Overheid NL steekt komende jaren miljoenen euro's in kunstmatige intelligentie

De Nederlandse overheid investeert de komende jaren tientallen miljoenen euro's in zogenoemde 'sleuteltechnologie' zoals kunstmatige intelligentie en quantumcomputing. Ook maakt de overheid extra geld vrij voor cyberweerbaarheid.

De regering investeert vanaf 2021 elk jaar 10 miljoen euro in wat het 'sleuteltechnologie' noemt, waarbij het ministerie van Economische Zaken met name quantumtechnologie en kunstmatige intelligentie noemt. Het gaat bij sleuteltechnologie om technieken die 'de manier waarop we leven, leren, innoveren, werken en produceren ingrijpend veranderen en kansen bieden om problemen in de samenleving op te lossen'. De genoemde bedragen zijn al toegezegd en gaan buiten het zogeheten Nationaal Groeifonds om. Dat laatste is een fonds waarmee het Nederlandse kabinet in de komende vijf jaar in totaal 20 miljard euro investeert in kennisontwikkeling, onderzoek en infrastructuur.

Met name onderzoek rond kunstmatige intelligentie heeft de aandacht van de regering in de dinsdag gepresenteerde Miljoenennota. In 2021 krijgt de Nederlandse AI-coalitie een investering van 23,5 miljoen om verder te groeien en onderzoek te doen naar kunstmatige intelligentie en het ontwikkelen van toepas­singen. De AI-coalitie is een publiek-privaat samenwerkingsverband bestaande uit onder andere de Nederlandse technische universiteiten, SURF, IBM, Google en andere partijen. Volgens het ministerie van Economische Zaken moet Nederland een voorhoedepositie krijgen op het gebied van kunstmatige intelligentie die waarde toevoegt voor mens, maatschappij en economie.

Het ministerie streeft ook naar een versterking van de cyberweerbaarheid van Nederland, de mate waarin Nederland zich kan weren tegen digitale dreigingen. Hiertoe worden de taken van het Digital Trust Center uitgebreid, onder meer met een wettelijke basis voor het verwerken en delen van vertrouwelijke informatie over digitale bedreigingen voor ondernemend Nederland. Ook komt er een voorlichtingscam­pagne over 'cyberhygiëne', het op orde houden van digitale beveiliging, en belooft het ministerie zich in te zetten voor Europese normen voor iot-apparaten.