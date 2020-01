Ninja Theory werkt aan 'psychische horrorgame' Project: Mara

Nu het Engelse Ninja Theory, onderdeel van Microsoft, kondigt Project: Mara aan, een horrorgame waarin psychische problemen centraal staan. Het is niet de enige game met dat thema van de studio.

De game moet volgens een videoblog van Tameem Antoniades, mede-oprichter van de studio, 'een representatie geven van psychische terreur'. De studio put daarbij uit 'persoonlijke belevenissen en diepgaand onderzoek'. Volgens Antoniades heeft de game slechts één personage en speelt het zich af op een locatie. In de eerste korte trailer van de game lijkt op de achtergrond echter een tweede personage zichtbaar.

In de videoblog legt Antoniades uit dat de studio nog twee games in productie heeft. Het werkt aan Senua's Saga: Hellblade II, de opvolger van Hellblade: Senua's Sacrifice uit 2017. Verder werkt de studio aan het ook al behoorlijk experimentele The Insight Project. Ook in die twee games staan psychische problemen centraal. Hellblade: Senua's Sacrifice kreeg lof, omdat de makers in de game aandacht besteden aan mensen die lijden aan psychoses. Vergelijkbare thematiek komt terug in de opvolger.

Met The Insight Project gaat de studio nog een stap verder. De studio probeert met de game mensen met psychische problemen hulp te bieden. Volgens de makers biedt een game als The Insight Project spelers een kans om de confrontatie aan te gaan met hun angsten. Omdat in een game makkelijk een omgeving geschapen kan worden waarin angsten op geloofwaardige manier in beeld kunnen komen, kunnen spelers daar door middel van de game mee leren omgaan. Van geen van drie projecten is bekend wanneer ze op de markt gaat komen.