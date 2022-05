Voormalig Facebook-moderator spant rechtszaak aan tegen Meta wegens uitbuiting

Een voormalig Facebook-moderator uit Zuid-Afrika heeft een rechtszaak aangespannen tegen Meta. Daniel Motaung beschuldigt het bedrijf van uitbuiting en mensenhandel, omdat de man 'onder erbarmelijke omstandigheden' zou hebben gewerkt.

Een rechtbank in de Keniaanse hoofdstad Nairobi neemt de zaak in behandeling. Motaung werkte voor Sama, een bedrijf uit San Francisco dat door Meta is ingehuurd om Facebook-berichten te modereren. Dat bedrijf heeft een kantoor in Nairobi. De Zuid-Afrikaan heeft naast Meta ook Sama aangeklaagd voor uitbuiting en mensenhandel.

Het bedrijf zou zich met misleidende vacatures hebben gericht op arme mensen uit onder andere Kenia, Zuid-Afrika, Ethiopië, Somalië en Uganda. Naar verluidt is hen nooit verteld dat ze als Facebook-moderators zouden gaan werken en dat ze als onderdeel van hun baan shockerende inhoud zouden moeten bekijken en beoordelen, schrijft The Washington Post.

Time schreef in februari een artikel over de arbeidsomstandigheden in het kantoor waar Motaung werkte. Daaruit bleek dat verschillende werknemers een trauma hebben opgelopen als gevolg van hun werk. Ook zou Sama niet geluisterd hebben naar het advies van therapeuten op de werkvloer om de werknemers de hele dag door pauzes te laten nemen, zodat ze niet constant blootgesteld zouden worden aan schokkende beelden en berichten. Werknemers zijn massaal vertrokken vanwege het slechte salaris en de slechte arbeidsomstandigheden, schrijft Time.

De voormalig moderator zegt dinsdag dat in de eerste video die hij moest beoordelen iemand werd onthoofd. Na zes maanden werd hij ontslagen, omdat hij geprobeerd had om een vakbond te vormen met andere werknemers. Er wordt ook vermeld dat Motaung gedwongen werd om een geheimhoudingsverklaring te ondertekenen en hoe hij minder betaald kreeg dan werd beloofd.

Het kantoor van Meta in Nairobi zegt tegen The Washinton Post dat het van zijn 'partners eist dat ze passende salarissen, voordelen en ondersteuning bieden'. "We moedigen moderators ook aan om problemen aan te kaarten en we voeren regelmatig onafhankelijke audits uit om ervoor te zorgen dat onze partners voldoen aan de hoge normen die we van hen verwachten."