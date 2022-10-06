Ziggo gaat nieuwe Max- en Giga-abonnementen met docsis 3.1-modem leveren

VodafoneZiggo levert sinds deze week standaard modems met docsis 3.1 aan bepaalde nieuwe klanten. Aanvankelijk krijgen alleen klanten met een duur abonnement die, maar later wordt de modem breder beschikbaar.

De provider levert aan klanten van een Max- of Giga-abonnement de F3896LG-ZG, ofwel de F@st 3896 van Sagemcom. Die modem ondersteunt Wi-Fi 6 en docsis 3.1 en heeft een 2,5Gbit/s-poort. Het is niet bekend of die modem al IPv6-ondersteuning heeft. Bij een eerdere test werkte het apparaat alleen nog met IPv4. Ziggo noemt de modem de Connectbox. Het bedrijf had die al langer op de website staan nadat het eind vorig jaar met een test begon onder een aantal klanten. Een woordvoerder van de provider bevestigt nu aan TotaalTV dat de modem vanaf deze week wordt geleverd aan nieuwe klanten van een Max- of Giga-abonnement. In de toekomst krijgen ook nieuwe klanten van goedkopere pakketten, zoals Basic of Start, die nieuwe modem. Hoe dat zit met bestaande klanten is niet bekend.

Met docsis 3.1 kan Ziggo snelheden halen van 10Gbit/s. Dat lukte vorig jaar tijdens testen. Het is nog niet bekend of de nieuwe modemleveringen betekenen dat er ook abonnementen met hogere snelheden worden aangeboden. Het bedrijf wil dat niet bevestigen en zegt te kijken naar klantbehoefte om te bepalen wat de abonnementssnelheden moeten worden.

Door Tijs Hofmans

Nieuwscoördinator

Feedback • 06-10-2022 10:21
271 • submitter: Tommy__W

06-10-2022 • 10:21

271

Submitter: Tommy__W

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Balance 6 oktober 2022 11:00
LOUISVILLE, Colo., Oct. 11, 2017 — CableLabs®, the leading innovation lab for the secure delivery of high speed data, video, voice and next generation services, today completed its Full Duplex DOCSIS® 3.1 specification which significantly increases upstream capacity and enables symmetric multi-Gigabit services over existing hybrid fiber-coaxial (HFC) technology.
Ja dat lees je goed: De DOCSIS 3.1 Full Duplex specificatie (ondertussen hernoemt naar DOCSIS 4.0) viert deze week zijn 5e verjaardag! *O*

De gewone (niet Full Duplex) specificatie van DOCSIS 3.1 komt uit oktober 2013, en is daarmee al 9! In die tijd kon je ook een prachtige iPhone 5S, Intel Haswell (4000-serie) of Nvidia GTX 700-serie kopen.

Maar goed, natuurlijk, van specificatie naar product duurt even. Ontwikkelen, comptabiliteit testen, certificeren, voordat dat met DOCSIS 3.1 voor mekaar was praten we toch al weer over respectievelijk oktober 2015 en januari 2016.

Jaja, maar uitrollen kost ook tijd! In een lab werkend is compleet anders dan in het veld. In februari 2016 had Comcast (ja, deze Comcast) de eerste DOCSIS 3.1 modems geïnstalleerd.

Maar goed, dan heb je een paar steden. Een heel netwerk is een ander verhaal toch? Voor het einde van 2016 had Mediacom zijn hele netwerk op DOCSIS 3.1. En hoe groot was dat?
As a result, virtually all of the 3 million homes and businesses that Mediacom serves across its 22-state footprint will be able to enjoy speeds that are up to 40 times faster than the minimum broadband definition set by the Federal Communications Commission (FCC).
3 miljoen huishoudens. Daarmee zijn ze qua formaat redelijk vergelijkbaar met Ziggo, die een kleine 4 miljoen huishoudens bedient. In enkel Nederland, wat geografisch best wel meevalt vergeleken met 22 Amerikaanse staten.

Maar gezien die verouderde technologie, betalen we vast niet te veel toch?

FD, 18 september 2022: 'Internet kan tientallen euro's goedkoper in Nederland'
Nederlands internet is duur, omdat twee grote partijen de vaste netwerken stevig in handen hebben. Telecomondernemer Taco Jelgersma probeert al jaren dat duopolie open te breken door toegang te eisen tot de kabel van Ziggo. De ACM moet binnenkort beslissen over zijn meest recente aanvraag. Dat de toezichthouder het onlangs op een akkoord heeft gegooid met KPN helpt niet.
Het gevolg is dat Nederland de hoogste internetprijzen heeft in Europa. Bij TIM (voorheen Telecom Italia) betaalt een klant €29,90 per maand voor een 1 gigabit-abonnement. Bij KPN is dat €59, twee keer zoveel.
|:(

Dus jongens, breek asjeblieft die telefoon, TV en glasvezel kabels open. Ga naar een energiemarkt model, waar de netbeheerders afzonderlijk concurreren van de leveranciers. Creëer een gelijk speelveld voor álle aanbieders en reguleer bundelverkoop en netneutraliteit strak.

[Reactie gewijzigd door Balance op 22 juli 2024 19:14]

DeComponeur
@Balance6 oktober 2022 12:54
De energiemarkt is op dit moment nou niet echt een geweldig voorbeeld. ;)
Het nadeel van een open markt is dat als 'ze' het niet kunnen bolwerken de staat alsnog moet bijspringen.
Ik ben niet helemaal tegen hoor maar een gelijk speelveld creëren is erg lastig.
Netbeheerders matsen vaak hun grootste klanten omdat die van origine op dat netwerk zaten.
Bij providers en glavezelkabelaars is dat inmiddels hier en daar nog complexer.
KPN heeft bijvoorbeeld de glasvezel van Sterk Midden Drenthe opgekocht.
Als je daar gaat wonen en een abo wilt van een andere provider, bijvoorbeeld fiber.nl, moet je eerst langs KPN voor een haalbaarheidsonderzoek https://www.kpnnetwerk.nl/haalbaarheidsonderzoek/
Dat is op zijn minst dubieus te noemen en zeker geen gelijk speelveld.
Balance @DeComponeur6 oktober 2022 15:50
De energiemarkt is op dit moment nou niet echt een geweldig voorbeeld.
De energiemarkt kamp met totaal andere problemen dan de internetmarkt. Op die laatste is het simpelweg gebrek aan concurrentie, op de tweede een continentaal leveringsprobleem. Het maakt niet uit wat voor markt we hadden gehad, energie was nu duur geweest. Waren alle energieleveranciers van de staat geweest, dan had de staat op de gasmarkt die giga dure energie in moeten kopen.

Wat niet een probleem is op de energiemarkt, is gebrek aan concurrentie of woeker prijzen/winsten. VodafoneZiggo heeft in 2020 een winst van € 1,9 miljard gemaakt op omzet van € 4,0 miljard. Dat is bijna de helft. En KPN verdiende in 2021 € 1,3 miljard op € 5,3 miljard omzet, een zeer nette marge van bijna een 25%.

Wat zijn "normale" winstpercentages, op een goed functionerende markt? Deze bijvoorbeeld, van de (moederbedrijven van) de 3 grootste Nederlandse energieleveranciers:
  • Eneco (2021): 4,0% (€ 209 miljoen op € 5,2 miljard)
  • E.ON Group (van Essent, 2020): 2,6% (€ 1,6 miljard op € 60,9 miljard)
  • Vattenfall(2020): 4,8% (SEK 7,7 miljard op SEK 158,9 miljard)
De het winstpercentage van ZiggoVodafone is dus 10x zo hoog als al Vattenfall, wat weer (in 2020) het hoogste winstpercentage had de grote 3 op de energiemarkt.

Zelfs ASML, hét stokpaardje van Nederland wat een absoluut monopolie heeft op de leading-edge lithografiemarkt, wat hun systemen al jaren verkocht heeft voordat ze gebouwd zijn en daarmee een gigantische bijdrage levert aan álle chiptechnologie die wereldwijd geproduceerd wordt, maakt met een winstpercentage van 32% (2021) nog niet zulke grote woekerwinsten als monopolist Ziggo met hun coaxkabeltjes.
Empheria @Balance6 oktober 2022 20:54
Daar zit inderdaad de kern van het probleem. Als het lijstje uit dit artikel uit 2019, waar 3500 zakelijke gebruikers naar hun internetprovider is gevraagd nog enigszins relevant is, dan geldt dat KPN een winstmarge van 25% pakt met bijna 40% van de markt, en Vodafone-Ziggo pakt 47% met 29% van de markt.

De diepe zakken van deze partijen zorgen er daarmee voor dat iedere provider die met een lagere marge ook lagere prijzen aanbiedt vrijwel direct een overnamebod in de brievenbus krijgt. Iedereen die concurreert op prijs wegkopen om je monopoliepositie te behouden is een tactiek die je vaker ziet, en dat betekent nooit iets goeds voor de consument.

Wat mij dan verder nog sterk verbaast is dat we voor het lichtnet nog wel werken met een "scheiding der machten", de netbeheerder is een andere partij dan de energieleverancier en die hebben verschillende belangen. Maar de (internet en telefonie-)kabelaars mogen wel vrolijk hun eigen netwerk beheren.

Daarmee is het probleem tweeledig: De provider bepaalt lekker zelf of hij zin heeft om jou van bepaalde diensten te voorzien. Ligt er geen glas in de grond? "Jammer joh, doe het maar met een 300/30 verbinding of ga verhuizen. Oh ja, en de kabel is van mij, dus je hebt ook met mij te maken, ook als je liever met iemand anders in zee gaat."
Door het gebrek aan een onafhankelijke netbeheerder wordt de concurrentie er dus niet makkelijker op. Maar ook als die er wel zou zijn, is de verdeling van rijkdommen tussen providers inmiddels zo scheef uitgeslagen dat er dan gewoon marktaandeel gekocht kan worden om maar de grootste te blijven.

Aangezien de grote kabelaars er alles aan doen om dit zo te houden -door flink te lobbyen en vol te houden dat zij vooral niet het probleem zijn- zal dit op korte termijn alleen nog maar erger worden. En de regering lijkt helaas ook niet van plan te zijn om hier serieus iets aan te doen.
Houtenklaas
@Empheria6 oktober 2022 22:50
Waar haal je die 29% marktaandeel van Ziggo vandaan? Het zit dichter tegen de 50% aan, meer dan KPN nu heeft. KPN is al jaar en dag gevolgd door ACM terwijl Ziggo-VF hun gang kon gaan. Hoezo gelijk speelveld? Daarnaast, lang leve de marktwerking die de VVD in de jaren 80/90 van de vorige eeuw wilde. Dus waarom zouden die commerciële bedrijven een verliesgevende dienst aan jou gaan leveren? Dit wilden we toch? En ja, eens, dit had nooit vercommercialiseerd mogen worden, maar dat is nu wat laat om dat te bedenken.

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 22 juli 2024 19:14]

redfightjuh @Houtenklaas7 oktober 2022 11:56
Dit is niet helemaal fair, je pakt een percentage van de tv providers en niet de breedband verbinding. Wat ik kan vinden ligt het meer rond de 40-45% voor VodafoneZiggo en 35-40% voor KPN in 2021 (zie hier). Tevens heeft KPN nu zijn netwerk al tijden opengesteld voor andere providers maar hoeft dit niet, en dit geldt ook voor VodafoneZiggo wat het dan ook gewoon niet doet. Hierdoor hebben ze samen zo'n groot marktaandeel.

