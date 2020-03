Pokémon Go laat meer Pokémon zien en verlengt Incense-duur vanwege coronavirus

Niantic past de Pokémon Go-game zo aan dat gebruikers minder snel naar buiten hoeven om Pokémon te vangen. Zo zijn er meer monsters te vangen in zones, en Incense-packs worden goedkoper en hebben een langer effect. De update is een gevolg van het coronavirus.

Niantic zegt tegen Polygon dat het updates 'met prioriteit doorvoert' aan het spel. De nieuwe features zijn per direct beschikbaar en werken 'tot nader order'. De nieuwe features in de game zijn een gevolg van pandemie rondom het coronavirus SARS-Covid-19. In veel landen worden mensen aangeraden niet, of minder, naar buiten te gaan. Niantic wil het voor Pokémon Go-spelers toch interessant houden om het spel te spelen, ook als zij niet meer naar buiten gaan of minder ver van huis lopen.

Eén van de belangrijkste updates zorgt ervoor dat de zones waarin spelers Pokémon kunnen vangen groter worden. Daarmee kunnen spelers meer Pokémon in hun buurt zien. Ook worden Incense Packs bijna gratis; Niantic geeft er 99 procent korting op. De Packs werken daarnaast een uur. Het wordt ook makkelijker om eieren uit te broeden. De Incubators worden zo bijgewerkt dat ze twee keer zo snel uitkomen. Tot slot zullen Pokéstops vaker items droppen. Niantic heeft een aantal live-evenementen, zoals de Abra Community Day, afgezegd. De ontwikkelaar zegt dat het de maatregelen neemt vanwege de internationale gezondheidssituatie. Daarnaast roept het bedrijf spelers op zelf goed op te letten waar en wanneer zij spelen.