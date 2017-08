Hellblade waarschuwt speler voor permadeath - update

De game Hellblade waarschuwt spelers om niet te vaak dood te gaan. Deze zogenaamde permadeath zou ervoor zorgen dat de speler weer helemaal opnieuw moet beginnen na een aantal keer doodgaan.

Wanneer een speler doodgaat in het spel verschijnen er zwarte tentakels rondom de arm van Senua, de hoofdpersoon in Hellblade. Vaker doodgaan in de game zorgt er vervolgens voor dat de tentakels zich steeds verder in de richting van het hoofd van Senua bewegen. Zodra dat eenmaal is gebeurd, waarschuwt de game dat de speler al zijn vooruitgang verliest.

Er kwamen dinsdag veel reacties van spelers over deze zogenaamde permadeath, kort nadat ontwikkelstudio Ninja Theory de game had uitgebracht, zo meldt Eurogamer. Desondanks stelt de gamesite dat waarschijnlijk maar weinig mensen met de permadeath te maken krijgen; uit de eerste ervaringen blijkt dat de speler erg vaak dood moet gaan voordat de game verloren is.

Hellblade: Senua's Sacrifice is te koop via Steam, en kost daar 30 euro. De game is te spelen op de pc, maar ook op de PlayStation 4.

Update, 22:49: Er gaan berichten die de permadeath-functie in twijfel trekken. Het artikel is daarop aangepast.