Het zou goed zijn als VodafoneZiggo en KPN zich provileren als netbeheerders en de providers dit "huren" net als bij ons elektriciteitsnetwerk. Dit helpt voor betere concurrentie.
Houtenklaas
@redfightjuh7 oktober 2022 12:45
Nee, in dezelfde link van je staat dat het kabel aandeel van breedband internet circa 50% is. Ziggo heeft een dekking van nagenoeg 100% onder de kabelaars. Die 50% - of wellicht 49% - is dan ook echt van Ziggo: Internet via het kabelnetwerk, dat net als glasvezel snelheden tot 1Gbit/s kan bereiken, blijft met een aandeel van 50 procent het meest gebruikt voor snel internet. (Pagina 3)

Ziggo VF moest gedwongen door ACM een wholsale aanbode maken en had dat klaarstaan op hun website, De dag dat de rechter daar een streep door haalde, heeft Ziggo dat aanbod direct verwijderd. Dat ze dat doen vanuit hun commerciële schoenen snap ik, dat is ook het gevolg van "marktwerking". Maar het zou inderdaad beter zijn als ACM alle partijen gelijk behandeld.

Nu is nog dat er niemand gereguleerd is, maar van mij mag ACM uitspraken doen dat een gedwongen openstelling met vastgestelde tarieven gaan gelden. En dan niet alleen voor KPN, maar ook voor alle andere openbare internet voorzieningen. Prima. Maar ik vrees dat dat inmiddels een utopisch idee is. De lobby vanuit Ziggo en VF op Europees niveau is simpelweg te groot ...

[Reactie gewijzigd door Houtenklaas op 22 juli 2024 19:14]

Empheria @Houtenklaas7 oktober 2022 13:41
Waar haal je die 29% marktaandeel van Ziggo vandaan?
Ik heb een linkje naar het artikel in mijn post staan waar ik die getallen uit heb gevist. Het is een enquete (met een veel te kleine sample size) naar internetproviders onder bedrijven. Dus vooral zakelijke markt.

Het doel was dan ook niet zozeer de correcte percentages geven, maar vooral benadrukken dat VodafoneZiggo en KPN samen een duopolie vormen.

Verder mooi de vinger op de zere plek gelegd. Maar ben het hier niet helemaal mee eens:
maar dat is nu wat laat om dat te bedenken.
Het is nooit te laat om in te grijpen want het alternatief is dat het nog erger wordt. Of je veel kans maakt om op korte termijn iets te veranderen is een andere vraag, maar er is zeker wel noodzaak om aan de bel te trekken.
Houtenklaas
@Empheria7 oktober 2022 16:48
Vooropgesteld dat ik 100% met je mee ga ... Praktisch is ingrijpen zo goed als onmogelijk geworden. Waarom?
  • Beide partijen hebben geen netwerken meegekregen zoals vaak wordt gedacht, daar is dik geld voor ontvangen
  • Het netwerkdeel terugkopen heb ik al eens becijferd op zo'n 20 miljard euro. Stel dat ik er 5 naast zit, dat geld is er domweg niet
  • Ziggo - of liever Liberty Global - heeft de Europese lobby meer dan uitstekend voor elkaar, die blokkeren keurig ACM besluiten
  • Zeker na de pandemie en de huidige energiecrisis, is er simpelweg geen aandacht en vooral geld beschikbaar
Ingrijpen kan dan in mijn optie ook alleen door ACM die een gelijk speelveld oplegt aan het liefst alle marktpertijen. Daar hadden ze ook mee gedreigd na die uitspraak van de rechter dat ze daar vlot met nieuwe regelgeving zouden komen. Sindsdien is het akelig stil ...
Empheria @Houtenklaas8 oktober 2022 23:37
Mooie opsomming, dank daarvoor. Dat geeft ook mooi aan waar de winst te halen valt: namelijk het dwarsbomen van de lobbyactiviteiten.

Lobby bestaat in de regel uit twee strategieën:
1. Liegen, angst aanjagen en onzin verkopen
2. Corruptie en achterkamertjespolitiek

Van de eerste is bewezen dat je die effectief kunt bestrijden door continu tegengas te geven met weerleggingen. Daar is politieke deelname voor nodig door een grote groep georganiseerde belanghebbenden. (Louis Rossmann biedt een mooi voorbeeld van hoe je lobbyisten aanpakt)
Het tweede probleem is hardnekkiger en vereist dat het politieke proces transparanter wordt. Daar zijn onder de huidige wet nog onvoldoende mechanismes voor, en er zou dus meer gestuurd moeten worden op 'full-disclosure'.
Zeker na de pandemie en de huidige energiecrisis, is er simpelweg geen aandacht en vooral geld beschikbaar
De pandemie heeft ook onze afhankelijkheid van internet extreem vergroot. Het vervelende effect daarvan is dat de meeste mensen minder snel geneigd zijn om kritisch te kijken naar iets wat ze van vitaal belang achten. "Wordt het een tientje duurder? Ja ik moet toch internet hebben, dus het moet maar". Alles op afstand en bezuinigingen op personeel op locatie geven de overheid ook een enorme impuls om zaken vooral digitaal aan te bieden.
Je kunt je dan afvragen of het verstandig beleid is om bepaalde investeringen in de internet-infrastructuur weg te laten uit de begroting. Zeker als die gericht zijn op spreiding van risico's (in dit geval dus meer concurrentie, en daarmee minder ellende). Daarmee valt geld onder de categorie "waar een wil is is een weg", en hebben we alleen nog met de "wil" te maken. Dat is een kwestie van genoeg herrie maken.

Ik zeg niet dat dat direct gaat lukken, maar het moet wel gaan gebeuren voordat een gemiddeld internetabonnement €100 per maand kost en je nog steeds eigenlijk maar bij één provider terecht kan. Ik ga er in ieder geval hoogstpersoonlijk alles aan doen wat binnen mijn macht ligt om te zorgen dat die werkelijkheid nooit tot stand komt.
ikbentomas @Empheria7 oktober 2022 10:00
Ik heb even opgezocht wie hier in de politiek iets aan zou moeten kunnen doen.
De commissie Digitale Zaken heeft als thema de Digitale infrastructuur en zij schrijven
De commissie voor Digitale Zaken richt zich op de vaste en mobiele communicatienetwerken waarmee digitalisering mogelijk is. Daarnaast heeft zij aandacht voor de onderlinge verhoudingen en machtsposities op de onlinemarkten.
Het lijkt me dat we daar aan het juiste adres zijn om onze zorgen te uiten en te vragen om acties.

Ik heb dit geschreven naar ze
Geachte mevrouw Kamminga,

Ik schrijf u over de situatie op de markt van vaste netwerken in Nederland.
De situatie oogt mij problematisch om de volgende redenen.

VodafoneZiggo schrijft in een nieuwsbericht dat ze een EBIDTA marge van 48% behaald hebben.
De marge zelf groeide ook nog eens afgelopen jaar met 5%.
Beide zijn indrukwekkende resultaten en knap behaald.

Het probleem wat ik zie is dat deze financiële resultaten niet resulteren in logische gewenste acties.
Men zou verwachten dat als er dergelijke marges te behalen zijn dat er concurrentie zou plaatsvinden omdat er nog genoeg te verdienen valt met lagere marges.
Het netwerk van VodafoneZiggo is echter nog steeds niet opengesteld.
De enige vorm van concurrentie die nu mogelijk lijkt is het aanleggen van complete nieuwe netwerken.

Opvallend detail is ook dat onze Nederlandse prijzen relatief hoog zijn vergeleken met die van andere Europese landen.
Dat blijkt uit onderzoek van het Belgische Test Aankoop, een partij vergelijkbaar met onze Consumentenbond.

Met dergelijke winst zou je ook verwachten dat redelijke investeringen in het netwerk ook mogelijk zouden zijn.
Op dit moment is Ziggo bezig met de uitrol van DOCSIS 3.1 voor hun eerste klanten.
Internetleveranciers van vergelijkbaar formaat in de Verenigde Staten waren hier in 2016 al klaar mee.
Op Tweakers.net staat een mooi overzicht van de vergelijking met het Amerikaanse Mediacom

Persoonlijk zie ik dat de vrije markt hier niet optimaal functioneert.
Voor een goed functionerende vrije markt is het cruciaal dat de overheid ervoor zorgt dat concurrentie plaats vindt.
Aldus bijzonder hoogleraar Annelies Huygen in een interview bij De Correspondent is een sterke overheid een cruciaal onderdeel om marktwerking te bewaken.

Ik stel mij voor dat het model zoals dat wordt toegepast op de energie markt beter zou functioneren, waar er sprake is van een netbeheerder en een leverancier.

U zult beamen dat de digitale infrastructuur van Nederland van een dergelijk algemeen belang is dat het vertragen van investeringen en hoge marges behalen over de rug van burgers onwenselijk is.

Ik hoor graag van u of u deze problemen herkent en of het op de agenda kan komen om deze problemen aan te kaarten. Gezien uw rol in de commissie DiZa met als hoofdthema Digitale infrastructuur kan ik mij niet voorstellen dat ik aan het verkeerde adres ben.
tvtech @ikbentomas7 oktober 2022 11:07
Mooie brief die zeer waarschijnlijk direct de la ingaat en nooit meer het daglicht ziet. Helaas.
Empheria @ikbentomas7 oktober 2022 14:09
Hahah held!

Stel je nou toch eens voor dat hier serieus naar gekeken wordt. Dan hebben we in ieder geval kans dat er ook kritische vragen gesteld gaan worden.
Buiten dat roep ik iedereen hier die zich er kwaad om maakt op om diens favoriete politieke partij eens flink lastig te vallen met dit onderwerp, en dan ook te stemmen op een partij die het ook echt in het programma opneemt.
Internet behandeld als nutsbedrijf (nodig i.v.m. regelen cruciale burgerzaken tegenwoordig via DigID, moet voor iedere nederlander zonder overbodige bullshit toegankelijk zijn), en netneutraliteit voorop.

De ervaring leert dat als er maar genoeg en aanhoudend gezeurd wordt dat iemand het ergens serieus moet gaan nemen. Dan hoeft er nog niet meteen iets van terecht te komen, maar dan is er wel aandacht voor het probleem.
Remzi1993 @Empheria7 oktober 2022 01:51
Het grote probleem is dat onze eigen overheid al die overnames steeds goedkeurt. Ik ruik enorme corruptie.
akooijman @Remzi19938 oktober 2022 00:33
Dat heet lobby. En het schijnt legaal te zijn.
flapstaart @Balance6 oktober 2022 20:53
Die 1,9 miljard is EBITDA ofwel brutowinst. De nettowinst zou volgens wiki in 2020 neer komen op 248,6 miljoen. Met 6,2 procent is dat nog altijd hoger dan de hierboven genoemde energieleveranciers, maar ver van de woekerwinst die jij schetst. Wel appels met appels vergelijken ;)
Argantonis @Balance6 oktober 2022 14:27
Een vergelijking met Italië is ook niet helemaal eerlijk, gelet op de salarissen daar. Een kabel leggen zal daar toch wel iets minder kosten aan arbeidsuren.
RobbieHifi @Argantonis6 oktober 2022 15:16
In Italië heb je op veel plekken een lastigere ondergrond. Vaker rotsen enzo, is toch lastiger graven dan zand, klei of veen.
thunder8 @Argantonis6 oktober 2022 15:18
Arbeidskosten is niet de enige factor. Waar we hier nagenoeg overal zachte grond hebben, zal in delen van Italië juist de bodemsamenstelling voor een aardige kostenpost zorgen, omdat je daar gesteente moet wegbikken en nadien moet opvullen om een kabel te trekken.
WackoH @Argantonis6 oktober 2022 21:43
Je moet ook productiviteit meenemen.
Die is in Italie een lager, al was het maar omdat het geen lollethe is bij 35oC gaten te graven.
Dus het uurloon is weliswaar lager, maar als het dan weer meer uren kost maakt het allemaal niet zo veel uit.
MrMarcie @Balance6 oktober 2022 11:14
Tsja, netwerken, telefoon, energy. We hebben het allemaal geprivatiseerd. En de consument is de dupe. Zou mooi zijn als er een regering was die dat durfde aan te pakken en terug wil draaien. Zal niet zonder slag of stoot gaan maar is voor iedereen beter.
Noresponse @Balance6 oktober 2022 14:13
KPN is de partij die netwerkbeheer heeft en aanbieders diensten aanbied via het netwerk met prijzen die zijn bepaald door de ACM , alle andere aanbieders van netwerken mogen hun eigen prijzen hanteren, waardoor ze geen concurrentie hebben of eentje die er flink voor moet betalen en daardoor afhouden.

