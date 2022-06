Negentig procent van Nederlanders nam maatregelen om data online te beschermen

Negentig procent van de Nederlanders heeft in 2020 op de een of andere manier maatregelen genomen om persoonsgegevens op internet te beschermen. In 2016 lag dat nog op 79 procent. Het gaat om bijvoorbeeld het weigeren van locatiegegevens.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek deed onderzoek onder 6500 Nederlanders van 12 jaar of ouder naar hun online gedrag. In 77 procent van de gevallen weigerden Nederlanders op enig moment in het afgelopen jaar de toegang tot locatiegegevens voor bijvoorbeeld smartphoneapps of websites. In 74 procent werd het gebruik van persoonsgegevens voor commerciële doelen geweigerd. De cijfers zijn een grote stijging ten opzichte van vier jaar geleden. In hetzelfde onderzoek in 2016 bleek nog dat respectievelijk 49 en 62 procent van de Nederlanders die gegevens weigerden. Opvallend is dat 46 procent van de ondervraagden zeiden dat ze privacyverklaringen lazen voor ze persoonlijke gegevens invullen op websites.

Volgens het CBS ligt het meeste bewustzijn rondom het beschermen van gegevens bij jongeren en volwassenen. In de leeftijdsgroep 18- tot 55-jarigen was het bewustzijn veel groter dan bij 55-plussers. Het CBS ziet een correlatie tussen hoeveel ervaring Nederlanders hebben met internet, computers en smartphones en hoe voorzichtig ze zijn met hun gegevens.

Van alle Europese landen zijn Nederlanders gemiddeld het meest bezig met bescherming van hun gegevens. Het gemiddelde in landen van de Europese Unie ligt op 78 procent, ten opzichte van de negentig procent in Nederland.