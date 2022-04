'Apple, Google, Microsoft en Facebook namen vanaf 2016 60 AI-bedrijven over'

Volgens onderzoeksbedrijf GlobalData nam Apple in de periode 2016 tot 2020 meer AI-bedrijven over dan Google, Microsoft en Facebook. De Amerikaanse techreuzen domineren de AI-overnamemarkt en namen in diezelfde periode samen meer dan zestig bedrijven over.

Het bedrijf uit Cupertino nam tussen 2016 en 2020 volgens GlobalData 25 bedrijven over die gespecialiseerd zijn in kunstmatige intelligentie waaronder start-ups Induktiv, Voysis en PullString, die volgens GlobalData moesten helpen bij de ontwikkeling van Apples spraakassistent Siri. Google nam tussen 2016 en 2020 veertien AI-bedrijven over, Microsoft twaalf en Facebook negen.

Volgens GlobalData is Siri dan ook de hoofdreden voor het merendeel van Apples overnames. “Apples koopwoede dient om de ontwikkelingen van Google Assistant en Amazon Alexa bij te benen. Want hoewel Siri als eerste op de markt kwam, blijkt de spraakassistent minder goed te presteren”, aldus Nicklas Nilsson, Senior Analyst bij GlobalData.

Uit het onderzoek blijkt bovendien dat Apple, Facebook, Google en Microsoft samen wereldwijd de meeste overnames hebben gedaan op het gebied van kunstmatige intelligentie. "Deze bedrijven zijn goed voor zestig overnames en plaatsten in 2020 meer dan 14.000 vacatures die te maken hadden met een functie rond artificiële intelligentie", aldus Aurojyoti Bose, Lead Business Fundamentals Analyst bij GlobalData. "Artificiële intelligentie is nog steeds het belangrijkste focusgebied voor deze techreuzen. Dat, in combinatie met de toenemende concurrentie in AI, heeft ertoe geleid dat deze bedrijven aan het kopen zijn geslagen".

In de resultaten van GlobalData springt het Ierse Accenture eruit als enige Europese bedrijf. Dat komt volgens het onderzoeksbureau omdat de Verenigde Staten koploper is in de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie en de Amerikaanse techreuzen de markt domineren.