Je kan denken aan bedrijven als T-Mobile eigen netwerk, Ziggo die alles afhoudt en ga zo maar door. Als je het over gelijkheid hebt en kansen is het KPN netwerk die daar aan voldoet. Een provider als KPN is daar ook klant uiteindelijk.

Het zou mooi zijn dat men de kabel openbreekt en de prijzen (wholesale etc) overaal gelijk zou trekken zoals bij KPN netwerk.

Een voorbeeld Ziggo heeft een eigen netwerk en kan daardoor stunten. De KPN, T-Mobile, Youfone als provider moet zelf inkopen op het KPN netwerk en verdienen niks als ze het aanbieden voor 35 euro en dat is oneerlijke concurrentie.

[Reactie gewijzigd door Noresponse op 22 juli 2024 19:14]

Nox @Balance6 oktober 2022 16:30
40/100/400GE optics op glasvezel zijn al gemeengoed en goed getest. Wat achterlijk dat we dat niet thuis kunnen krijgen. Echt waardeloos van al die glasvezelproviders.

Sorry, je rant slaat als een tang op een varken. Dit soort dingen kosten klauwen met geld en wij Nederlanders zijn kampioen zeikerts. Krijg je een nieuw modem, blijkt er een on-ontdekte bug in te zitten of meer moeite te hebben met activeren dan vinden we het allemaal klote en waardeloos en zijn we de grootste zeikerts die je kan vinden. En zodra het werkt dan hoor je mensen niet want 'ik merk niks' en dat laatste klopt, je merkt het verschil in dagelijks gebruik tussen 500, 1000 of 2500 Mbps niet of nauwelijks tenzij je de stopwatch erbij pakt en van een goede CDN wat data downloadt.

Neemt niet weg dat het fijn is om te hebben, internet duur is etc. maar je rant is een tikkeltje ongefundeerd (en nee ik werk niet bij Ziggo, heb er geen aandelen enz.)
sdk1985 @Balance6 oktober 2022 16:48
Ziggo is niet bijster snel met de adaptie van nieuwe technieken inderdaad. Tegelijkertijd is er geen enkele aanleiding om te denken dat een door de overheid gereguleerd netwerk wél voor een snelle adoptie van nieuwe technieken gaat zorgen. Waar dat wel is gebeurd zijn constant problemen, denk aan het spoor, water en stroom netwerken. Bij alle drie zijn er tekorten omdat er te weinig wordt geïnvesteerd een is er geen zicht op een oplossing.

Ondertussen heeft de dreiging van die volledige Docsis 3.1 uitrol KPN ertoe bewogen hun DSL techniek los te laten en volledig op glasvezel in te zetten. Dat gaat er op zijn beurt weer voor zorgen dat Ziggo belang heeft bij een snellere uitrol van Docsis 3.1 en zelfs 4.0. Die concurrentie strijd begint gelukkig weer een beetje te werken.
Beeldbuisje @Balance6 oktober 2022 20:26
Ach, jullie hebben in NL tenminste al glasvezel.
Hier in België is men mondjesmaat in enkele dorpjes en steden wat straatstenen aan het wegbreken zodat we met veel geluk ons fibertjes in huis kunnen krijgen.
Tegen de tijd dat iedereen kan aansluiten is mijn dochter van 10 zelf mama geworden...
corpetter @Balance8 oktober 2022 11:50
Ziggo kan ook van elke Node glasvezel doortrekken naar de huizen
Zoals KPN doet
Alleen met docsis3.1 of 4.0 10/6Gbps haalbaar zonder maar 1 spade in de grond te steken,niets openbreken kunnen ze nog jaren concureren met glasvezel .
Maar wat heeft een gemiddeld huisgezin aan die hoge snelden,
https://www.internetvergelijk.nl/info/internetsnelheid/

[Reactie gewijzigd door corpetter op 22 juli 2024 19:14]

LucW2 7 oktober 2022 10:55
Ben bestaande en al heel oude @Home/Ziggo klant heb nog de oude (uitstekend werkende Cisco). Brief ontvangen dat ik binnen 3 weken een modem ontvang en de oude naar de recycling kan brengen.

Betreft de offtopic kritiek die ik in de reacties lees ... klopt helemaal. Ziggo is geen Ziggo meer van voor de fusie met UPC. Toen ging het mis en goed mis. Overstappen naar KPN? ... echt niet, stap niet over naar zwaardere 'boeven'. Heb op zolder nog orders liggen van emails en brieven over de spook facturen in de periode 1978-1981 en na de overstap op destijds @Home al mijn facturen, waren als wat ik werkelijk aan telefoonkosten gebruikte, néé, KPN komt bij mij niet meer in huis.

Met de fusie met UPC en het opnieuw scannen van de kanalen, zette je 5 jaar stappen terug in beeld kwaliteit, blokjesbeeld bij RTL4, Film1 Action werd te zwak, Net5 en RTL8 viel regelmatig uit etc etc
Kan er een boek over schrijven, net als de Ziggo community, op advies heel veel vervangen met geen verbetering resultaat, pas na druk uitoefenen werd de verdeelkast in de straat nog eens bekeken en de volgende dag was alles perfect, maar wel 3 jaar langen horen dat het echt bij jou thuis lag. Helpdesk medewerkers die in slecht verstaanbaar Nederlands hun riedeltje van het scherm aflezen en als je doorverbonden werd kon je het hele verhaal weer opnieuw vertellen en dan blijkt dat je verkeerd was doorverbonden. Heb ook goede helpdesk medewerkers gehad, die begrepen waar het over ging.

Stap ik over? Echt niet, Ziggo is de beste van de mindere keuze, hun combinatie met Vodafone is waarom ik blijf, mijn gratis online virusscanner, mijn 20+20 Gb pakket, ook in Kroatië werkend, de gratis Ziggo Movies & Series L pakket, de Ziggo Go app, die ik ook op mijn Chromecast (woonkamer) en de Nokia streamingbox (slaapkamer) heb en daardoor geen C1 kaart meer gebruik zonder Next kastje gewoon alles kan kijken. Mijn (niet meer voor nieuwe abonnees) dubbel sim op 1 bundel, zo heb ik een Samsung S6 Tab LTE lite tablet met sim en mijn Samsung A51 samen op 1 bundel en dat werk fantastisch op reis, je tablet als TV zonder hotspot.

Overal is wel wat ...

[Reactie gewijzigd door LucW2 op 22 juli 2024 19:14]

Flappie 6 oktober 2022 10:33
Vraag is ook: Heeft deze een Intel Puma chipset?
Staat niet vermeld in de specs welke chipset hierin zit....
https://mediacomcc.custhe...om_fast3896_datasheet.pdf
_JGC_ @Flappie6 oktober 2022 10:37
Slash in 'Delta test kabelmodem met 2,5Gbit/s-ethernetpoort en Wi-Fi 6'

Broadcom dus.
supersnathan94
@_JGC_6 oktober 2022 11:21
Oh gelukkig. Ik heb echt medelijden met de ziggo gebruikers die een puma modem hebben. Dat ze dat uit durfen te leveren is echt triest.

Met realtime zaken zoals VOIP en VPN wordt je er om de zoveel tijd uitgekickt. Zo irritant.
PolarBytes @supersnathan946 oktober 2022 11:46
Een aantal klanten van ons hadden hier ook last van (vooral met voip en gamen) dit is grotendeels opgelost sinds ze er een ventilator op hebben geplaatst. Zelf thuis ook de Connectbox Giga draaien met dezelde oplossing, scheelt hier ook veel packetloss. Op de zaak gelukkig nog een Ubee modem met een zakelijk abbo. Hopelijk bieden ze aan om te switchen naar de nieuwe.

[Reactie gewijzigd door PolarBytes op 22 juli 2024 19:14]

Tjidde @PolarBytes6 oktober 2022 14:09
Sorry maar nee. Als dat de "oplossing" is, is het geen oplossing.

Zeker als die in een meterkast hangt waar niets bijzonder in staat.

Of Ziggo moet de leverancier pushen om een ventilator in te bouwen die de chip koelt of iets dergelijks. Of Ziggo moet gewoon die Puma modems de kliko in gooien. Al is dat wel zonde van alle grondstoffen die erin zitten.

Snap sowieso niet dat Ziggo niet al bezig is met DOCSIS 4 aangezien 4 backward-compatible is met 3.1.
Het is niet dat DOCSIS 4 pas net uit is. 2017 is toch lang genoeg om de kinderziektes eruit te hebben. Al denk ik dat bij een standaard als DOCSIS wel meevalt.
PolarBytes @Tjidde6 oktober 2022 14:19
Het is meer een workaround, oplossing zou zijn om gewoon heel die troep met een Puma chipset bij alle klanten om te ruilen. :+
Steyn_E @PolarBytes6 oktober 2022 15:26
Inderdaad. Wij zijn thuis vertrokken bij Ziggo wegens dat prul. Het was simpelweg onmogelijk om een VOIP sessie open te hebben en tegelijkertijd te gamen. Torrents met een paar honderd peers zijn ook een aardige manier om dat ding over de flos te krijgen.

Destijds was er nog geen alternatief beschikbaar dus zijn we naar T-Mobile glas overgestapt en daar kan ik gewoon m’n eigen modem aansluiten. Geen centje pijn meer.
FPSUsername @supersnathan946 oktober 2022 11:59
Dat was ook de reden dat we over waren gestapt naar KPN toen er eindelijk glasvezel was. Voor wat voor reden dan ook, als er aan de straat gewerkt werd, was er de komende week altijd weer problemen met het internet van Ziggo. Naast dat, de puma chipset was dramatisch voor internet bellen (discord) en een game server hosten.

Ben inmiddels verhuisd waarbij ik nu T-Mobile gebruik en de Zixel T-54 heb gekregen. Ondersteund ook wifi 6 (volgens mij niet 6E). Beetje jammer dat het bereik voor nieuwbouw matig is. Voor wat voor reden dan ook wil m'n telefoon graag verbinden met de Ziggo hotspot van de buren als ik boven ben, maar een extender gaat sowieso nog komen.

[Reactie gewijzigd door FPSUsername op 22 juli 2024 19:14]

supersnathan94
@FPSUsername6 oktober 2022 13:00
Ik heb ook t-mobile glas, maar dan rechtstreeks in een UDM pro. Daarvandaan dan accespoints naar iedere verdieping voor vrijwel perfect bereik (trek gewoon minstens 500/500 op telefoon) voor dat doeleinde
MarcoC @FPSUsername6 oktober 2022 17:43
Geen extenders, bedrade access points aansluiten.
FPSUsername @MarcoC6 oktober 2022 18:01
Ja dat bedoelde ik (alleen verkeerd verwoord). Ik heb nog een KPN extender waar ik OpenWRT op heb draaien, die kan ik nog wel tijdelijk gebruiken als AP totdat ik twee goede APs ter vervanging ga nemen. Ik heb m'n oog op Ubiquity producten, heb goede verhalen van gehoord. Ik hoop dat de AP producten van Ubiquity compatibel zijn met het mesh netwerk dat de Zixel T-54 ondersteund. Heb namelijk niet zo'n zin om een eigen router/modem erbij te nemen.

[Reactie gewijzigd door FPSUsername op 22 juli 2024 19:14]

supersnathan94
@FPSUsername7 oktober 2022 14:12
Ja en nee. Ze zijn “compatible” maar het ondersteund allemaal maar matig roaming op dat moment. Mesh networking is een drama en is ook helemaal niet wat je wil gebruiken als je toch cabled backbone gebruikt. Dan wil je gewoon AP met roaming. Je hoeft dan geen “mesh” want dat is dus wifi onderling.

