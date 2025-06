Gerucht: Meta ontslaat deze week mogelijk duizenden mensen

Techgigant Meta gaat deze week mogelijk beginnen aan een ontslagronde, waarbij duizenden mensen hun baan verliezen. Dat schrijft zakenkrant The Wall Street Journal. Het bedrijf, dat voorheen Facebook heette, heeft dat nog nooit eerder gedaan.

Het zou in totaal gaan om meer mensen dan bij Twitter, waar ongeveer 3700 mensen hun baan verloren, schrijft The Wall Street Journal. Om hoeveel mensen het precies zou gaan, weet de krant niet. De stap is nodig, omdat de kosten van het bedrijf afgelopen jaren veel zijn gestegen. Er werken nu ongeveer 87.000 mensen bij het bedrijf.

Meta-directeur Mark Zuckerberg zei al tijdens de bespreking van de kwartaalcijfers enkele weken geleden. "Sommige teams zullen flink groeien, maar veel andere teams blijven gelijk of zullen krimpen in het komende jaar. Alles bij elkaar genomen verwachten we 2023 te eindigen met ongeveer dezelfde grootte of zelfs als iets kleinere organisatie dan nu."

De zakenkrant hoorde niet alleen dat de ontslagronde mogelijk woensdag begint, maar pikte ook op dat medewerkers te horen hebben gekregen om niet-essentiële reizen deze week af te zeggen. Dat wijst volgens de krant op de komst van groot nieuws.

Meta richt zich afgelopen jaar vooral op de ontwikkeling van metaverse-producten, iets waar het bedrijf jaarlijks miljarden dollars in stopt. Vorige maand kwam de Meta Quest Pro uit, een VR-headset die de metaverse een stap dichterbij moet brengen met onder meer oog- en gezichtstracking.