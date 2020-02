Ticketmaster reset wachtwoorden na verdachte inlogpogingen - update

Ticketmaster Nederland heeft de wachtwoorden van gebruikersaccounts een reset gegeven nadat de site verdachte inlogpogingen heeft waargenomen. Volgens de dienst werd er mogelijk ingelogd met gegevens die eerder bij een andere dienst zijn uitgelekt.

Verschillende tweakers hebben de e-mail ontvangen en Ticketmaster meldt op Twitter dat de e-mail is gestuurd 'naar ticketkopers'. Het lijkt erop dat de dienst het wachtwoord van alle of in ieder geval veel gebruikers heeft gereset. Ook mensen die wachtwoordmanagers en unieke wachtwoorden gebruiken, hebben de e-mail ontvangen.

In de e-mail schrijft Ticketmaster dat er 'ongewone inlogpogingen' zijn ontdekt bij een aantal accounts. Volgens het bedrijf zijn daarbij mogelijk inloggegevens gebruikt die verkregen zijn via een lek bij een andere dienst. Bedrijven resetten vaker wachtwoorden van gebruikers om die reden, maar het is opvallend dat Ticketmaster de e-mail ook stuurt naar gebruikers met unieke wachtwoorden.

De e-mail vervolgt: "Om je Ticketmaster-account te beschermen hebben we je wachtwoord gereset". Daarmee lijkt de site te impliceren dat er een inlogpoging is geweest op de accounts van mensen die de e-mail hebben ontvangen. Het is niet duidelijk of dat daadwerkelijk zo is of dat de communicatie onduidelijk is opgesteld. Tweakers heeft Ticketmaster om een toelichting gevraagd.

Update, 14:12: Ticketmaster meldt in een reactie op Twitter dat de e-mail naar alle gebruikers is gestuurd.