Gewoon lekker full Ubiquiti gaan voor je APs en dan later een keertje een UDM ofzo eraan hangen.
Darkjacky @_JGC_7 oktober 2022 02:14
Ik heb een tweede aanvullende vraag hierover. Welke netwerk kaart chip gebruikt die modem dan?
Want de Intel Ethernet Controller I225-V en de Realtek PCIe 2.5GbE Family Controller hebben allebei problemen die eigenlijk RMA waardig zijn. Ik heb geen idee of die op dit modem zitten maar dat zou nog een dealbreaker kunnen zijn.
De I225-V houd er gewoon constant mee op en de Realtek klapt er uit bij een UDP stream onder bepaalde omstandigheden. Lijkt me niet handig om dat in je modem te hebben.
RobertMe
@Flappie6 oktober 2022 10:36
In het Ziggo topic kwam langs dat hier een Broadcom chipset in zit. Dus neen, geen brakke Puma.
SupaHotFire 6 oktober 2022 10:31
Dan ga ik ze nu bellen en eis ik dit modem, de huidige Connectbox Giga geeft namelijk om het uur disconnects en in grote mate packetloss incl. 1000Mb/s abbo. Monteur zei dat dit een algeheel probleem is, maar Ziggo het probleem niet erkend doordat er recent rollbacks zijn uitgevoerd qua software voor de Connectbox Giga.
joco @SupaHotFire6 oktober 2022 10:42
hmm dan heb jij wel wat mee problemen dan wat ik heb...

ook ik merk dat als ik de modem echt een tijdje niet reset (en dat is weken) dat ik dan ook drops krijg
bv zoom gaat dan echt ruk...

Ik merk er voor de rest niet zo heel veel van, maar bij audio/video verbindingen merk je het dan heel goed.

1x de modem resetten en ik kan er weer een tijdje mee voorruit
SupaHotFire @joco6 oktober 2022 13:26
Heb je wel eens een constante ping aangezet naar jouw router toe? Het is dan goed te zien hoe de verbinding "echt" werkt.
R4gnax @SupaHotFire6 oktober 2022 13:53
Hoeft niet eens. Je kunt er de modem logs op naslaan en duidelijk zien dat het ding continu signaalverlies heeft. Gaat al fout op de diepere 'fysieke' transport lagen, vziw. lang voordat je bij IP of TCP aan komt.

Het probleem zit 'em in de hardware accelerated packet handling. Deze heeft op de Puma 5 maar net krap aan voldoende resources om aan de 8 downstream channels te voldoen die die chipset ondersteunt. Hardware buffers zijn daarnaast ook veel te klein (aan alle kanten is op die chip beknibbeld) waardoor als deze continu tot aan het maximum belast wordt, deze vol lopen; alles in een lange wachtrij belandt en uiteindelijk packets gedropped moeten worden.

De Puma 6 maakt dat twee keer zo erg omdat het over dezelfde resources beschikt, maar Intel de downstream channels naar 16 omhoog geschopt heeft. 2x zo snel te DOS-en als er extreem veel verkeer over loopt, dus.

Dat is de jitter en loss die je ziet.

De algeheel hoge latency komt omdat Intel e.e.a. op heeft proberen te lossen middels firmware fixes die creatief uitgaand verkeer herordenen, langer bufferen, etc. om te pogen de spikes aan terug inkomend verkeer beter te shapen.

Haalt alsnog geen reet uit als het verkeer is wat niet bidirectioneel is en wat niet pull-based is maar push-based is. Zoals dus bijv. netwerkverkeer op basis van continue UDP broadcasts. Zoals bij VOIP en games veel in gebruik is. Hey kijk; precies de twee soorten applicaties die voor problemen zorgen. Rara, hoe kan dat nou? /s :+


Problemen zijn vrijwel compleet te voorkomen als de ISP niet alle downstream kanalen benut; maar het op 5 à 6 houdt. Dan trekken de Puma 5 & 6 het nog. Maar ja; dan heb je dus ook een verbinding waar de maximale snelheid veel lager ligt en dat adverteert voor bijv. Ziggo natuurlijk niet zo lekker, heh? :+

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 19:14]

SupaHotFire @R4gnax6 oktober 2022 14:07
Klopt. Alleen kun je dan wel goed zien of het met regelmaat is, zoals bij mij. Of dat er minimale problemen zijn op zijn modem.
valkenier @R4gnax8 oktober 2022 09:46
De connectbox (puma6) koppelt op 32 ED 3.0 downstreams. Maar over die chip heb je groot gelijk. Dat een firmware update het opgelost zou hebben, heb ik ook nooit geloofd. Het is een hardware issue.
joco @SupaHotFire6 oktober 2022 13:58
naar mijn router zou altijd perfect gaan, want dat is nog voor de ziggo modem (die in bridge mode staat)

dus dan zou ik iets moeten pingen er net achter..

ik zal de gateway van ziggo eens gaan pingen:

ping 217.121.54.1 -t

Pinging 217.121.54.1 with 32 bytes of data:
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=11ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=11ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=15ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=7ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=10ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=11ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=8ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=9ms TTL=254
Reply from 217.121.54.1: bytes=32 time=11ms TTL=254

[Reactie gewijzigd door joco op 22 juli 2024 19:14]

SupaHotFire @joco6 oktober 2022 14:06
Dit zal ook geen packetloss geven. Ik heb het meer over programma's zoals PingPlotter of Smokeping op een server laten draaien en even een dag of 3-4 laten staan. Dan zou er pas iets uit moeten komen.
BHQ @SupaHotFire6 oktober 2022 17:37
En doe dat dan naar een host, niet naar een router. En pas als loss vanaf een hop begint en alle hops daarna blijft, is het relevant.

Als 1 hop uitschieters heeft maar alles daarna op het pad heeft dat niet (met minstens hetzelfde percentage) dan zegt het alleen dat het apparaat wel iets anders te doen heeft dan op ICMP te reageren.
R4gnax @joco6 oktober 2022 14:21
ik zal de gateway van ziggo eens gaan pingen
Als Ziggo een recente firmware patch voor de Puma chipsets op de ConnectBoxes heeft gegooid, dan zul je het probleem met een ping niet meer zien. Ping gebruikt ICMP en de firmware patch van Intel bevoorrecht ICMP verkeer zodanig dat deze niet meer onderhevig zijn aan de buffer flooding en packet loss in de Puma chip hardware.

Probeer hetzelfde maar eens met een continue traceroute; dat zou dacht ik wel TCP verkeer moeten zijn.

Als je deze problemen met een ping commando wel ziet; dan is dat teken aan de muur dat Ziggo de firmware ook niet up to date houdt. Dat zou op zich ook weer een mooi schandaal zijn. :+

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 19:14]

McBacon @R4gnax6 oktober 2022 18:34
Een standaard traceroute is nog steeds gewoon ICMP (en in sommige gevallen UDP), maar je kunt via libpcap e.d. wel een TCP-based trace doen.

Wij hebben hier ook een heel mooi Puma-based modem en met een constante externe ping (5x elke 5 min) naar ons public IP zie ik bijna heel de dag door zo'n 80% packet loss en een latency van 200-300 ms. :D De monteur zei wel dat de firmware helemaal up-to-date was dus
de firmware patch van Intel bevoorrecht ICMP verkeer zodanig dat deze niet meer onderhevig zijn aan de buffer flooding en packet loss in de Puma chip hardware
is misschien niet helemaal waar, waarschijnlijk bij genoeg load zal ook dat niet meer lukken.

Maybe maar eens proberen om dit nieuwe Broadcom modem te fixen bij Ziggo, ook al hebben we een Complete-abbo. :') Het hele AOP is net zoals bij anderen hier in de comments in ieder geval alvast wel vernieuwd.
_JGC_ @joco6 oktober 2022 11:53
Klant van me heeft een Hitron modem op zakelijk account, ook met Puma6 chipset. Die heeft modem inmiddels achter zo'n ouderwetse schakelklok zitten waarbij 1 nokje uitgeschakeld is. Modem gaat elke nacht een kwartier van de stroom.
Zonder regelmatig een reset te doen wordt dat modem traag en uiteindelijk instabiel. Heb dat inmiddels bij meerdere Hitron modems gezien, dus het is een producteigenschap :X.
RobertMe
@SupaHotFire6 oktober 2022 10:38
Die problemen zullen hoogstwaarschijnlijk komen door de Intel Puma chipset. In dit modem zit een Broadcom chipset die deze problemen logischerwijs niet kent. Hetzelfde geldt overigens voor de UBC1318 die je ook kunt krijgen van Ziggo als je maar genoeg klaagd en geen wifi nodig hebt / het ding toch in bridge hebt staan.
SupaHotFire @RobertMe6 oktober 2022 10:52
@RobertMe Klopt. Echter, is de Connectbox Giga voorzien van een Intel Puma 7 ipv 6. Of is het de algehele line-up van Intel modemchips?

Heb gebeld en krijg nu de Ubee UBC1318ZG inderdaad (heb wel een zakelijk abbo). Hopen op het beste _/-\o_

[Reactie gewijzigd door SupaHotFire op 22 juli 2024 19:14]

RobertMe
@SupaHotFire6 oktober 2022 10:58
Wat ik eens gelezen meen te hebben speelt het bij de Puma 7 minder, maar is het probleem wel nog aanwezig.

V.w.b. dat je de Ubee krijgt. Waarschijnlijk een gelukje dan als zakelijke klant. Normaliter ruilen ze die niet zo makkelijk om met het argument dat deze alleen voor zakelijk zijn.

Zelf heb ik er een sinds de introductie van IPv6 in bridge. Dat kan alleen met de ConnectBox & Ubee. Klanten die IPv6 wilden konden op aanvraag het modem laten omruilen met keuze voor het nieuwe modem. Zelf had ik nog een antieke Cisco modem only (dus ook echt maar 1 LAN poort, eigen router verplicht die uiteraard dan extern IP kreeg) en alleen om die reden al gebruik gemaakt van het omruilen, voor de Ubee, om later niet alsnog geforceerd een Puma "prul" te krijgen.
R4gnax @RobertMe6 oktober 2022 11:47
Wat ik eens gelezen meen te hebben speelt het bij de Puma 7 minder, maar is het probleem wel nog aanwezig.
Hardware-level mitigations meen ik; maar idd alsnog lapwerk. Bij de Puma 5 en 6 moet er in firmware en software omheen gewerkt worden en dat is helemaal een ramp.
ataryan @SupaHotFire6 oktober 2022 13:55
Ziggo heeft bij mij, na bijna een maand uitgebreide tests, het 'Giga' probleem erkent en een oudere firmware erin geflashed. De problemen bij mij(n blok) waren gekomen na onderhoud in de zomer. Heb voor de duur van ruim 2 weken elke storing de tijd en duur geregistreerd terwijl zij de logging op het modem aan hadden staan.

Door samen te werken zijn we er door tests achter gekomen en ondertussen bleek het idd een veel groter probleem te zijn. Echter: is dit iets waar je gewone gebruikers aan bloot wil stellen ? Dat grapje kost ze wel klanten. Derdelijns gaf aan dat deze nieuwere modems er aan zaten te komen: zij zijn natuurlijk ook niet blij met al deze 'Giga' overhead en willen klanten bij problemen graag overzetten [?]
Miglow @ataryan6 oktober 2022 15:30
Dat zal ze helemaal niet zoveel klanten kosten. Mensen met een koperlijntje van max 50-60-100Mbit zullen toch wel blijven. Idem voor mensen met KPN GPON, want die blijft met hun prijzen netjes Ziggo volgen en concurrentie onaantrekkelijk duur.
leonatos @SupaHotFire6 oktober 2022 15:38
Ik had dat probleem ook (in voormalig UPC gebied), toen bleek dat de hoofdaansluiting moest worden vervangen door een nieuwe, er is een monteur langsgeweest om dat te doen en sindsdien is het probleem opgelost.
soulcrusher @SupaHotFire7 oktober 2022 09:44
Ik heb ook meteen gevraagd of ik dit nieuwe modem mag ter vervanging van de Connectbox Giga (die ik nota bene 3 weken geleden gekregen heb toen ik naar Internet Giga upgrade. Ik was dus net te vroeg voor dit nieuwe modem). Ze vertelden me dat ze op dit moment geen F3896LG-ZG kunnen geven aan bestaande klanten, maar boden me wel meteen de UBC1318ZG aan die ze voor zakelijke klanten hebben. BC1318ZG heeft geen Wifi, maar mijn modem staat in bridge mode dus daar heb ik geen last van. UBC1318ZG heeft geen Puma chip.

