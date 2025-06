The Verge: Microsoft ontslaat honderden werknemers, ook bij Xbox-divisie

Microsoft heeft minder dan duizend werknemers ontslagen, die in verschillende divisies werkten. Het bedrijf heeft niet bekendgemaakt in welke divisies de ontslagen vielen, maar volgens The Verge zijn er onder meer banen geschrapt in de Xbox-divisie.

Naar aanleiding van berichten op sociale media van oud-werknemers nam Axios contact op met Microsoft. Die bevestigde de ontslagen. "We evalueren onze zakelijke professionals op regelmatige basis. We zullen het komende jaar blijven investeren in ons bedrijf en personeel aannemen in belangrijke groeigebieden", zegt een woordvoerder van Microsoft tegen de nieuwswebsite.

Axios zegt dat er banen op verschillende niveaus en in verschillende regio's zijn geschrapt. Dit betekent dat ook werknemers buiten de VS ontslagen zijn. Hoewel de woordvoerder van Microsoft niets zegt over de divisies waar de ontslagen zijn gevallen, beweert Tom Warren van The Verge dat de divisies van Experiences and Devices, Xbox en de juridische afdeling zijn getroffen. In sommige gevallen zou het gaan om mensen die jarenlang voor Microsoft hebben gewerkt.

Microsoft gaf eerder dit jaar al aan dat het met minder personeel wilde werken. In juli ontsloeg het bedrijf 1.800 werknemers en verwijderde vervolgens openstaande vacatures voor zijn Azure clouddienst. Microsoft is niet het enige techbedrijf dat dit jaar banen heeft geschrapt. In augustus heeft Snapchat-moederbedrijf Snap twintig procent van zijn personeel ontslagen. Meta-ceo Mark Zuckerberg zou eerder dit jaar hebben aangegeven dat er mogelijk werknemers moeten vertrekken, doordat het bedrijf 'turbulente tijden tegemoet gaat', schreef Reuters destijds op basis van interne bronnen.