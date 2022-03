Espressif werkt aan wifi-soc op basis van RISC-V

De Chinese fabrikant Espressif werkt aan een variant van de populaire ESP32-wificontroller maar dan met een cpu op basis van RISC-V in plaats van Xtensa. De controller lijkt pin-compatibel te worden met de ESP8266.

De ESP32-C3 bevat een enkele 32bit-core op basis van de RISC-V-architectuur en met een kloksnelheid van 160MHz. De controller ondersteunt wifi en Bluetooth LE 5.0. Dat blijkt uit informatie van Espressif, waaronder een datasheet, die door CNX op een rij is gezet. Onduidelijk is of Espressif de informatie in China zelf naar buiten heeft gebracht.

De soc bevat 400KB sram en 384KB rom. Het gaat om een variant van de ESP32, die een of twee LX6-cores op basis van de Xtensa-architectuur van Cadence heeft. De C3-variant van de ESP32 is pin-compatibel met de ESP8266. Dit is een oudere wificontroller van Espressif die het zonder bluetoothondersteuning moet doen en ook minder krachtig is dan de ESP32. Wel heeft ook de ESP8266 een Xtensa-core.

De wificontrollers van Espressif zijn populair voor hobbyprojecten vanwege hun lage prijs. Door voor RISC-V te kiezen hoeft Espressif geen licentiekosten meer aan Cadence af te dragen. RISC-V is een opensource instruction set architecture dat als doel heeft om cpu-ontwerpen vrijelijk onder een BSD-licentie beschikbaar te stellen.