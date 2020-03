AMS-IX overschrijdt grens van 8Tbit/s aan internetverkeer

Internetknooppunt AMS-IX heeft maandagavond tussen 20.00 en 21.00 voor het eerst meer dan 8Tbit/s aan dataverkeer verwerkt. De mijlpaal volgt relatief snel op het vorige record van 7Tbit/s, dat in december vorig jaar werd behaald.

Anderhalve week geleden achtte de AMS-IX de kans nog klein dat de grens van 8Tbit/s doorbroken werd, maar maandagavond werd die peak in dan toch behaald. Iets voor 21.00 vond de piek op 8,148Tbit/s plaats.

AMS-IX verwerkt sinds de oproep van de overheid om thuis te werken, op 12 maart, veel meer data. Het grotere volume wordt met name overdag afgehandeld, maar ook 's avonds liggen de pieken hoger, omdat meer mensen binnenblijven en van streamingdiensten voor video gebruikmaken en ze online gamen.

Zo was er anderhalve week een piek van 7,85Tbit/s tijdens de release van Call of Duty: Warzone, maar in de avonden erna steeg de peak in bij AMS-IX al regelmatig naar meer dan 7,9Tbit/s. Het vorige record dateert van 19 december 2019, toen 7Tbit/s overschreden werd.