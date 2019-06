Stemacteur van The Witcher 3 lijkt op komst van Nintendo Switch-port te hinten

Doug Cockle, de stemacteur die verantwoordelijk is voor de gesproken teksten van het hoofdpersonage uit The Witcher 3, heeft op Twitter een bericht geplaatst waarin hij wellicht hint op de komst van een versie van het spel voor Nintendo Switch. Officieel is daarover niets bekend.

Doug Cockle zegt letterlijk het volgende in zijn Twitter-bericht: 'Wie wil dit nog meer zien'. Daarbij plaatst hij een andere tweet, waarin het gaat over een wensenlijstje voor de komende E3-beurs. In die tweet gaat het over de wens van de komst van een Nintendo Switch-versie van The Witcher 3: Wild Hunt, waarbij er ook afbeeldingen zijn gecreëerd van een Nintendo Switch-gamedoosje van het spel en een Switch-console in handheldmodus waarop The Witcher 3 wordt gespeeld.

Cockle geeft met zijn bericht in ieder geval aan dat hij graag een Nintendo Switch-versie van het spel ziet verschijnen. In theorie kan dat vrij betekenisloos zijn en niet veel meer zijn dan een poging om te peilen hoeveel animo er is voor een port van The Witcher 3: Wild Hunt. Het lijkt echter om meer dan dat te gaan, mede gelet op zijn functie als de stemacteur van Geralt of Rivia en omdat hij een knipoog-emoticon gebruikt aan het einde van zijn opmerking. Daarmee is het wellicht te beschouwen als een soort teaser voor een toekomstige aankondiging van de komst van de game naar de Switch. Nintendo heeft overigens nog niks officieels hierover bevestigd of naar buiten gebracht.