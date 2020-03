Niantic laat bewegingen in huis meetellen voor achievements in Pokémon Go

Niantic voert meer veranderingen door aan de mobiele games Pokémon Go en Harry Potter: Wizards Unite. Door de veranderingen hoeven spelers helemaal niet meer naar buiten voor het spel. De maatregelen worden genomen vanwege het coronavirus.

De veranderingen zitten naast de Pokémon- en Harry Potter-games ook in Ingress, waar beide games op zijn gebaseerd. De verschillende games krijgen volgens Niantic meerdere updates. Zo wordt het mogelijk om bewegingen binnenshuis mee te laten tellen voor achievements.

De bewegingen kunnen worden gekoppeld aan de Adventure Sync-modus. Ook bewegingen op bijvoorbeeld een loopband tellen dan mee. In Pokémon Go wordt het bovendien mogelijk raids van een afstand met vrienden uit te voeren. Niantic schrijft ook dat het nadenkt over een invulling van de live-evenementen die soms in de games worden gehouden. "We werken onder andere aan een nieuwe manier om Pokémon Go Fest te vieren", schrijft het bedrijf. Details daarover volgen later.

Niantic moest eerder deze maand al veranderingen doorvoeren aan zijn games vanwege het virus. Zo werden de zones om Pokémon in te vangen groter, en werden Incense Packs veel goedkoper. Dat gebeurde echter in de tijd dat spelers nog wel naar buiten konden. Sindsdien zijn de maatregelen flink aangescherpt in veel landen en mogen mensen helemaal niet meer naar buiten, of slechts beperkt.