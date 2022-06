Ticketmaster krijgt boete van 1,39 miljoen euro na datalek

Kaartverkoopdienst Ticketmaster heeft in Engeland een boete gekregen van 1,39 miljoen euro voor het overtreden van de privacywet. De dienst werd in 2018 gehackt. De Britse privacytoezichthouder zegt dat Ticketmaster de beveiliging slecht op orde had.

De boete komt van de Information Commissioner's Office, de Britse privacytoezichthouder, vergelijkbaar met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens. Die heeft aan de Britse tak van Ticketmaster een boete van 1,25 miljoen pond opgelegd, omgerekend 1,39 miljoen euro. De hack toont volgens de ICO een slechte beveiliging aan, en daarmee overtrad Ticketmaster de GDPR.

Het datalek bij Ticketmaster vond plaats in februari 2018. Toen waarschuwde de website een deel van de klanten al voor het datalek. Hackers zouden de website hebben geïnfiltreerd met de Magecart-malware, een bekende creditcardskimmer. Dat gebeurde via een chatbot op de site van Ticketmaster. Die chatbot was afkomstig van een externe leverancier. Bij het datalek werden gegevens van naar schatting 9,4 miljoen Europese gebruikers buitgemaakt. Het ging om onder andere om creditcardgegevens inclusief de cvv-codes. 1,5 miljoen slachtoffers kwamen uit het Verenigd Koninkrijk.

De ICO concludeert in zijn rapport dat Ticketmaster op verschillende punten tekort schoot. Het bedrijf voorzag het risico niet van de aanwezigheid van een chatbot op de betaalpagina, en had daarvoor geen specifieke beveiligingsmaatregelen opgezet. Ook had Ticketmaster te laat door dat er een diefstal bezig was. Het bedrijf begon pas negen weken na de eerste signalen met het monitoren van netwerkverkeer op de betaalpagina. Onder de Europese privacywet is het een vereiste dat bedrijven adequate beveiliging hebben voor persoonsgegevens.

"Toen klanten hun persoonlijke gegevens doorgaven verwachtten ze dat Ticketmaster daar goed mee om zou gaan. Maar dat gebeurde niet", schrijft de toezichthouder. "Ticketmaster had meer moeten doen om het risico op een cyberaanval te verkleinen. Het feit dat dat niet gebeurde betekent dat miljoenen mensen slachtoffer zijn van mogelijke fraude." De toezichthouder zegt dat de boete 'een signaal is voor andere organisaties', en dat die goed op de veiligheid van klantgegevens moeten letten.

Het datalek begon in februari 2018, maar toen was de GDPR nog niet officieel van kracht. De privacywet werd ook in het VK pas vanaf 25 mei van dat jaar gehandhaafd. De boete is daarom van toepassing op overtredingen die vanaf die periode plaatsvonden. Ticketmaster haalde de chatbot pas in juni 2018 van de site af. De ICO zegt te hebben opgetreden namens alle Europese privacytoezichthouders, omdat de overtreding plaatsvond toen het VK nog in de Europese Unie zat.