Het loont dus wel om contact op te nemen en te vragen naar een vervangend modem. Ik zou natuurlijk meteen inzetten op de UBC1318ZG, wie weet lukt het bij iemand anders wel.
HerrPino 6 oktober 2022 10:36
Leuk die snelheden van 10Gbit/sec ... maar wanneer komt nu eerst eens een fatsoenlijke uploadsnelheid. Met thuiswerken is het toch wel fijn dat dat ook gewoon oke is. Ik heb een 1Gb abbo, maar uploaden gaat nog altijd maar met max 50Mbit ... en dat is best triest te noemen.
Croga @HerrPino6 oktober 2022 11:00
Wij werken met 2 ITers thuis over VPN en in de cloud en hebben nog nooit problemen ondervonden met onze 20Mbit upload. Tegelijk Teamsen terwijl Netflix aan staat is geen enkel probleem en ook bestanden uitwisselen met de cloud hebben we nog nooit beperkingen in ondervonden.

Bij veel tweakers zie je dat de interne infrastructuur veel vaker de boosdoener is dan de beschikbare externe bandbreedte.
MiBe Communitymanager @Croga6 oktober 2022 12:17
Ligt er echt maar net aan wat je doet. Toen COVID uitbrak woonde ik nog in een appartementje zonder glasvezel (waarbij ook de wijkcentrale te ver weg was om fatsoenlijke snelheden te halen over DSL) en was ik dus min of meer veroordeeld tot Ziggo (met bijbehorende beperkte uploadsnelheden). Als ik dan met de video-editor wat ruw videomateriaal in 4K-resolutie heen en weer probeer te slingeren wordt die beperkte upload toch wel even pijnlijk duidelijk. Inmiddels ben ik verhuisd (niet specifiek om die reden overigens, maar het is een fijne bijkomstigheid :P ) naar een huis met 1000/1000 glas, dat is toch wel een verademing.
RobertMe
@MiBe6 oktober 2022 12:42
Er zijn natuurlijk ook altijd uitzonderingen die ee regel bevestigen. Videos, fotos, en dat soort materiaal kan wel een issue zijn als je daar voor je werk de hele dag mee bezig bent en moet up- & downloaden. En zo zullen er vast nog meer beroepen / toepassingen zijn waarbij je een hogere upload goed merkt.

Zelf ben ik programmeur, en hoef ik maar wat regeltjes tekst die gecomprimeerd zijn over de lijn te gooien. Dus ondanks "IT baan" kan ik mij waarschijnlijk nog redden met een upload snelheid van 1Mbit/s :p
Finraziel @RobertMe6 oktober 2022 14:23
Ja, inderdaad. Ik ben zelf meer een soort van data analist en werk vooral met sql en excel. Ik heb gigabit glas, maar de vpn server van het werk beperkt de bandbreedte tot pakweg 3 Mbps. Totaal geen probleem voor mij... Zo af en toe heb ik een heel zwaar Excel document van zo'n 600 MB, dat duurt dan wel even... Maar het is niet alsof ik de hele dag dat heen en weer zit te pompen :+
Verwijderd @Croga6 oktober 2022 11:11
Ik liep er als alleen thuiswerker wel tegenaan, is erg persoonlijk.

Mijn interne netwerk zit wel goed, 2.5Gb, alle iot apparaten in hun eigen vlan, goed afgeschermd van de rest van het netwerk ivm brakke (of geen) updates van fabrikanten. Alleen het kabelmodem is een bottleneck. 1Gb ethernet en een hele brakke upload, wat vooral deploys heel erg vertraagt.
supersnathan94
@Verwijderd6 oktober 2022 11:23
Want jij deployed vanaf lokaal?

Klinkt als iets waar central automatisering een hoop risico’s kan wegnemen, maar dat is even zonder context dus kan het mis hebben.
Verwijderd @supersnathan946 oktober 2022 11:28
Even wat nuance, want ik deploy heel vaak vanaf lokaal, maar deployen van productie releases gaat centraal.

Testen van development branches gaat echter via dezelfde cloud, spin up een nieuwe servers en deploy vanaf lokaal. Effectief wordt er zo natuurlijk meer vanaf lokaal gedeployed dan centraal. Vaak genoeg dat ik iets test voordat ik een pull request doe en dan is het niet eens mogelijk om centraal te deployen.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 19:14]

supersnathan94
@Verwijderd6 oktober 2022 12:58
Ja begrijpelijk hoor, maar dat klinkt als iets wat ook te automatiseren is op een branch. Klik op de knop en je servertje wordt ingespoeld zeg maar.
Qlimaxxx @Croga6 oktober 2022 11:24
Netflix is verkeer dat naar je toe komt, dus heeft vrij weinig met uploaden van doen. Als je met Teams het (video-)bellen bedoelt dan is dat ook niet bepaald belastend voor je upload. Dan heb je vooral een stabiele verbinding nodig.

Bestanden delen is het enige dat je noemt dat je upload zwaar kan belasten, maar hoe vaak komt het (na de initiële backup) voor dat je gigabytes aan data de cloud in moet slingeren?

Ik ben zeker van mening dat men meer aan 200/200 zou hebben dan aan 1000/50, maar ik denk dat je vanaf 50Mbit/s upload en zeker 100Mbit/s of meer erg goed uit de voeten kan.

Een van m’n klanten heeft 3 winkels die een internetverbinding delen (2 meubel zaken en een keuken zaak) en die zaten vroeger op 10/10 (nog geen 5 jaar geleden). Dat was aan de krappe kant, maar het verschil met 100/100 wat ze nu hebben is ook niet enorm en dat is ruim voldoende.

Een andere klant, studentenhuis met 15 appartementen is pas sinds vorig jaar naar 500/40 gegaan en kan daar prima mee uit de voeten.

Als je grafieken van dataverbruik bekijkt zie je slechts af en toe pieken naar de maximale snelheid. Het is fijn om te hebben, maar er zijn veel mensen in Nederland die veel sneller internet hebben dan dat ze in 99+% van de tijd nodig hebben.
uiltje @Qlimaxxx6 oktober 2022 15:46
Ik had ook 512/64 in mijn studentenhuis met 12 kamers, werkte redelijk goed. We hebben het dan wel over kilobits hé? Alleen die gast die ging torrenten was een probleem. Niet zozeer vanwege de snelheid maar omdat het tot router gehackte modem maar een klein aantal NAT verbindingen had. Aan de andere kant: als je een modem gewent bent dan is het al snel goed.
CAPSLOCK2000 @Qlimaxxx6 oktober 2022 16:43
Als je grafieken van dataverbruik bekijkt zie je slechts af en toe pieken naar de maximale snelheid. Het is fijn om te hebben, maar er zijn veel mensen in Nederland die veel sneller internet hebben dan dat ze in 99+% van de tijd nodig hebben.
Dat klopt maar het is ook wel heel normaal om veel meer te hebben dan je ooit nodig hebt.
Mijn gas, water en elektriciteit gebruik ik ook nooit op volle capaciteit. Het is moeilijk om te zeggen waar de grens tussen nodig en makkelijk ligt.

Gigabit upload ervaar ik nog wel zo, al is de limiet nog altijd de aansluiting, niet mijn apparatuur. Maar we zijn er ook niet ver meer vanaf.
Qlimaxxx @CAPSLOCK20006 oktober 2022 18:33
De meeste providers passen anders aardig wat overboeking toe. Voor het geval dat je niet weet wat dat is: een wijkkast heeft dan bijvoorbeeld als Uplink maar 10% van de capaciteit van alle aansluitingen bij elkaar. Als iedereen dus tegelijk vol gaat zitten downloaden of uploaden, dan haalt niemand de beloofde snelheid. En waarom komen ze hier mee weg? Bekabeld haal je namelijk vrijwel altijd de beloofde snelheid op glas en kabel… dat is omdat zo’n situatie bijna nooit voorkomt. Als de provider daadwerkelijk dezelfde capaciteit naar een wijkkast zou leggen dan zou het veel duurder zijn (vooral het stukje in backbone van de provider).

Als je het model zou willen toepassen dat bij energie toegepast wordt, dan zou je weer met databundels moeten gaan werken. Lijkt me ook niet bepaald wenselijk.

Er zit natuurlijk ook wel een verschil tussen internet en energie gebruik. Ook al zou je dezelfde theorie kunnen toepassen dat die pieken niet altijd tegelijk er zijn (wat denk ik bij stroom of gas wel meer het geval is), als je stroom uitvalt is dat een veel groter probleem dan wanneer je ineens met 25% van je snelheid download.

Grappig trouwens dat je dit aanhaalt. Ik las laatst op Tweakers dat ze van plan zijn om, in plaats van op verbruik, op capaciteit te gaan factureren. Dus hetzelfde model als met vast internet. Dit omdat de kosten vooral in het transport zitten en niet zo zeer in het verbruik (ivm zonnepanelen en het feit dat de aanbieder geen overboeking kan toepassen).
Polderviking @Croga6 oktober 2022 11:11
Er gaat ook niemand problemen krijgen als ze dat gigabit gewoon weer afserveren en terug gaan 50 of 100 megabit down.
Maar dat is dan ook niet het punt...

Je kan prima meer upload willen terwijl je geen "problemen" hebt.

[Reactie gewijzigd door Polderviking op 22 juli 2024 19:14]

latka @Croga6 oktober 2022 15:02
Beetje afhankelijk van wat je doet. Ik moet wel eens een flinke brokken data of software heen en weer slepen en dan is die upload toch echt wel de bottleneck. Zit nu op glas en kan een deploy naar productie nu in ongeveer 10% van de tijd doen.
deniz280 @HerrPino6 oktober 2022 11:19
Mijn KPN 1GB netwerk heeft zowel download als upload 1GB via speedtest :)
chrisboers @deniz2806 oktober 2022 11:49
En hoe vaak gebruik je dat nou effectief? waarschijnlijk vrijwel nooit en zelfs dan zou de extra wachttijd verwaarloosbaar zijn.
Vrijwel niemand maakt op dagelijkse basis backups naar de cloud oid en heeft dus echt iets aan die symmetrische snelheden.
PatrickH89 @chrisboers6 oktober 2022 12:07
Dus omdat niemand zijn hele lijn 24/7 voltrekt heeft niemand een goede uploadsnelheid nodig? 8)7
corpetter @PatrickH896 oktober 2022 14:16
Als er veel vraag moest zijn bij Ziggo over de upload,dan hadden ze die al lang opgetrokken naar 100Mbps
Delta Zeeland bied al 2 jaar 120Mbps up over coax.
https://www.delta.nl/nieu...-in-zeeland-tot-125-mbps/

[Reactie gewijzigd door corpetter op 22 juli 2024 19:14]

latka @corpetter6 oktober 2022 15:03
De vraag was er wel, maar er was hier geen concurrentie: het was ziggo of sterf. Nu ligt er glas en gaat ziggo langzaam signalen geven dat ze ook aan de upload werken. Was maar een jaar of 5 klagen voor nodig..
PatrickH89 @corpetter6 oktober 2022 14:21
Tja, ik denk meer dat Ziggo best wel kan teren op het feit dat ze de enige optie zijn in veel gebieden, dus ik weet niet of je dat zo makkelijk kunt claimen. Mijn enige alternatief (momenteel) is 20Mbit DSL. Down welteverstaan.

