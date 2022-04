SiFive kondigt eind oktober 'eerste RISC-V-computer' aan

Chipbedrijf SiFive zal op 29 oktober 'de eerste RISC-V-computer' aankondigen. Dat doet het bedrijf tijdens de Linley Fall Processor Conference. Deze computer krijgt onder andere een nieuwe Freedom U740-soc.

Het bedrijf maakt nog weinig concrete specificaties van zijn komende, 'next-gen' FU740-soc bekend, maar meldt in een persbericht wel dat de pc cores uit de U7-serie krijgt. De RISC-V-computer krijgt volgens SiFive ook 'moderne pc-uitbreidingsmogelijkheden', waarmee het bedrijf mogelijk doelt op aansluitingen als pci-e en sata. De computer kan onder andere gebruikt worden door ontwikkelaars om RISC-V-applicaties te schrijven.

SiFive presenteert de computer en bijbehorende FU740-soc aan tijdens de Linley Fall Processor Conference 2020. Die digitale conferentie duurt zes dagen en vindt plaats op 20 tot 22 oktober en 27 tot 29 oktober. Op 29 oktober om 17:30 uur Nederlandse tijd houdt SiFive een presentatie over zijn komende RISC-V-computer en -soc.

SiFive maakt al verschillende RISC-V-producten. Zo biedt het bedrijf singleboardcomputers op basis van RISC-V, onder de naam HiFive. De chipproducent biedt ook verschillende RISC-V-core-ontwerpen, die gebruikers naar eigen inzicht kunnen aanpassen.

RISC-V is een instruction set architecture, die oorspronkelijk werd ontwikkeld door de Computer Science Division van de University of California. Deze isa is open source, waardoor chipontwerpers deze kosteloos in hun chips kunnen integreren. Andere RISC -architecturen, zoals die van Arm, worden enkel tegen betaling onder licentie verstrekt.

Eerder deze week werd bekendgemaakt dat Nvidia een akkoord heeft bereikt om Arm over te nemen voor 40 miljard dollar. Die overname moet nog goedgekeurd worden door verschillende instanties. Er is kritiek op de overnameplannen; volgens een medeoprichter van Arm zou een overname funest zijn voor het bedrijfsmodel.