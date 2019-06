Nieuwe Ninja Theory-game Bleeding Edge lekt uit voor onthulling op zondag

Ninja Theory's nieuwste game, Bleeding Edge, is uitgelekt in de aanloop naar de onthulling tijdens de E3-Xbox-persconferentie op zondag. De game wordt een 4-versus-4-multiplayergame die de nadruk legt op gevechten met slagwapens.

In de uitgelekte beelden is te zien dat de visuele stijl van de game erg uitbundig en fantasierijk is. Voornamelijk zijn allerhande vreemde slagwapens te zien, maar ook vuurwapens passeren de revue. Verder lijken de personages speciale krachten te hebben; een kan vuurspuwen en een ander plaatst een energieschild neer voor zijn team. Ook in de omgevingen zijn gevaren te vinden, zoals een trein waardoor spelers overreden kunnen worden.

Het perspectief van de game is nog niet duidelijk. Alle beelden zijn in de derde persoon, maar omdat het schijnbaar niet om echte gameplay gaat, zou het nog kunnen dat het spel zelf in de eerste persoon is. Ongetwijfeld worden dit soort zaken zondagavond echter ingevuld. Wel is duidelijk dat er een technical alpha plaatsvindt op 27 juni, waaraan spelers kunnen meedoen. De website die genoemd wordt in de video is nog niet live.

Ninja Theory is een Britse gameontwikkelaar die in het verleden games als Heavenly Sword, Devil May Cry en Hellbalde: Senua's Sacrifice maakte. De studio werd een jaar geleden ingelijfd door Microsoft en is daarmee nu een first-party studio.