[Reactie gewijzigd door PatrickH89 op 22 juli 2024 19:14]

corpetter @PatrickH896 oktober 2022 14:51
Telenet staat in Belgie met coax veel verder dan de concurentie
98 % kan in Vlaanderen 1Gbps krijgen via Telenet met 40 of 50Mbps up
In waals gedeelte is Telenet niet aanwezig.
19% van de bevolking heeft nu de mogenlijkheid Fiber TTH te nemen,via proximus Edpnet
Veel te laat begonnen met uitrol FTTH
Erwin1967 @corpetter6 oktober 2022 23:25
Blijkbaar investeert Delta wel in hun netwerk en laat Ziggo het maar een beetje op zijn beloop. Hoelang horen we al dat Ziggo bezig is met de nieuwe standaard? Tevens behoort Ziggo, als monopolist, niet te bepalen wat belangrijk is voor zijn klanten. In Rotterdam is er nauwelijks glasvezels en zijn de meesten overgeleverd aan de grillen van Ziggo. Persoonlijk vind ik het schandalig dat je wel symmetrisch 1000/1000 Mbit kan krijgen in een klein dorpje op het platteland maar dat Rotterdam het maar niet voor elkaar krijgt. Enkel dankzij de Ziggo en KPN die de huidige situatie wel prima vinden om de klanten uit te melken met een technisch achterhaalde verbinding.
chrisboers @PatrickH896 oktober 2022 12:52
Dat zeg ik niet, ik zeg dat de wens voor symmetrische snelheden meestal ingegeven is door een 'gevoel' die niet gestoeld is op daadwerkelijke behoefte.
Erwin1967 @chrisboers6 oktober 2022 23:26
Je hebt zeker nooit een fotoboek gemaakt waarbij je dan een uur kunt wachten en hoopt dat het uploaden niet voortijdig wordt afgebroken.
chrisboers @Erwin19677 oktober 2022 09:00
Jazeker wel, maar dat ligt voornamelijk aan de brakke software van de fotoboekleveranciers. Een album met 100+ foto's mag natuurlijk geen enkel probleem zijn.
uiltje @chrisboers6 oktober 2022 15:52
Voor uploads en backups enzo zou het mij juist wel handig zijn. Ook uploads naar het bedrijfsnetwerk komen zeer regelmatig voor. Maar dan moet de server wel eerst sneller worden; daar heb ik echter minder invloed op (en minder latency is minder latency).
deniz280 @chrisboers6 oktober 2022 13:33
Je vraagt me eerst iets en vervolgens zeg je vrijwel nooit. Mag ik zelf ook nog antwoord geven? ;) :9

Ik heb wel dagelijks te maken met grote bestanden ophalen of uploaden en dan heb ik het over bestanden van 20-60GB.

Dus ik ben erg blij met deze snelheden. Nu haal ik ze binnen 3-13 min op ipv 1-2 uur.

Nog iets, ik wou dit eigenlijk al sinds 2015 hebben toen ik al actief aan het livestreamen was en toch heel erg merkte dat ik elke keer met connectie problemen kwam doordat mijn upload gewoon te laag was en de providers in mijn buurt dit niet aanboden.

Overigens deel ik de netwerk nog met 3 andere mensen die allemaal hier actief gebruik van maken (Youtube/Steam/2x IPTV (1440p)/ 4x mobiel) Dus is 1GB zeer fijn zo dat ik de komende jaren hier niet tegen aan loop aangezien ontwikkelingen steeds meer vereisen qua data

[Reactie gewijzigd door deniz280 op 22 juli 2024 19:14]

deniz280 @chrisboers6 oktober 2022 13:45
Ah op die fiets :P
FPSUsername @deniz2806 oktober 2022 11:52
Een van de voordelen van glasvezel ;)
deniz280 @FPSUsername6 oktober 2022 13:39
Exact. Voorheen Ziggo gehad en dat stoorde me enorm qua upload snelheid icm de prijzen wat ze ervoor vragen. Het was nogal een no-brainer om direct over te stappen naar glasvezel zodra ik dit kon.
Klaus_1250 @HerrPino6 oktober 2022 10:47
Voor een hogere upload, moet men Docsis 3.1 upload kanalen gaan ondersteunen. Tot voor kort liep alles qua upload nog op Docsis 3.0. Nu de frequentie ruimte er is, kan men gaan overschakelen (mits de centrales geschikt zijn). Ik ben twee weken terug over gegaan op Docsis 3.1 upload kanalen, maar ik denk dat men nog een lange weg te gaan heeft.
Hopelijk volgend jaar, alhoewel ik dan al op glasvezel zit.
410Gone @HerrPino6 oktober 2022 14:32
Waarom stap je niet over op KNP, ik heb 1Gbps up & down.
Erwin1967 @410Gone6 oktober 2022 23:27
Dat gaat niet als er enkel een 2 aderig koperlijntje ligt dat al meer als 25 jaar oud is.
RobertMe
6 oktober 2022 10:35
Ziggo levert toch al alleen Docsis 3.1 modems? Ook de "oude" ConnectBox Giga en Ubee UBC1318 werken met Docsis 3.1. In bepaalde regios hebben ze zelfs proactief modems omgewisseld voor een ConnectBox. En als je contact hebt met Ziggo krijg je ook vrijwel meteen een nieuw modem als je nog geen Docsis 3.1. model hebt. Zelf heb ik in februari gebeld voor abo aan te passen en korting, en toen vertelde medewerker mij meteen dat ik een nieuw modem zou krijgen omdat ik "een oud modem had". Alleen wist hij niet van het bestaan van die Ubee UBC1318 af.

Wat dus nieuw is aan dit specifieke nieuwe modem uit het artikel is Wifi 6 & 2,5Gbit/s. Niet het feit dat deze Docsis 3.1 ondersteund.
musiman @RobertMe6 oktober 2022 11:10
Het zou pas nieuwswaardig zijn wanneer Ziggo vanaf nu standaard een Docsis 4.0 modem zou gaan uitleveren. Dan heb je gelijk de mogelijkheid tot symmetrische up- en downloadsnelheden.

[Reactie gewijzigd door musiman op 22 juli 2024 19:14]

chrisboers @musiman6 oktober 2022 11:45
Als dat een doelstelling van Ziggo zou zijn, zou dat inderdaad een optie kunnen zijn geweest. Ik heb niet de indruk dat symmetrische snelheden een wens/doelstelling van Ziggo is.
michielonline @chrisboers6 oktober 2022 12:52
Klopt, tijdje met een medewerker staan praten en die gaf aan dat ze intern berekend hadden dat 70mbit up voor ieder gezin gewoon voldoende zou moeten zijn. Toen ik vroeg waarom ze dan gbit abo's verkopen aangezien dat in principe ook niemand nodig heeft werd het stil :) Maar lijkt er dus inderdaad op dat het een strategie/marketing keuze is om niets met symmetrisch internet te doen.

Ik ben juist overgestapt naar KPN glas vanwege upstream icm veel thuiswerken met twee personen. 30mbit is dan echt aan de magere kant. Bijkomend voordeel is dat de latency naar kantoor/microsoft cloud ook met 75% gezakt is (heeft niet perse iets met de drager te maken, maar blijkbaar heeft KPN zijn core netwerk beter voor elkaar dan Ziggo)
GeoBeo @michielonline6 oktober 2022 13:20
Breedband is ook niet "nodig" voor een gezin om te kunnen overleven.

Wat is de definitie van "nodig"?!


Alsof mensen langzaam internet willen :P Dit is gewoon een resultaat van gebrek aan concurrentie voor Ziggo. Als er overal symmetrisch glas was geweest dan had Ziggo al lang symmetrisch "nodig" gehad om te kunnen concurreren.
laser50 @GeoBeo6 oktober 2022 13:23
Inderdaad, als je minder kan verkopen voor net zoveel... Waarom niet?

Kan je het altijd later nog aanbieden als een super speciaal pakketje voor een paar tientjes meer de maand.
deejaylethal @GeoBeo6 oktober 2022 14:11
Het begint nu wel aardig op te schieten met de aanleg van Glasvezel door T-Mobile, KPN en Delta. Veel mensen hebben echter de snelheid (nog) niet nodig én houden niet van veranderingen, dus zullen om die redenen blijven bij hun huidige provider.
Wellicht dat de druk op kosten door de inflatie mensen wat meer doet wisselen van providers. Maar ik verwacht daar geen grote verschuivingen door.
wortelsky @michielonline6 oktober 2022 13:01
Door markt onderzoek is dat niet nodig, aldus ziggo zelf ;) tot ze het verhogen, dan weer wel natuurlijk
CAPSLOCK2000 @michielonline6 oktober 2022 15:58
Maar lijkt er dus inderdaad op dat het een strategie/marketing keuze is om niets met symmetrisch internet te doen.
Voor kabel is upload "lastiger" dan download. Meer upload betekent fors minder download en/of minder klanten per gedeelde kabel. Dat is duurder.
winwiz @musiman6 oktober 2022 14:45
Nu ga je wel heel ver hè. Volgens Ziggo heeft niemand daar behoefte aan |:(
DevCas1 @musiman6 oktober 2022 15:40
Enkel een modem met Euro Docsis 4.0 leveren heb je weinig aan wanneer het netwerk daar nog niet op ingesteld is
Verwijderd @musiman6 oktober 2022 12:12
Maar dat ga je op consumentenlijntjes voorlopig nog niet krijgen.

Ik heb 1000/100 in portugal. De upload is fijn maar ik kan je wel al vertellen dat verbindingen naar het buitenland toe (Nederland bijv) ernstig gecapped wordt tot snelheden zoals 600KBPS zelfs. Download is identiek, kan het shaken om Usenet in Nederland te gebruiken, hoogstens een 1MB p/s, zelfs als ik encrypted ga.

In Portugal is het wel 100mbit maar ja wat heb ik daaraan. :P

ISP's betalen onderling elkaar.voor gebruik van hops, peerings en toestanden.

[Reactie gewijzigd door Verwijderd op 22 juli 2024 19:14]

Finraziel @Verwijderd6 oktober 2022 13:25
Ik en velen met mij met glasvezel hier in Nederland hebben gewoon symmetrisch gigabit hoor, dus dat is er al lang. Alleen niet over kabel.
MarcoC @Verwijderd6 oktober 2022 17:34
Ik heb symmetrische up- en download, gewoon van KPN.
joco @RobertMe6 oktober 2022 10:45
die Ubee is dat ook een Puma chipset?
RobertMe
@joco6 oktober 2022 10:51
Neen, de Ubee UBC1318 zit een Broadcom chipset in.
Def_P @joco6 oktober 2022 10:51
Nee
Ram-G-maN @joco6 oktober 2022 13:52
Nee gelukkig niet. De UBC1318ZG is eigenlijk een modem voor ziggo zakelijk klanten. Als je belt kun je je ConnectBox Giga (Tegenwoordig hebben ze het gerebrand naar SmartWifi modem Giga) met de waardeloze Puma chipset inruilen voor deze zakelijke modem. Let er wel op dat de modem geen Wi-Fi functionaliteit heeft en dat je daarom je eigen Wi-Fi router erachter moet plaatsen. De Ziggo Ubee 1318ZG modem staat dan uiteraard in Bridgemodus. Leuke bijkomstigheid is dat je verbruik ook stuk lager is met een eigen draadloze router en de zakelijke modem gecombineerd dan de Connectbox Giga.
DevCas1 @Ram-G-maN6 oktober 2022 15:42
Het Ubee gigabit modem staat niet standaard in bridge modus. Anders hebben de 4 ethernetpoorten achterop ook geen zin 😉
Hij is wel in bridge modus te zetten.
Uiteraard is voor WiFi functionaliteit een eigen Wireless Access Point of WiFi Router nodig.
FlyingPineapple @Ram-G-maN6 oktober 2022 16:04
Ik heb via het Ziggo forum mijn connectbox om kunnen ruilen voor de welbekende Ubee.

