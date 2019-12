AMS-IX overschrijdt grens van 7Tbit/s aan internetverkeer

De Amsterdam Internet Exchange heeft woensdag kort 7,025 Tbit/s aangetikt wat dataverkeer betreft. Het internetknooppunt heeft daarmee minder dan een jaar na het doorbreken van de grens van 6Tbit/s een nieuwe mijlpaal bereikt.

Aan het slechten van de grens van 7Tbit/s ging een stijging van het afgehandelde dataverkeer vooraf, die rond juli werd ingezet. In het afgelopen jaar waren er wel twee korte piekmomenten van iets meer dan 6,6 en 6,7Tbit/s.

In november van 2012 werd 2Tbit/s aangetikt en in september 2014 werd de grens van 3Tbit/s doorbroken. Vervolgens werd in september 2015 de 4Tbit/s bereikt en in november van 2016 de grens van 5Tbit/s. Daarna vlakte de groei af en pas in februari dit jaar werd 6Tbit/s overschreden.

Dat nu relatief snel 7Tbit/s is bereikt, komt volgens AMS-IX doordat het aantal aangesloten partijen is gegroeid naar 875 en die netwerken hun capaciteit hebben vergroot. Daarnaast speelt een seizoensfactor mee; in de wintermaanden maken internetters meer gebruik van videostreams, games en andere onlinediensten.