172 miljoen slecht beveiligde wachtwoorden zijn uitgelekt bij gamemaker Zynga

Meer dan 170 miljoen gebruikersnamen en wachtwoorden van gameontwikkelaar Zynga zijn buitgemaakt bij een hack. De maker van onder andere Words With Friends en Farmville werd in september dit jaar gehackt. Nu blijkt dat daarbij miljoenen accounts zijn buitgemaakt.

Het gaat om precies 172.869.660 unieke accounts, blijkt uit data die Have I Been Pwned heeft gepubliceerd. Het gaat voornamelijk om gebruikersnamen en wachtwoorden. In sommige gevallen zijn ook telefoonnummers en gelinkte Facebook-identiteiten uitgelekt, mits gebruikers die aan Zynga hadden gegeven. De data is afkomstig van een hack op het populaire Words With Friends. De wachtwoorden die zijn gestolen zijn gehashed en hebben een salt, maar de versleuteling is een SHA-1-algoritme dat al jaren niet meer erg veilig is. Daarnaast zijn er mogelijk ook plaintext-wachtwoorden gestolen van zeven miljoen gebruikers, door een hack op een oudere game genaamd OMGpop.

Er was al langer een vermoeden dat Zynga was gehackt. In september sprak Hacker News met een hacker genaamd Gnosticplayers. Die zei Zynga te hebben gehackt en 218 miljoen records buit te hebben gemaakt. Dat bevestigde Zynga in september ook al, al was toen nog niet bekend om hoeveel records het ging. Het daadwerkelijke aantal is nu lager dan de hacker aanvankelijk claimde, maar dat kan wellicht verklaard worden doordat Have I Been Pwned niet alle records heeft kunnen verifiëren. De hack op Zynga is met 172 miljoen gebruikers nog steeds erg groot: in de database van Have I Been Pwned is het het tiende grootste datalek ooit.