Ging wel wat aan vooraf, monteur moest namelijk eerst komen om mijn AOP te vervangen. Dit zodat men kon bevestigen dat de slechte verbinding daar niet aan ligt.

Omdat ik aangaf dat mijn verbinding instabiel bleef, hebben ze mijn modem omgeruild. Overigens losde dat alle problemen op. Gekgenoeg haalde ik gelijk ook betere snelheden.

Telefonisch zullen ze vaak aangeven dat het omruilen van je modem niet mogelijk is.

Via het forum kom je bij de juiste personen terecht die je dus, als je uberhaupt problemen ervaart met de connectbox, een Ubee modem kunnen aanbieden.
Jay-B
@RobertMe6 oktober 2022 11:16
Nee, er worden ook nog gewoon Docsis 3.0 modems geleverd (Connectbox Compal en Arris). Wat Ziggo wel doet is als ze merken dat er in een bepaald gebied de capaciteit in het gedrang komt proactief wat modems vervangen door Docsis 3.1 modems. Hiermee neemt de capaciteit direct toe.

[Reactie gewijzigd door Jay-B op 22 juli 2024 19:14]

Ramonmaas95 @Jay-B6 oktober 2022 11:37
Het is niet zo zeer dat er dan capaciteit bij komt, maar de DOCSIS 3.1 modems kunnen dan vooral gebruiken maken van OFDM(A), waardoor er meer verspreiding is:) Maar de intentie van je verhaal klopt zeker!
Jay-B
@Ramonmaas956 oktober 2022 11:39
Je hebt uiteraard gelijk. Ik overversimpliceerde het iets te :)

[Reactie gewijzigd door Jay-B op 22 juli 2024 19:14]

Verwijderd @Jay-B6 oktober 2022 12:16
Waarbij de Connectbox van Arris IPv6 ondersteunt en de Connectbox van Compal niet.
corpetter @Jay-B6 oktober 2022 12:55
Telenet levert al meer dan 'n jaar docsis3.1
Ik haal gemiddeld 935/45Mbps
Dat haalde ik ook met m'n vorige docsis3.0.
https://www.speedtest.net...a8-444a-92f0-31ac2fb33cff

[Reactie gewijzigd door corpetter op 22 juli 2024 19:14]

soufianemrabet @RobertMe6 oktober 2022 12:24
Als ik me niet vergis wordt de Ubee UBC1318 alleen aan zakelijke klanten geleverd.
R4gnax @soufianemrabet6 oktober 2022 14:31
Als ik me niet vergis wordt de Ubee UBC1318 alleen aan zakelijke klanten geleverd.
Als je als particuleir problemen hebt met de Puma troep in de Connectboxes, kun je Ziggo porren om zo'n modem.
R4gnax @RobertMe6 oktober 2022 11:54
Ook de "oude" ConnectBox Giga en Ubee UBC1318 werken met Docsis 3.1. In bepaalde regios hebben ze zelfs proactief modems omgewisseld voor een ConnectBox. En als je contact hebt met Ziggo krijg je ook vrijwel meteen een nieuw modem als je nog geen Docsis 3.1. model hebt.
De Ubee inderdaad wel.
De oude ConnectBox niet.
De Giga misschien wel.

Mijn ouders waren proactief benaderd vanwege die opstap naar Docsis 3.1 een ConnectBox te nemen.
Nou ja; het werd gewoon opgelegd. Modem is verstuurd en je moet hem in gebruik nemen want de oude wordt gewoon gedecommissioned en van het netwerk af gegooid.

Meteen een aanvraag voor de Ubee in kwestie in gang gezet omdat er geen behoefte was aan de Puma troep en de hoge latency & packet loss die daar mee gepaard gaat.

Omdat Ziggo het oude modem bot na een paar dagen al offline had gegooid ipv de in de begeleidende brief vermeldde termijn van 2 weken, moesten ze echter toch nog een paar dagen overbruggen met de ConnectBox. Dat was gewoon een oude Arris en die gaf gewoon Docsis 3.0 aan. (Eenmaal ontvangen en aangesloten gaf de nieuwe Ubee daarna wel meteen 3.1 aan, trouwens.)

Conclusie: die proactieve benadering had geen donder te doen met mensen over krijgen op Docsis 3.1 maar is weer gewoon de oude marketing-lulkoek geweest waar Ziggo om bekend staat als het aankomt op mensen op hun ConnectBox / Horizon / etc. troep te krijgen.

[Reactie gewijzigd door R4gnax op 22 juli 2024 19:14]

0x44 @RobertMe6 oktober 2022 15:29
Precies, wij hebben ook al langer een ConnectBox Giga / DOCSIS 3.1... schat sinds een maand of 6.
Justevo 6 oktober 2022 10:48
Het bedrijf wil dat niet bevestigen en zegt te kijken naar klantbehoefte om te bepalen wat de abonnementssnelheden moeten worden.
Die krampachtige houding is echt te triest voor woorden. Hiermee zeggen ze dus simpelweg dat het niet gaat gebeuren. Ze hebben al eens eerder zo'n eigen "onderzoek" naar buiten gebracht dat er vanuit de klanten weinig tot geen interesse was in een hogere uploadsnelheid.

Maak gewoon een abonnement voor klanten die dat wel willen, zie je vanzelf wat de behoefte is in de afname.
MrMarcie @Justevo6 oktober 2022 11:15
Als de upload veel hoger was geweest was ik waarschijnlijk niet weggegaan nu ik eindelijk de optie van glas heb. Nu ik glas heb ervaren weet ik wat ik gemist heb, niet alleen met uploads. Ga nu dus nooit meer terug.
DeComponeur
@MrMarcie6 oktober 2022 12:39
Ja die zogenaamde klantbehoefte is vooral een stabiele verbinding en dat laat op veel plaatsen (niet overal) nogal te wensen over. Hoe knap ook wat ze nu met DOCSIS kunnen doen, glasvezel is superieur. De upload in de coax zal waarschijnlijk niet veel hoger kunnen, aangezien je helaas niet zomaar alle frequenties daarvoor kunt gebruiken.
@Justevo Deze upload-beperking is uiteraard relatief, maar het is waarschijnlijk niet gerelateerd aan klantbehoefte, eerder aan 'coaxbeperking'. ;)
redburn @MrMarcie6 oktober 2022 13:13
Het verschil in prijs tussen een gigabit verbinding bij Ziggo en bv. T-Mobile is anders ook niet mis. Ze zijn in mijn wijk in Utrecht glas aan het leggen, zodra ik kan overstappen doe ik dat direct. Scheelt me bijna 300 euro per jaar en qua snelheid ga ik erop vooruit (download gelijk, upload x20).
Jay-B
@Justevo6 oktober 2022 11:26
Nee, er wordt helemaal niet gezegd dat het niet gaat gebeuren. Als je een beetje opgelet hebt dan had je kunnen weten dat er overal Docsis 3.1 upload kanalen zijn verschenen. Allemaal voorbereidingen die wijzen dat er iets gaat gebeuren. De vraag is alleen wanneer en hoeveel.

Maar nog los van deze discussie. Ziggo kan niet gewoon even een abonnementje maken met hogere upload. Dit vergt een enorme investering. Die moet ook weer terugverdiend worden. Ik ben ervan overtuigd dat die tijd echt wel is aangebroken. Maar dat betekent niet dat dat hiervoor ook al het geval was.

[Reactie gewijzigd door Jay-B op 22 juli 2024 19:14]

Justevo @Jay-B6 oktober 2022 11:38
Laat ik het dan zo stellen: verwacht jij dat de upload omhoog zal gaan naar 100/200Mbit voor enkel de duurste abonnementen? Of dat we net zoals de afgelopen jaren mondjesmaat omhoog gaat met 10/20Mbit?

Ik zou mijn geld op het laatste zetten.
Jay-B
@Justevo6 oktober 2022 11:46
Ik zal je via een PM mijn bankrekening even sturen :+
Justevo @Jay-B6 oktober 2022 12:45
Overgemaakt!
sjaak88 @Jay-B6 oktober 2022 18:31
Die moet ook weer terugverdiend worden zeg je dat nou echt?..

VodafoneZiggo heeft in 2020 een winst van € 1,9 miljard gemaakt op omzet van € 4,0 miljard. Dat is bijna de helft :o
flapstaart @sjaak886 oktober 2022 20:57
En als het nettowinst was geweest dan zou dat ook echt bizar hoog zijn. Effectieve winst is 6,2%, nog altijd geen kattenpis maar ook weer niet meer bizar te noemen.
uiltje @Justevo6 oktober 2022 15:57
Als ze tenminste de uploadsnelheid zouden verdubbelen dan haal je tenminste DSL in. Nu heb ik effectief 200/60Mbit/s op DSL. Ga ik over naar de 1Gbit/s van Ziggo dan haal ik een hoop rotzooi in huis qua apparatuur en verlaag ik mijn uploadsnelheid. Dat je niet symmetrisch wil aanbieden snap ik, maar een 1:20 verhouding is echt absurd. Momenteel zou ik alleen naar Ziggo overstappen vanwege de TV-mogelijkheden (en dan alleen met de 4K decoder) - maar ja, hoeveel TV kijk je nou nog.
snollygoster 6 oktober 2022 10:53
Ik kreeg deze week een brief van ziggo dat ik een nieuw/beter/sneller modem opgestuurd ga krijgen. Zonder dat ik erom gevraagd heb overigens.
Ben benieuwd of het om het modem uit dit artikel gaat.

Ik zit er niet echt op te wachten. De connectbox werkt hier prima en nu moet ik straks tig WiFi apparaten opnieuw gaan verbinden.
gokhan66 @snollygoster6 oktober 2022 11:01
Zelfde SSID en wachtwoord instellen, hoef je op de clients verder niks te doen.
snollygoster @gokhan666 oktober 2022 12:30
Gelukkig, ik hoopte al dat dat mogelijk was.
valkenier @snollygoster8 oktober 2022 10:05
Zijn ze dan toch pro-actief connectboxen aan het uitfaseren? Dat verbaast me. Welk abo heb je? Misschien dat ze de hogere abo’s graag standaard op 3.1 willen hebben, zodat ze straks voor die abo’s de upload kunnen optrekken.
snollygoster @valkenier8 oktober 2022 16:35
Ik heb een 350mbit abonnement.
En ik heb inderdaad het modem uit dit artikel gekregen.
De postbode had een steekwagentje vol ziggo dozen bij zich, dus ik was niet de enige.
valkenier @snollygoster8 oktober 2022 18:36
Hmm, als ze de 350 Mbit abonnementen proactief op Docsis3.1 zetten en overal Docsis 3.1 Upstream aan het uitrollen zijn verwacht ik toch wel een verhoging van de upload voor dit type abonement. Anders hoef je die modems niet pro-actief te vervangen.
fanSte 6 oktober 2022 10:24
En wanneer ook voor bestaande MEGA/GIGA-klanten?
feuniks @fanSte6 oktober 2022 10:32
De vraag (zoals met alles) is of je het nieuwe modem op dit moment nodig hebt. Misschien alleen voor Wifi6 en dat dan ook alleen als je specifieke zaken die in Wifi6 zitten nodig hebt (vooropgesteld dat die in de implementatie zijn opgenomen). Ik denk daarbij aan de functie die je binnen Wifi6 kunt inschakelen dat hij alleen luistert naar je eigen SSID en niet naar andere. Dat zou op plekken waar veel verschillende Wifi punten zijn een voordeel kunnen zijn.
Voor de snelheid hoef je het echter niet te doen. Ook niet na een snelheidsverhoging van de upload. Het gaat pas spelen als ze de download boven de 1 Gbps brengen of de upload boven de 200 Mbps.
Zezura @feuniks6 oktober 2022 10:52
Wat bedoel je met alleen maar luistert naar eigen SSID?
feuniks @Zezura6 oktober 2022 11:01
Binnen de "klassieke" wifi pikt een apparaat ieder package op en kijkt of het voor hem is. Ook die van andere SSIDs. Binnen Wifi6 doet hij dat niet. Dan kijkt hij alleen naar packages die daadwerkelijk voor het SSID zijn waar hij zelf op zit.
borft @feuniks6 oktober 2022 13:42
Hoe weet ie wat het ssid is, zonder in het pakketje te kijken dan? ;)

