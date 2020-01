Twee marktplaatsen voor sportwedstrijdkaarten geïnfecteerd met creditcardskimmer

Twee populaire reseller-websites waarop tickets voor sportwedstrijden werden doorverkocht waren een tijdlang geïnfecteerd met een creditcardskimmer. Twee Nederlandse beveiligingsonderzoekers ontdekten de malware, die inmiddels van de website is verwijderd.

De infectie zat in websites waar gebruikers tickets voor sportevenementen konden doorverkopen. Het ging specifiek om OlympicTickets2020 en EuroTickets2020, waar respectievelijk kaarten voor de Olympische Spelen en het EK Voetbal konden worden verhandeld. De website zegt zelf dat het 'de grootste tweedehands-kaartenmarktplaats' zijn. De skimmer was op OlympicTickets2020 actief sinds 3 december 2019, de andere vanaf 7 januari van dit jaar. De malware zat verborgen in een stuk JavaScript-code op de website, en werden ingeladen vanaf de website zelf. Hoe de code op de site kwam is niet bekend. De malware bevat onder andere geobfusceerde code waarin de skimmer zat verstopt.

Het lek werd ontdekt door twee Nederlandse beveiligingsonderzoekers. Die plaatsten hun onderzoek op hun eigen website. Ze spraken het bedrijf achter de website meerdere malen aan op de infectie, maar kregen daar geen antwoord op. Het bedrijf zegt dat de beveiligingsafdeling geen skimmer kon ontdekken. Ondertussen werd wel de skimmer van de website gehaald. Of er verband is tussen de twee gebeurtenissen is niet aan te tonen. Het is niet de eerste keer dat een website voor tickets is geïnfecteerd met malware. In 2018 werd bekend dat Ticketmaster te maken had met een infectie met een creditcardskimmer. De onderzoekers zeggen dat de huidige methode veel overeenkomt met die 'Magecart'-infecties.