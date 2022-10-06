Ziggo gaat nieuwe Max- en Giga-abonnementen met docsis 3.1-modem leveren

VodafoneZiggo levert sinds deze week standaard modems met docsis 3.1 aan bepaalde nieuwe klanten. Aanvankelijk krijgen alleen klanten met een duur abonnement die, maar later wordt de modem breder beschikbaar.

De provider levert aan klanten van een Max- of Giga-abonnement de F3896LG-ZG, ofwel de F@st 3896 van Sagemcom. Die modem ondersteunt Wi-Fi 6 en docsis 3.1 en heeft een 2,5Gbit/s-poort. Het is niet bekend of die modem al IPv6-ondersteuning heeft. Bij een eerdere test werkte het apparaat alleen nog met IPv4. Ziggo noemt de modem de Connectbox. Het bedrijf had die al langer op de website staan nadat het eind vorig jaar met een test begon onder een aantal klanten. Een woordvoerder van de provider bevestigt nu aan TotaalTV dat de modem vanaf deze week wordt geleverd aan nieuwe klanten van een Max- of Giga-abonnement. In de toekomst krijgen ook nieuwe klanten van goedkopere pakketten, zoals Basic of Start, die nieuwe modem. Hoe dat zit met bestaande klanten is niet bekend.

Met docsis 3.1 kan Ziggo snelheden halen van 10Gbit/s. Dat lukte vorig jaar tijdens testen. Het is nog niet bekend of de nieuwe modemleveringen betekenen dat er ook abonnementen met hogere snelheden worden aangeboden. Het bedrijf wil dat niet bevestigen en zegt te kijken naar klantbehoefte om te bepalen wat de abonnementssnelheden moeten worden.