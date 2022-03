Aantal speedpedelecs stijgt met 23 procent in een jaar in Nederland

Er reden aan het eind van de eerste helft van 2020 iets meer dan 21.000 speedpedelecs op de Nederlandse weg, 23 procent meer dan een jaar eerder en bijna een verdubbeling ten opzichte van drie jaar geleden.

Van 1 januari tot 1 juli 2020 kochten Nederlanders 3300 speedpedelecs, waarbij nieuwe exemplaren en tweedehandsverkoop is meegeteld. Op 1 juli 2020 waren er daardoor 21.100 speedpedelecs in Nederland in gebruik. Op dezelfde datum een jaar eerder waren dat 17.200 speedpedelecs, becijfert het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Meer dan 92 procent van de in gebruik zijnde speedpedelecs zijn in bezit van particulieren, het overige deel is aangeschaft door een bedrijf. Tweederde van alle modellen is in eigendom van een persoon tussen 45 en 65 jaar. Zo'n 1300 fietsen waren op 1 juli in bezit van een gebruiker van 35 jaar of jonger, oftewel 6,7 procent.

Het CBS heeft ook gekeken naar de locaties van registratie van de speedpedelecs. De meeste zijn geregistreerd in Zuid-Holland, maar afgezet tegen het aantal inwoners is Utrecht de provincie met de meeste speedpedelecs per inwoner: 159 particuliere speedpedelecs per 100 duizend inwoners.

Speedpedelecs zijn elektrische fietsen die met maximaal 45 kilometer per uur mogen rijden, waarbij de regels van bromfietsen gelden en het dragen van een helm bijvoorbeeld ook verplicht is. Reguliere e-bikes bieden trapondersteuning tot een snelheid van 25 kilometer per uur.