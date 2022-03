Hogeschool Inholland is gehackt en data tienduizenden studenten wordt aangeboden

Persoonsgegevens van mogelijk 56.000 studenten met een Inholland Moodle-account worden op een forum aangeboden. Het gaat om data die vorige maand is buitgemaakt bij een hack, schrijft de Volkskrant.

Volgens de Volkskrant gaat het om een dataset met 56.000 rijen aan gegevens, die mogelijk toebehoren aan evenzoveel verschillende personen. De dataset wordt aangeboden op een forum. De Hogeschool Inholland bevestigt hiervan op de hoogte te zijn en heeft studenten en de Autoriteit Persoonsgegevens ingelicht. In een e-mail aan studenten schrijft InHolland nog te onderzoeken wat er precies aan de hand is. Studenten worden opgeroepen om waakzaam te zijn voor phishingpogingen.

De data bevat mailadressen, woonadressen, telefoonnummers en versleutelde wachtwoorden. Hoe de wachtwoorden zijn versleuteld, is niet bekend. Volgens de Volkskrant verschilt het per persoon welke data er uitgelekt is. Hoe de data precies is buitgemaakt, is ook nog niet duidelijk.

Vorige maand waren ook de Hogeschool van Amsterdam en Universiteit van Amsterdam slachtoffer van een cyberaanval, waarbij persoonsgegevens en versleutelde wachtwoorden werden buitgemaakt. De criminelen waren daarbij volgens de instellingen uit op financieel gewin.

Update, 22:00: Inholland meldt dat er in de dataset 791 versleutelde wachtwoorden zitten van Moodle-accounts 'van externen'. Die mensen worden persoonlijk ingelicht. De onderwijsinstelling vraagt alle studenten voor de zekerheid hun wachtwoord te veranderen. Ook heeft Open Edu, de leverancier van Moodle, een 'specifieke module dichtgezet' om de export van gegevens te bemoeilijken.