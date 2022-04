Persoonsgegevens van 18.000 inburgeraars met buitenlands diploma zijn gelekt

De persoonsgegevens van achttienduizend inburgeraars die in Nederland via de overheid een diplomawaardering lieten uitvoeren, zijn gelekt. De overheid stuurde deze gegevens naar een Servisch kantoor, die door een fout in een script niet zijn geanonimiseerd.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stuurde de aanvragen van de inburgeraars naar de Servische vestiging van een onbenoemd Nederlands bedrijf. Omdat Servië geen lid is van de Europese Unie, hadden deze gegevens wettelijk gezien geanonimiseerd moeten worden. Overheidsorgaan Nuffic had een verwerkersovereenkomst met het Nederlandse bedrijf afgesloten, waarbij het bedrijf de gegevens met een script zou anonimiseren. Dit script blijkt volgens een Kamerbrief 'niet goed' te hebben gewerkt.

Welke gegevens er precies zijn gelekt, is niet duidelijk. Het ministerie zegt dat er nu wordt onderzocht waarom het script niet werkte. Circa zestig testers en ontwikkelaars hadden toegang tot de gegevens. Deze medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring ondertekend. Er zijn nog geen aanwijzingen dat de gegevens worden misbruikt, al kan het ministerie niet uitsluiten dat dit in de toekomst zal veranderen.

De scriptfout werd ontdekt door een nieuwe leverancier die het diplomawaarderingssysteem gaat overnemen. Het gaat om achttienduizend mensen die sinds 1 februari 2017 een diplomawaardering hebben aangevraagd. Nuffic heeft de Autoriteit Persoonsgegevens en DUO ingelicht over het datalek. Zowel de huidige als de nieuwe leverancier hebben de gegevens inmiddels verwijderd.

Inburgeraars kunnen met een diplomawaardering nagaan wat hun buitenlandse diploma waard is in Nederland. Het ministerie informeert betrokkenen per mail in het Nederlands en Engels. Daarnaast worden er vertalingen aangeboden in het Arabisch, Frans en Farsi en wordt er een telefonische helpdesk ingericht.