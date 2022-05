Ziggo verliest 23.900 klanten en kondigt Docsis 4.0-test aan

De Nederlandse internetprovider Ziggo had in het eerste kwartaal 3,7 miljoen klanten, 23.900 minder dan een kwartaal eerder. Ziggo zegt dat dit deels door het verlies van de Formule 1-rechten komt. Verder zegt de provider later dit jaar Docsis 4.0 te gaan testen.

Het aantal Ziggo-klanten met een tv-abonnement is in het afgelopen kwartaal met 24.500 gezakt tot 3,7 miljoen. Ook het aantal internetabonnementen is gezakt, met 16.500 tot 3,3 miljoen internetabonnementen. Ziggo zegt minder klanten te hebben door 'toegenomen promotieactiviteiten van concurrenten en de impact van het verlies van de Formule 1-rechten'.

Een jaar geleden maakte Ziggo bekend dat de tarieven voor Formule 1 zodanig waren gestegen, dat het de uitzendrechten niet meer wilde kopen. Later werd bekend dat streamingdienst Viaplay die rechten kocht. Volgens Ziggo ligt het bedrijfsresultaat door het wegvallen van de Formule 1-kosten iets hoger.

Ziggo meldt verder dat 500.000 klanten in het afgelopen kwartaal zijn overgezet naar Docsis 3.1, waarmee snelheden tot 1Gbit/s mogelijk worden. Nu heeft 79 procent van alle klanten toegang tot deze abonnementen, later dit jaar moet dit 100 procent worden.

Docsis 4.0-test met mogelijk hogere upload

De provider zegt in de tweede helft van dit jaar te starten met het testen van Docsis 4.0. Ziggo geeft verder geen details over wat klanten hier in de praktijk van kunnen verwachten, naast dat er over 'multigigabit snelheden' wordt gesproken. In theorie kunnen met Docsis 4.0 downloadsnelheden tot 10Gbit/s bereikt worden, net als met Docsis 3.1. Het verschil zit in de uploadmogelijkheden; bij Docsis 3.1 is dit maximaal 1 tot 2Gbit/s, bij 4.0 zijn uploadsnelheden tot 6Gbit/s mogelijk.

Ziggo meldt verder in het afgelopen kwartaal 125.000 SmartWifi-pods te hebben geleverd. In totaal heeft de fabrikant 1,3 miljoen van deze pods geleverd. Daarnaast zegt de provider dat 1,7 miljoen klanten een Mediabox Next in huis hebben.

Aantal Vodafone-klanten stijgt

Hoewel het aantal Ziggo-klanten net als in de afgelopen kwartalen is gezakt, is het aantal Vodafone-klanten gestegen. In totaal zijn er nu 5,4 miljoen Vodafone-klanten, 31.300 meer dan in het afgelopen kwartaal. Dit kwam vooral doordat de provider 36.600 nieuwe abonnees kreeg en er relatief weinig klanten vertrokken.

De consumentenomzet van VodafoneZiggo kwam in het eerste kwartaal van 2022 neer op 732,8 miljoen euro, 1,8 procent minder dan vorig jaar. De totale VodafoneZiggo-omzet was 1 miljard euro, vrijwel hetzelfde als een jaar eerder. De ebitda, of het bedrijfsresultaat, was 478,9 miljoen euro, 2,1 procent meer dan een jaar eerder. De nettowinst was 64,4 miljoen euro. Een jaar eerder had VodafoneZiggo nog een verlies van 13,2 miljoen euro.