Bedoel je misschien bss coloring?
Zezura @feuniks6 oktober 2022 12:47
Dat is zeer interessant. Ik ben er net over gaan lezen. ik geloof dat het SSID-coloring heet.
Dankjewel voor de uitleg.
WillySis @fanSte6 oktober 2022 10:59
Zolang er geen aanleiding is om een bestaand modem te vervangen zal Ziggo niet spontaan een nieuw modem leveren.
Het F@st 3896 modem heeft momenteel ook nauwelijks een meerwaarde ten opzichte van het huidige modem. Alleen als je WIFI-6 apparatuur hebt is een upgrade echt nuttig. In dat geval gewoon even met Ziggo bellen en klagen dat je huidige modem de bottleneck vormt in het WIFI netwerk.
R4gnax @WillySis6 oktober 2022 11:45
Het F@st 3896 modem heeft momenteel ook nauwelijks een meerwaarde ten opzichte van het huidige modem.
Behalve dan het feit dat dit nieuwe modem een Broadcom chipset heeft en je niet langer met de brakke Intel Puma chipset te maken hebt die voor hoge latency en packetloss zorgt.
WillySis @R4gnax6 oktober 2022 12:45
In de praktijk presteert de Intel Puma chipset niet zoveel slechter dan de Broadcom chipset dat je daar daadwerkelijk last van hebt. Alleen als je op het randje van de mogelijkheden van je verbinding werkt (vaak online gaming) kan de Intel Chipset wel eens merkbaar de beperking vormen

Ik heb voor de test beide modems (twee lijnen) staan met daarachter een eigen modem. Ik kan gemakkelijk overschakelen door netwerkstekker naar het andere modem te verhuizen. Als ik tegelijk met mijn zoon flightsimulator op een remote computer speelde, dan liep dat op de F@st 3896 merkbaar soepeler.

Mocht je tegen de grenzen van de Intel chip aanlopen, dan kan je natuurlijk Ziggo bellen en een nieuw modem vragen. Wacht nog wel even een maandje of twee, anders is de kans groot dat je een "oud" modem toegestuurd krijgt.
snollygoster @WillySis8 oktober 2022 16:36
Dat is ziggo dus blijkbaar wel aan het doen.
cptingreenfield @fanSte6 oktober 2022 10:25
Hoe dat zit met bestaande klanten is niets bekend.
fanSte @cptingreenfield6 oktober 2022 10:26
lol, uiteraard overheen gelezen, bedankt :)
sjtienuh @fanSte6 oktober 2022 10:30
Gewoon bellen, desnoods aangeven dat je issues hebt met de stabiliteit en dat je diverse tests hebt uitgevoerd.
Justevo @sjtienuh6 oktober 2022 10:51
Ligt er maar net aan wie je aan de lijn krijgt. Als je iemand spreekt die weet waar je over praat dan wel, krijg je een huismoeder die het als bijbaantje doet dan gaat het niks worden. Meerdere malen ervaren dat je mensen aan de lijn krijgt die echt helemaal niets weten.
musiman @Justevo6 oktober 2022 11:02
Mijn ervaring bij Ziggo? Gewoon opnieuw bellen en hopen dat je dan wél de goede medewerker aan de lijn krijgt. Ik had een keer iemand aan de lijn die helemaal niks wist of kon en mij 15 minuten aan het lijntje heeft gehouden om vervolgens te vragen wat ik ook alweer wilde. Dus gelijk maar opnieuw gebeld en toen kwam een dame aan de lijn die precies begreep wat ik wilde en wist hoe dat moest. :)
Peatsmoke @sjtienuh6 oktober 2022 15:42
Ziggo geeft niet meer zo snel een nieuw modem.
In veel gevallen sturen ze eerst een monteur langs als je "issues" hebt en "tests het uitgevoerd".
Tijdje geleden een probleem gehad en de monteur die toen hier was, vertelde dat zelfs hij exact moet aangeven waarom een modem gewisseld zou moeten worden.
sjtienuh @Peatsmoke6 oktober 2022 16:05
Dan stroom van het modem, bellen dat deze het niet meer doet. ze kunnen hem dan ook niet meer benaderen. Na contact weer insteken en wachten op het nieuwe modem
Vibonacci @Peatsmoke7 oktober 2022 09:10
Is dat echt zo? Als jij jaren bij Ziggo zit, en je verzoekt vriendelijk dat je een nieuw model modem wilt hebben, dan zal dat toch gehonoreerd worden? En als je daarna het woord 'KPN' laat vallen...
ataryan @fanSte6 oktober 2022 13:43
netjes geduldig wachten op de nieuwe snelheden en upgraden maar. net zoals dit zo gegaan is de afgelopen 20+ jaar.
ToolBee @ataryan6 oktober 2022 23:23
Die komen altijd net na de jaarlijkse prijsverhoging. :)
Ik ben er weg...
robbertd97 @fanSte6 oktober 2022 15:25
Zojuist Ziggo gebeld en voor mij gaan ze een F3897LG-ZG modem opsturen omdat ik zo veel packet loss ervaar met mijn huidige Connectbox Giga.
strikey 6 oktober 2022 10:35
10 gbit, dat zijn leuke downloadsnelheden. Jammer genoeg loopt de upload nog steeds erg achter bij glasvezel.

Ik was jaren geforceerd ziggo klant, nu gelukkig bij kpn met 1000/1000 glas.
SirMemeAlot
@strikey6 oktober 2022 10:41
en wat kan/doe je nu meer doordat je 1000Mbit upload hebt?
M2M @SirMemeAlot6 oktober 2022 10:51
Ik stuur al het verkeer van alle mobiele telefoons van ons huishouden door mijn eigen VPN tunnel waar een Pihole wat filtering doet. Dat wordt niet leuk met 15Mb/s upload.
strikey @SirMemeAlot6 oktober 2022 10:52
Plex gebruiken anywhere anytime, spullenboel delen via de synology fileshare mogelijkheden aan vrienden en familie. De keuze is reuze!
Azerox @SirMemeAlot6 oktober 2022 10:56
Native 4k streamen.
lacobo @SirMemeAlot6 oktober 2022 11:02
Als videobewerker stuur ik regelmatig +/- 4GB films richting mijn afnemers om te checken e.d. Dan is in 1 minuut uploaden ipv 25 echt wel prettig hoor.
MrMarcie @SirMemeAlot6 oktober 2022 11:20
Gaat niet alleen over upload/download. Maar ook stabiliteit, reactiesnelheid e.d. Dat is met glas echt veel beter. Dus je merkt het ook met gamen bijvoorbeeld als dat belangrijk voor je is.
SirMemeAlot
@MrMarcie6 oktober 2022 13:18
Beide gehad, maar heb geen verschil in stabiliteit/reactiesnelheid gemerkt. Op de speedtest was bij glas mijn ping 4 a 5 en bij ziggo 10 a 11ms doorgaans. Maar in Warzone wat ik veel speel was het bijv. 30ms om 35ms.

Met downloaden of browsen merk ik met normaal gebruik totaal niet, sterker nog, vaker storing gehad bij Tweak dan bij Ziggo. Mijn gevoel zegt dat dit vaak persoonlijke ervaring zijn/thuisnetwerk en geluk hoe het met het netwerk in je wijk gesteld is van danwel glasvezel of coax.

[Reactie gewijzigd door SirMemeAlot op 22 juli 2024 19:14]

MrMarcie @SirMemeAlot6 oktober 2022 17:23
Ik zou je even inlezen over het verschil tussen coax en glasvezel. Het is diep en diep triest dat we door de monopolies zo in vooruitgang tegengehouden zijn.
SirMemeAlot
@MrMarcie6 oktober 2022 17:51
Ik ben meer dan bekend met de technieken van glasvezel en coax, maar wellicht kun je jezelf toelichten over waar het stukje stabiliteit en reactievermogen dan precies inzit :)

Ook je 2e zin snijdt wat mij betreft geen hout, volgens mij hebben we 2 prima netwerken liggen en komen er ook andere glasvezel partijen als paddestoelen uit de grond(delta, T-mobile, Tweak etc.). Hoeveel verder zouden we zijn als we KPN en Ziggo niet hadden gehad?

'het meer is nooit vol'

[Reactie gewijzigd door SirMemeAlot op 22 juli 2024 19:14]

deniz280 @SirMemeAlot6 oktober 2022 11:20
Legale torrents seeden

Livestreamen op hoge kwaliteit.

Video's uploaden op YT

[Reactie gewijzigd door deniz280 op 22 juli 2024 19:14]

Verwijderd @SirMemeAlot6 oktober 2022 11:21
Voor iedereen anders, maar ik snak naar meer dan Ziggo biedt. 1000 heb ik niet nodig, maar meer dan 40Mb/s is zeer gewenst.
  • De periodieke off-site backup van mijn NAS duurt nu meer dan een dag.
  • De incrementele backup is regelmatig ook groot
  • Deployen van software naar de cloud server gaat traag
  • Net als @M2M routeer ik alle mobiele data (telefoons, laptops) via mijn eigen VPN.
  • Meerdere videochats simultaan
IK heb een keer het sommetje gemaakt en kwam op 200-300mbit upload om comfortabel te kunnen werken zonder vertragingen. ik zou met 500/500 al helemaal tevreden zijn en zelfs 250/250 is al een wereld van verschil.
sapphire @SirMemeAlot6 oktober 2022 11:32
Beredeneer het andersom waarom het allerduurste pakket moeten nemen om een beetje fatsoenlijke upload te hebben? Ik heb geen 1000Mbit down nodig en al helemaal geen 1000 up, maarja als ik een simpele 50Mbit up wil kun je bij Ziggo alleen kiezen uit het duurste abbo terwijl je bij een glasvezelboer met het goedkoopste abbo al klaar bent :?
SirMemeAlot
@sapphire6 oktober 2022 13:26
Ik insinueren nergens dat je beter coax kan nemen i.p.v. glasvezel. Dat is een beslissing die iedereen voor zich moet nemen. Ik lees alleen vaak dat mensen zeggen die upload echt nodig hebben en dan als argument omdat ze regelmatig meerdere 4K netflix streams open hebben staan wat dan download gebruikt en geen upload nodig heeft.

Heb recentelijk met 50mbit upload nog een 4K film gestreamt vanaf mijn NUC thuis naar een TV in Zweden met 50mbit upload, geen hickup gehad. Dit was uiteraard geen native 4K want dan zit je inderdaad op een bitrate van 80Mbit+.

Resume, ik was even benieuwd waarvoor hij het gebruikt :)
den1972 @SirMemeAlot6 oktober 2022 10:53
Op deze vraag krijg je meestal geen reactie.

Ik heb een 350 verbinding van ziggo. We werken thuis met zijn 2en en geregeld tegelijk in teams of andere spraak applicaties. Nergens geen problemen mee.

Snap de overstap naar 1000 ook niet helemaal. Bij mijn vorige woning had ik glas 1000. Dat werkte prima, met de 350 verbinding die ik nu heb constateer ik geen beperking.
joey82 @den19726 oktober 2022 13:07
grote 4k bestanden uploaden voor werk naar bijvoorbeeld youtube gaat een stuk sneller met 1000 up....
Tassadar32 @strikey6 oktober 2022 10:48
Zelfde hier, 1000/1000 glas was ook nog de helft goedkoper dan 300/30 Ziggo dus de keuze was snel gemaakt.
Polydeukes @strikey6 oktober 2022 12:20
Ik krijg binnenkort ook eindelijk een glasaansluiting. Kan ik eindelijk kiezen ipv gedwongen Ziggo afnemen. Kan niet wachten.

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