor een afspraak om een nieuwe glasvezelaansluiting te realiseren, of dat de glasvezelaansluiting van KPN is overgenomen door een nieuwe partij en ze wat gegevens willen checken). Gisteren nog een discussie met zo'n Ziggo-belmuppet gehad, waarin hij aangaf dat Ziggo tot in het einde der tijden meerdere malen per week zal blijven bellen, want dat mogen ze omdat we in de KvK staan ingeschreven.

Loeders zijn het. En dan te bedenken dat ik ooit voor die club heb gewerkt.

En fin, /rant.
delpit @Heroic_Nonsense6 april 2024 11:17
je weet toch hoe je met dat soort belmuppets moet omgaan?

1. je neemt de telefoon op
2. na pakweg 3 seconden weet je, een belmuppet
3. je zegt "oh interessant, wacht even"!
4. je legt de telefoon op zijn rug
5. heb je er echt zin in dan na pakweg minuutje "wacht nog even hoor!"
6. herhaal stap 5 zolang je zin hebt
7. je laat de telefoon liggen tot de andere kant opgehangen heeft

Moet jij eens kijken hoe snel je op het lijstje "deze bellen we niet weer" staat.
Radjesh @Heroic_Nonsense8 april 2024 22:47
Wat doe je als je altijd meer dan 100MBIT up moet hebben? Vroeger moest ik ook het snelste van het snelst, maar nu kijk ik liever naar de kosten. Die download kan ook 2 minuten langer duren, idem als ik een file upload. :Y)
JeroenNietDoen 6 april 2024 09:04
Ik zit op 1Gbit kabel. Ik kan 2Gbit glas krijgen, meer zelfs volgens mij. 1Gbit glas zou zelfs €12,5,- goedkoper zijn per maand.

Het ding is met glas, dat ik zo'n bekrompen provider heb die weigert modems te leveren die in bridge kunnen. En ja, ik weet van de wetgeving over vrij gebruik modems, maar daar moet je nog aanzienlijk wat voor doen om dat erdoor te krijgen.

Daarom. Kabel.
Froos @JeroenNietDoen6 april 2024 10:15
Dan neem je toch een andere provider?

Ik zit bij Freedom, ik heb m’n eigen router gebouwd en daar de glasvezel op ingeprikt. Dat werkt uitstekend en kost weinig.

Het valt mij wel vaker op dat mensen dan zeggen “maar mijn provider doet niet zus of zo”. Dan schop je ‘m eruit. Al die horror stories over wekenlang zonder internet en TV zitten omdat je hebt opgezegd, zijn incidenten. Het komt maar zelden voor. Op de meeste locaties heb je wel keuze, uitzonderingen daargelaten.
JeroenNietDoen @Froos6 april 2024 10:39
Dan neem je toch een andere provider?
De andere provider voor glas hier is KPN. En die kan ook niet in bridge.
Froos @JeroenNietDoen7 april 2024 10:38
Nee maar je kunt vrij eenvoudig een andere router nemen en van het hele probleem af zijn.
Andros
@Froos7 april 2024 10:27
Waarschijnlijk gaat dat iets van Delta zijn, de enige club die geen losse ONT op Gpon/XGS-Pon levert en losse ONT's zijn moeilijk verkrijgbaar of duur. Er loopt al maanden een topic voor op Got...

forumtopic: [Delta XGS-PON Glas] Eigen ONT/modem/router installeren - 2
hipster @JeroenNietDoen6 april 2024 09:53
Same, zat bij een kleine glasvezelprovider, 1Gbit GPON, maar dat was niet stabiel, F1 TV freezes enzo. Overgestapt naar het goedkoopste Ziggo abonnement (Lite, 100/25) en het is stabiel nu. Internetten gaat ook prima, grote downloads duren wat langer maar dat doe ik te infrequent om relevant te zijn.

Keuze gaat op basis van prijs en stabiliteit wat mij betreft, peek bandwidth/latency is voor mij dont care bij het huidige ISP aanbod.

[Reactie gewijzigd door hipster op 22 juli 2024 15:35]

sdk1985 @JeroenNietDoen6 april 2024 16:53
Waarom zou je uberhaupt je modem in bridge zetten? Gewoon de DHCP gebruiken van de geleverde modem en de daarachter je eigen spullen plaatsen.

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